Парад поверженных: техника и вооружения стран Запада, уничтоженные или захваченные на Украине в ходе СВО

С этим танком Леопард 2А4 украинский экипаж справился самостоятельно
Одной из отличительных особенностей российской специальной военной операции (СВО) на Украине стала активная накачка вооружённых сил Украины (ВСУ) техникой и вооружениями производства стран Запада. Нет, вначале США и их колонии по максимуму выгребли остатки вооружений, доставшиеся странам Варшавского договора и бывшим советским республикам, а также проданные СССР и Россией различным странам с низкой социальной ответственностью.
Несмотря на то, что поток поставляемых на Украину советских/российских вооружений до сих пор не иссяк, страны Запада постепенно стали переходить на поставки вооружений собственного производства. Если некоторые образцы лёгких вооружений стран Запада поставлялись с самого начала СВО, то дальнобойные ракетные системы типа HIMARS, артиллерия, танки и иная бронетехника стали поставляться спустя определённый промежуток времени после начала СВО – страны Запада выжидали, насколько резкой будет реакция России на их вмешательство, а реакции то, можно сказать, что и не было – одни пустые угрозы и обещания...
Поставки техники и вооружений стран Запада, наряду с глобальной информационной поддержкой, которую они обеспечили ВСУ, нанесли значительный урон Вооружённым Силам Российской Федерации (ВС РФ). Тем не менее, в ходе ожесточённых боевых действий техника и вооружения стран Запада достаточно интенсивно уничтожаются на Украине. Заметно, что ВСУ достаточно осторожно используют самые «медийные» вооружения, такие как танки, зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) или реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, поскольку понимают, что формирование негативного имиджа техники и вооружений производства стран Запада может легко привести к прекращению поставок. А это значит, что нашей задачей является максимально широкое освещение в прессе всех случаев уничтожения или захвата техники и вооружений производства стран Запада.
Ранее, ещё в апреле 2022 года, автором выдвигалось предположение, что было бы крайне эффектно провезти «трофеи» по Красной площади в ходе Парада Победы 9 мая. На Красной площади «трофеи» не появились, однако захваченная техника и вооружение ВСУ были показаны на форуме Армия 2022 – экспозиция неплохая, но этого мало. Оборонно-промышленному комплексу стран Запада необходимо нанести максимальное унижение, протащив его поделия именно по Красной площади, поскольку, в отличие от форума «Армия», это событие широко освещается и западными СМИ.
Техника и вооружения, поставленные ВСУ странами Запада и уничтоженные/захваченные ВС РФ. Коллаж изображений, источник Василий Иванов ИА REGNUM
В апреле этого года этот вопрос вновь поднимался в контексте максимального нанесения репутационных потерь западному оружию и технике.
Шансы на «парад трофеев» невелики, но всё же... А пока попробуем самостоятельно рассмотреть, какие же образцы техники и вооружений стран Запада удалось уничтожить и «затрофеить» ВС РФ, а также бойцам частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и других подразделений, принимающих участие в СВО. (В дальнейшем будем говорить ВС РФ применительно ко всем российским подразделениям, принимающим участие в СВО).
Для публичного освещения важнейшим условием является визуальное подтверждение уничтожения того или иного образца техники или вооружений. В сети Интернет достаточно много видеозаписей, подтверждающих уничтожение украинских вооружений ВС РФ. Чаще всего они получены с БПЛА-разведчика, осуществляющего обнаружение техники, вооружений и живой силы противника, а также зачастую непосредственно с БПЛА-камикадзе, атакующего цель. Особенно в этом деле преуспели БПЛА-камикадзе семейства «Ланцет».
БПЛА-камикадзе «Ланцет» смотрит на западную технику как на добычу...
Ну и разумеется, лучшим аргументом является сам уничтоженный объект, захваченный ВС РФ, доставленный на российскую территорию и выставленный на всеобщее обозрение.
Носимые и возимые
Это то, что страны Запада поставили на Украину в первую очередь – противотанковые управляемые ракетные комплексы (ПТРК), переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК), ручные противотанковые гранатомёты (РПГ), стрелковое оружие и многое другое. Большое количество носимых и возимых вооружений было захвачено ВС РФ ещё в самом начале СВО. Нет никаких препятствий для того, чтобы набить им пару грузовиков для проезда по Красной площади (можно выполнить их кузова с прозрачными стенками, чтобы показать объём), для убедительной демонстрации количества «затрофеенных» ВС РФ вооружений этого типа.
Захваченные на Украине образцы носимых и возимых вооружений
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА)
Иногда трофеи сами падают с неба, а иногда их приземляют российские системы противовоздушной обороны (ПВО) – речь идёт о БПЛА, поскольку пилотируемых боевых самолётов стран Запада у ВСУ пока нет.
Одним из таких трофеев стал БПЛА-камикадзе Warmate, разработанный польским предприятием WB Electronics. При падении он не сдетонировал, поэтому, скорее всего, был отправлен для изучения российским специалистам. Сообщается, что таких аппаратов в руки ВС РФ попало несколько единиц. Кроме того, судя по экспозиции с форума Армия 2022, ВС РФ удалось захватить на Украине и турецкий БПЛА «Байрактар» – а уж сбито-то этих «птичек» было много.
