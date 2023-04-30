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Евгений Пригожин согласился озвучить свою позицию по СВО в Госдуме, если такое предложение поступит

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Евгений Пригожин согласился озвучить свою позицию по СВО в Госдуме, если такое предложение поступит

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин согласился выступить в Государственной Думе и рассказать о своей позиции по спецоперации, озвученной в недавнем интервью военкору Семену Пегову. Высказывания куратора "Оркестра" в отношении СВО вызвали множество вопросов у депутатов.


С предложением пригласить Пригожина в Госдуму для озвучивания имеющихся проблем и решения других вопросов, выступил заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов. Соответствующий вопрос Евгению Викторовичу был задан одним из российских информационных ресурсов, на что он ответил положительно подчеркнув, что готов выступить хоть где, лишь бы это помогло изменить ситуацию.

Я готов выступать в Государственной Думе, в аду, в раю, в подземном переходе, где скажете. Для того чтобы изменить ситуацию к лучшему, для того, чтобы была понятна правдивая ситуация, которая сегодня складывается. Считаю, что Государственная Дума — безусловно, наилучшее место для такого диалога

- заявил куратор "вагнеровцев".

28 апреля 2023 года Пригожин дал большое интервью автору ТГ-канала WarGonzo военкору Семену Пегову, в котором рассказал о своем видении ситуации в Бахмуте, в частности, и на линии соприкосновения, в общем. При этом он назвал главной проблемой "снарядный голод" в подразделениях ЧВК "Вагнер", возникший по причине бюрократических проволочек со стороны некоторых генералов в то время, как дефицита снарядов в России не наблюдается.

Также Пригожин заявил об опасности недооценки украинской армии, особенно в свете предстоящего контрнаступления ВСУ. По его словам, многие российские военачальники до сих пор надеются победить малой кровью, не прикладывая к этому никаких усилий. "Шапкозакидательские" настроения в армии необходимо искоренять на корню.
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37 комментариев
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  1. Анатоль Клим
    Анатоль Клим Сегодня, 18:02
    +15
    Считаю, что если Пригожин и выступит в Государственной Думе, то это будет закрытое заседание и всего мы не узнаем, но пусть выступит и пригласить на заседание Шойгу, Герасимова, Глав разведки, прокуратуру, пусть послушают, полезно будет.
    1. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 18:10
      +3
      Цитата: Анатоль Клим
      пригласить на заседание Шойгу, Герасимова, Глав разведки, прокуратуру,

      Конечно, это первая мысль, которая приходит в голову. Чего одному Пригожину то выступать?
      Но дело в том, что все перечисленные выше личности - люди подневольные, что скажут им сказать, то они и скажут. Так повелось на Руси, что "слушать надо только Верховного Главнокомандующего (с)".
      Но наш Верховный на диалог не идет, он предпочитает монолог везде и всегда.
      Так что туфта это всё. Ничего Пригожин не изменит.
    2. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 18:56
      +1
      вот видео пригожина https://dzen.ru/video/watch/644cc90da1be2f710a8d82dc?share_to=telegram если не изменят МО то будет худо всем по ходу !
    3. azkolt
      azkolt Сегодня, 19:06
      0
      Цитата: Анатоль Клим
      Считаю, что если Пригожин и выступит в Государственной Думе, то это будет закрытое заседание и всего мы не узнаем, но пусть выступит и пригласить на заседание Шойгу, Герасимова, Глав разведки, прокуратуру, пусть послушают, полезно будет.

      А я думаю, что вполне возможно , что заседание будет открытое и прав Стрелков , Пригожина готовят в качестве симулякра на следующие выборы. Еще неизвестно как пройдет укрское наступление, если будет успешно, то Путину как кандидату путь закрыт, а тут герой Пригожин! Историю с Лебедем помните?)))
  2. КошмарИваныч
    КошмарИваныч Сегодня, 18:03
    +6
    Не пустят его туда, как мне кажется.
    1. ААК
      ААК Сегодня, 18:27
      +4
      Не то, чтобы не пустят Пригожина в Думу, а просто забздят "народные слуги" это сделать...
    2. Закиров Дамир
      Закиров Дамир Сегодня, 18:34
      0
      Цитата: КошмарИваныч
      Не пустят его туда, как мне кажется.

      Это будет кошмар, Иваныч!
    3. Егоза
      Егоза Сегодня, 18:49
      -1
      Цитата: КошмарИваныч
      Не пустят его туда, как мне кажется.

