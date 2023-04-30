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Бойцы ЧВК «Вагнер» показали захваченные подземные склады с оружием в соляных шахтах под Соледаром

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Бойцы ЧВК «Вагнер» показали захваченные подземные склады с оружием в соляных шахтах под Соледаром

Бойцы ЧВК "Вагнер" обнаружили около 300 тысяч ящиков с оружием и боеприпасами в шахтах под Соледаром, где еще в советское время были созданы склады с вооружениями. Попытка украинских военных подорвать их успехом не увенчалась. Большой репортаж из шахт подготовил военкор Александр Симонов.


В подземельях под Соледаром бойцы "Вагнера" обнаружили гигантский военный объект, являющийся складами, на которых еще с советских времен хранилось оружие и боеприпасы. Размеры объекта: пять километров в длину, 28 галерей, в которых складированы вооружения, собственная автономная ремонтная база. Все это находится на глубине 150 метров.

После того как штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" взяли Соледар и под их контроль перешли соляные шахты в районе Парасковиевка, бойцы компании обнаружили порядка 300 тысяч ящиков с оружием. И это не все, что хранилось в шахтах, часть более-менее современного оружия вывезли украинцы.

На складах, например, находится 292 тысячи ящиков с ППШ, в каждом ящике по 10 штук, представляете, какие объёмы, это помимо другого вооружения

- заявил один из бойцов.

Остальное оружие отступающие всушники заминировали и попытались подорвать, чтобы оно не попало в руки русских, но сделать это у них не получилось. То ли сапер был криворукий, то ли сильно торопились, но что-то было сделано неправильно и заряды не сработали. В ином случае взрыв был бы огромной силы, "вагнеровцы" нашли 4,5 тонны тротила и пластита. Кроме того, в различных частях склада были расставлены мины-ловушки. В настоящее время в шахтах безопасно, саперы "Оркестра" их разминировали.

В ЧВК "Вагнер" подчеркнули, что никаких артиллерийских снарядов в подземелье обнаружено не было, там находились только патроны для стрелкового оружия.

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41 комментарий
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 20:09
    0
    Впечатляющее зрелище !
    И действительно, просто фантастика то, что отступающие не смогли это все взорвать.
    Но сокровища таковые очень условны - ну вот как можно использовать все эти мегатонны автоматов ППШ и прочего стрелкового оружия времен Второй мировой ?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 20:15
      +2
      Продать ППШ в Африку какому нибудь племени, на вырученное купить современное. Не ?

      Патроны если не протухли то может и сгодятся....
      1. сергей_вакк
        сергей_вакк Сегодня, 20:53
        0
        Даже в Африке от них давно отказались а эти шли на утилизацию
    2. Mister X
      Mister X Сегодня, 20:23
      0
      Если бы не 3 повтора в тексте автора - получилась бы заметка в 2 предложения)
    3. Aken
      Aken Сегодня, 20:45
      -6
      Если на фронте появились винтовки Мосина, следовательно запасы Калашей исчерпаны.
      Скоро дойдёт очередь и до ППШ. Для начала в тыловых частях.
    4. svp67
      svp67 Сегодня, 21:02
      +4
      Цитата: monetam
      ну вот как можно использовать все эти мегатонны автоматов ППШ

      Да в тех же уличных боях, он более предпочтителен, чем АК... Он короче, очень точный, а главное имеет магазин на 71 патрон и может быть полезен в рукопашном бою.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 21:08
        0
        Интересно, 7.62х25 из ППШ шьет с хотя бы с 50 метров НАТОвский бронежилет или нет? Если да - то сгодился бы для зачистки зданий и т.п.
    5. meandr51
      meandr51 Сегодня, 21:08
      -1
      Надо раздать их всем желающим украинцам и посмотреть, что из этого выйдет.
  2. Попуас
    Попуас Сегодня, 20:11
    +5
    Вот вам и "калоши"...какие запасы делали! recourse ..
  3. свой1970
    свой1970 Сегодня, 20:14
    -8
    Поэтому и лежало- оттого что не применимо и не нужно в ходе нынешних БД.Снайпера лупят на километр - куда уж тут с ППШ...
    Удивительно только как они их в Африку не продали...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 20:21
      +8
      Ну у ППШ и не было никогда задачи лупить на километр. Окопы с ним неплохо штурмовали в свое время. На 100-150 метров ППШ отрабатывал свое предназначение. Хотя тогда бронежилетов не носил никто....
      Если не путаю, немцы называли ППШ "окопной метлой" за высокую скорострельность - выкашивать противника в окопах им было оч даже хорошо.
      1. Aken
        Aken Сегодня, 20:48
        0
        Вот окопная метла. Первая мировая. Винчестер 1897 года.


