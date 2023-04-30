Российские военные в районе Эргодара сбили беспилотник ВСУ с грузом американской взрывчатки C4

Украинские вооруженные формирования использую беспилотники для заброски на российскую территорию взрывных устройств, которые в дальнейшем буду применяться для осуществления терактов. Именно такой беспилотник был сбит в районе Энергодара. Об этом сообщил представитель правоохранительных органов.
Российские военные в районе Энергодара обнаружили и сбили украинский беспилотник, оснащенный специальным контейнером, в котором находилось взрывчатое вещество C4, а также необходимые для сборки СВУ устройства. Предполагается, что дрон должен был доставить "посылку" украинским диверсантам или агентам, находящимся на российской территории.
Сегодня в районе города Энергодар подразделениями ВС РФ был зафиксирован и уничтожен беспилотный летательный аппарат противника, оснащенный контейнером для доставки пластин взрывчатого вещества С4, поставленными на Украину из США
- говорится в сообщении.
Содержимого контейнера должно было хватить для создания пяти самодельных взрывных устройств, он нес пять пластин C4 по 540 граммов каждая, пять специальных детонаторов и пять радиопередатчиков. Как заявляют специалисты-взрывотехники, одно такое устройство не способно повредить бронетехнику, но против гражданских машин вполне эффективно. Таким образом, представители Киева планировали осуществление терактов против мирного населения.
Накануне в районе Энергодара военные сбили беспилотник американского производства, который использовался украинской стороной для разведки и подготовки диверсий на территории Запорожской АЭС.