      Вот вот. Тем более, что "наступ" ожидается. Кто ж отпустит в такой ответственный момент? А если и отпустят, то враги точно этим воспользуются
    4. Andriuha077
      Andriuha077 Сегодня, 19:14
      0
      Не пустят его туда, как мне кажется.
      Кто же не пустит, в ролях:
      Председатель: Вячеслав Володин, Единая Россия
      Лидер: Дмитрий Медведев
      - Не надо больше ружей
      - Караул устал
      - Принять без прений
  3. kenpachi
    kenpachi Сегодня, 18:06
    +1
    Это как так? Это разве место для дискуссий? За что единогласно голосовать???
  4. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 18:07
    0
    Как же надоел этот пиар на публику. А вот у меня вопрос. На каком основании наемников должны обеспечивать лучше, чем регулярную армию? Где ж такое написано? Кстати, режим все уши прожужжал про войну в стиле "ВОВ 2.0". И где ж там в реальной ВОВ наемников использовали, да еще и пополняемых уголовниками и находящихся на спецобеспечении? Кстати, в фашистской Германии создавали подразделения с участием уголовников, формируя разнообразные "Дирливангеры"...
    1. monetam
      monetam Сегодня, 18:10
      -4
      согласен. Такого рода интервью с "шокирующими откровениями" не есть правильное поведение. И перетягивание одеяла на себя, в ущерб другим - тоже весьма неприятное впечатление производит.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 18:41
        +7
        А что есть "правильное поведение"?Замалчивание опасной ситуации,сокрытие ошибок и косяков?Пригожин не требует обеспечить своих бойцов в первую очередь.Проблема обеспечения стоит перед всеми частями.
        1. NKXXI
          NKXXI Сегодня, 18:58
          -1
          Говорит он чисто о своих нуждах, т.е. о ЧВК. Я не припоминаю низовых офицеров регулярной армии, чтобы те пиарились изо дня в день...
    2. alexoff
      alexoff Сегодня, 18:14
      +6
      Если бы кадровые дивизии нормально бы воевали, никакие наемники не были бы нужны. Но у нас воюют армейские корпуса лднр, десантники и морпехи, добровольцы и чвкшники, чем занимаются остальные - непонятно
      1. NKXXI
        NKXXI Сегодня, 18:27
        +1
        Так это к кому вопрос о готовности? К рядовым солдатам и офицерам или к высшему эшелону власти и МО?..
      2. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 18:47
        +1
        Цитата: alexoff
        чем занимаются остальные - непонятно

        Окопы копают, укрепрайоны строят. Деньга идет, СВО идет, награды крепятся, льготы рисуются, спешить некуда. Так что пусть в этой песне все остается по прежнему.
    3. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 18:19
      -1
      Для одарённых, задайтесь вопросом ,как Вагнеровцы становятся героями России и сколько этапов проходит до подписания указа награждении медалями и орденами Путиным В.В.Так что свою озабоченность можете оставить при себе.
      1. NKXXI
        NKXXI Сегодня, 18:26
        +6
        За время управления страной Путина и Ко наградная система серьезно обесценилась. Напридумывали столько памятных дней и ведомственных железок, сколько ранее не было. Да и важнейшие награды обесцениваются, их раздают налево-направо, порой, без четкого объяснения, за что именно...
        1. Сергей Самков
          Сергей Самков Сегодня, 18:35
          +5
          С наградами конечно перебор...Особено в области культурки массовой...Накидали орденов и званий людям,которые просто плюнули в Россию..Видимо кому-то очень нужно было всё это свести к формальному походу...Как можно присваивать звание Народного щуту, танцующему на кресте...Надеюсь, Россия вовремя опомнилась, дабы избежать участи соседней страны 404..
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 18:44
            +1
            С культурой полностью согласен ,это уже перебор.Хватит и звания лауреат.
      2. AUL
        AUL Сегодня, 18:44
        +5
        Цитата: tralflot1832
        Для одарённых, задайтесь вопросом ,как Вагнеровцы становятся героями России

        Как воюют, так и становятся!
    4. next322
      next322 Сегодня, 18:53
      +1
      Цитата: ваш вср 66-67
      А готовы ли вас выслушать наши народные избранники?

      скорее всего нет......эта публика состоит из миллиардеров, олигархов и прочей нечистой на руки, проживающей на Рублевке..... все что говорит Пригожин.-это удар для них!они за то чтобы , пусть все слушают ежедневные 60 минут-там все красиво ,и все в шоколаде.....
    5. Сид2014
      Сид2014 Сегодня, 18:56
      +1
      Потому что ВАГНЕР даёт хоть какой-то результат. А армия? Начало и продолжение СВО тому подтверждение. Впрочем кто из нас прав ВСУ рассудят! Я бы очень хотел оказаться неправым! А по поводу выступления, пусть хоть он правду скажет! Впрочем для большинства она очевидна!
    6. Юродивый Фома
      Юродивый Фома Сегодня, 19:12
      0
      Это то да, но пародоксальным образом последние полгода, а то и больше, у ЧВК больше успехов чем у регулярных частей так что снабжение их это крайне важное дело. Поздно и пагубно пытатся изменить это сейчас. Тут надо думать кто допустил такое что армия можно сказать расколась на части, нынче даже у Газпрома ЧВК появилось. Непомню чтобы при СССР такое было. Это всё мне напоминает какой то современный феодализм когда у каждого "графа" своя земля и своя "армия" который всё таки подчиняется "королю" но слаженности и централизованности нет да и неудивлюсь если у бойцов больше преданности к командиру чем к правительству. Это происходило много раз в истории и часто очень плохо заканчивается, нынешняя война в Южном Судане хороший пример этого.
  5. Chem1st
    Chem1st Сегодня, 18:12
    0
    Цитата: КошмарИваныч
    Не пустят его туда, как мне кажется