        «Окопная метла» настолько пугала немецкую пехоту, что руководство Германии даже направило ноту протеста США, назвав Winchester Model 1897 негуманным оружием. Немцы даже пообещали казнить как военных преступников всех американских солдат, которые будут пленены с M97 или патронами к нему. Кайзеровские генералы указывали на то, что применение дробовиков в окопной войне – это прямое нарушение 23 статьи Гаагской конвенции о правилах и традициях ведения сухопутной войны.
        Источник: https://novate.ru/blogs/151121/61272/
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 20:52
          -1
          В ПМВ ППШ еще не изобрели......
          --------,----,
          1. Aken
            Aken Сегодня, 20:53
            -1
            Зато изобрели Окопную метлу. Речь только об этом.
      2. Avarron
        Avarron Сегодня, 20:48
        0
        Погуглить бронежилеты перед тем, как писать коммент, не?
  4. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 20:18
    +6
    Эти 3 000 000 ППШ ждут борцы за свободу по всему миру!
    Кстати, всего выпущено 6 000 000 ППШ, получается, что в пещерах этих почти половина всех выпущенных! Охренеть!
    1. Aken
      Aken Сегодня, 20:50
      0
      Точно. Проверял цифры. Из 6 миллионов войну пережили три с половиной. Вот куда они, оказывается, делись.
    2. solar
      solar Сегодня, 20:53
      +1
      в пещерах этих почти половина всех выпущенных!

      Скорее, можно поверить, что нам кто-то в уши дует.
  5. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 20:21
    +1
    Видео, ответственный за склады пiдполковник Фролов, интересно.
  6. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:23
    0
    На складах, например, находится 292 тысячи ящиков с ППШ, в каждом ящике по 10 штук, представляете, какие объёмы, это помимо другого вооружения
    Почти 3 миллиона ППШ. А есть документы о том, когда это в СССР решили законсервировать?
    1. сергей_вакк
      сергей_вакк Сегодня, 20:58
      0
      Это он приукрасил,их на 2005 год оставалось на Украине на складах около 350 тысяч,а за это время ещё меньше так как и утилизировали
  7. Shumi2010
    Shumi2010 Сегодня, 20:24
    +1
    про ППШ - супер просто!!
    и пригодные наверно?
    globalchess.ru
  8. azkolt
    azkolt Сегодня, 20:27
    -6
    Минусовщики и охранители налетай!))) Обзор апреля от Игоря Стрелкова:
    Краткие итоги второго военного апреля: 1) Бахмут за месяц не «домучили», противник продолжает обороняться на западных окраинах, решая задачу дотянуть до контрнаступления на каком-то из других (полагаю) фронтов. «Вагнер» обезкровлен, его ударной силы (даже при постоянной подпитке добровольческими подразделениями и «мобиками» со стороны МО) для завершения операции в апреле не хватило. «Бахмутская мясорубка» продолжается для обеих сторон, но противник свои задачи решил, а наша сторона - нет. 2) Под Авдеевкой наши войска потерпели неудачу и сейчас - из-за больших потерь - вынуждены вновь оттягиваться, оставляя часть занятых ранее позиций. В Марьинке - в целом без изменений - весь апрель продолжался кровавый уличный «тяни-толкай» с переменным успехом. На остальных фронтах велись бои местного значения и обменивались артиллерийскими и воздушными ударами. Общий вывод: апрельские бои враг снова в целом сумел провести успешно для себя (в рамках выигрыша времени в стратегической обороне). В мае начнется летняя кампания и «ход за украми», так как наши генералы за зиму и весну не сумели сделать практически ничего, кроме утилизации ударного корпуса на Донбассе.
    1. monetam
      monetam Сегодня, 20:36
      +1
      Это такой вид агитационного хамства в стиле украинцев: те тоже прилетают на любую российскую запись в интернете, темы не смотрят- она их не интересует, и вываливают пропагандистский текст, в надежде что запись не сотрут, а их не забанят.
      1. azkolt
        azkolt Сегодня, 20:51
        -5
        Цитата: monetam
        Это такой вид агитационного хамства в стиле украинцев: те тоже прилетают на любую российскую запись в интернете, темы не смотрят- она их не интересует, и вываливают пропагандистский текст, в надежде что запись не сотрут, а их не забанят.

