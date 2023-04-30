В США назвали три основных фактора, затягивающих начало контрнаступления украинской армии

Украинская армия готова начать контрнаступление в любой момент, подготовка к проведению масштабной наступательной операции уже закончена, но командование тянет с отдачей соответствующего приказа. По мнению западных экспертов, в Киеве не совсем уверены в положительном исходе, поэтому будут тянуть до последнего. А неуверенность Киева исходит из нескольких факторов, и плохая погода среди них занимает не первое место. Об этом пишет CNN.
На первое место американцы ставят линию обороны российской армии, которую необходимо будет взломать ВСУ при контрнаступлении. За прошедшие полгода российское командование сумело создать глубоко эшелонированную линию обороны, что доказывают спутниковые снимки. Причем тянется она от Крыма до Харьковской области.
Российская оборона - это слои противотанковых рвов, заграждений, минных полей и траншей на протяжении сотен миль
- пишет CNN.
Второй, не менее важный фактор - это отсутствие внезапности. Как бы не пытались в Киеве замаскировать приготовления к наступлению и ввести в заблуждение российское командование с направлением главного удара, неприятной новостью для Генштаба ВС России это не будет. Если в прошлом году командованию ВСУ удалось провести наступление в Харьковской области, выбив оттуда неготовые подразделения российской армии, то в настоящее время элемент внезапности утерян.
В идеале украинские бронетанковые колонны прорывают эшелонированную российскую оборону в слабом месте, быстро продвигаются в тыл россиянам и угрожают узлам управления - таким, как военные штабы и центры снабжения. Но в действительности этого не будет, ВСУ увязнут в организованной обороне
- считают аналитики.
И третий фактор, также влияющий на исход контрнаступления - это преимущество российской армии в воздухе и отсутствие у Украины сил и средств для эффективной борьбы с ВКС РФ. Отсутствие воздушной поддержки может негативно сказаться на продвижении ВСУ.
Тем не менее ВСУ все же придется, рано или поздно, перейти в контрнаступление. Обороной войну не выиграть, да и времени у Киева нет, Запад требует результатов.