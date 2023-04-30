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ГУР МО Украины получило от Зеленского разрешение на проведение операций диверсионного характера на российской территории

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ГУР МО Украины получило от Зеленского разрешение на проведение операций диверсионного характера на российской территории

Главное управление разведки Минобороны Украины готовит ряд операций диверсионно-террористического характера на территории России. По данным украинских источников, глава ГУР Буданов получил соответствующее разрешение от офиса президента Украины.


Зеленский дал добро на проведение серии диверсий и террористических актов на территории России. Объектами нападения должны выступить ТЭЦ, нефтебазы, аэропорты и предприятия российского военно-промышленного комплекса. Задачей данных акций будет смещение акцентов с Украины на Россию, киевский режим в срочном порядке желает переориентировать внимание прессы с происходящего в Бахмуте, где "доблестные" ВСУ пытаются удержаться на западных окраинах города.

В офисе Зеленского не сомневаются, что в ближайшее время Бахмут падет, и, чтобы это не вызвало негативной реакции, принято решение затмить плохие новости "хорошими", к которым в Киеве относят диверсии и теракты на российской территории. Причем, по имеющейся информации, для более сильного эффекта, операции ГУР должны быть проведены как можно ближе к Москве, желательно в Подмосковье.

Офис Президента дал добро на сложные операции в Московской области по ТЭЦ, топливным резервуарам, аэропортам и заводам ВПК

- пишут украинские ресурсы.

В самой военной разведки Украины пока никаких комментариев по данному факту не дают, хотя глава ГУР Кирилл Буданов очень любит порассуждать о будущих операциях на территории России. На сегодняшний день украинская разведка признает только нанесение ударов по Крыму, в частности атаку беспилотников на резервуары с топливом в Казачьей бухте Севастополя. Правда, количество уничтоженных резервуаров в отчете ГУР вдруг резко возросло с одного до десяти. Видимо, кто-то очень хочет получить медаль.
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58 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:22
    +17
    Это все было задумано и проводится не первый год.Вопрос к нашим спецам-когда будем соответствовать навешенному ярлыку "плохих парней".Возьмем в руки ледорубы,конфеты со взрывчаткой?Чтоб раскинули мозгами по Банковой
    1. Евгений Иванов_5
      Евгений Иванов_5 Сегодня, 11:30
      +6
      Это вопрос к Верховному. Да и некому сейчас их проводить поскольку с благословенных 90-х проведению таких операций никого не учили и они были просто под запретом.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:33
        0
        Понятно,что теперь так сожро воевать,тьфу"-специально оперативеть" с негодяями
      2. Mitos
        Mitos Сегодня, 11:45
        +1
        Скорее вопрос когда за такие действия будет введена смертная казнь? И для выезда за границу должна быть процедура, нет срочных выездов зарубеж.
      3. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 12:11
        +4
        Если не в 90-х, 00-х, то хотя бы сейчас верховным горбачевцам должна прийти счастливая мысль о необходимости постановки задачи. У нас даже чистка 5 колонны превратилась в нерешаемую проблему. Прилепин пишет, что в московском театре, единственном отважившемся поставить спектакль на тему СВО забастовали ведущие артисты, в итоге администрация, "идя на встречу пожеланиям трудового коллектива" уволила "проДонбасского" худрука. При этом недавно г-н Песков заявлял,что не нужно писать "доносы" на "за МИРных" артистов. Что делать в этой ситуации г-н Песков промолчал. Иногда кажется, что Верховный вообще плохо понимает, что происходит у него в хозяйстве.
        1. Talon
          Talon Сегодня, 12:30
          0
          это не его хозяйство, он не царь, это нанявшие его граждане, и не ему рассказывать как будут жить граждане, а наоборот, этот главковерх даже не смог внятно обьяснить зачем эта СВО и каковы ее задачи, и немудрено, что не все поддерживают непойми что, и не народ виноват, что армия разворована и необучена, это не к людям нужно применять репрессии за недостаточный патриотизм, а притензии к власти предьявлять
      4. potap6509
        potap6509 Сегодня, 12:23
        +1
        Управление "Л" упразднено лет 60 назад, если верить публикациям в сети и прессе. Специалисты уровня Судоплатова, либо померли уже, либо были выгнаты при реформах. Имхо конечно.
      5. paul3390
        paul3390 Сегодня, 12:29
        +4
        Это вопрос к Верховному.