БПЛА-камикадзе Warmate
Да и других БПЛА – самолётного, квадрокоптерного, октакоптерного и гексакоптерного типа было уничтожено и захвачено в более-менее целом состоянии вполне достаточно.
AN/TPQ-36
Учитывая артиллерийский характер войны, уничтожение РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства американской компании Northrop Grumman и американо-французской ThalesRaytheonSystems, а также ей подобных РЛС является исключительно важной задачей, поскольку с их помощью артиллерия ВСУ осуществляет эффективное поражение нашей артиллерии.
Уничтожение РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36
А так поставленные ВСУ РЛС AN/TPQ-36 выглядели до встречи с ВС РФ
Dingo
Бронеавтомобиль Dingo производства немецкой компании Краус-Маффей Вегман – фактически бронетранспортёр массой 8 тонн, оснащённый дистанционно-управляемым модулем вооружения, включающим пулемёт MG-3 калибра 7,62х51 мм или 12,7-мм пулемёт M3M или 40-мм автоматический гранатомёт HK GMG. По открытым данным, ВСУ было поставлено 50 бронеавтомобилей Dingo.
Бронеавтомобиль Dingo до и после встречи с ВС РФ
International MaxxPro
Бронеавтомобиль International MaxxPro производства американской компании Navistar International, потенциально предназначенный для замены автомобилей HMMWV (модификация всем известного «Хаммера»). ВСУ было поставлено 240 единиц таких машин.
«Битый небитого везёт», точнее, небитый битого – пара американских бронеавтомобилей International MaxxPro в зоне СВО, один из которых подорвался на противотанковой мине
YPR-765
Гусеничный бронетранспортёр YPR-765 производства Нидерландов – казалось бы, какое им дело до российско-украинского конфликта, но, как ни странно, Голландия является одним из наиболее агрессивных сторонников украинского режима – наверное, всё дело в легализации наркотиков и развитии сопутствующих их употреблению психических отклонений.
Так бронетранспортёр YPR-765 выглядит новым...
А так после попадания на Украину – непонятно, он подбит или его просто выбросили на помойку?
ЗСУ Gepard 1А2
Немецкая зенитная самоходная установка Gepard 1А2, вооружённая двумя 35-мм автоматическими пушками, способными поражать воздушные цели на дальности до 4500 метров. Украине передано 32 единицы и ещё 5 готовятся к передаче. Если бы эти машины вооружили снарядами с дистанционным подрывом на траектории, то их эффективность и опасность возросли бы в несколько раз, особенно в части борьбы с малоразмерными БПЛА, но, к счастью, пока этого не произошло.
Уничтожение ЗСУ Gepard 1А2
M113
Древний, но широко распространённый и по-прежнему эффективный американский гусеничный бронетранспортёр М113. Всего было выпущено 88 000(!) бронетранспортёров М113 и машин на их базе, Украине было поставлено более 400 единиц БТР М113. Эти машины уже давно активно используются на передовой – в сети имеются кадры не только их уничтожения ВС РФ, но и захвата с последующей эксплуатацией БТР М113 бойцами ЧВК «Вагнер» – что ж, так военно-промышленный комплекс США понемногу начинает работать на Россию.
Уничтоженный бронетранспортёр М113 ВСУ
Трофейный бронетранспортёр М113 ЧВК «Вагнер»
M777
Широко разрекламированная американская гаубица М777, или «три топора», как её называют в народе, стала настоящим амбассадором БПЛА-камикадзе «Ланцет» – кадров с уничтожением М777 в сети множество. Впрочем, гаубица-то неплохая, просто она не для такой войны – ей бы высоту держать где-нибудь в горах Афганистана, куда её забросили бы вертолётом, а не вот это всё...
Уничтожение гаубицы М777 на Украине
FH-70 / TR F1
Не лучшая участь ожидает и другие буксируемые гаубицы, даже самодвижущиеся – всё-таки в современной динамичной войне шансы на выживание у буксируемой артиллерии снизились на порядок, хотя и бесполезным это оружие назвать нельзя, тем более что вполне возможно создание эрзац-САУ на базе буксируемых орудий.
Буксируемая артиллерия вполне эффективно уничтожается не только БПЛА-камикадзе и управляемыми артиллерийскими снарядами (УАС) типа «Краснополь», но и обычными артиллерийскими снарядами с обеспечением корректировки артогня с БПЛА.
Уничтожение британо-немецкой буксируемой самодвижущейся гаубицы FH70 (по другим данным, это французская буксируемая самодвижущаяся гаубица TR F1)
FH70 (слева) и TR F1 (справа)
САУ Krab
Польская САУ Krab представляет собой гибрид из шасси, выполненного на базе лицензионного шасси южнокорейской гаубицы K9 Thunder, и башни от британской САУ AS-90. Несмотря на противоестественность польско-украинских взаимоотношений в связи с некоторыми историческими событиями, «пшеками» были поставлены ВСУ 53 САУ Krab, в связи с чем ВС РФ пришлось заняться их уничтожением.
