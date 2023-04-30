Украинские сапёры получили на вооружение комплексы разминирования MV-4-SCORPION и МV-10-BISON хорватского производства

(...) новая техника позволит саперам быстрее очистить территорию Николаевщины, весь объемы работ, которой нас обеспечил враг на долгие годы, требует не только опыта, но и использования современных технических решений

Украина получила еще два механизированных комплекса для разминирования MV-4-SCORPION и МV-10-BISON, техника поступила на вооружение саперных подразделений, привлеченных к разминированию в Николаевской области. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.На сегодняшний день Украина имеет четыре аналогичных комплекса разминирования, вся техника поставлена в рамках благотворительных программ. Первые два комплекса работают на территории Херсонской области, два новых отправлены в Николаевскую. Сообщается, что техника "эффективная", позволяет быстро и безопасно проводить работы по разминированию, уничтожая мины, установленные российскими войсками.- говорится в сообщении.Механизированные комплексы MV-4 и МV-10 производятся в Хорватии компанией "DOK-ING". Один комплекс позволяет разминировать 4000 - 5000 квадратных метров в день, в зависимости от сложности рельефа. MV-4-SCORPION является роботизированной системой легкого класса, предназначенной для нейтрализации взрывных устройств. МV-10-BISON - комплекс "тяжелого класса", способный нести навесное оборудование спереди и сзади корпуса. Согласно заявлению производителя, трал выдерживает подрыв противотанковых мин. Оба комплекса управляются дистанционно.Ранее украинские саперы получили на вооружение британскую машину разминирования Armtrack, способную нейтрализовать мины на глубине до полуметра.