        Право именоваться Верховным с большой буквы - ещё надо заслужить.. А пока - у нас настоящий Верховный только один, это Иосиф Виссарионович Сталин.

        И даже если формально - Верховный Главнокомандующий потому так называется, что возглавляет Ставку Верховного Главнокомандования, при посредстве которой он управляет как ведением боевых действий, так и страной в военное время.

        Всего этого у нашего гаранта нет в помине. Тогда - за что именование?
      6. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 12:35
        0
        Очень мне не понравился запрет на ликвидацию главного укронациста от ВВП...не могу этого понять и обьяснить с любой точки зрения.
        Довод что якобы он нужен для переговоров не выдерживает никакой критики, он должен быть безусловно уничтожен вместе со своим окружением...такая возможность была неоднократно и снова как в истории с Басаевым происходят совершенно непонятные отбои...нет приказа...снова ждем очередной масштабной трагедии в глубине России от террористов Буданова что ли?
    2. сергей_вакк
      сергей_вакк Сегодня, 11:44
      +4
      Нет агентуры,которую за много лет,не удосужились заиметь
    3. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 11:46
      -4
      Цитата: Евгений Иванов_5
      Это вопрос к Верховному. Да и некому сейчас их проводить поскольку с благословенных 90-х проведению таких операций никого не учили и они были просто под запретом.

      Да они просто хотят чтобы Россия начала на территории Украины полномасштабные боевые действия с ковровыми бомбардировками городов. Чтобы сразу объявить Россию агрессором и втянуть НАТО в эту войнушку. А Штаты будут как всегда за океаном потирать руки и считать барыши !
      1. ilimnoz
        ilimnoz Сегодня, 12:14
        +4
        Россия итак объявлена агрессором и НАТО втянута по самые гланды. не пойму что Россия медлит. ждет чуда? чудес не бывает. давно надо было нанести превентивный удар ТЯО по Польше и Румынии. или ждете переговоров. так у России заведомо слабая позиция. чтобы принимали за сильного надо действовать с позиции силы.
    4. paul3390
      paul3390 Сегодня, 12:26
      +2
      Я предлагаю - в ответ провести красную линию, и - предупредить о серьёзных последствиях.. Ну - как обычно.
    5. Франк Мюллер
      Франк Мюллер Сегодня, 12:37
      +2
      Вы забыли, что ли, слова одного невысокого и лысоватого государственного деятеля (никак не могу вспомнить его простецкую российскую фамилию, хоть тресни): "Мы же не такие!!!"?
    6. alekc73
      alekc73 Сегодня, 12:51
      0
      Гур Украины уже проводит теракты и убийства на территории России.Вопрос.Где ответка.Такие персонажи должны знать-расплата достанет везде.
  2. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 11:25
    +5
    Нацистское и террористическое государство Украина должно быть полностью ликвидировано Вооружёнными Силами РФ в самый кратчайший срок.
    Никаких мирных переговоров с террористами быть не может - только их ликвидация.
    Без вариантов.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 11:39
      +7
      Уверен, Путин Вас услышит и всё сделает. С Мединским что предлагаете сделать? И с теми, кто пробивал зерновую сделку?
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 12:22
        +4
        Да уж, Путин даже Пригожина плохо слышит, через кучу фильтров. Свежее интервью Пригожина Пегову оптимизма не внушает. Прогнозы "веселые", вплоть до возможного развала фронта. Проблем с БК и командованием не убавилось, наоборот - появились новые. Об этом кстати не только Пригожин говорит. Жаль фамилий не называет, кто источник проблем, на кого смерш нужен.
  3. палестинец
    палестинец Сегодня, 11:28
    +3
    а разве это уже не происходит, вот когда до погибших дело дойдет, а оно дойдет, это же прямой терроризм против нас
    1. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Сегодня, 11:38
      +7
      До погибших дело дойдет, это однозначно. Вспомним московские дома, норд-ост и Беслан. Это прекратилось только тогда когда отправили в ад Басаева, Хаттаба и других шайтанов.
    2. HAM
      HAM Сегодня, 11:42
      +5
      А Даша Дугина?!?
      Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной
  4. tun5t
    tun5t Сегодня, 11:30
    -11
    да пофиг на эту окраину, по сравнению с тем что зделали европитеки (коллективный запад) это фигня - в 1917-м посадили безбожников на молельное место управлять Россией и они до сих пор там сидят, вот и диверсионная центробежная сила у нас, усыхание людей в количестве кратном уменьшились в сравнении с кол.западом за 104 года.
    Вот это была ДИВЕРСИЯ !
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 11:34
      +2
      Цитата: tun5t
      в 1917-м посадили безбожников на молельное место управлять Россией и они до сих пор там сидят,

