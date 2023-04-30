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Карлсон улетел, вернуться пока не обещал

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Карлсон улетел, вернуться пока не обещал

Прошло несколько дней с момента увольнения самого популярного телеведущего на американском телевидении Такера Карлсона. Уволен быстро, без официального объяснения причин. И что? Возмутилась ли «демократическая общественность» Запада, выступила ли с протестом против антидемократического произвола Демпартии? Конечно, нет. Тихо поговорили (на кухнях и в закулисье), тихо слили.


А как же свобода слова? А как же равные права, неприкосновенность СМИ? Как с этим быть?

А никак. Ровным счётом, никак. Потом что все эти крики о свободе прессы, о демократии и гласности – фикция. Всё это Америка любит, когда речь не идёт о самой Америке. Всё это поднимается на пьедестал, если только не касается той политической системы, которая ради самосохранения готова тащить 80-летнего спотыкающегося и путающегося в фактах и исторических оценках старика на второй срок.

Нанесло ли это удар по репутации самого Такера Карлсона? Нет. Нанесло ли это удар по репутации США в мире? А Вашингтону в его сегодняшнем угаре на это наплевать. Да и можно ли вообще нанести ущерб тому, чего, по большому счёту, давно нет. Все слова об американской «репутации» растворились задолго до истории с этим телеведущим – ещё тогда, когда американские элиты начали себе позволять не исполнять те соглашения и договорённости, которые сами заключали.

Итак, Карлсон улетел, вернуться не обещал. Пока. Хотя ему прочат большое будущее в качестве главы собственного СМИ, если, конечно, против него не даст показания какая-нибудь темнокожая горничная.

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8 комментариев
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  1. K._2
    K._2 Сегодня, 18:53
    +2
    На Раша Тудей его берите, не прогадаете на всё сто!
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 18:57
      0
      У Карлсона зарплата такая же, как бюджет Раша Тудей!
  2. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 18:57
    +1
    если, конечно, против него не даст показания какая-нибудь темнокожая горничная.

    И УЖЕ... Коллега бывшая его обвиняет, что он называл ее в разговорах с некоторыми "вкусненькой" (Yummy)... И использовал фривольное выражение "писечка" (Cunt) в ее отношении bully
    Ему много должны по расторгаемому контракту, но намекают, что он эти деньги потеряет в результате судов с "харассментом"... Хотят раздеть, но не в постели!
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 19:02
      0
      Правильно говорите! Теперь с него не слезут, демократия, она такая ...... wassat
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 19:15
      0
      Вот даже не удивлён нисколько!
      Заметьте - всех неугодных валят по одному и тому же сценарию - "старые грехи" в виде харассмента. Выкапывают нафталиновых теток и начинают раскручивать "факты", которые уже почти потеряли актуальность... Методичка - одна и та же. Примитивный подходец.... А чой то вот Такера не начали колоть на расизм и гендерную нетерпимость? У него же были репортажи на эту тему. Всяко разно - хоть какое-то разнообразие....
      А так создается впечатление что все неугодные как один - трахальщики-перехватчики... laughing Как-то примитивненько и однобоко...
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 19:07
    0
    Сегодня в 5-34 уже была статья про этого Карлсона. В 18-50 еще одна. До 23-59 еще есть время. Ждем заметку про "нашего мальчика"
  4. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 19:13
    0
    Ему пророчат даже кандидата в президенты в отдалённом будущем.
  5. Sadok
    Sadok Сегодня, 19:14
    0
    вот когда соловьиный помет лопнет в прямом эфире - вот и будет тема для заметки. а так... очередной насвальный догорел, но не присел. шутиха.