Украинские сапёры получили на вооружение комплексы разминирования MV-4-SCORPION и МV-10-BISON хорватского производства

Украина получила еще два механизированных комплекса для разминирования MV-4-SCORPION и МV-10-BISON, техника поступила на вооружение саперных подразделений, привлеченных к разминированию в Николаевской области. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
На сегодняшний день Украина имеет четыре аналогичных комплекса разминирования, вся техника поставлена в рамках благотворительных программ. Первые два комплекса работают на территории Херсонской области, два новых отправлены в Николаевскую. Сообщается, что техника "эффективная", позволяет быстро и безопасно проводить работы по разминированию, уничтожая мины, установленные российскими войсками.
(...) новая техника позволит саперам быстрее очистить территорию Николаевщины, весь объемы работ, которой нас обеспечил враг на долгие годы, требует не только опыта, но и использования современных технических решений
- говорится в сообщении.
Механизированные комплексы MV-4 и МV-10 производятся в Хорватии компанией "DOK-ING". Один комплекс позволяет разминировать 4000 - 5000 квадратных метров в день, в зависимости от сложности рельефа. MV-4-SCORPION является роботизированной системой легкого класса, предназначенной для нейтрализации взрывных устройств. МV-10-BISON - комплекс "тяжелого класса", способный нести навесное оборудование спереди и сзади корпуса. Согласно заявлению производителя, трал выдерживает подрыв противотанковых мин. Оба комплекса управляются дистанционно.
Ранее украинские саперы получили на вооружение британскую машину разминирования Armtrack, способную нейтрализовать мины на глубине до полуметра.