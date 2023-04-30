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Минобороны официально сообщило о назначении на должность замминистра по тыловому обеспечению генерала Кузьменкова

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Минобороны официально сообщило о назначении на должность замминистра по тыловому обеспечению генерала Кузьменкова

Министерство обороны официально подтвердило снятие с должности замминистра по тыловому обеспечению генерал-полковника Михаила Мизинцева, опубликовав сообщение о назначении на данную должность генерал-полковника Алексея Кузьменкова.


Согласно сообщению, появившемуся на сайте Минобороны, генерал-полковник Алексей Кузьменков назначен на должность заместителя министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил РФ. Подчеркивается, что он в свое время закончил Вольское высшее военное училище тыла и до 2019 года занимал различные должности в органах материально-технического обеспечения ВС России. С 2019 по настоящее время Кузьменков являлся заместителем директора войск национальной гвардии РФ (Росгвардии).

Назначение Кузьменкова является первым официальным сообщением о начавшихся несколько дней назад перестановках в военном ведомстве. Ранее сообщалось, что назначенный на должность замминистра по тылу генерал Мизинцев снят, но подтверждения этому не было, кроме сообщений военкоров. При этом причин перестановки военные не раскрывают. Будем ожидать следующих сообщений о новых назначениях, так как имеется информация о еще нескольких заменах высокопоставленных военных.

Несколько дней назад ряд российских ресурсов сообщили о грядущей перестановке в военном ведомстве, в рамках которой со своих должностей были сняты несколько высокопоставленных генералов, включая командующих военными округами. Как подчеркивается, связано это с желанием Минобороны сформировать новую команду офицеров, способных решать задачи в условиях специальной военной операции и на фоне фактического противостояния с лучшими генералами НАТО.
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17 комментариев
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  1. Адриан28
    Адриан28 Сегодня, 16:21
    +4
    Как подчеркивается, связано это с желанием Минобороны сформировать новую команду офицеров, способных решать задачи в условиях специальной военной операции и на фоне фактического противостояния с лучшими генералами НАТО.

    хня какая-то.
  2. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 16:24
    +2
    А Пригожин хорошо отзывается о Мизинцева … просто факт … назначения на должность зама это всегда игры в деньги
    1. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 16:36
      +7
      У некоторых подразделений до сих пор нет даже автотранспорта. О чем вы вообще? Ладно 152 мм снаряды, это отдельная история. Даже автотранспорта местами нет. Просто голые стоят. Молчу про артиллерию, винтовки, обувь, коптеры. Бизнесмены деньгами скидываются покупают буханки и камазы на фронт. Это что большая проблема для МО? Какой Мизинцев?…..
    2. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 17:17
      0
      Кто бы о Пригожине хорошо отозвался. А то с таким количеством бабок он распиарил себя как героя вселенной.
  3. Черноречье
    Черноречье Сегодня, 16:34
    +14
    "Как подчеркивается, связано это с желанием Минобороны сформировать новую команду офицеров, способных решать задачи в условиях специальной военной операции и на фоне фактического противостояния с лучшими генералами НАТО."
    Поздновато как то спохватились. Десятилетиями с ГШ боевых офицеров выживали и ставили на должности по знакомству и родственным связям. Фанерного терпилу нужно убирать поскорее и ставить человека уважаемого в войсках.
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 17:20
      0
      Сейчас главное - гражданская или др вариант войны.
      От этого суды и ответственность ухров и нвемников.
      Побоку паспорта, главное - кто, что наврелил кремлю.
      Внутреннее дело, "тайвань" свой.
      Или?
      Пропаганда о итогах на мозги аполитичных ухров.
      Аморфное большинство за клго будет через 1-2 г перемирия или Победы, может варианты и тп?
  4. alexoff
    alexoff Сегодня, 16:45
    +5
    А что там с предыдущим, ничего проверка счётной палаты не нашла? А то может у него в подвале денег припрятано на пару крейсеров. Подводных атомных ракетных.
  5. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 17:00
    +1
    Чё то эта ряха в мой 27 дюймовый экран не влазит... what
    1. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 17:02
      +3
      Цитата: Сергей3
      Чё то эта ряха в мой 27 дюймовый экран не влазит... what

      Из росгвардии однако, никого не смущает.что именно эта организация в прошлом была замешена в ряде коррупционных скандалов связанных со снабжением по госконтрактам?
      1. spirit
        spirit Сегодня, 17:05
        0
        Весь высший генералитет Паркетного
        Хорошо описан в одном известном сериал
      2. alexoff
        alexoff Сегодня, 17:06
        +1
        Ну по крайней мере там хоть скандалы были, а не как в Минобороны - в армии ничего нет, кепки за 7 тысяч закупаются, скандала нет, никого не посадили, шум из СМИ пропал за пару дней
  6. Altmann
    Altmann Сегодня, 17:08
    +2
    Командир службы тыла (тылового обеспечения). Это тяжелая и важная работа. Обеспечьте солдата всем необходимым для выживания, позаботьтесь об экипировке. Те, кто не работал на этой должности, не поймут. Желаю генералу иметь возможность обеспечить солдат практически всем необходимым. Он думает, даже по фотографии, что солдаты сейчас хорошо экипированы, вооружены. Жиу занимал эту должность только в должности - полка - она ​​была малочисленна, но трудна. Я помню 1980 год, когда мы ездили на учения в Польшу, первостепенной задачей была безопасность частей. am
  7. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 17:08
    0
    Министерство обороны подтвердило снятие с должности замминистра по тыловому обеспечению генерал-полковника Михаила Мизинцева,

    Был назначен на эту должность 22 сентября 2022 г. Полгода - и сняли. Какая причина ?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:17
      0
      Непонятно зачем на эту должность назначали.Мезенцев не работал по тылу,не его специфика.Вопро,куда он пойдет дальше?Приоожин о нем хорошего мнения
  8. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 17:10
    0
    Пригожин о Мизинцеве отзывался очень хорошо, говорил что он из когорты генералов бессеребряников , так что тут не понятно для чего его сняли, может наоборот убирают последних оставшихся честных и принципиальных и ставят своих жополизов и паркетников, чтобы меньше думали , а больше щелкали каблуками
  9. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 17:12
    0
    Уже анекдот. Понятно, почему из Росгвардии назначают. Доверия к армии у верхушки нет, осталось извлекать кадры из "карманной" "гвардии". Кстати, коррупционных скандалов, связанных с продобеспечением Росгвардии, было немало. Рыбак рыбака?..
  10. Лоцман
    Лоцман Сегодня, 17:15
    0
    Цитата: lis-ik
    никого не смущает.что именно эта организация в прошлом была замешена в ряде коррупционных скандалов связанных со снабжением по госконтрактам?
    Кхм...так виновник капустного скандала того, наказан. Сидит правда по другому делу.., winked .