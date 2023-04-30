Военное обозрение
Войти Регистрация

Генштаб ВСУ просчитал негативные сценарии контрнаступления и предоставил их Зеленскому

12
Генштаб ВСУ просчитал негативные сценарии контрнаступления и предоставил их Зеленскому

Планируемое контрнаступление вовсе не гарантирует достижение целей, заявленных Зеленским, существует большая вероятность провала. В Генштабе ВСУ просчитали все негативные сценарии и предоставили их на обсуждение офиса президента. Об этом сообщают украинские ресурсы.


Украинский Генштаб смоделировал несколько негативных сценариев и представил их Зеленскому в преддверии контрнаступления. Сообщается, что в моделировании принимали самое активное участие представители Пентагона. Впрочем, это не и не удивительно, почти все военные операции украинской армии разрабатывают американские и британские советники.

Всего военные предоставили несколько сценариев, при которых ход контрнаступления пойдет не так, как планировалось. Предполагается, что ВСУ могут потерять все подготовленные подразделения, а российская армия займет южные регионы, т.е. всю Херсонскую и Запорожскую области. Однако имеется и "самый плохой" вариант, при котором украинский фронт рухнет и российские войска займут не только весь юг, но и освободят территорию ДНР и Харьковской области, выйдя под Полтаву.

На данный момент офис президента оценивает все имеющиеся риски и определяет наиболее вероятное направление удара, стараясь свести их к минимуму. В то же время в Киеве понимают, что так или иначе, но контрнаступление все равно начнется. Вот только какой результат оно принесет, пока не понятно.

По мнению различных экспертов, у Украины имеется единственный шанс для проведения масштабной наступательной операции, в случае поражения таких сил она уже не соберет. Во-первых, это будет психологический удар по ВСУ с потерей веры в победу, во-вторых, военная помощь Запада будет резко урезана.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
12 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 14:50
    +1
    как по мне это дезинформация, они пытаются запутать и отвлечь нас..
    1. Tenebrosi
      Tenebrosi Сегодня, 15:02
      0
      Дезинформация в чем? Что наступление может пойти не как им хочется? Процесс идет на два результата
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 15:09
        0
        Почему бы ВСУ не вести прямую трансляцию по ТВ заседаний своего Генштаба? И выносить решения на всеобщее народное голосование. Это будет настоящая народная война и торжество демократии! smile
  2. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 14:50
    0
    Редакция, дайте ссылку на это в источнике. Достаточно интересная тема, но подано здесь не очень конкретно. Кто, что и где сказал?
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 15:05
      0
      Цитата: AlexGa
      Редакция, дайте ссылку на это в источнике. Достаточно интересная тема, но подано здесь не очень конкретно. Кто, что и где сказал?



      Вам стенограмму секретного совещания ?
  3. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 14:51
    +1
    Танки Т-54/55 и Т-62М России в районе Бердянска. В отличии от современных танков Т-54 и Т-55 имеют полный комплект устройств для стрельбы с ЗОП. Там есть и боковой уровень и угломер необходимой точности. Причем шкала угломера нанесена на внутреннюю поверхность погона башни. 100-мм пушка Д-10Т работала ещё по немецким танкам Tiger и Panther во время контрнаступления духовных отцов украинской нации у озера Балатон в 1945-м, тогда оно устанавливалось на СУ-100.


    1. incoggnoto
      incoggnoto Сегодня, 14:53
      +2
      их будут использовать как артиллерию, с закрыт позиций. штурм эти танки не пойдут.
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 14:52
    +3
    В то же время в Киеве понимают, что так или иначе, но контрнаступление все равно начнется.

    Пришло время помолиться за наших ребят там и пожелать им удачи в бою... Возвращайтесь живыми... и с ПОБЕДОЙ
    1. incoggnoto
      incoggnoto Сегодня, 14:57
      +1
      на бога надейся а сам не плошай.. многое будет зависеть от разведки и управлением по время активной части..
  5. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 15:00
    -1
    А, что нам скажет товарищ Кац? Кац?!?!?! Кац предлагает сдаться.
  6. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 15:08
    0
    По недавнему интервью с Пригожиным, в действительности происходит жoпа. Вкратце, убирают действующие погоны, которые действительно работали на земле, срывают подачу боеприпасов на всей линии соприкосновения, в т.ч чвк. На верху, идёт грызня и перетасовки, с умалчиванием реальной ситуации.
    Так что с грамотной подачей, у украинцев видимо есть шанс прорыва. Если правда даже является полу правдой. Печально всё это.
  7. Konstantinos
    Konstantinos Сегодня, 15:09
    0
    Мы уже год обсуждаем здесь, что будет делать нацистская Украина. что будут делать фашистские чиновники украины. сколько оружия им дает Америка со своими марионеточными странами. Нападут они на Россию или нет? . Меня интересует, будет ли Россия наконец воевать всерьёз или нет. Меня интересует «Победа Великой России». ГДЕ ВЕЛИКАЯ АРМИЯ РОССИИ? КОГДА ПРИДЕТ ПОБЕДА? Меня интересуют только эти.