Неожиданные проблемы винтовки Мелвина Джонсона

Габаритная дуэль штыков М1905 (вверху) и штыка образца 1892 года (внизу).

Первый вариант винтовки системы Джонсона с возможностью крепления клинкового штыка.

Один из вариантов решения проблемы установки штыка на винтовку.

В таком виде и с таким штыком винтовка Джонсона пошла в серию, но не для армии США.

Винтовка Джонсона на армейских испытаниях. Данный вариант не имеет крепления для штыка.