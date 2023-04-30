Военное обозрение
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Российские военные в районе Эргодара сбили беспилотник ВСУ с грузом американской взрывчатки C4

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Российские военные в районе Эргодара сбили беспилотник ВСУ с грузом американской взрывчатки C4

Украинские вооруженные формирования использую беспилотники для заброски на российскую территорию взрывных устройств, которые в дальнейшем буду применяться для осуществления терактов. Именно такой беспилотник был сбит в районе Энергодара. Об этом сообщил представитель правоохранительных органов.


Российские военные в районе Энергодара обнаружили и сбили украинский беспилотник, оснащенный специальным контейнером, в котором находилось взрывчатое вещество C4, а также необходимые для сборки СВУ устройства. Предполагается, что дрон должен был доставить "посылку" украинским диверсантам или агентам, находящимся на российской территории.

Сегодня в районе города Энергодар подразделениями ВС РФ был зафиксирован и уничтожен беспилотный летательный аппарат противника, оснащенный контейнером для доставки пластин взрывчатого вещества С4, поставленными на Украину из США

- говорится в сообщении.

Содержимого контейнера должно было хватить для создания пяти самодельных взрывных устройств, он нес пять пластин C4 по 540 граммов каждая, пять специальных детонаторов и пять радиопередатчиков. Как заявляют специалисты-взрывотехники, одно такое устройство не способно повредить бронетехнику, но против гражданских машин вполне эффективно. Таким образом, представители Киева планировали осуществление терактов против мирного населения.

Накануне в районе Энергодара военные сбили беспилотник американского производства, который использовался украинской стороной для разведки и подготовки диверсий на территории Запорожской АЭС.
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4 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:50
    +1
    А может воспользоваться " коварством " Гросси как он оставил двух наблюдателей," обманув " всех и неожиданно его приковать к заглушенному реактору ЗАЭС. bully Шутка.
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 18:56
    0
    Видимо хотели к 9 мая "подарочки" подкинуть. Хорошо, что не получилось. Однако, это важная дата, и надо быть очень внимательными, наверняка еще "сюрпризы" будут.
  3. Novichek)
    Novichek) Сегодня, 18:57
    +3
    Эргодар - это что ? Гибрид Эрдогана с Энергодаром?
  4. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 19:09
    0
    в районе Эргодара

    Так в районе Эрдогана или Энергодара? wassat