      Предлагаете Гундяева на царство?
      1. Lis_96
        Lis_96 Сегодня, 11:48
        +6
        Царя из рода Романовых желаешь видеть на троне России, или по Рюриковичам душа сохнет ?
      2. tun5t
        tun5t Сегодня, 11:48
        -10
        Предлагать не имею власти, а вот Господу угодно на молельных местах "дом Отца назовётся домом молитвы" и всё по Воле Бога (даже лист не шелохнётся без Воли Аллаха), по этому батюшек для моления ко Господу, а чиновникам отдельно построить - Богу Богово, а кесарю кесарево.
        Есть у нас примера два:
        1). Пётр1 построил чиновникам - боярам ртдельно, и не прошло и 100 лет как Россия "пошла в гору"
        2). в Китае вывели чиновников из запретного города, отдали место монахам, прихожанам , и не прошло и 100 лет с тех пор как мы видим, что Китай "пошёл в гору"
        3). Только идиоты не учатся на чужих и своих ошибках.
  5. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 11:31
    +7
    Смешно!) Только сейчас значит получил? ГУР Украины находится целиком и полностью под контролем и мало того под руководством американских и британских спецслужб. Не малую роль здесь играют и специальные службы Израиля. У Зеленского разрешалка не отросла.
    1. Bulrumeb
      Bulrumeb Сегодня, 11:48
      +1
      А вот тут то вы и не правы. Формальное разрешение от Зеленского означает, что и отвечать своей задницей будет именно он.
      1. Игорь_Божко
        Игорь_Божко Сегодня, 12:02
        +1
        Зеленский своей никчемной задницей и так ответит. Только вот его задница мало для кого играет роль. Все теракты до этого момента были кем санкционированы?! Может быть за них надо исключительно Зеленского повесить? Или ГУР и курирующие его западные спецслужбы в стороне? Нет! За них ответят дяди посерьезнее и частично эта информация конечно будет слита-кто умный тот поймет.
  6. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:32
    0
    "Нелох с пистолетом" на всё что угодно пойдёт и разрешит - ему терять то особо нечего. Кроме банковских счетов за границей. Соскочить и сбежать ему тоже не дадут.
  7. avia12005
    avia12005 Сегодня, 11:33
    +1
    Мы ответим. Ответим обязательно. Ответим жёстко. Дмитрий Анатольевич как скажет... Позорище полное. По сути, мы на все их реальные действия отвечаем только демагогией.
    1. Франк Мюллер
      Франк Мюллер Сегодня, 12:31
      0
      Дмитрий Анатольевич ка - а- ак скажет! Может быть, даже выматерится. Такая силища в словах "мы ещё не начинали"! Да так, что все его испугаются и тотчас мира запросят. Разумеется, на российских условиях. А пока он "не сказал", ВСУ могут и "побезобразничать"?
  8. Firemann
    Firemann Сегодня, 11:34
    +3
    Не пора ли СВО переформировать в КТО?
    1. nepunamemuk
      nepunamemuk Сегодня, 12:03
      +2
      Не пора ли СВО переформировать в КТО?

