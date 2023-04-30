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Украинские сапёры получили на вооружение комплексы разминирования MV-4-SCORPION и МV-10-BISON хорватского производства

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Украинские сапёры получили на вооружение комплексы разминирования MV-4-SCORPION и МV-10-BISON хорватского производства

Украина получила еще два механизированных комплекса для разминирования MV-4-SCORPION и МV-10-BISON, техника поступила на вооружение саперных подразделений, привлеченных к разминированию в Николаевской области. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.


На сегодняшний день Украина имеет четыре аналогичных комплекса разминирования, вся техника поставлена в рамках благотворительных программ. Первые два комплекса работают на территории Херсонской области, два новых отправлены в Николаевскую. Сообщается, что техника "эффективная", позволяет быстро и безопасно проводить работы по разминированию, уничтожая мины, установленные российскими войсками.

(...) новая техника позволит саперам быстрее очистить территорию Николаевщины, весь объемы работ, которой нас обеспечил враг на долгие годы, требует не только опыта, но и использования современных технических решений

- говорится в сообщении.

Механизированные комплексы MV-4 и МV-10 производятся в Хорватии компанией "DOK-ING". Один комплекс позволяет разминировать 4000 - 5000 квадратных метров в день, в зависимости от сложности рельефа. MV-4-SCORPION является роботизированной системой легкого класса, предназначенной для нейтрализации взрывных устройств. МV-10-BISON - комплекс "тяжелого класса", способный нести навесное оборудование спереди и сзади корпуса. Согласно заявлению производителя, трал выдерживает подрыв противотанковых мин. Оба комплекса управляются дистанционно.

Ранее украинские саперы получили на вооружение британскую машину разминирования Armtrack, способную нейтрализовать мины на глубине до полуметра.
Использованы фотографии:
https://building-tech.org/
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10 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:06
    -2
    Лучший в классе разминирователей это УР 77 - однозначно.
  2. Shurik70
    Shurik70 Сегодня, 14:06
    0
    А нафига им такой комплекс?
    "Лепестками" мы их не засеиваем.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 14:10
      +1
      Цитата: Shurik70
      А нафига им такой комплекс?
      "Лепестками" мы их не засеиваем.

      Как нафига...впереди наступление ВСУ, в каком районе интересно окажутся хорватские подарки укронацикам.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 14:22
        +3
        Ширина трала разминирователя - 2970 мм,ширина лёпы 3700 мм ,так что пущай наступают за этими сараями.Кстати это очень неплохие сараи для работы в тылу.По западным сми - одни из лучших в мире,как они говорят.
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 14:21
      +5
      Цитата: Shurik70
      А нафига им такой комплекс?
      "Лепестками" мы их не засеиваем.

      Проделывать проходы в минных полях для прохождения колонн, сами поля разминировать...
      Сейчас вещь необходимая
  3. Болторез
    Болторез Сегодня, 14:13
    +4
    трал выдерживает подрыв противотанковых мин.
    В Ираке под мину закладывали 2-3 152мм снаряда, наверх несколько шестерен от старой коробки передач, а поверх всего этого- саму мину. Трал уносило на раз.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 14:23
      +5
      Цитата: Болторез
      В Ираке под мину закладывали 2-3 152мм снаряда, наверх несколько шестерен от старой коробки передач, а поверх всего этого- саму мину. Трал уносило на раз.

      Не под каждую ж мину такой "сюрприз" заложишь, да и в зоне СВО массово применяется дистанционное минирование и эти аппараты, там будут в самый раз
  4. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 14:21
    0
    Комплексы испытаны в боевых условиях,правда результаты не обнародованы.А вот использовать их можно только в тылу.Для разминирования как раз наших "Земледелий",если выйдет на передовую сразу будет уничтожен,впрочем как и любой другой комплекс.А вот комплексы дистанционного разминирования на базе прицепов могут использовать довольно гибко и широко
  5. НатальяЮрьевна
    НатальяЮрьевна Сегодня, 14:30
    +2
    Вопрос к администрации: почему на НАШЕМ военном обозрении 66 заголовков из 100 последних - это про то, что написала вражеская пресса, кто что из них сказал, подумал, продал, предал и прочий мусор. Зачем нам на ВОЕННОМ обозрении сплетни о том, сколько родственников байдена пилили деньги?! Зачем нам знать, что думает никтонаровномместе Науседа? Где реальное ВОЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ военных дел в РОССИИ???!!!
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 14:42
      0
      А эти материалы идут крайне дозировано ,цензура однако.Даже военные корреспонденты не распространяются то что они видят на передовой и в тылу.Зачем давать бесплатную информацию врагу.