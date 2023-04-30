Военное обозрение
Войти Регистрация

Литовский президент Гитанас Науседа исключил принятие Украины в НАТО до окончания конфликта

4
Литовский президент Гитанас Науседа исключил принятие Украины в НАТО до окончания конфликта

Украина присоединится к НАТО, в этом сомнения нет, но произойдет это не в настоящее время. По словам президента Литвы Гитанаса Науседы, принятие Киева в альянс во время идущего конфликта исключено.


Украина стремится присоединиться к Североатлантическому альянсу как можно быстрее, в Киеве планируют после вступления задействовать 5-ю статью Устава НАТО понимая, что в одиночку им не выстоять. Но в Брюсселе не стремятся вступать в прямое столкновение с Россией, поскольку это грозит перерастанием локальных столкновений в масштабное противостояние с применением ядерного оружия, поэтому ограничиваются очередными обещаниями. Посетивший недавно Киев генсек альянса Йенс Столтенберг снова рассказал Зеленскому про "открытые двери" и обрадованный президент Украины тут же заявил о "скором вступлении" в НАТО.

Планируется, что вопрос принятия Украины в альянс будет рассмотрен на предстоящем саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Именно на него делают ставку в Киеве. Однако, как заявил литовский президент, принятие Украины в альянс до окончания конфликта исключено. Вот когда Украина победит, тогда и придет время принимать решение. Сейчас же необходимо принять дорожную карту.

Это было бы слишком сложно. Мы знаем об этом, и сами украинцы знают об этом. Мы должны перейти к практической фазе, определить этапы и формулы, как действовать после окончания конфликта

- заявил Науседа.

Ранее в России заявили, что одной из целей специальной военной операции российской армии является недопущение вступление Украины в НАТО. Запад, обещая Киеву членство в альянсе, переступил красную линию, тем самым вынудив Россию перейти к кардинальным мерам.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
4 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 12:48
    0
    Точно такой же фрик, как и Зеленский! Что то типа исключает, разрешает... В смешное и страшное время живем или в страшно смешное...
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 12:56
      0
      Да, складывается ощущение, что вдруг всех политиков разом лишили разума, что наших, что заморских.

      "Ведь были же люди как люди, а потом раз и всё сразу стали идиотами"© (Брат2)
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:57
    0
    В свете желаний Польши прихапать западные территории Украины, а будет кому к НАТО присоединяться то?
  3. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 12:58
    0
    Бывший коммунист Науседа понимает, что после Украины наступит очередь Прибалтики. Поэтому он более аккуратно говорит, чем эстонский генерал.