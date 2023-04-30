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В США назвали три основных фактора, затягивающих начало контрнаступления украинской армии

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В США назвали три основных фактора, затягивающих начало контрнаступления украинской армии

Украинская армия готова начать контрнаступление в любой момент, подготовка к проведению масштабной наступательной операции уже закончена, но командование тянет с отдачей соответствующего приказа. По мнению западных экспертов, в Киеве не совсем уверены в положительном исходе, поэтому будут тянуть до последнего. А неуверенность Киева исходит из нескольких факторов, и плохая погода среди них занимает не первое место. Об этом пишет CNN.


На первое место американцы ставят линию обороны российской армии, которую необходимо будет взломать ВСУ при контрнаступлении. За прошедшие полгода российское командование сумело создать глубоко эшелонированную линию обороны, что доказывают спутниковые снимки. Причем тянется она от Крыма до Харьковской области.

Российская оборона - это слои противотанковых рвов, заграждений, минных полей и траншей на протяжении сотен миль

- пишет CNN.

Второй, не менее важный фактор - это отсутствие внезапности. Как бы не пытались в Киеве замаскировать приготовления к наступлению и ввести в заблуждение российское командование с направлением главного удара, неприятной новостью для Генштаба ВС России это не будет. Если в прошлом году командованию ВСУ удалось провести наступление в Харьковской области, выбив оттуда неготовые подразделения российской армии, то в настоящее время элемент внезапности утерян.

В идеале украинские бронетанковые колонны прорывают эшелонированную российскую оборону в слабом месте, быстро продвигаются в тыл россиянам и угрожают узлам управления - таким, как военные штабы и центры снабжения. Но в действительности этого не будет, ВСУ увязнут в организованной обороне

- считают аналитики.

И третий фактор, также влияющий на исход контрнаступления - это преимущество российской армии в воздухе и отсутствие у Украины сил и средств для эффективной борьбы с ВКС РФ. Отсутствие воздушной поддержки может негативно сказаться на продвижении ВСУ.

Тем не менее ВСУ все же придется, рано или поздно, перейти в контрнаступление. Обороной войну не выиграть, да и времени у Киева нет, Запад требует результатов.
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28 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:09
    +7
    Гадание на кофейной гуще.Есть факт-к наступлению они готовы
  2. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 09:11
    -7
    Наступление ВСУ будет на практически неприкрытом войсками РФ севере - возьмут Белгород и Курскую АЭС, а потом будут шантажировать Путина мирными переговорами с выводом всех войск РФ на границу 2013 года.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 09:24
      +3
      То что будет подлое что то, можно с уверенностью говорить, а вот где, что и когда очень сложно. Подлость она непредсказуема.
    2. Бубубу
      Бубубу Сегодня, 10:15
      0
      Наши и так мотивированы. Хай на белгород придут.вилами встретят
    3. JonnyT
      JonnyT Сегодня, 10:31
      0
      Ага да, пока они до Белгорода и Курска будут идти, их наступательную кишку с неба ОДАБами аннигилируют
  3. Рус_80
    Рус_80 Сегодня, 09:11
    +5
    И хочется, и колется... А хозяева торопят. Так что подходите ближе, бандерлоги.
  4. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 09:13
    +10
    ...Тем не менее ВСУ все же придется, рано или поздно, перейти в контрнаступление. Обороной войну не выиграть...

