Другой кардинал. 1637

Согласно книге Глаголевой «Людовик XIII» (к сожалению, более достоверных сведений автор не нашел), она насчитывала 18 тыс. человек и имела первоочередной задачей освобождение крепостей, захваченных испанцами в прошлом году. Заместителем Ла Валетта стал его брат Анри де Ногаре, герцог де Кандаль, а среди его подчиненных, помимо Тюренна и де Гиша, были будущие маршалы де Ла Мейере (талантливый артиллерист) и де Гассион.
Герцог Анри де Кандаль
21 (или 20) июня войска кардинала Ла Валетта захватила крепость Като-Камбрези после трехдневной осады. Гарнизон из 200 человек не мог оказать серьезного сопротивления. Следующей на очереди была крепость Ландреси. Ее гарнизон составлял 500 пехотинцев и роту кавалерии.
Но крепость располагалась в болотистой местности, и поэтому поначалу пришлось заняться осушительными работами – копать дренажные канавы и насыпать дамбы. Идею подал Тюренн, который видел подобные работы при осаде Хортагенбоса его дядей Фредерик-Хендриком ван Оранье. После этого можно было спокойно разместить артиллерию напротив стен и копать подземную галерею для закладки мины.
В течение примерно недели артиллерия обстреливала город, в т. ч. бомбами, которые вызвали обширные пожары. Наконец 22 июля под одним из бастионов взорвалась мина, которая разрушила его и создала пролом шириной в 40 шагов.
Вечером того же дня комендант запросил капитуляцию, и 26 июля сократившийся наполовину гарнизон покинул город. По случаю победы в Париже устроили праздничное шествие с несением знамен и прочих трофеев.
Примерно в это же время, т. е. 23 июля, принц Фредерик-Хендрик начал осаду Бреды. Теперь кардиналу-инфанту пришлось разрываться между севером и югом Испанских Нидерландов. Согласно той же Глаголевой, он имел 13 тыс. пехоты и 5 тыс. кавалерии. Первоначально он попытался снять осаду Бреды: 2 августа он остановился в 9 км от крепости. Однако оказалось, что голландцы успели выстроить две линии укреплений, в т. ч. внешнюю длиной аж 34 км, для защиты от деблокирующих войск.
Поэтому после нескольких безрезультатных стычек 14 августа кардинал-инфант отступил. После этого голландцы, а точнее, союзники – там были французский и даже английский ограниченные контингенты, приступили к полноценной осаде. Причем, в отличие от предыдущей испанской осады, они не стали ждать, пока гарнизон вымрет от голода, а подводили мины и поочередно штурмовали укрепления. 6 октября комендант крепости начал переговоры о капитуляции.
Не сумев помочь гарнизону Бреды, кардинал-инфант решил нанести удар в другом месте.
25 августа был взят Венло, а через неделю – Рурмонд. Захват этих городов позволил изолировать Маастрихт от Соединенных Провинций, но, конечно, не мог полностью компенсировать потерю Бреды. Теперь кардинал-инфант решил направиться на юг против французов. Причем во французских источниках указывают, что, помимо собственно испанских войск, против них сражались и имперские под командованием генерала Пикколомини.
Известно, что этот генерал, кстати, довольно толковый, в течение 1635–1638 годов воевал во Фландрии. Его корпус (условно, конечно, настоящие корпуса появятся только через 200 лет) насчитывал обычно 10–15 тыс. человек. В мемуарах графа де Гиша фигурирует цифра в 25 тыс. пехоты и 12 тыс. кавалерии, что выглядит явным преувеличением – с такой армией (вдвое больше, чем у французов) кардинал-инфант просто обязан был устроить последним избиение похуже, чем при Нердлингене.
5 августа французские войска взяли Мобеж, возможно, вообще без сопротивления. После этого кардинал Ла Валетт оставил в городе гарнизон во главе с Тюренном и часть армии под командованием своего брата и в начале сентября с остальной частью отправился осаждать крепость Ла Капелль. Осада началась 14 сентября.
Также в начале сентября в окрестностях Мобежа появилась и армия кардинал-инфанта. В течение какого-то времени она оставалась неподалеку от города, словно собираясь штурмовать его, но затем двинулась в сторону Ла Капелли. Армия кардинала, занятая осадой крепости, оказалась под угрозой разгрома (два года спустя такое произошло с другой французской армией у крепости Тионвилль). Причем граф де Гиш в своих воспоминаниях прямо обвиняет герцога де Кандаля, что тот не очень-то торопился помочь брату.
