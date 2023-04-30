Военное обозрение
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В ходе удара по военному эшелону ВСУ на жд станции под Краматорском уничтожено 200 тонн боеприпасов - Минобороны

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В ходе удара по военному эшелону ВСУ на жд станции под Краматорском уничтожено 200 тонн боеприпасов - Минобороны

Российские войска продолжают наносить удары по резервам и военным объектам ВСУ как на линии соприкосновения, так и в глубине обороны противника. Об этом говорится в новой сводке Министерства обороны.


Как сообщают военные, за минувшие сутки удары артиллерии и авиации наносились по всей линии соприкосновения. В результате поражен командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ, расположенный в районе Белогоровки ЛНР. На территории Сумской области удар был нанесен по пункту ремонта военной техники и вооружения 117-й бригады ТРО, расположенный в районе населенного пункта Свесса.

Еще одна хорошая новость пришла из-под Краматорска, где наши накрыли украинский эшелон с боеприпасами, прибывший на железнодорожную станцию. Подробности военные не приводят, но заявляют, что в ходе удара было уничтожено порядка 200 тонн боеприпасов, предназначавшихся подразделениям ВСУ в преддверии контрнаступления. Какие именно боеприпасы находились в эшелоне данных нет.

А в районе Константиновки в результате ракетного удара по пунктам временной дислокации 24-й ОМБр ВСУ и отряда сил специальных операций, входящих в резервы для удара по Бахмуту, уничтожено свыше двухсот человек личного состава, еще порядка 280 было эвакуировано с ранениями различной степени тяжести.

На основных направлениях без особых изменений, наши продолжают вести активную оборону, а ВСУ "наступать", теряя позиции. На Купянском и Красно-Лиманском направлениях противник продолжает применять диверсионно-разведывательные группы, две ДРГ были уничтожены в районах Ольшана и Берестовое Харьковской области. Продолжаются удары артиллерией и авиацией, всего противник потерял до 150 человек убитыми и ранеными, три броневика, несколько автомобилей и две буксируемые гаубицы.

На Донецком направлении штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" продолжили наступление в Бахмуте, овладев четырьмя кварталами в западной части города. Это отражено в сводке Минобороны. При этом подчеркивается, что на южных и северных окраинах города противника сковывали российские десантники. Всего противник потерял на данном направлении свыше 480 всушников и наемников, 12 броневиков, 30 автомобилей, одну буксируемую гаубицу и одну САУ. В районе Белогоровки уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 54-й ОМБр ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка войск "Восток" вели бои в районах Угледара и Владимировки ДНР, потери ВСУ составили: до 30 украинских военных, броневик, два автомобиля и две буксируемые гаубицы. На Херсонском за сутки уничтожено свыше 10 всушников, один автомобиль и гаубица "Мста-Б". А в районе Понятовки Херсонской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

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30 комментариев
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  1. БойКот
    БойКот Сегодня, 16:00
    +1
    Подготовка к "контрнаступу" идёт семимильными шагами. И это хорошо и правильно, бог войны определяет будущее.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 16:49
      +9
      Вообще-то это должно стать нормой и постоянной ежедневной новостью, представляю что осталось от станции после взлета 200 тн. тротила.
  2. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 16:02
    +10
    200 тонн - это, конечно, хорошо. Но это, увы, всего четыре вагона...
    1. Анатоль Клим
      Анатоль Клим Сегодня, 16:12
      +4
      Цитата: Кот Александрович
      всего четыре вагона...

      Что тяжелее? тонна железа или тонна ваты, а если по объёму, что больше?, сколько железа или ваты можно запихать в один вагон? Это я к тому, что есть ящики с боеприпасами большие, но относительно лёгкие, а есть маленькие, но очень тяжёлые. В вагонах мерить не очень верноhi
      1. Apollo
        Apollo Сегодня, 17:10
        +2
        Тем, кто далек от военной логистики, в т.ч. и местным, как бы генералам, эту тему даже затрагивать не стоит, сплошные нелепости. Лучше помолчать.
    2. BARKAS
      BARKAS Сегодня, 16:32
      +3
      Один дивизион 152-х может дня за два расстрелять это ненапрягаясь.
    3. svp67
      svp67 Сегодня, 17:18
      0
      Цитата: Кот Александрович
      200 тонн - это, конечно, хорошо. Но это, увы, всего четыре вагона...

