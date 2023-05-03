Военное обозрение
Войти Регистрация

Неожиданные проблемы винтовки Мелвина Джонсона

4
Сейчас многие вещи, которые ещё относительно недавно были нормой, кажутся странными, смешными или абсурдными.


Например, когда Мелвин Джонсон предлагал армии США свою винтовку, дела на испытаниях у его системы шли очень неплохо. На дворе был конец 1930-х, винтовка системы Гаранда только-только была принята на вооружение армии США, и из частей ещё сыпались нелестные отзывы из-за частых отказов автоматики.

Вылилось это в то, что в 1940 году на винтовке М1 полностью переделали газоотводный узел. То есть в теории Джонсон имел шансы потягаться с системой канадца Гаранда. Но у военных было несколько претензий в винтовке Джонсона, одна из самых серьёзных – это невозможность установить штык. Сейчас это может показаться немного абсурдным, но в 1930-е это было более чем серьёзным недостатком в глазах военных.

Точнее – штык на винтовку вставал, но плохо, не так и не тот. Автоматика функционировала за счёт короткого хода ствола, и полноразмерный штык на конце ствола сильно влиял на её работу. Стандартным в то время в армии США был штык М1905 при длине лезвия чуть более 40 сантиметров и общей длине более полуметра, весил он около 300 грамм. Такую конструкцию Джонсон даже не стал пытаться прилаживать к своей винтовке. Один из первых вариантов винтовки Джонсона предполагал возможность установки более короткого и лёгкого штыка от американской винтовки образца 1892 года (Krag-Jørgensen).

Неожиданные проблемы винтовки Мелвина Джонсона

Габаритная дуэль штыков М1905 (вверху) и штыка образца 1892 года (внизу).

Для этого пришлось соорудить вокруг подвижного ствола полноценное цевьё с наплывом для крепления штыка. Штык на таком варианте винтовки чувствовал себя отлично, а вот система с коротким ходом ствола – не очень. Начались задержки и отказы в работе автоматики.

В общем, это стало лишь подтверждением того, что и так было понятно, не нагружать ствол критически важно.


Первый вариант винтовки системы Джонсона с возможностью крепления клинкового штыка.

Пытаясь угодить американским военным и при этом уже поняв, что полноценный клинковый штык на винтовку не поставить, Джонсон предпринял ряд экспериментов.

В частности, на винтовку поставили длинный клинковый штык, который крепился на выступ на цевье и проходил под стволом. Получилась монструозная конструкция, напоминающая оружие из мира фэнтези. Ожидаемо, американских военных такое решение не удовлетворило.


Один из вариантов решения проблемы установки штыка на винтовку.

После долгих проб и тестов было найдено вроде бы оптимальное решение. Непосредственно на ствол установили небольшой игольчатый штык. Но армию США это не устроило. По мнению армейских чиновников, миниатюрный игольчатый штык с иглой длинной чуть более 19 сантиметров, был скорее полумерой, чем полноценным оружием в рукопашной схватке.


В таком виде и с таким штыком винтовка Джонсона пошла в серию, но не для армии США.

Помимо этого, все испытания так или иначе показывали, что лучше всего себя винтовка Джонсона чувствует вообще без штыка. Выдающиеся результаты показывали образцы, которые не имели крепления даже для игольчатого штыка.


Винтовка Джонсона на армейских испытаниях. Данный вариант не имеет крепления для штыка.

Вылилось это всё в то, что винтовка Джонсона так и не была принята на вооружение армии США. Дело тут, правда, было не только в невозможности установить штык, а в том, что удалось побороть проблемы в работе автоматики винтовки системы Гаранда, плюс эта винтовку уже производилась. Главным недостатком винтовки Джонсона было то, что появилась она поздно.

Правда, покупатели на творение Джонсона всё же нашлись. Королевской голландской ост-индской армии оружие нужно было быстро и много. Голландцы прекрасно понимали, что им придётся столкнуться в прямом противостоянии с Японией. Так что они готовы были покупать винтовки даже с рудиментарными штыками или вообще без них. Но голландцы успели получить всего 1 999 винтовок до начала вторжения японцев в Голландскую Ост-Индию.