      а лучше как соседи в АТО?
      stop
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 12:09
        +1
        Цитата: nepunamemuk
        в АТО?

        И зачистить главных террористов в ГРУ и ГШ ВСУ, заодно и остальную шелупонь !
    2. Франк Мюллер
      Франк Мюллер Сегодня, 12:21
      +1
      А что, собственно, изменится? "Непростые решения" с "доброй волей" куда - то денутся? Как говорится, хоть горшком называй, только в печь не сажай!
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:36
    +3
    У нас нет другого выбора кроме, как раздавить нацистов прямо в их логове
    городе Киев: наши святыни там осквернены, храмы поруганы... Остаётся только огонь, уничтоживший их предков, в Содоме и Гоморе. И пусть Господь сам отделит зёрна от плевел.
    1. tun5t
      tun5t Сегодня, 12:29
      -1
      В знаниях говорится - перед Богом все РАВНЫ, Он видит наше истинное положение, как души занятые деятельность в материальном мире.
      Кроме того про нацистов мог поддерживать Иосиф Виссарионович, он учился в духовной семинарии, в отличие от нынешних обитателей Кремля.
      По этому поддержка вопроса Божией власти и возмездия нацистам, не "прокатит", поддержка и осмысление должна идти с верхов. Но это не теперь, как понимают разумные люди.
      Кроме того нужно уважать слова людей "не от мира сего": - сколько раз повторялись слова - "братский народ, братский народ" .
      Но людям в знании было не до смеха, Ванга видела за долго до словословия "братский народ" - она видела и сказала - "братский народ предаст Россию". Теперь мы воюем с "братским народом" - ПРАВА Ванга, не ошиблась. Кто в знании, понимает как это происходит. Остальным Веды в помощь.
  10. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 11:39
    +3
    Интересно, а когда у нас пройдет команда "снять белые перчатки"? Какие еще "сигналы" нужны нашему руководству? Против нас идет война, а у нас все еще операция.
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 12:18
      0
      Судя по свежему интервью Пригожина Пегову, все довольно печально и с командами и с перспективами
  11. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 11:40
    0
    Обычная новость подается под таким соусом...

    Что, раньше Калибры на нефтебазы и Гененраторные не падали?: А беспилотники на военные аэродромы в России?

    Просто переможное преподношение обычного факта СВО.
  12. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:44
    +2
    А где ,призыв к бдительности каждого.Смерш ,в Великую Отечественную Войну рассчитывал не только на себя ,но и на население.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:49
      +3
      Тогда население было идеологически подкованным и в основном лояльным той идеологии.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 12:48
        0
        Идеология отойдёт на второе место ,на первом будет чувство самосохранения.Дистанционный взрыв в людном месте ,по идеологии не разбирает - валит всех.
      2. свой1970
        свой1970 Сегодня, 13:02
        0
        Цитата: Nexcom
        Тогда население было идеологически подкованным и в основном лояльным той идеологии.

        Ммм....в основном?
        Те кто не эвакуировался/пошел в хиви/ в полицаи/власовцы/ "легионы СС" и казачьи/ в старосты и бургомистры/в примаки/ просто в плен/ на "Ташкентский фронт"/ в банды/в бандеровцы/ и так далее- тоже были лояльны?
  13. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 11:46
    +1
    Чем дальше мы не будем отвечать адекватно и сарозмерно тем больше эти персонажи будет себе чувствать вольготно и творить делов.
  14. sdivt
    sdivt Сегодня, 11:52
    +3
    "Зеленский дал добро на проведение серии диверсий и террористических актов" (с)
    Как же это интересно звучит) Так толерантно!
    "дал добро..."
    Можно подумать, его все уговаривали, упрашивали, а он такой: "Теракт?! Да вы что?!! Там же обычные русские люди! Это не наш метод!"

    Почему бы не сказать прямо - дал задание разработать и провести диверсии и теракты!
  15. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 11:56
    -1
    По данным украинских источников, глава ГУР Буданов получил соответствующее разрешение от офиса президента Украины.