    Тоже так думаю. Дума - та ещё пустая говорильня. Да и кто позволит какому-то хмырю, бывшему зеку, указывать "уважаемым людям" что и как делать...
  6. yuliatreb
    yuliatreb Сегодня, 18:15
    +5
    Даже если Пригожин и выступит в ГД ничего не измениться, их и так все устраивает, элита гуманитарной интеллигенции во главе с Шойгу, Герасимовым, Главами разведки, прокуратуры и т.д.
  7. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 18:16
    +2
    Если предложение поступило то безусловно Пригожин должен выступить. Но однозначно заседание это будет закрытым. Однозначно и то, что такое выступление будет нужным и полезным.
  8. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 18:16
    0
    Эт был бы самый правильный ход в данной ситуации.
  9. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 18:18
    +7
    Куски вырывают из его интервью. Снаряды может и подвезут. Про грандиозный бардак в армии и липовые "успехи" - более значимая оценка Пригожина.
  10. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 18:25
    +4
    Да вы смеетесь что ли? Перед кем выступать ?Что из себя представляет Гос.дума?Даже если предположить,что встанет такой вопрос,найдут причины,веские доводы,что бы этого не допустить.Но это уже наверно сотый вопрос.Самый простой вопрос,что у нас по закону?ЧВК запрещены на территории РФ.Почему нет закон о ЧВК,да потому что именно это и дает власти право прикрыть эту "конторку"в любой момент.И по видимому ЧВК сыграло свою роль и пущено под "расход",вот отсюда все эти заявления и выводы
  11. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 18:42
    +2
    Я готов выступать в Государственной Думе,


    Было бы очень хорошо!
    Но один вопрос к Пригожину.
    А готовы ли вас выслушать наши народные избранники?
  12. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 18:50
    +1
    Снаряды в России значит есть. Но в войска их не отправляют. А МО своевременно запросы на поставку отправляет?
    Сосед... Ну как сосед, он даже не с соседней области, скорее по тому, как про происходящее думаем, сосед... Так он писал, что купил в местном магазине несколько бушлатов. Потом начал искать, как передать тем, кто уже на Украине. Можно сдать как помощь нуждающимся в одежде. Можно найти тех, кто скоро возвращаются туда и им отдать. Как отправить в МО не нашёл.
    Не знаю, насколько старался. Сам поступаю проще... Есть человек, которому верю, ему отправляю сумму, которую могу себе позволить. Никогда не сомневался, что хоть рубль себе заберёт. Но почему страна, наша страна, но может сделать какую то адресную службу, куда можно не деньги, а вещи отправлять??? Для тех, кто сегодня жив, а завтра в областном центре панихида с губернатором.
  13. Алексей G
    Алексей G Сегодня, 18:50
    +1
    Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин согласился выступить в Государственной Думе и рассказать о своей позиции по спецоперации, озвученной в недавнем интервью военкору Семену Пегову.

    Хорошее предложение! Надеюсь после этого что нибудь там изменится к лучшему! Сколько можно тянуть?
  14. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 18:58
    0
    Пригожин напоминает чем то Жириновского (только в военной сфере) над которым все смеялись и критиковали. Когда он умер, смеяться внезапно перестали и задумались, а слова стали реальностью. Только поздно уже было. laughing

    Там интервью почти на полтора часа, чего видео не выложили вместо со статьёй. Он же не только про снарядный голод говорил, а о текущей системе управления в целом, ошибках и раздолбайстве.
    Люди только на одну цитатку вырванную ориентируются, не понимая о том какой разговор был. request
  15. Radikal
    Radikal Сегодня, 18:59
    +3

    Также Пригожин заявил об опасности недооценки украинской армии, особенно в свете предстоящего контрнаступления ВСУ. По его словам, многие российские военачальники до сих пор надеются победить малой кровью, не прикладывая к этому никаких усилий. "Шапкозакидательские" настроения в армии необходимо искоренять на корню.
    Ну вообще-то этот персонаж не сделал открытия. Военкоры, в той или иной степени, завуалированно пытались сообщить об имеющихся вопросах, более того самые именитые из них встречались с этим ВГК один на один. И что? А вот то, что настоящий ВГК должен держать руку на пульсе, жить в Кремле, карта обстановки, постоянно обновляемая должна лежать на столе, помощник в приемной должен быть в готовности связать с любым командующим фронтом, или направлением... . Так, или примерно так работала Ставка ВГК в те, победные времена. Правда имел место в тот непростой период некоторый положительный фактор - у Иосифа Виссарионовича не было друзей вроде Ротенберга, Ковальчука, Янычара, Бени Нетаньяхи... . Тем не менее его разведка, контрразведка, МИД работали, как единый механизм Вот как работала система обороны страны! sad
  16. solar
    solar Сегодня, 18:59
    0
    При этом он назвал главной проблемой "снарядный голод" в подразделениях ЧВК "Вагнер"

    А у остальных "снарядное изобилие"?