    Это в равной степени относится и к нам...
    1. Plantagenet
      Plantagenet Сегодня, 10:00
      +1
      К нам наверное даже в большой степени. recourse
  5. Аргон
    Аргон Сегодня, 09:23
    0
    В США назвали три основных фактора, затягивающих начало контрнаступления украинской армии
    неужели третий фактор ещё может у них мешать? Хотя и первые два мешали им в натяжку. Я про яйца
  6. PASus
    PASus Сегодня, 09:28
    +2
    А локальные удары ядерным боеприпасом 3БВ2, например из малки, будет причиной для срыва контрнаступа.
  7. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 09:30
    +6
    1. Наступление шаровар будет.
    2. Руководство шаровар и их западные кураторы делают большую ставку на это наступление и недооценка противника недопустима. Если это наступление будет легко отражено и закопано в землю, то это просто прекрасно, но в реальности скорее всего будут сложные бои с купированием прорывов.
    3. При подготовке отражения наступления, надеюсь, военное руководство армии РФ опирается на объективные данные технической и агентурной разведки, на свой боевой опыт и знания, а не на мнение экспертов, на статьи и вбросы в СМИ.
    1. Plantagenet
      Plantagenet Сегодня, 10:02
      +2
      Беда в том, что мы не знаем направление главного удара. Он может быть и в сторону Белгорода. И судя по прорыву вражеской ДРГ, может быть весьма результативным. Пусть не в военном плане, но в политическом.
      1. Tma197725
        Tma197725 Сегодня, 10:12
        +1
        Дог и механизированные колонны это разное!Для удара по Белгороду потребуется выстраивание в боевые порядки а танки за деревом не спрячешь.
      2. убей фашиста
        убей фашиста Сегодня, 10:46
        0
        Да, это настоящая беда, что вы не знаете направление главного удара. А вам эта информация зачем? Пойдете доты возводить вдоль харьковской трассы?
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 10:23
      0
      Судя по истории новейшей России и всей СВО , "контрнаступ" больше опасен в нашем тылу! Беспокоюсь Я ,что может быть либо договорняк либо 5я колонна или террористы
  8. Cooper
    Cooper Сегодня, 09:31
    +6
    Минобороны РФ, 13 апреля 2022 года:
    "Если (удары ВСУ по территории РФ) продолжатся, то ...будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве". ..... Ну и -??
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:42
      +1
      Это уже много раз обещали сделать. И всё по-старому.
  9. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:50
    0
    Все эти "Заявы" о предстоящем "Сокрушительном" наступлении укровермахта больше всего напоминают PR любимой американской забавы - реслинг.
    По сути для успешного наступления необходимо:
    - господство в воздухе. Его нет
    - 2-3х кратное преимущество в личном составе. Неизвестно
    - преимущество в бронетехнике. Его нет
    - адекватное командование. Оно есть.
    Т.е. условий, для успешного наступления пока нет.
    Но есть еще один фактор. Пресловутый "Груженый осел", который пока идет к адресату*.
    * Слишком часто в околоСВОшном закулисье мелькают "уши" Р.Абрамовича.
    1. Plantagenet
      Plantagenet Сегодня, 10:05
      +3
      У них нет господства в воздухе, но посчитайте сколько времени мы штурмуем Бахмут. У них нет 2-3х кратное преимущество в личном составе, но сколько мы штурмуем Авдеевку. Может им и не нужны эти факторы и они воюют по другому. В конце концов взяли же они Херсон, без преимущества авиации.
  10. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 09:56
    +6
    Вот смотрите. Россия имеет дело с сорокамиллионной АНТИРОССИЕЙ. Это факт. Как это произошло и почему вопрос отдельный и не касаемый совершенно нынешней российской власти. Эта российская власть долго и упорно пыталась разговаривать с бывшими русскими украинцами. Давала им всяческие приференции, поблажки и т.д.и т.п. За что кстати сейчас получает по голове от всезнающихвсепропальщиковумныхзаднимумом! Так вот,что они требуют от российской власти? А вперед, вперед ура ура, даешь Киев, Львов...быстро быстро!!! А ЗАЧЕМ?! Так повторю это сорокамиллионная страна!!! Огромная страна! За этой страной стоит весь объединенный ЗАПАД! Он гонит этих многочисленных умалишенных вперед! Ну что же?! Мы ждем... И тут оказывается,что ждем мы их не просто с голыми руками. Оказывается ждем их в прекрасно подготовленной обороне на которую было затрачено много времени,средств и знаний. Идите если хотите. Милости просим! Путин неоднократно говорил,что важнейшей задачей для страны является жизнесбережение наших граждан. ВС России это тоже наши граждане если кому не понятно и просто так сжигать их в топке НЕНУЖНОГО МАСШТАБНОГО НАСТУПЛЕНИЯ РОССИЯ НЕ БУДЕТ! Именно этого и хотят на Западе. Они понимают,что военным путем даже все хором с нами не справятся. Они ждут смуты в России. Мы наступаем там где уверены. Медленно и спокойно. Без надрыва. Все русское на украине будет русским! А все что давно русским быть перестало нам не нужно. Оно вместе с мразью со всего света пусть идет в наступ на Абрамсах, на Леопардах на черте лысом... Мы ждем. Добро пожаловать-есть место вам в полях России среди нечуждых вам гробов.
    1. Бубубу
      Бубубу Сегодня, 10:24
      +1
      Нахрен нужно идти туда,где нас не любят.освободить славянск и краматорск.адальше-пусть в собственном соку варятся. Мож мозги выплывут
      1. Игорь_Божко
        Игорь_Божко Сегодня, 10:37
        0
        К сожалению не выплывут. Наше дело сейчас уничтожать, как можно больше всей этой мрази.
  11. Kvakosavrus
    Kvakosavrus Сегодня, 10:02
    0
    Цитата: Дилетант
    По сути для успешного наступления необходимо:
    - господство в воздухе. Его нет
    - 2-3х кратное преимущество в личном составе. Неизвестно
    - преимущество в бронетехнике. Его нет


