Евгений Пригожин согласился озвучить свою позицию по СВО в Госдуме, если такое предложение поступит

Я готов выступать в Государственной Думе, в аду, в раю, в подземном переходе, где скажете. Для того чтобы изменить ситуацию к лучшему, для того, чтобы была понятна правдивая ситуация, которая сегодня складывается. Считаю, что Государственная Дума — безусловно, наилучшее место для такого диалога

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин согласился выступить в Государственной Думе и рассказать о своей позиции по спецоперации, озвученной в недавнем интервью военкору Семену Пегову. Высказывания куратора "Оркестра" в отношении СВО вызвали множество вопросов у депутатов.С предложением пригласить Пригожина в Госдуму для озвучивания имеющихся проблем и решения других вопросов, выступил заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов. Соответствующий вопрос Евгению Викторовичу был задан одним из российских информационных ресурсов, на что он ответил положительно подчеркнув, что готов выступить хоть где, лишь бы это помогло изменить ситуацию.- заявил куратор "вагнеровцев".28 апреля 2023 года Пригожин дал большое интервью автору ТГ-канала WarGonzo военкору Семену Пегову, в котором рассказал о своем видении ситуации в Бахмуте, в частности, и на линии соприкосновения, в общем. При этом он назвал главной проблемой "снарядный голод" в подразделениях ЧВК "Вагнер", возникший по причине бюрократических проволочек со стороны некоторых генералов в то время, как дефицита снарядов в России не наблюдается.Также Пригожин заявил об опасности недооценки украинской армии, особенно в свете предстоящего контрнаступления ВСУ. По его словам, многие российские военачальники до сих пор надеются победить малой кровью, не прикладывая к этому никаких усилий. "Шапкозакидательские" настроения в армии необходимо искоренять на корню.