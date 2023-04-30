Россия больше не должна быть такой большой и могущественной страной, которая считает, что имеет право делать что угодно. Россия должна просто распасться на разные маленькие государства, у которых не будет столько власти и столько амбиций, потому что иначе, повторяю, я не вижу хорошего конца войне на Украине

Западным странам не нужна суверенная и независимая Россия, главная задача США и их союзников - добиться проигрыша России и разделить ее на множество мелких государств, которые можно будет легко контролировать, ну и грабить, конечно. Вслед за американцами на эту тему высказались и лимитрофы, для которых само существование России является "костью в горле".Неделю назад командующий силами обороны Эстонии Мартин Харем в очередном интервью заявил, что единственным приемлемым вариантом окончания боевых действий на Украине для Запада является распад России на множество мелких государств. По его убеждению, в случае, если Россия останется такой же большой и независимой, ожидать благоприятного исхода конфликта на Украине не стоит.- заявил он.В принципе, ничего нового Харем не сказал, лишь озвучил поставленные западными хозяевами задачи. О том, что Россию хотели бы разделить на части, заявлялось уже не раз. Особенно активно по этому вопросу высказываются в Польше, Прибалтике и на Украине. Тот же Зеленский спит и видит, как "делит" российскую территорию.В конце января экс-министр иностранных дел и бывшая глава канцелярии президента Польши, депутат Европарламента Анна Фотыга, выступая в Европарламенте, призвала уничтожить Россию в ее сегодняшнем виде. Она предложила продумать концепцию создания на российской территории "свободных и независимых" государств, основой которых станут коренные народы. А западные страны будут заботиться об их процветании. Также Запад установит контроль над богатствами России, потому что, как оказывается, у России нет ничего, это все принадлежит народам, которые Москва "нещадно эксплуатирует".