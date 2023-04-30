Украина подписала три новых контракта с производителем линейки турецких беспилотников компанией Baykar

Есть важный результат - три новых соглашения с турецким производителем Baykar для украинских производителей. Детали, ясное дело, не расскажу, но уверяю, что эти контракты дают нашей стране экспортную выручку и оружие нового поколения

Украина заключила новый контракт с турецкой компанией Baykar, соглашение было подписано в рамках международной выставки авиационной и авиакосмической техники "Teknofest 2023". Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.Как пояснил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, соглашение затрагивает два предприятия украинского военно-промышленного комплекса и турецкую компанию Baykar. Всего стороны заключили три контракта, но чего они касаются, в Киеве не раскрывают. Единственное, о чем заявил все тот же Камышин, в рамках соглашений Киев должен получить "новое оружие ". Вероятней всего, речь идет о новых турецких беспилотниках - заявил министр.Между тем, как стало известно, в Киеве не отказались от планов постройки на украинской территории центра обслуживания комплексов Bayraktar и даже уже определили место его расположения. Кроме того, Украина планирует уже в 2025 году запустить в эксплуатацию завод по выпуску всей линейки турецких БПЛА. При этом Турция должна передать Украине технологии производства для локализации производства.Ранее в Турции заявили, что не имеют отношения к поставкам беспилотников Украине, Киев подписывал контракт с частной компанией.