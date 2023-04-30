ГУР МО Украины получило от Зеленского разрешение на проведение операций диверсионного характера на российской территории

Главное управление разведки Минобороны Украины готовит ряд операций диверсионно-террористического характера на территории России. По данным украинских источников, глава ГУР Буданов получил соответствующее разрешение от офиса президента Украины.
Зеленский дал добро на проведение серии диверсий и террористических актов на территории России. Объектами нападения должны выступить ТЭЦ, нефтебазы, аэропорты и предприятия российского военно-промышленного комплекса. Задачей данных акций будет смещение акцентов с Украины на Россию, киевский режим в срочном порядке желает переориентировать внимание прессы с происходящего в Бахмуте, где "доблестные" ВСУ пытаются удержаться на западных окраинах города.
В офисе Зеленского не сомневаются, что в ближайшее время Бахмут падет, и, чтобы это не вызвало негативной реакции, принято решение затмить плохие новости "хорошими", к которым в Киеве относят диверсии и теракты на российской территории. Причем, по имеющейся информации, для более сильного эффекта, операции ГУР должны быть проведены как можно ближе к Москве, желательно в Подмосковье.
Офис Президента дал добро на сложные операции в Московской области по ТЭЦ, топливным резервуарам, аэропортам и заводам ВПК
- пишут украинские ресурсы.
В самой военной разведки Украины пока никаких комментариев по данному факту не дают, хотя глава ГУР Кирилл Буданов очень любит порассуждать о будущих операциях на территории России. На сегодняшний день украинская разведка признает только нанесение ударов по Крыму, в частности атаку беспилотников на резервуары с топливом в Казачьей бухте Севастополя. Правда, количество уничтоженных резервуаров в отчете ГУР вдруг резко возросло с одного до десяти. Видимо, кто-то очень хочет получить медаль.