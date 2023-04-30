На Украине замечены новые 122-мм РСЗО BM-21MT производства чешской компании Excalibur Army

Украинская армия получила на вооружение реактивные системы залпового огня BM-21MT чешского производства, системы уже используются на передовой наряду с имеющимися РСЗО "Град" советского производства. Об этом сообщают украинские ресурсы.Чехия продолжает снабжать киевский режим военной техникой, вслед за РСЗО RM-70 Vampire Киев получил и 122-мм реактивные установки BM-21 MT. Данные системы производит чешская компания Excalibur Army. О количестве поставленных комплексов ничего не сообщается, да и о самой поставке ничего не известно. Если бы данная РСЗО не попала на видео, то об их поставке никто и не знал бы. Это подтверждает, что честь западных вооружений, поступающих на Украину, просто нигде не отражается.РСЗО BM-21MT создана на базе советской системы "Град", впервые была представлена на выставке Eurosatory 2018 в Париже. Комплекс размещен на шасси "Татра" T-815-7T3R2T 4x4, кабина бронированная, имеются системы автоматизации управления стрельбой. Общая масса - 16,3 т. Расчет - 3 человека, стрельба может вестись залпово или одиночными снарядами. Количество направляющих - 40, заявленная дальность - 40,1 км.Ранее сообщалось, что чешская компания Excalibur Army планирует установку боевой части РСЗО RM-70 калибра 122 мм на шасси Tatra 4x4 или 8x8.На сегодняшний день Чехия является одним из самых активных спонсоров режима Зеленского, поставляя Украине, в основном, вооружение советского образца. Таким образом Прага избавляется от устаревшей техники, утилизируя ее посредством украинской армии, взамен получая более современное западное вооружение. При этом Чехия предоставляет Украине свою территорию для размещения предприятий военно-промышленного комплекса, планируя совместное производство военной техники.