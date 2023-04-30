Карлсон улетел, вернуться пока не обещал

Прошло несколько дней с момента увольнения самого популярного телеведущего на американском телевидении Такера Карлсона. Уволен быстро, без официального объяснения причин. И что? Возмутилась ли «демократическая общественность» Запада, выступила ли с протестом против антидемократического произвола Демпартии? Конечно, нет. Тихо поговорили (на кухнях и в закулисье), тихо слили.
А как же свобода слова? А как же равные права, неприкосновенность СМИ? Как с этим быть?
А никак. Ровным счётом, никак. Потом что все эти крики о свободе прессы, о демократии и гласности – фикция. Всё это Америка любит, когда речь не идёт о самой Америке. Всё это поднимается на пьедестал, если только не касается той политической системы, которая ради самосохранения готова тащить 80-летнего спотыкающегося и путающегося в фактах и исторических оценках старика на второй срок.
Нанесло ли это удар по репутации самого Такера Карлсона? Нет. Нанесло ли это удар по репутации США в мире? А Вашингтону в его сегодняшнем угаре на это наплевать. Да и можно ли вообще нанести ущерб тому, чего, по большому счёту, давно нет. Все слова об американской «репутации» растворились задолго до истории с этим телеведущим – ещё тогда, когда американские элиты начали себе позволять не исполнять те соглашения и договорённости, которые сами заключали.
Итак, Карлсон улетел, вернуться не обещал. Пока. Хотя ему прочат большое будущее в качестве главы собственного СМИ, если, конечно, против него не даст показания какая-нибудь темнокожая горничная.