Благодаря тому, что большая часть заказанных голландцами винтовок осталась в США, винтовка системы Джонсона таки попала в вооруженные силы США, правда, не в армию, а в Корпус морской пехоты США. Морпехи, которые со вступлением США во Вторую мировую войну остро нуждались в современном вооружении, просто экспроприировали часть винтовок, не отгруженных в Голландскую Ост-Индию. Попали они на вооружение частей, где уже служило одно из детищ Мелвина Джонсона, а именно – ручной пулемёт его конструкции, в части парашютистов морской пехоты.

Со вступлением США во Вторую мировую войну стало ясно, что, в общем-то, американские военные были правы, и штык на винтовке – вещь хоть и второстепенная, но необходимая. Особенно остро армия США это почувствовала на Тихоокеанском театре военных действий, где пришлось столкнуться с противником, который любил ходить в штыковые атаки, а штыки прикреплял даже на ручные пулемёты. По иронии судьбы именно на Тихоокеанском театре военных действий американцы и применяли винтовки системы Джонсона.
Автор:
Использованы фотографии:
invaluable.com pinterest.com americanrifleman.org firearmsnews.com
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
4 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 04:59
    +1
    Со вступлением США во Вторую мировую войну стало ясно, что, в общем-то, американские военные были правы, и штык на винтовке – вещь хоть и второстепенная, но необходимая.
    Так они с этим и во Вьетнаме столкнулись, вполне себе.
    В июне 1966 взвод 1-го разведывательного батальона МП был высажен в районе, контролируемом противником, на высоте 488.. ... в ходе 12-ти часового боя морпехи практически полностью израсходовали патроны и гранаты. Особенно туго им приходилось, когда в темноте их не могла поддержать авиация. В ход пошли штыки, саперные лопатки, ножи, и даже камни. Когда к разведчикам пробилась подмога, в живых осталось 12 морпехов из 18, все были ранены, причем многие – неоднократно.

    Сейчас, точнее в конце 20 - века штыки и штыковой бой рассматривались только как средство повышения психологической устойчивости и агрессивности бойца, и ещё как средство психологического давления на конвоируемых пленных/преступников.
    1. Коте пане Коханка
      Коте пане Коханка Сегодня, 05:40
      +2
      Стоит дополнить вышеприведенный Владимиром комментарий, что штык «сегодня» еще и оружие церемониальное (парадное). Впрочем его роль как «последний шанс пехотинца», тоже никто не отменял.
      К слову, в российской армии столкнулись с аналогичной проблемой приняв на вооружение автомат Никонова (АН-94 тема Абакан).

      Правда наши ее решили более изящно.
      Автору спасибо, камралам доброго дня!
    2. Lynx2000
      Lynx2000 Сегодня, 05:59
      +2
      Цитата: Владимир_2У
      Сейчас, точнее в конце 20 - века штыки и штыковой бой рассматривались только как средство повышения психологической устойчивости и агрессивности бойца, и ещё как средство психологического давления на конвоируемых пленных/преступников.

      what В КМП США и других армиях, пока еще от штыков и их использования для начала в физ. подготовке и обучения навыкам рукопашного боя, отказываться не намерены.
      Уверен, для физического развития, обращения с оружием, иногда личной стрелковкой можно хорошо орудовать в рукопашном бое, без штыка так двинуть вражине дульным срезом в горло, плечевой сустав, в пах..., для этого руку набить надо, чтобы попадать туда - куда целишься.
      Стрелять с дистанции по человеку - одно, а психологически быть готовым ударить человека (пусть и врага) ножом-штыком, разбить голову прикладом, сломать руку-ногу - другое.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:29
    0
    На дворе был конец 1930-х
    Действительно в то время штык рассматривался, как неотъемлемый атрибут стрелкового оружия, что и показала 2 МВ. Это сегодня штык-нож имеет больше прикладное значение: разрезание проволоки заграждений, нож... Да и проблемы с автоматикой в то время были неотъемлемой частью автоматического оружия под винтовочный патрон (к промежуточному еще не перешли) за исключением конечно пистолетов-пулеметов где автоматика основывалась на простой вещи - принцип отдачи при свободном затворе. В СССР перед войной были приняты на вооружение СВТ-40 (Токарева) и АВС-36 (Симонова). Первая хорошо известна и зарекомендовала себя в годы ВОВ. Но была дорога в производстве и требовала тщательного ухода за собой. С появлением промежуточного патрона основные проблемы автоматики стрелкового оружия были сняты. А штык, как необходимая принадлежность к автоматическому стрелковому оружию продолжает служить.