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Украина подписала три новых контракта с производителем линейки турецких беспилотников компанией Baykar

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Украина подписала три новых контракта с производителем линейки турецких беспилотников компанией Baykar

Украина заключила новый контракт с турецкой компанией Baykar, соглашение было подписано в рамках международной выставки авиационной и авиакосмической техники "Teknofest 2023". Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.


Как пояснил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, соглашение затрагивает два предприятия украинского военно-промышленного комплекса и турецкую компанию Baykar. Всего стороны заключили три контракта, но чего они касаются, в Киеве не раскрывают. Единственное, о чем заявил все тот же Камышин, в рамках соглашений Киев должен получить "новое оружие". Вероятней всего, речь идет о новых турецких беспилотниках.

Есть важный результат - три новых соглашения с турецким производителем Baykar для украинских производителей. Детали, ясное дело, не расскажу, но уверяю, что эти контракты дают нашей стране экспортную выручку и оружие нового поколения

- заявил министр.

Между тем, как стало известно, в Киеве не отказались от планов постройки на украинской территории центра обслуживания комплексов Bayraktar и даже уже определили место его расположения. Кроме того, Украина планирует уже в 2025 году запустить в эксплуатацию завод по выпуску всей линейки турецких БПЛА. При этом Турция должна передать Украине технологии производства для локализации производства.

Ранее в Турции заявили, что не имеют отношения к поставкам беспилотников Украине, Киев подписывал контракт с частной компанией.
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23 комментария
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 17:28
    +6
    Турки они такие, гребут деньги как с России так и с Украины...двойная выгода.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 18:17
      0
      Какие деньги? Тут контракты с украинскими производителями, а не военными. Моторсич договорился о движках для турецких беспилотников
  2. Аргон
    Аргон Сегодня, 17:28
    +2
    Ну что сказать. Твари они и в Африке твари! Это ж ведь как закручено? Сначала турки говорят ,что чисто бизнес , а теперь, когда все бесплатно предоставляют укропам оружие так как у них нет денег ,получается бизнес?
    1. Fizik13
      Fizik13 Сегодня, 17:38
      +1
      Цитата: Аргон
      Ну что сказать. Твари они и в Африке твари! Это ж ведь как закручено?

      Как говорил один герой в одном знаменитом фильме - Восток дело тонкое Петруха.....
    2. Vitaly.17
      Vitaly.17 Сегодня, 18:15
      +6
      Цитата: Аргон
      вари они и в Африке твари! Это ж ведь как закручено?

      Если российское правительство продолжает коммерческие отношения с Украиной по поставкам газа, нефти в Одессу, "зерновые сделки" и даже аммиак, то почему Турция должна отставать от возможности подкинуть "дров в костер войны" на которой сейчас целая толпа кровопийц в США, ЕС и даже в России зарабатывает миллиарды.
      1. ААК
        ААК Сегодня, 18:36
        +2
        Действительно, забавно как-то получается, бандерам янычары поставляют "байрактары" и корветы с броневиками, а в Россию "милому другу" - огурцы с помидорами...
  3. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 17:29
    +6
    Это к вопросу о "стратегических партнёрах", которым АЭС строят и С-400 передают). У нас хорохорятся, что страна-член НАТО у нас в партнерах, а по факту Турция просто конъюнктурно ищет выгоду в восточном стиле. Как всегда и бывало. В итоге, Турция усиливает позиции и в Закавказье, и в Сирии...
    1. spektr9
      spektr9 Сегодня, 17:44
      +3
      У нас хорохорятся, что страна-член НАТО у нас в партнерах

      Если бы мы жили в КНР, то всех бы хорохорящихся поставили к стенке и ... , после чего тесное сотрудничество с Турцией было бы закончено
      1. NKXXI
        NKXXI Сегодня, 18:43
        -1
        С Америкой Китай сотрудничество хоть раз закончил, пока те укрепляли сотрудничество с Тайванем и Южной Кореей?..
        1. spektr9
          spektr9 Сегодня, 19:00
          0
          С Америкой Китай сотрудничество хоть раз закончил, пока те укрепляли сотрудничество с Тайванем и Южной Кореей?..

