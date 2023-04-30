Под Бахмутом ликвидирован очередной американский наёмник, прибывший на Украину «повоевать с русскими»

Еще один американский наемник ликвидирован на Украине, его гибель подтверждает Telegram-канал TrackANaziMerc, специализирующийся на отслеживании "солдат удачи", воюющих в рядах ВСУ. Речь идет о неком Эндрю Харрисе Купере.
По имеющимся данным, американец был ликвидирован в районе Бахмута вместе с другим иностранным наемником - ирландцем Финбаром Кафферки. Наемников накрыла российская артиллерия на так называемой "дороге жизни" - единственном оставшемся пути, по которому идет снабжение остатков гарнизона Бахмута. Неизвестно, в какую сторону двигались наемники, возможно, что они пытались покинуть город, но сделать этого им не удалось. Находящаяся под огневым контролем ЧВК "Вагнер" трасса стала местом ликвидации боевиков.
Эндрю Харрис Купер прибыл на Украину из Кливленда в штате Огайо США, где вступил в состав "Иностранного легиона". Повоевать с русскими и заработать на этом денег у него не получилось.
Между тем, как сообщают некоторые российские ресурсы, разведчики из состава группировки "Центр" на одном из основных направлений "накрыли" группу иностранных наемников, в том числе британцев. Боевиков, разместившихся в одном из опорных пунктов, засекли с дрона, после чего была разработана операция по их нейтрализации. Разведчикам удалось незаметно подобраться к позициям наемников, после чего закидать их гранатами. Попытки иностранцев вызвать помощь ВСУ успехом не увенчались, бой закончился полной победой российских военных.
Ранее в Минобороны России заявили, что внимательно отслеживают иностранных наемников, всех иностранцев, взявших в руки оружие, ждет неминуемая кара.