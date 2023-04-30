В США назвали три основных фактора, затягивающих начало контрнаступления украинской армии

Российская оборона - это слои противотанковых рвов, заграждений, минных полей и траншей на протяжении сотен миль

В идеале украинские бронетанковые колонны прорывают эшелонированную российскую оборону в слабом месте, быстро продвигаются в тыл россиянам и угрожают узлам управления - таким, как военные штабы и центры снабжения. Но в действительности этого не будет, ВСУ увязнут в организованной обороне