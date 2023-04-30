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Эстонский генерал Мартин Харем: Единственный приемлемый вариант окончания конфликта на Украине - это распад России

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Эстонский генерал Мартин Харем: Единственный приемлемый вариант окончания конфликта на Украине - это распад России

Западным странам не нужна суверенная и независимая Россия, главная задача США и их союзников - добиться проигрыша России и разделить ее на множество мелких государств, которые можно будет легко контролировать, ну и грабить, конечно. Вслед за американцами на эту тему высказались и лимитрофы, для которых само существование России является "костью в горле".


Неделю назад командующий силами обороны Эстонии Мартин Харем в очередном интервью заявил, что единственным приемлемым вариантом окончания боевых действий на Украине для Запада является распад России на множество мелких государств. По его убеждению, в случае, если Россия останется такой же большой и независимой, ожидать благоприятного исхода конфликта на Украине не стоит.

Россия больше не должна быть такой большой и могущественной страной, которая считает, что имеет право делать что угодно. Россия должна просто распасться на разные маленькие государства, у которых не будет столько власти и столько амбиций, потому что иначе, повторяю, я не вижу хорошего конца войне на Украине

- заявил он.

В принципе, ничего нового Харем не сказал, лишь озвучил поставленные западными хозяевами задачи. О том, что Россию хотели бы разделить на части, заявлялось уже не раз. Особенно активно по этому вопросу высказываются в Польше, Прибалтике и на Украине. Тот же Зеленский спит и видит, как "делит" российскую территорию.

В конце января экс-министр иностранных дел и бывшая глава канцелярии президента Польши, депутат Европарламента Анна Фотыга, выступая в Европарламенте, призвала уничтожить Россию в ее сегодняшнем виде. Она предложила продумать концепцию создания на российской территории "свободных и независимых" государств, основой которых станут коренные народы. А западные страны будут заботиться об их процветании. Также Запад установит контроль над богатствами России, потому что, как оказывается, у России нет ничего, это все принадлежит народам, которые Москва "нещадно эксплуатирует".

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9 комментариев
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  1. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 10:31
    +2
    Эssтония довякается и исполнит до сих пор действующий, не денонсированный никем Ништадский мирный договор 1721 года между Россией и Швецией.
  2. Кузнец 55
    Кузнец 55 Сегодня, 10:33
    +1
    .......что имеет право делать что угодно .
    Это о России сказал этот енерал .
    Просто он хочет что бы омерика могла делать что угодно .
    Странная логика .
  3. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 10:34
    +3
    Россия, если и распадётся, то только вместе с Земным шаром.
    Пусть всё эти хенералы из Три Балтии, оставят свои влажные мечты при себе.
  4. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 10:35
    +1
    Ну вот, этот фрик очень четко высказал цель объединенного запада. А наша цель сейчас, как можно больше уничтожить таких фриков. Чтобы у оставшихся еще на 100 лет отпало желание даже думать о подобном. Совсем не отпадет. Рая на Земле не построить...
  5. -Paul-
    -Paul- Сегодня, 10:35
    +3
    Походу единственным приемлемым вариантом для России является гибель так называемой "западной цивилизации".
  6. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 10:35
    +1
    Ага, распад России на кучу ядерных улусуов и последующий глобальный ядерный звиздец. Умнейший генерал, чё.
  7. БедМакс
    БедМакс Сегодня, 10:36
    +1
    Полураспад прибалтов и пшеков мне больше по духу)
  8. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:37
    +2
    Собственно ничего нового этот персонаж не озвучил.Все идет к тому,что нас загоняют в угол.И придется уже нам вести дело к распаду этого гадского "коллективнооо запада".На элементарные частицы.Главное,что бы наверху это понимали,а не надеялись повернуть все вспять
  9. faiver
    faiver Сегодня, 10:40
    0
    "эстонский генерал" - звучит уже неестественно, а что до его высказываний, так я вот считаю что таких стран как Эстония, Литва и Латвия вообще не должно быть.