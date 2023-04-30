Чубаров: «Русского языка в Крыму не будет»

Глава экстремистской организации «Меджлис» (запрещён в России) Рефат Чубаров сделал заявление, которое в очередной раз раскрывает всю суть СВО – за что или против чего сегодня воюет Россия.
По словам Чубарова, «официальный Киев уже разрабатывает языковые стандарты для Крыма».
По утверждению главы экстремистской организации, «русского языка в Крыму не будет»:
Там будет господствовать украинский язык, так как это государственный язык. А рядом с ним будет развиваться крымскотатарский, потому что это язык коренного народа.
Экс-депутат ВРУ заявил, что «всё это произойдёт после того, как Крым Украина вернёт себе».
Чубаров:
На полуострове будут украинские и крымскотатарские школы. Выпускники будут идеально владеть этими языками.
По словам Чубарова, «Крым ждёт дерусификация».
Напомним, что ранее секретарь украинского СНБО Алексей Данилов заявлял, что «после освобождения Крыма Севастополь нужно будет переименовать в «Объект №6», а затем вернуть ему имя Ахтияр».
Крымчане уже отреагировали на все эти тирады, указав на то, что в «объект номер шесть» стоит «переименовать» самого Данилова в том плане, сколь активно он старается действовать и говорить в интересах западных хозяев. Чубарову крымчане посоветовали избавиться от фантомных болей и перестать делать вид, что он выступает от имени крымскотатарского народа.
Напомним, что в Крыму официально в ходу три языка: русский, украинский и крымскотатарский.