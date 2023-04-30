Украинские военные в Артёмовске пишут о «вере» в то, что им удастся удержать город до 9 мая

Для нас это имеет свою цену, но понятно, зачем мы здесь так долго были и пока остаёмся. Со временем, видимо, все увидят.

Завтра – май. Верю, что до 9 мая мы должны удержать Бахмут.

Мессенджер-репортажи украинских военнослужащих из Артёмовска (Бахмута) становятся более редкими и одновременно более истеричными. Потеряв ещё как минимум четыре квартала в районе улицы Чайковского на юго-западе города, боевики стараются подбодрить радикальную украинскую общественность самонадеянными и надменными заявлениями. При этом в заявлениях проскакивают и слова, которые близки к объективной реальности.В одной из публикаций от 30 апреля военнослужащий ВСУ, утверждающий, что находится на западе Бахмута, пишет о том, что российские подразделения имеют «некоторые успехи на развалинах улицы Корсунского». Это бывшая улица Некрасова, которая, на западе города соединяясь с упомянутой улицей Чайковского, переходит в дорогу на Часов Яр. Там идут тяжёлые бои за Артёмовское (Хромово).Из публикации украинского военнослужащего:Слово «видимо» здесь явно ключевое, и оно выдаёт реальные настроения в подразделениях ВСУ, где никто не уверен в том, что их внушительные потери в Артёмовске действительно имеют какую-то цену с военной точки зрения.Далее в своём посте, размещённом в ТГ-канале, украинский военнослужащий пишет:Это означает, что от слов «деблокировать гарнизон Бахмута» и «Бахмут не сдадим» украинские военные переходят к другим, более обтекаемым формулировкам, которые сводятся к попытке сохранить за собой хотя бы один квартал города к знаменательной для России дате. Видимо, в ВСУ считают, что перед ЧВК «Вагнер» поставлена задача взять город под полный контроль именно к 9 мая. Но по известной пропагандистской традиции киевского режима, даже если российские подразделения в тот или иной момент полностью освободят город, в сети со стороны ВСУ и киевских чиновников ещё несколько недель будут идти публикации в стиле «Бахмут наш», как уже было с Мариуполем, Северодонецком, Соледаром.