Там будет господствовать украинский язык, так как это государственный язык. А рядом с ним будет развиваться крымскотатарский, потому что это язык коренного народа.

На полуострове будут украинские и крымскотатарские школы. Выпускники будут идеально владеть этими языками.

Глава экстремистской организации «Меджлис» (запрещён в России) Рефат Чубаров сделал заявление, которое в очередной раз раскрывает всю суть СВО – за что или против чего сегодня воюет Россия.По словам Чубарова, «официальный Киев уже разрабатывает языковые стандарты для Крыма».По утверждению главы экстремистской организации, «русского языка в Крыму не будет»:Экс-депутат ВРУ заявил, что «всё это произойдёт после того, как Крым Украина вернёт себе».Чубаров:По словам Чубарова, «Крым ждёт дерусификация».Напомним, что ранее секретарь украинского СНБО Алексей Данилов заявлял, что «после освобождения Крыма Севастополь нужно будет переименовать в «Объект №6», а затем вернуть ему имя Ахтияр».Крымчане уже отреагировали на все эти тирады, указав на то, что в «объект номер шесть» стоит «переименовать» самого Данилова в том плане, сколь активно он старается действовать и говорить в интересах западных хозяев. Чубарову крымчане посоветовали избавиться от фантомных болей и перестать делать вид, что он выступает от имени крымскотатарского народа.Напомним, что в Крыму официально в ходу три языка: русский, украинский и крымскотатарский.