          Я может что пропустил, но когда КНР продавал США комплексы ПВО последнего поколения, строил в США атомные энергостанции или продавал последним газ по сниженным ценам ?
          И да Китай ведет СВО с Тайванем и Южной Кореей, при котором странны блока НАТО отправляют туда свою технику и наемников что бы они уничтожали войска ВС КНР ?
  4. alexoff
    alexoff Сегодня, 17:34
    +1
    Походу движки к турецким беспилотникам продают. Кстати, мы бы тоже так могли бы, вроде у нас Сатурн научился аи-222 делать, вместо одного як-130 можно было бы делать два лёгких истребителя-бомбардировщика.
  5. monetam
    monetam Сегодня, 17:36
    +3
    Этот контракт - так он исключительно под западное финансирование. Так что тут к туркам не очень придерёшься- не они будут исполнителями, так другие. А на этой сделке денег заработают.
    А вот бывшие восточноевропейские " братья" - так это самом деле падлы конченные. Эти бросились помогать бандеровцам сразу, и без всякой оплаты.
    1. Talon
      Talon Сегодня, 18:10
      +1
      ну... это наверное потому что они не знют, что помогают бандеровцам и украинцев бандеровцами не считают, я кстати уже даже позабыл, а чего их считают таковыми в РФ, может кто помнит?
  6. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 17:43
    +2
    Вот деньги на халяву вплят.
    Интересно, когда мы газ через Укрорейх перестанем качать?
    1. NKXXI
      NKXXI Сегодня, 17:52
      +3
      Никогда. Война войной, а капитализм по расписанию...
  7. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 17:45
    0
    По данному поводу следует напомнить одну интересную подробность. Не буду сейчас лезть в цифры, но предыдущие поставки байрактаров на украину были практически полностью за счет турок. Речь идет о выделенном ими целевом кредитовании. Есть и еще одна интересная подробность. Заключение между Турцией и Украиной договора о зоне свободной торговли с не маленькой такой частью ВТС! Турок прежде всего интересовали "украинские мозги" в сфере разработок еще советских и сразу постсоветских времен... Но тут случилось СВО и турки потеряли не маленькие деньги, а байрактары стали сыпаться с поднебесья с ужасающей для имиджа турецкого чудо оружие частотой... Это просто реплика и одна из косвенных причин начала СВО.
  8. gabs
    gabs Сегодня, 18:04
    +2
    Если Турция не имеет отношения к данным поставкам, то руководство частной компании должно пострадать.
  9. HattinGokbori88
    HattinGokbori88 Сегодня, 18:12
    -1
    Нам нужно больше подробностей о сделке. Baykar хочет производить беспилотники на Украине, это старая новость. На запуск производства уйдет не менее года и завод разбомбят до этого.
    Но если Турция снова начнет поставлять в Украину беспилотники, которые сделаны на турецкой земле, то россияне должны считать это прямым участием в войне. Если Путин не может остановить своего «партнера», то, может быть, ему стоит перестать делать партнеров и уйти в отставку.
    1. solar
      solar Сегодня, 18:35
      0
      Уверены, что будут стрелять по турецкому заводу?
  10. михаилл
    михаилл Сегодня, 18:20
    +1
    " Украина планирует уже в 2025 году запустить в эксплуатацию завод по выпуску всей линейки турецких БПЛА".
    За два года либо ишак сдохнет, либо падишах.
  11. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 18:20
    -3
    Ахренеть они еще что-то с кем то там подписывают. Плохо что РФ имеет дело со сравнительно молодыми бандеровскими манкуртами в руководстве, дури много памяти ноль, тогда как у нас довольно престарелое политбюро.
  12. solar
    solar Сегодня, 18:34
    0
    эти контракты дают нашей стране экспортную выручку и оружие нового поколения

    Похоже, речь идет о новых реактивных беспилотниках и двигателях для них
  13. Старый Оператор
    Старый Оператор Сегодня, 18:48
    0
    Возникает законный вопрос , почему Мотор Сич ещё не уничтожен? Потому, что он китайский ? Или это другое?