Это было бы слишком сложно. Мы знаем об этом, и сами украинцы знают об этом. Мы должны перейти к практической фазе, определить этапы и формулы, как действовать после окончания конфликта

Украина присоединится к НАТО, в этом сомнения нет, но произойдет это не в настоящее время. По словам президента Литвы Гитанаса Науседы, принятие Киева в альянс во время идущего конфликта исключено.Украина стремится присоединиться к Североатлантическому альянсу как можно быстрее, в Киеве планируют после вступления задействовать 5-ю статью Устава НАТО понимая, что в одиночку им не выстоять. Но в Брюсселе не стремятся вступать в прямое столкновение с Россией, поскольку это грозит перерастанием локальных столкновений в масштабное противостояние с применением ядерного оружия , поэтому ограничиваются очередными обещаниями. Посетивший недавно Киев генсек альянса Йенс Столтенберг снова рассказал Зеленскому про "открытые двери" и обрадованный президент Украины тут же заявил о "скором вступлении" в НАТО.Планируется, что вопрос принятия Украины в альянс будет рассмотрен на предстоящем саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Именно на него делают ставку в Киеве. Однако, как заявил литовский президент, принятие Украины в альянс до окончания конфликта исключено. Вот когда Украина победит, тогда и придет время принимать решение. Сейчас же необходимо принять дорожную карту.- заявил Науседа.Ранее в России заявили, что одной из целей специальной военной операции российской армии является недопущение вступление Украины в НАТО. Запад, обещая Киеву членство в альянсе, переступил красную линию, тем самым вынудив Россию перейти к кардинальным мерам.