Уничтожение САУ Krab
M109 Paladin
Не самая современная, но заслуженная американская САУ. Этих машин ВСУ было поставлено более 80 единиц и ещё примерно столько же планируется. Учитывая то, что были произведены тысячи САУ M109 Paladin, и сотни находятся на хранении, а также то, что в связи с устареванием странам Запада не особенно-то их и жалко, можно ожидать, что САУ M109 Paladin будет оставаться основой артиллерии ВСУ, поэтому кадров с уничтожением САУ M109 Paladin будет ещё много.
Уничтожение САУ M109 Paladin
САУ CAESAR
В конце июня 2022 года концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) – ведущий российский производитель бронетехники выразил благодарность президенту Франции Эммануэлю Макрону за «поставку» российским оружейникам двух САУ Caesar. Запись об этом представители концерна оставили в комментариях Telegram-канала французского политика Режиса Кастельно. Согласно опубликованной информации, захваченные в ходе спецоперации боевые машины Caesar были отправлены для детального изучения в Россию.
Французская САУ Caesar
Разумеется, французы опровергли эту информацию. К сожалению, УВЗ никак не подтвердили своё сообщение, хотя, казалось бы, чего проще, опубликовать фото двух трофейных французских САУ? Что в этом секретного, это же оружие противника? Вон в США трофейный российский танк без стеснения по всей стране на трейлере катают. У нас никак не поймут, что голословным утверждениям уже почти никто не верит.
На текущий момент ВСУ уже поставлено 48 САУ Caesar, наверняка поставят и больше. Хотя подтверждений захвата САУ ВС РФ у нас нет, но вот кадры их уничтожения в сети Интернет имеются. Необходимо учитывать, что САУ Caesar является колёсной и очень мобильной, поэтому уничтожать их непросто.
Кадры уничтожения французской САУ CAESAR на Украине
PzH 2000
Немецкая САУ PzH 2000 – пожалуй, на сегодняшний день это одна из наиболее современных САУ в мире, из тех, что приняты на вооружение и активно эксплуатируются (это чтобы не было разговоров о «Коалиции»). Украине передано 28 единиц PzH 2000 и ещё 100 единиц заказано у промышленности для последующей передачи. ВСУ берегут эти машины, однако подтверждённые случаи их уничтожения ВС РФ имеются.
САУ PzH 2000
Уничтожение САУ PzH 2000
HIMARS
Появление у ВСУ дальнобойных РСЗО HIMARS с высокоточными снарядами GMLRS стало серьёзной проблемой для ВС РФ. Под угрозой оказались тыловые подразделения, склады топлива и боеприпасов на глубине порядка 70 километров и более. Поставки боеприпасов GLSDB ещё сильнее усугубили ситуацию – впрочем, судя по всему, поставили их немного, и их удаётся достаточно эффективно сбивать. Кроме того, на дальности 150 километров их уже не получается «прикрыть» неуправляемыми снарядами РСЗО для перегрузки российских систем ПВО.
Всего ВСУ было поставлено более 20 единиц M142 HIMARS с ракетами GMLRS, ожидается поставка ещё 18 единиц. Минобороны РФ периодически сообщает об уничтожении очередной пусковой установки HIMARS, однако найти удалось лишь одно видео-подтверждение с не очень высоким качеством изображения.
Кадры уничтожения РСЗО HIMARS
Очевидно, что поражать РСЗО HIMARS непросто – ВСУ их берегут, работают с максимальной дистанции, быстро отводят на укрытые позиции. По некоторым данным, применение РСЗО HIMARS обеспечивают непосредственно ВС США, включая выбор целей (может, и экипажи американские?). Возможно, что зачастую РСЗО HIMARS просто успевают удрать до того, как до их огневой позиции доберутся БПЛА-камикадзе «Ланцет».
Выводы
Несмотря на то, что танки стран Запада уже находятся на территории Украины, подтверждений их уничтожения пока нет. Возможно, что они пока ещё просто не доехали до передовой. Так или иначе, но ВС РФ постепенно перемалывают технику и вооружения, поставленные странами Запада. К сожалению, наша страна не предприняла действительно жёстких мер после начала поставок вооружений, в результате чего наши недруги обнаглели и распустились.
Хотя вариантов-то было, да и имеется множество. Например, можно было начать переговоры о поставках вооружений Аргентине, чтобы охладить воинственный пыл Великобритании, ликвидировать руководство Украины, чтобы некому было договариваться о новых поставках, полностью уничтожить транспортную инфраструктуру Украины, в первую очередь разрушить мосты через Днепр.
Можно назначить крупное вознаграждение за технику стран НАТО – пусть бойцы ВСУ сами осуществляют доставку, пусть множится предательство и подозрительность в стане врага. Можно начать закупки вооружений у Китая или даже комплектовать ЧВК бойцами вооружённых сил Северной Кореи.
В общем, нам ещё есть куда двигаться, а пока приходится довольствоваться тем, что есть, и надеяться на благоприятное для нас развитие событий этой весной.