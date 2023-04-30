Великобритания готовит передачу Украине дальнобойных ракет в рамках нового пакета военной помощи

Великобритания намерена поставить Украине новый пакет военной помощи, закупка вооружений будет производиться в рамках специального фонда, созданного для поддержки Киева. Об этом говорится на сайте Министерства обороны Соединенного королевства.
Согласно опубликованной информации, Британия намерена использовать средства из фонда для закупки необходимых Украине вооружений, включая дальнобойные ракеты с дальностью поражения от 100 до 300 километров. Что это будут за ракеты и какого базирования, пока не ясно, информации об этом нет. Кроме ракет, британцы планируют отправить Киеву средства противовоздушной обороны, средства разведки, инженерную технику, беспилотники, тягачи для танков, запчасти для техники и боеприпасы. Сроки поставки не раскрываются.
Данный пакет военной помощи оценивается в 520 млн. фунтов стерлингов, но платить за него британцы будут в не в одиночестве. В создании фонда, кроме Великобритании, участвовали Исландия, Норвегия, Швеция, Дания и Литва. Так что средства будут взяты из общей кассы. Как ранее сообщалось, поддержка Украины не прошла для британцев даром, в настоящее время арсеналы армии Соединенного королевства действительно показывают дно. Это хорошо видно по фактическому прекращению отправки вооружений на Украину. Министр обороны страны Бен Уоллес уже запросил у парламента увеличение военного бюджета.
Сейчас самыми активными спонсорами режима Зеленского являются Германия и США, не считая коллективный Евросоюз, который больше говорит, чем делает.
В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Запад передал Украине 98% обещанной военной техники и вооружений и ожидает в ближайшее время начала контрнаступления. В Киеве с такой оценкой не согласны, там подчеркивают, что союзники своих обязательств якобы не выполнили. Так это или нет, но наступать ВСУ придется. Осталось решить проблему с поставками боеприпасов, но тут у Европы проблемы, запасы уже закончились, а производство не развернуто.