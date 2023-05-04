Парад поверженных: техника и вооружения стран Запада, уничтоженные или захваченные на Украине в ходе СВО



С этим танком Леопард 2А4 украинский экипаж справился самостоятельно



Техника и вооружения, поставленные ВСУ странами Запада и уничтоженные/захваченные ВС РФ. Коллаж изображений, источник Василий Иванов ИА REGNUM



БПЛА-камикадзе «Ланцет» смотрит на западную технику как на добычу...

Носимые и возимые



Захваченные на Украине образцы носимых и возимых вооружений

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА)



БПЛА-камикадзе Warmate

AN/TPQ-36



Уничтожение РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36



А так поставленные ВСУ РЛС AN/TPQ-36 выглядели до встречи с ВС РФ

Dingo



Бронеавтомобиль Dingo до и после встречи с ВС РФ

International MaxxPro



«Битый небитого везёт», точнее, небитый битого – пара американских бронеавтомобилей International MaxxPro в зоне СВО, один из которых подорвался на противотанковой мине

YPR-765



Так бронетранспортёр YPR-765 выглядит новым...



А так после попадания на Украину – непонятно, он подбит или его просто выбросили на помойку?

ЗСУ Gepard 1А2



Уничтожение ЗСУ Gepard 1А2

M113



Уничтоженный бронетранспортёр М113 ВСУ



Трофейный бронетранспортёр М113 ЧВК «Вагнер»

M777



Уничтожение гаубицы М777 на Украине

FH-70 / TR F1



Уничтожение британо-немецкой буксируемой самодвижущейся гаубицы FH70 (по другим данным, это французская буксируемая самодвижущаяся гаубица TR F1)



FH70 (слева) и TR F1 (справа)

САУ Krab



Уничтожение САУ Krab

M109 Paladin



Уничтожение САУ M109 Paladin

САУ CAESAR



Французская САУ Caesar



Кадры уничтожения французской САУ CAESAR на Украине

PzH 2000



САУ PzH 2000



Уничтожение САУ PzH 2000

HIMARS



Кадры уничтожения РСЗО HIMARS

Выводы