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Украинские военные в Артёмовске пишут о «вере» в то, что им удастся удержать город до 9 мая

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Украинские военные в Артёмовске пишут о «вере» в то, что им удастся удержать город до 9 мая

Мессенджер-репортажи украинских военнослужащих из Артёмовска (Бахмута) становятся более редкими и одновременно более истеричными. Потеряв ещё как минимум четыре квартала в районе улицы Чайковского на юго-западе города, боевики стараются подбодрить радикальную украинскую общественность самонадеянными и надменными заявлениями. При этом в заявлениях проскакивают и слова, которые близки к объективной реальности.


В одной из публикаций от 30 апреля военнослужащий ВСУ, утверждающий, что находится на западе Бахмута, пишет о том, что российские подразделения имеют «некоторые успехи на развалинах улицы Корсунского». Это бывшая улица Некрасова, которая, на западе города соединяясь с упомянутой улицей Чайковского, переходит в дорогу на Часов Яр. Там идут тяжёлые бои за Артёмовское (Хромово).



Из публикации украинского военнослужащего:

Для нас это имеет свою цену, но понятно, зачем мы здесь так долго были и пока остаёмся. Со временем, видимо, все увидят.

Слово «видимо» здесь явно ключевое, и оно выдаёт реальные настроения в подразделениях ВСУ, где никто не уверен в том, что их внушительные потери в Артёмовске действительно имеют какую-то цену с военной точки зрения.

Далее в своём посте, размещённом в ТГ-канале, украинский военнослужащий пишет:

Завтра – май. Верю, что до 9 мая мы должны удержать Бахмут.

Это означает, что от слов «деблокировать гарнизон Бахмута» и «Бахмут не сдадим» украинские военные переходят к другим, более обтекаемым формулировкам, которые сводятся к попытке сохранить за собой хотя бы один квартал города к знаменательной для России дате. Видимо, в ВСУ считают, что перед ЧВК «Вагнер» поставлена задача взять город под полный контроль именно к 9 мая. Но по известной пропагандистской традиции киевского режима, даже если российские подразделения в тот или иной момент полностью освободят город, в сети со стороны ВСУ и киевских чиновников ещё несколько недель будут идти публикации в стиле «Бахмут наш», как уже было с Мариуполем, Северодонецком, Соледаром.
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9 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:31
    +5
    В сети уже гуляет первая страница приказа о выделении боекомплекта Музыкантам.И есть хорошая фотография, как размотали ВСУшников в чистом поле,( фото с той стороны),дорога приметная.Это ответ ,что лучше подкрепления валить в чистом поле ,эти уже не вояки.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:59
      -1
      Я не верю всему тому что гуляет в нете.Но если реально достучались и выделили ,а тем более вдарили куда надо-замечательно.Но эта ситуация должна быть расследована,ибо идет война и такая ситуация с отсутствием боекомплектов,вооружения итд недопустима
      1. azkolt
        azkolt Сегодня, 19:11
        -1
        Вам минус поставили местные охранители, возможно за о что вы допустили невиданную дерзость, написать чо недопоставка в условиях войны боекомплекта.недопустима!)))) Что же касается Бахмута, то вполне допускаю, что они достоят до 9 мая. И хрен с ними, не надо повторять ошибки ВОв и привязывываться к датам! Пущай сидят! И при этом громить подмогу в чистом поле!
  2. cpls22
    cpls22 Сегодня, 18:32
    +6
    Это может свидетельствовать о том, что к 9 мая они рассчитывают на крупное натупление ВСУ.
    Если не на своём участке, то рядом, в результате которого штурмующие их части будут вынужденно переброшены в другое место.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 18:40
      +2
      Нашим нужно больше движений ,как в игре "напёрстки", кручу верчу - выиграть хочу,чтоб НАТОвская разведка охренела.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 18:59
        +1
        Вы разве не заметили, военкоры вовсю подключились в эту увлекательную игру.
  3. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 18:42
    +2
    Для того,чтобы лучше понять смысл сегодняшней ситуации в Бахмуте на основе этой писанины нужно посмотреть такую же писанину 10,20,30 дней назад...А еще лучше почитать,что говорил Сырский или Зеленский о неприступной крепости о которую Россия обломает зубы. Вся эта бравада и понты в невероятном количестве присутствует в свободном доступе в сети. Вот и все. Как говорится картина маслом!
  4. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 18:52
    -1
    мда https://dzen.ru/video/watch/644cc90da1be2f710a8d82dc?share_to=telegram
  5. Sadok
    Sadok Сегодня, 19:09
    0
    твою мать! у нас Сталинград (который не уперся) и XX век за окном?! что за ерунда то? шойге про самолетики и бомбочки рассказать? улусу узкоглазому.