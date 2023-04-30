Военное обозрение
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Под Бахмутом ликвидирован очередной американский наёмник, прибывший на Украину «повоевать с русскими»

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Под Бахмутом ликвидирован очередной американский наёмник, прибывший на Украину «повоевать с русскими»

Еще один американский наемник ликвидирован на Украине, его гибель подтверждает Telegram-канал TrackANaziMerc, специализирующийся на отслеживании "солдат удачи", воюющих в рядах ВСУ. Речь идет о неком Эндрю Харрисе Купере.


По имеющимся данным, американец был ликвидирован в районе Бахмута вместе с другим иностранным наемником - ирландцем Финбаром Кафферки. Наемников накрыла российская артиллерия на так называемой "дороге жизни" - единственном оставшемся пути, по которому идет снабжение остатков гарнизона Бахмута. Неизвестно, в какую сторону двигались наемники, возможно, что они пытались покинуть город, но сделать этого им не удалось. Находящаяся под огневым контролем ЧВК "Вагнер" трасса стала местом ликвидации боевиков.

Эндрю Харрис Купер прибыл на Украину из Кливленда в штате Огайо США, где вступил в состав "Иностранного легиона". Повоевать с русскими и заработать на этом денег у него не получилось.


Между тем, как сообщают некоторые российские ресурсы, разведчики из состава группировки "Центр" на одном из основных направлений "накрыли" группу иностранных наемников, в том числе британцев. Боевиков, разместившихся в одном из опорных пунктов, засекли с дрона, после чего была разработана операция по их нейтрализации. Разведчикам удалось незаметно подобраться к позициям наемников, после чего закидать их гранатами. Попытки иностранцев вызвать помощь ВСУ успехом не увенчались, бой закончился полной победой российских военных.

Ранее в Минобороны России заявили, что внимательно отслеживают иностранных наемников, всех иностранцев, взявших в руки оружие, ждет неминуемая кара.
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22 комментария
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 09:51
    +5
    всех иностранцев, взявших в руки оружие, ждет неминуемая кара.
    Хорошо бы ! good
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:52
    +3
    Обратил внимание ,просматривая западные СМИ ,совсем прекратили освещать погибших за " демократию " на Украине.Похоже западной пропаганде ,запрещено озвучивать потери.Говорят только о " журналистах" ," волонтёрах" ," медиках".В Краматорске " волонтёры " искали двух,трёх комнатную квартиру на сьём.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:53
      0
      А им квартира то зачем? Они "воювати" приехали. В окопах сидеть не хотят?
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 10:04
        0
        А вариант транслантологов вами не рассматривается ,Краматорск пока тыловой город,в который иногда прилетает.Буду посмотреть ,чем они себя проявят.Может действительно ,без корыстных целей.Но в чём сильно сомневаюсь.
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 10:27
      0
      Это у них демократичные СМИ такие, а у нас СМИ все Путинские
  3. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 09:52
    +3
    Смерть наймитов радует особенно. Жаль, что некоторым удается вырваться из этой мясорубки.
  4. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 09:54
    +8
    Англосаксы со всех своих ЧВК в мире собрали всё отребье и двинули их на Донбасс. Так что Россия осуществляет ещё и миссию очищения Земли от наиболее маргинальных кровожадных придурков.
    1. ААК
      ААК Сегодня, 10:37
      +1
      К сожалению, как показала действительность, помимо очищения, едва ли не более активно проводилось "отпущение" на турецкие курорты реально наиболее маргинальных и кровожадных бандеровских утырков...
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:57
    +1
    в Минобороны России заявили, что ... иностранцев, взявших в руки оружие, ждет неминуемая кара.

    После позорного отпускания наемников, взятых в Мариуполе, и которые снова вернулись на украину, подобные заявления МО РФ ничего, кроме раздражения, не вызывают.
  6. sdivt
    sdivt Сегодня, 09:57
    +14
    "Наемников накрыла российская артиллерия на так называемой "дороге жизни" (с)
    Авторы (которые, как стало очень модно, стараются остаться безымянными)
    Авторы!
    Не знаю, чем вы руководствуетесь, но у адекватных граждан нашей страны это словосочетание, "дорога жизни", ассоциируется с совершенно другим местом и другими историческими событиями.
    Не опошляйте трагедию и боль блокадного Ленинграда приравниванием к кучке неонацистов ВСУ
    1. AlexKruglov1976
      AlexKruglov1976 Сегодня, 10:06
      +3
      Некоторые помилованные высшим руководством РФ по второму заходу возвращются на Украину.
      А была бы РФ нормальным государством со смертной казнью как СССР, КНР, КНДР и США - не вернулись бы.
  7. U-58
    U-58 Сегодня, 09:58
    +8
    Вот учила нас Советская власть угнетенных негров жалеть, любить и бороться за их права.
    Особенно в отношении американских. Вот мы им и сочувствовали. И плакали над дядей Томом в его хижине.
    А впоследствии вона как выходит. .
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:02
      +4
      "Дяди Томы" в США давно руководящие должности получили вне зависимости от их проф качеств и умений.
      Так что там теперь впору белым плакать....
      1. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 10:43
        0
        Цитата: Nexcom
        "Дяди Томы" в США давно руководящие должности получили вне зависимости от их проф качеств и умений.
        Так что там теперь впору белым плакать....

        Как то так. Негр Обама два президентских срока в "рабстве" отмотал, а другой сильно смуглый парень, который Ллойд Остин в министрах обороны США батрачит. "Изаура"Жан-Пьер даже рыженькую Д.Псаки без работы оставила, захватив её трибуну.
    2. Александр Советский Союз
      Александр Советский Союз Сегодня, 10:22
      +2
      А в последствии поддержка либо лояльность к нам африканских стран. Что скорее в память об СССР, нежели заслуга РФ. Шагая по демократическому пути, подсказанному нам "партнерами", умудрились не просто растерять своих недавних союзников, но и сделать их врагами. В Европе лишь одна Беларусь осталась верным дрУгом.
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 10:35
        +2
        Цитата: Александр Советский Союз
        умудрились не просто растерять своих недавних союзников, но и сделать их врагами

        Для этого не талант, а талантище нужен ! Одной "Калинкой" дружбы не добьёшься !
  8. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 10:03
    +1
    Подох и ладно! И хорошо. Еще много подохнет. Если говорить просто и обобща-историческое дело России уничтожать всю эту нечисть. Так было-и так будет.
  9. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 10:04
    0
    Ну повоевал же!
    Его мечта сбылась - он сдох счастливым.
  10. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 10:14
    +2
    Под Бахмутом ликвидирован очередной американский наёмник, прибывший на Украину «повоевать с русскими»

    Уничтожать гадов! Не брать в плен! А то приехали нас отстреливать. Мы сами можем кого угодно отстрелять.
  11. Александр Советский Союз
    Александр Советский Союз Сегодня, 10:17
    +2
    Грузите матрасы бочками
    Братья Вагнеры
  12. Болторез
    Болторез Сегодня, 10:37
    0
    ирландцем Финбаром Кафферки.
    Любопытная деталь- подобно другому солдату неудачи, Эйслину, Финбар, уроженец ирландского захолустья, воевал в рядах курдских формирований в Сирии. А во время кризиса иммиграции.. на границе Греции и Македонии был добровольцем- помогал спрыгнувшим с лодок "беженцам" проникнуть в Европу. Rest in pieces,paddy tongue
  13. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 10:39
    +1
    Навеяло... laughing
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