Но, к радостному изумлению французов, комендант Ла Капелли оказался трусом, что было уникальным явлением для испанской армии и, не дождавшись уже посланного подкрепления, сдал крепость всего через 8 дней осады. Правда, самому коменданту это не помогло, т. к. кардинал-инфант приказал отрубить ему голову. Но удобный момент для атаки был упущен, и дон Фернандо решил вернуться в Мобеж.
Вплоть до этого момента все источники излагают примерно одинаково. Но в отношении Мобежа есть и некоторые расхождения.
В книге Стефана Тиона «Французская армия в Тридцатилетнюю войну» говорится, что кардинал-инфант отогнал французов к югу от Мобежа без каких-либо подробностей этого процеса. Биографии Тюренна описывают, как испанцы штурмовали город, но будущий маршал их отбил. Машинный перевод с французского языка, тем более – со старофранцузского, слишком коряв, чтобы понять детали. Поэтому приходится принять наиболее вероятное.
Виконт Анри де Тюренн
Кардинал-инфант оставил заслон у моста через реку Самбру, чтобы воспрепятствовать соединению братьев, и отправился обратно к Мобежу – то ли штурмовать сам город, то ли атаковать герцога Кандаля, находившегося в его окрестностях. В любом случае, Ла Валетту удалось пройти к городу, и в конечном итоге испанцам пришлось отступить. Согласно мемуарам де Гиша, французам удалось согласовать наступление Ла Валетта, Кандаля и Тюренна, совершившего удачную вылазку из крепости.
На сайте Maubeuge, город, история и наследие, среда обитания (villesetvillagesdelavesnois.org) боевые действия описаны так.
Кардинал де Ла Валетт, командующий французскими войсками, в августе 1637 года захватил Мобеж, разместил там сильный гарнизон, затем разорил страну на стороне Монса и пошел осаждать Ла-Капелле. Во время этой последней операции кардинал-инфант, губернатор Нидерландов, выдвинулся на борьбу с французским корпусом под командованием герцога Кандаля, который окопался под защитой городской артиллерии Мобежа. Последний запер свои войска в крепости, где командовал виконт Тюренн. Тогда инфант атаковал крепость 30 орудиями.
Узнав, что крепость Ла Капелль сдана и что Кальетта (Ла Валетт) приближается к нему, он предпринял общее наступление; но Тюренн доблестно оборонялся, отбил врага и заставил его снять осаду, понеся значительные потери убитыми или утонувшими при переправе через Самбр.
Габриэль Аното в книге «История Ришелье» пишет, что кардинал Ла Валетт решил, что оставлять в Мобеже гарнизон слишком опасно и потому вывел его, предварительно сравняв с землей городские укрепления. Это может объяснять фразу о кардинале-инфанте, отогнавшем французов. Но, очевидно, и дону Фернандо такой чемодан без ручки был не нужен, т. к. известно, что испанцы отобрали город только в 1641 году. Надо сказать, что король Луи XIII остался недоволен не столько «демилитаризацией» и оставлением Мобежа, сколько поспешностью, с которой она была произведена – так что не удалось вывезти все запасы продовольствия.
Поскольку больше ничего значительного до конца кампании Ла Валетт не планировал, то король приказал ему передать часть армии маршалу Шатийону для осады Дамвилье, который и был взят 27 октября.
В целом же кампания 1637 года для кардинала Ла Валетта прошла вполне успешно. Кроме уже помянутых крепостей, были взяты и несколько других, вроде Бомона, Сен-Поля, Берлемона и Сольра, а также разорена вся область Эно. Также удалось помочь союзникам-голландцам. Можно сказать, что поединок кардинала-инфанта и просто кардинала Ла Валетта закончился победой по очкам последнего.
Что касается других событий этого года, то имели место как радостные события, так и огорчения.
Попытка испанцев вторгнуться во Францию через Пиренеи с треском провалилась – их армия была разгромлена при Леукате. Удалось, наконец-то, освободить Леринские острова, при этом испанское упорство привело лишь к большим потерям – более 3 тыс. убитыми из 4 тыс. в двух гарнизонах. Отличился Анри д’Аркур – в будущем один из самых талантливых полководцев Тридцатилетней войны.
На востоке принц Бернхард и герцог Лонгвиль с переменным успехом воевали с герцогом Лотарингским и ополчением Франш-Конте. В то же время ухудшилась обстановка в Швейцарии и Италии, что сказалось уже в следующем году.
Окончание следует…