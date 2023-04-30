Минобороны официально сообщило о назначении на должность замминистра по тыловому обеспечению генерала Кузьменкова

Министерство обороны официально подтвердило снятие с должности замминистра по тыловому обеспечению генерал-полковника Михаила Мизинцева, опубликовав сообщение о назначении на данную должность генерал-полковника Алексея Кузьменкова.Согласно сообщению, появившемуся на сайте Минобороны, генерал-полковник Алексей Кузьменков назначен на должность заместителя министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил РФ. Подчеркивается, что он в свое время закончил Вольское высшее военное училище тыла и до 2019 года занимал различные должности в органах материально-технического обеспечения ВС России. С 2019 по настоящее время Кузьменков являлся заместителем директора войск национальной гвардии РФ (Росгвардии).Назначение Кузьменкова является первым официальным сообщением о начавшихся несколько дней назад перестановках в военном ведомстве. Ранее сообщалось, что назначенный на должность замминистра по тылу генерал Мизинцев снят, но подтверждения этому не было, кроме сообщений военкоров. При этом причин перестановки военные не раскрывают. Будем ожидать следующих сообщений о новых назначениях, так как имеется информация о еще нескольких заменах высокопоставленных военных.Несколько дней назад ряд российских ресурсов сообщили о грядущей перестановке в военном ведомстве, в рамках которой со своих должностей были сняты несколько высокопоставленных генералов, включая командующих военными округами. Как подчеркивается, связано это с желанием Минобороны сформировать новую команду офицеров, способных решать задачи в условиях специальной военной операции и на фоне фактического противостояния с лучшими генералами НАТО.