      Если информация соответствует действительности, то железнодорожная ветка Краматорск-Константиновка на время (не ясно на сколько), выведена из строя. А это означает возникновение трудностей в снабжении как войск удерживающих Артемовск, так и тех, что готовятся к его деблокаде.
      И это результат уничтожения всего то четырехъ вагонов
  3. Konstantinos
    Konstantinos Сегодня, 16:03
    -3
    Мы подошли к тому, чтобы ожидать нападения со стороны фашистской Украины. Даже камни смеются, гласит греческая поговорка.
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 16:04
    +3
    Странная война . Во времена фашистов ,где вырезали целые деревни ,было партизанское движение ,а сейчас нет ..............
    1. Aken
      Aken Сегодня, 16:07
      0
      Как неожиданно выяснилось, деревни вырезали вовсе не те, о ком нам рассказывали в детстве.
      1. marswell
        marswell Сегодня, 16:13
        +2
        Вам это где? Кто рассказывал и о ком?
        1. Aken
          Aken Сегодня, 16:34
          +11
          Рассказывали в школе про зверства немцев. В фильмах про войну показывали.
          В СССР это было, если что.
          Фильм "Иди и смотри" для всех стал откровением.
          А потом вдруг выяснилось, что немцы-то руки особо и не марали. Они организовывали.
          А деревни непосредственно жгли венгры, румыны, австрийцы (до 70% членов СС были австрийцы), крымские татары.
          Ну и наши бывшие братья очень даже неслабо отметились. Я бы сказал, рекордно.
          Про Бабий Яр слышали?
          1. Дилетант
            Дилетант Сегодня, 16:58
            +5
            Вы забыли про белорусскую Хатынь и сотни белорусских сел, сожженных украинскими бандеровцами
            Список исполнителей:

            «118-й шуцманшафт-батальон»[12]

            командиры: майор Эрих Кёрнер, майор Константин Смовский (украинец.)рус., майор Иван Шудря;
            начальник штаба: Григорий Васюра;
            командиры рот: обер-лейтенант Герман, Николай Франчук, Иосиф Винницкий, Иван Нарадько;
            взводные: лейтенант Василий Мелешко, лейтенант Пасичнык, Дмитрий Гнатенко, Михаил Славутенко;
            рядовой состав: капрал-пулемётчик Иван Козынченко, рядовые Василий Лещенко, Григорий Спивак, Степан Сахно, Остап Кнап, Тимофей Топчий, Иван Петричук, Владимир Катрюк, Григорий Лакуста, Степан Лукович, Иван Иванкив, Иван Слижук, Семён Щербань, Георгий Субботин, Жора Ильчук, Василий Филиппов, Иван Строкач, Михаил Курка, Иван Лозинский, Юрий Швейко, Павел Поляков, Николай Савченко, Пётр Билык, Павел Кремлёв, Сергей Солоп, Сергей Мышак, Савелий Хренов, Николай Гурский, Андрей Власенко, Василий Заяц, Николай Звирь, Павел Ваврин, Михаил Дякун, Михаил Темечко, Дмитрий Ныкля, Николай Каленчук и его брат, Григорий Думыч, Иван Кушнир, Григорий Титоренко, Николай Пыпа, Пётр Дзеба, Иван Василенко, Савко, Почапский, Михаил Бардыш, Павел Вус, Иван Варламов, Панкив, Кмит, Харченко, Лютык, Шумейко, Котов, Кипран, Пинчук, Шульга, Юращук, Сторожук, Унгурян, Абдуллаев, Набережный, Семенюк, Бескандеров, Литвин, Горецкий, Егоров, Погорецкий, Полевский, Дедовский.
            Батальон СС «Дирлевангер»[15]

            командир роты: Иван Мельниченко
            рядовой состав: Алексей Стопченко, Василий Зайвый, Феодосий Грабаровский, Иван Пугачёв, Иван Тупига, Алексей Юрченко, Леонид Сахно, Василий Ялынский, Михаил Майданов, Александр Радковский, Степан Шинкевич, Мефодий Багрий, Пётр Терещук, Иван Терещенко, Пётр Уманец, Пётр Гудков, Николай Шаповалов, Николай Рожков, Андрей Садон, Степан Слободяник, Афанасий Иванов, Иван Голтвяник, Иван Петренко, Павел Романенко, Г. А. Кириенко, М. А. Мироненков, Слынько, Долоко, Непоп, Хлань, Евчик, Мохнач, Сурков, Сотник, Примак, Макеев, Коваленко, Зозуля, Бакута, Годинов, Рогико.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:14
      +12
      Выросло два поколения,Карл!Которые уверены,что это украинцы разбили тех же фашистов.Это половина тех,двух поколений.А вторая половина уверена,что фашисты вообще защищалих щирых.А каком партизанском движении может идти речь?Они уверены,что воюют с нами,а мы для них-оккупанты.
      1. Aken
        Aken Сегодня, 16:38
        +9
        Первые, это потомки бандеровцев, а вторые потомки полицаев.
        Их объединяет только одно. Они все вместе ненавидят тех, кто на самом деле разбил фашизм. А это всё остальное население СССР + Новороссия.
    3. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 16:34
      +4
      Цитата: APASUS
      Во времена фашистов ,где вырезали целые деревни ,было партизанское движение ,а сейчас нет

