Российские войска продолжают наносить удары по резервам и военным объектам ВСУ как на линии соприкосновения, так и в глубине обороны противника. Об этом говорится в новой сводке Министерства обороны.
Как сообщают военные, за минувшие сутки удары артиллерии и авиации наносились по всей линии соприкосновения. В результате поражен командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ, расположенный в районе Белогоровки ЛНР. На территории Сумской области удар был нанесен по пункту ремонта военной техники и вооружения 117-й бригады ТРО, расположенный в районе населенного пункта Свесса.
Еще одна хорошая новость пришла из-под Краматорска, где наши накрыли украинский эшелон с боеприпасами, прибывший на железнодорожную станцию. Подробности военные не приводят, но заявляют, что в ходе удара было уничтожено порядка 200 тонн боеприпасов, предназначавшихся подразделениям ВСУ в преддверии контрнаступления. Какие именно боеприпасы находились в эшелоне данных нет.
А в районе Константиновки в результате ракетного удара по пунктам временной дислокации 24-й ОМБр ВСУ и отряда сил специальных операций, входящих в резервы для удара по Бахмуту, уничтожено свыше двухсот человек личного состава, еще порядка 280 было эвакуировано с ранениями различной степени тяжести.
На основных направлениях без особых изменений, наши продолжают вести активную оборону, а ВСУ "наступать", теряя позиции. На Купянском и Красно-Лиманском направлениях противник продолжает применять диверсионно-разведывательные группы, две ДРГ были уничтожены в районах Ольшана и Берестовое Харьковской области. Продолжаются удары артиллерией и авиацией, всего противник потерял до 150 человек убитыми и ранеными, три броневика, несколько автомобилей и две буксируемые гаубицы.
На Донецком направлении штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" продолжили наступление в Бахмуте, овладев четырьмя кварталами в западной части города. Это отражено в сводке Минобороны. При этом подчеркивается, что на южных и северных окраинах города противника сковывали российские десантники. Всего противник потерял на данном направлении свыше 480 всушников и наемников, 12 броневиков, 30 автомобилей, одну буксируемую гаубицу и одну САУ. В районе Белогоровки уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 54-й ОМБр ВСУ.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка войск "Восток" вели бои в районах Угледара и Владимировки ДНР, потери ВСУ составили: до 30 украинских военных, броневик, два автомобиля и две буксируемые гаубицы. На Херсонском за сутки уничтожено свыше 10 всушников, один автомобиль и гаубица "Мста-Б". А в районе Понятовки Херсонской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.