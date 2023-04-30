Генштаб ВСУ просчитал негативные сценарии контрнаступления и предоставил их Зеленскому

Планируемое контрнаступление вовсе не гарантирует достижение целей, заявленных Зеленским, существует большая вероятность провала. В Генштабе ВСУ просчитали все негативные сценарии и предоставили их на обсуждение офиса президента. Об этом сообщают украинские ресурсы.Украинский Генштаб смоделировал несколько негативных сценариев и представил их Зеленскому в преддверии контрнаступления. Сообщается, что в моделировании принимали самое активное участие представители Пентагона. Впрочем, это не и не удивительно, почти все военные операции украинской армии разрабатывают американские и британские советники.Всего военные предоставили несколько сценариев, при которых ход контрнаступления пойдет не так, как планировалось. Предполагается, что ВСУ могут потерять все подготовленные подразделения, а российская армия займет южные регионы, т.е. всю Херсонскую и Запорожскую области. Однако имеется и "самый плохой" вариант, при котором украинский фронт рухнет и российские войска займут не только весь юг, но и освободят территорию ДНР и Харьковской области, выйдя под Полтаву.На данный момент офис президента оценивает все имеющиеся риски и определяет наиболее вероятное направление удара, стараясь свести их к минимуму. В то же время в Киеве понимают, что так или иначе, но контрнаступление все равно начнется. Вот только какой результат оно принесет, пока не понятно.По мнению различных экспертов, у Украины имеется единственный шанс для проведения масштабной наступательной операции, в случае поражения таких сил она уже не соберет. Во-первых, это будет психологический удар по ВСУ с потерей веры в победу, во-вторых, военная помощь Запада будет резко урезана.