    Вот в чем прелесть информационной войны -можно заявить о чем-то через "левую говорящую голову" , прощупать почву, и если "не айс" то можно уже более доверенной головой заявить что все это "липа".

    Писаки могут написать все что угодно, а разрешил или нет это вопрос глубоко гипотетический до момента публикаций документов или офиц.заявлений.
    То что такие операции пытаются проводить или разрабатывают уже давно - никаких сомнений. Так что эти вбросы по сути есть инструмент пиара "на массы" ,не более.
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 12:24
      +1
      Это к продлению зерновой сделки.
      И др плюшки-бабло.
      А террорррр-это к троцкому и потом смершу.
  16. Франк Мюллер
    Франк Мюллер Сегодня, 11:57
    +1
    Это как же? Задним числом разрешение требуется, когда уже вовсю пакостят, где могут. Ах да, субординацию соблюдают, прах их побери!
  17. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 12:00
    +2
    За год СВО в результате диверсии не убит ни один из известных политических или военных чинов Украины, хотя страна находится под боком, не смотря на пропаганду поддерживающих Россию думаю тоже не мало, украина должна кишит нашими ДРГ, а всё наоборот, потому что на 200% договорняк. Задача СВО на сегодняшний день это надежда на переговоры с партнёрами, нет задачи победить, иначе войну так не ведут, а на западе поняли что страной правят барыги для которых единственная задача это как можно больше ресурсов выкачать и продать кому угодно, даже врагам, лишь бы путинским дружкам ничего не мешало, а честь, достоинство, гордость, плевки в лицо, унижение, даже от карликов в виде Латвии итд, для них россия так же как и для гастрарбайтера из Таджикистана лишь место работы, а родина у них у большинства израиль или англия
  18. Бигль
    Бигль Сегодня, 12:13
    +5
    Значит скоро начнут вновь бормотать про красные линии... А потом когда их пересекут,вновь бормотать и устанавливать другие красные линии.. Террор против населения РФ ведётся практически с начала СВО... Обстрелы областей с мирными жителями( только вчера на Брянщине 2 погибших),подрывы людей в машинах,в кафе... Подрывы мостов... Так что ничего нового... Это итак давно практикуется... Но мы молчим,глотаем... А как же ,зерновая сделка под угрозой))) А ещё может всё-таки смилуются и запустят аммиакоаповод)) А там глядишь и ещё чего то выпросим...
  19. Пивасик
    Пивасик Сегодня, 12:29
    +1
    Ну есть же исторические примеры принятия решений:"«...На белый террор врагов рабоче-крестьянской власти рабочие и крестьяне ответят массовым красным террором против буржуазии и ее агентов»..."
  20. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 12:37
    -1
    Режим у нас все продумал, на все руки мастер, заранее к войне подготовился, "диверсии на территории России невозможны" и т.д. Лицемеры...
  21. next322
    next322 Сегодня, 12:43
    0
    Зеленский дал добро на проведение серии диверсий и террористических актов"
    Ждем ответа ДАМ!!от имени рублевского корпуса самообороны
  22. Тёплый Ватник
    Тёплый Ватник Сегодня, 12:48
    0
    а мы им красную озабоченную линию в бок
    1. tun5t
      tun5t Сегодня, 13:03
      0
      laughing смешно и верно
      и сколько букав нужно админу для осмысления?
  23. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:59
    0
    ГУР МО Украины получило от Зеленского разрешение на проведение операций диверсионного характера на российской территории
    . Это, даже, не смешно... впрочем, как вариант, зелебобус списали и подставили окончательно.
    Свои же и грохнул, а кричать будут громче все, что это месть, месть, месть!
  24. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:01
    0
    Что должно произойти еще ,что бы наше руководство разрешило ликвидировать этих упырей ? Что бы разрушить здания Рады,Минфина,Офис президента ,ГУР ,Генштаб ВСУ
    Нужно ждать еще один Беслан или подрыв домов , для принятия решения по ликвидации руководителей террористов