    Под Харьковым шумеры без воздуха обошлись. Локальное преимущество в броне создать можно. Личного состава у них полно. Так что не всё так однозначно.
    1. shikin
      shikin Сегодня, 10:23
      0
      Да, можно. Но это будет и локальный прорыв. Для стратегического прорыва нужны серьезные резервы во второй линии, а накопить их незаметно и быстро не получится, значит, есть время для купирования.
      К тому же, чем глубже будет прорыв, тем активнее сможет работать авиация - ПВО противника в зоне прорыва будет значительно слабее. И одни высокомобильные подразделения, конечно, много неприятностей могут наделать, но при грамотной обороне они будут обречены. Очень надеюсь, что уроки Харькова и Херсона учтены.
      Американцы в действиях высокомобильными соединениями, можно сказать, "собаку съели", в отличие от нас, но все козыри когда-то кончаются, а опыт перенимается.
  12. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 10:10
    0
    Сколько противоречивой информации гуляет по интернету насчёт этого контрнаступления. Пригожин считает, что сила собралась грозная со стороны ВСУ и без снарядов Вагнеру может быть совсем туго. Сивков наоборот говорит, что без достаточного количества танков у Украины контрнаступление захлебнётся. Кому верить, не знаю. Ясно одно, что информационные вбросы это тоже часть войны.
  13. vladcub
    vladcub Сегодня, 10:12
    +2
    " преимущество российской армии в воздухе" сюда добавить большее количество снарядов. Соотношение 3 к 1,но правды ради, у них преимущественно :управляемые снаряды. А это в определённой степени, нивилирует преимущество в количестве снарядов
  14. HAM
    HAM Сегодня, 10:27
    +1
    Почему пан Зе постоянно трындит про "освобождение" Крыма как заведённый? Да потому что Крым он давно америкосам продал,под военные базы...
    Аналитиков разных слушать--пустое занятие,только время покажет кто прав,а кто нет...
  15. Скорин
    Скорин Сегодня, 10:30
    +1
    Цитата: Игорь_Божко
    Мы наступаем там где уверены. Медленно и спокойно.
    А денег в стране хватит на "медленно и спокойно"? Если в следующем году будет идти так как идёт сейчас, то власти будут вынуждены повышать налоги, в том числе, с населения. При том что цены на все и ЖКХ уже значительно повысились в прошлом и в этом году.