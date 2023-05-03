Неожиданные проблемы винтовки Мелвина Джонсона

Например, когда Мелвин Джонсон предлагал армии США свою винтовку, дела на испытаниях у его системы шли очень неплохо. На дворе был конец 1930-х, винтовка системы Гаранда только-только была принята на вооружение армии США, и из частей ещё сыпались нелестные отзывы из-за частых отказов автоматики.
Вылилось это в то, что в 1940 году на винтовке М1 полностью переделали газоотводный узел. То есть в теории Джонсон имел шансы потягаться с системой канадца Гаранда. Но у военных было несколько претензий в винтовке Джонсона, одна из самых серьёзных – это невозможность установить штык. Сейчас это может показаться немного абсурдным, но в 1930-е это было более чем серьёзным недостатком в глазах военных.
Точнее – штык на винтовку вставал, но плохо, не так и не тот. Автоматика функционировала за счёт короткого хода ствола, и полноразмерный штык на конце ствола сильно влиял на её работу. Стандартным в то время в армии США был штык М1905 при длине лезвия чуть более 40 сантиметров и общей длине более полуметра, весил он около 300 грамм. Такую конструкцию Джонсон даже не стал пытаться прилаживать к своей винтовке. Один из первых вариантов винтовки Джонсона предполагал возможность установки более короткого и лёгкого штыка от американской винтовки образца 1892 года (Krag-Jørgensen).
Габаритная дуэль штыков М1905 (вверху) и штыка образца 1892 года (внизу).
Для этого пришлось соорудить вокруг подвижного ствола полноценное цевьё с наплывом для крепления штыка. Штык на таком варианте винтовки чувствовал себя отлично, а вот система с коротким ходом ствола – не очень. Начались задержки и отказы в работе автоматики.
В общем, это стало лишь подтверждением того, что и так было понятно, не нагружать ствол критически важно.
Первый вариант винтовки системы Джонсона с возможностью крепления клинкового штыка.
Пытаясь угодить американским военным и при этом уже поняв, что полноценный клинковый штык на винтовку не поставить, Джонсон предпринял ряд экспериментов.
В частности, на винтовку поставили длинный клинковый штык, который крепился на выступ на цевье и проходил под стволом. Получилась монструозная конструкция, напоминающая оружие из мира фэнтези. Ожидаемо, американских военных такое решение не удовлетворило.
Один из вариантов решения проблемы установки штыка на винтовку.
После долгих проб и тестов было найдено вроде бы оптимальное решение. Непосредственно на ствол установили небольшой игольчатый штык. Но армию США это не устроило. По мнению армейских чиновников, миниатюрный игольчатый штык с иглой длинной чуть более 19 сантиметров, был скорее полумерой, чем полноценным оружием в рукопашной схватке.
В таком виде и с таким штыком винтовка Джонсона пошла в серию, но не для армии США.
Помимо этого, все испытания так или иначе показывали, что лучше всего себя винтовка Джонсона чувствует вообще без штыка. Выдающиеся результаты показывали образцы, которые не имели крепления даже для игольчатого штыка.
Винтовка Джонсона на армейских испытаниях. Данный вариант не имеет крепления для штыка.
Вылилось это всё в то, что винтовка Джонсона так и не была принята на вооружение армии США. Дело тут, правда, было не только в невозможности установить штык, а в том, что удалось побороть проблемы в работе автоматики винтовки системы Гаранда, плюс эта винтовку уже производилась. Главным недостатком винтовки Джонсона было то, что появилась она поздно.
Правда, покупатели на творение Джонсона всё же нашлись. Королевской голландской ост-индской армии оружие нужно было быстро и много. Голландцы прекрасно понимали, что им придётся столкнуться в прямом противостоянии с Японией. Так что они готовы были покупать винтовки даже с рудиментарными штыками или вообще без них. Но голландцы успели получить всего 1 999 винтовок до начала вторжения японцев в Голландскую Ост-Индию.
Благодаря тому, что большая часть заказанных голландцами винтовок осталась в США, винтовка системы Джонсона таки попала в вооруженные силы США, правда, не в армию, а в Корпус морской пехоты США. Морпехи, которые со вступлением США во Вторую мировую войну остро нуждались в современном вооружении, просто экспроприировали часть винтовок, не отгруженных в Голландскую Ост-Индию. Попали они на вооружение частей, где уже служило одно из детищ Мелвина Джонсона, а именно – ручной пулемёт его конструкции, в части парашютистов морской пехоты.
Со вступлением США во Вторую мировую войну стало ясно, что, в общем-то, американские военные были правы, и штык на винтовке – вещь хоть и второстепенная, но необходимая. Особенно остро армия США это почувствовала на Тихоокеанском театре военных действий, где пришлось столкнуться с противником, который любил ходить в штыковые атаки, а штыки прикреплял даже на ручные пулемёты. По иронии судьбы именно на Тихоокеанском театре военных действий американцы и применяли винтовки системы Джонсона.