      Некорректное сравнение, когда советские войска вошли на территорию Германии, там тоже не было никаких партизанский движений, ну кроме пронемецких разве что.
    4. Кронос
      Кронос Сегодня, 17:06
      0
      А с чего население лояльное украинским властям будет против них партизанить ?
  5. svp67
    svp67 Сегодня, 16:09
    +6
    200 тонн???????
    Что там от станции то могло остаться и от ближайших построек?
  6. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 16:11
    +1
    200 тонн...
    Из детства, вроде 66 тонн один вагон. Ну это не боеприпасы, грузоподъемность. Пусть 30 тонн на вагон. 7 вагонов? Тоже хорошо, но не так эпично.
    Опять по наитию... Здоровый мужик 50 кг и подымет и как то перенесёт. Снаряд 50 кг. 20 снарядов 1 тонна. 200 тонн 4 тысячи снарядов. Это хорошо, что у врага стало на 4 тысячи снарядов меньше. Меньше выстрелят они, меньше наших пострадает.
    Но, если вот так, по школьному, считать, то новость становится просто информацией. И не такой уж фееричной.
    Если всё не так - поправьте.
  7. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 16:12
    +2
    Цитата: Кот Александрович
    200 тонн - это, конечно, хорошо. Но это, увы, всего четыре вагона...

    Хорошо, но мало? Да.
    Однако это несколько тысяч боеприпасов, нейтрализованных заранее, и не попавших в наших!

    Плюс ко всему, речь может идти о разных видах боеприпасов. И иногда даже потеря противником всего нескольких единиц - уже большое благо. Ракеты и снаряды к Хаймарсам и прочим ЛеопЕрдам, например...
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:15
    +3
    Краматорск подтверждает с 23: 40 до 23: 50 было громко,есть фото отработавших РСЗО Торнадо С.Я не знаю их градацию ,в чём разница Громко и Очень Громко. Они говорят что было 10 бабахов.Есть фото только ,грузового транспорта в одиночной воронке.
  9. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 16:27
    +4
    Если все двести тонн боеприпасов взорвались одновременно то от ж/д станции ничего не должно остаться. Скорее всего судя по фото взорвался один вагон и не все боеприпасы сдетонировали. soldier
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 16:30
      +2
      Посмотрите карту Краматорска и сколько там заводов с развитой системой подьезных путей ж/ д .
      1. Солдатов В.
        Солдатов В. Сегодня, 16:55
        +3
        В молодости работал на сухогрузе, доставляли всю навигацию по 700 тонн промышленной взрывчатки на север, если бы был взрыв, то было бы как в Галифаксе. Доплачивали за опасность 20% от оклада. laughing
  10. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 16:30
    +1
    В Бахмуте Оркестрантам до вытеснения (мягко говоря) ВСУк и мрази со всего мира осталось 1,5 км городской застройки. Остальные подыхают в городе за западные ценности, за украину по над усе, за Зелю, за бандеру пополняя ряды его гнилья в аду.
  11. sdivt
    sdivt Сегодня, 16:48
    +3
    Цитата: APASUS
    Во времена фашистов ,где вырезали целые деревни ,было партизанское движение ,а сейчас нет

    Партизанское движение было там, где были наши люди
    Очевидно же, сегодня наших на Украине нет
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 17:01
      0
      Цитата: sdivt
      сегодня наших на Украине нет

      Наши есть везде и не только на украине , но и в Израиле и СШП и т.д ..
  12. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 16:57
    0
    так должно быть по всей укррр ! и это должно быть нормой !
  13. Apollo
    Apollo Сегодня, 17:00
    +2
    Давно уж не заходил, годы берут своё. Но вот прочёл и улыбнулся. Поруччики-ВОСОвцы, ДЗКУП, есть? Раскажите этим диванным генералам и маршалам с надутыми щёками, дабы они здесь не транслировали цирк-шапито, что такое воинский эшелон и какой у него вес.
  14. Cronus
    Cronus Сегодня, 17:03
    -1
    Ну 200 тонн хорошо но мало.
    По сути на фронте ничего не происходит.
    Смотрел я как то стримерские платформы,молодые люди ходят в Киеве стримят онлайн прогулки,и что я вижу,а ничего, люди ходят как в мирное время,ездят на самокатах,кушают,веселятся,никаких военных и людей прятающихся от военкоматов,везде слышна русская речь.
    В людских ресурсах явно нет проблем,а следовательно излом может случится когда прекратится насыщение оружием с европы.