        Хамство знаете в чем заключается? Когда по сути вопроса сказать нечего и начинается какой то словесный понос! Что же касается по теме или не по теме, я что должен ждать когда здесь появится соответствующая тема?))) Или по данной вообще можно что то вразумительное написать? Скоро новости здесь будут писать, что рядовой Вася сегодня расстрелял два магазина патронов. Между тем разбит, как пишут некоторые источники эшелон с боеприпасами под Краматорском, но об этом вы здесь прочитаете завтра вечером!)))
    2. Rage66
      Rage66 Сегодня, 20:41
      +2
      Младший лейтенант, ваш рапорт заслушан.
      Много орфографических ошибок, идите в школу доучитесь.
      А потом, конечно, только в академию генштаба soldier
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 20:45
        +1
        а может это не школьник. может это какой свидомый из ципсо наяривает?
        а ошибки - дык ему русский не родной, он может на мове горазд.
        1. Кот Александрович
          Кот Александрович Сегодня, 20:50
          -4
          Кстати, а у Вас самих-то куча ошибок! Подучились бы! laughing
    3. AlexKruglov1976
      AlexKruglov1976 Сегодня, 20:54
      -2
      Не знаю, почему вас заминусовали местные охранители власти и шапкозакидатели, но Стрелков всегда пишет правду - с марта 2022 года хороших новостей с фронта, за исключением редких местных успехов, купленных большой кровью нет.

      Со связью, электронной и космической разведкой, управлением, боеприпасами, талантами командующих Вооружённых Сил РФ - как был полный абзац, так он и остаётся поныне.

      Инициатива с лета 2022 года остаётся всецело у противника, у ВСУ и НАТО.
      Генштаб РФ и высшее политическое руководство РФ инертно реагируют по ситуации, как пожарная команда, своей инициативы нигде нет, пассивно ждём от дорогих нацистских и западных партнёров предложений о всеобъемлющем мире, а получаем в ответ от них лишь плевки, пинки, унижения, оскорбления, зерновые сделки, утираемся и снова ждём.
  9. Виктор Ленинградец
    Виктор Ленинградец Сегодня, 20:28
    -1
    Эта стрелковка - для нашего оккупационного ландвера вполне сгодится. В городских условиях по безбронным - лучше не надо.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 20:33
      0
      Полицию ЛДНР и ВОХРов всяких предлагаете вооружить?

      Представляю какой вой поднимет ЦИПСО - уау, у русни кончились калаши, они вооружают полицию старьем со складов НЗ. laughing
  10. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 20:32
    +2
    Все реконструкторы и иже с ними облизываются услышав цифру количества ППШ на складе. ППШ и сегодня фору даст многим так называемым ПП. Так что это реальное оружие..а не антиквариат бесполезный. Про патрон напомнить..какой он силы?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 20:41
      0
      Ндааа, такое количество ППШ пристроить - это надо неординарную фантазию иметь....
      Даже киношникам если деактивировать и передавать - им столько не надо....
  11. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:43
    -3
    300 тыс ящиков. По обе стороны прохода. Зачит с одной стороны 150 тыс ящиков. По 30 см высотой каждый. Что б быстро хватать - по 5 ящиков. Остаётся 30 тыс.
    Ширина наверное см 60-70. А пусть ширина 50 см.
    Тогда под ящики с ППШ занято 15 тыс метров таких стопочек. 15 километров.
    И там же ещё коробки с рожками для АК остались. А прицелы и то, что по современнее, бандюки уже с собой утащили. Вот Галы какие, эти ВСУшники.
    А у нас никто и не знал ни про 15 км склад, ни про 3 млн ППШ, ни про то, что там и для АК рожки лежали, ни про прицелы, которые...
    Наверное ст. прапорщик Свидригайло в 1957 году проявил инициативу, вырыл такой схрон и напихал туда всего, что плохо лежало. Особенно того, чего ещё в войсках не было. Но главное - 3 миллиона ППШ. Подготовил, рапорт написал и закончил службу в СА.
    Авторам самим не смешно от написанного?
  12. михаилл
    михаилл Сегодня, 20:50
    +1
    ММГ мацал- тяжелый в меру, дико неудобный, но "моральное устаревание" настолько в башку бьет!!! Мне дедушка деревянный ППШ сделал для игр "в войнушку"- два года выдержал, представляете?
    И всем рекомендую 18 серию 1 сезона сериала "Любовь, смерть и роботы". Там при всей антисоветчине есть здравый посыл- от бойца в шапке-ушанке с ППШ любой монстр должен убегать быстрее собственного визга.
  13. solar
    solar Сегодня, 20:51
    0
    находится 292 тысячи ящиков с ППШ, в каждом ящике по 10 штук
    то есть 2,92 миллиона штук.
    Кто-то знатно свистит.
    ППШ всего было выпущено 6 млн. И что, половина всего выпуска сложена на одном складе?
  14. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:53
    +1
    А чем плох ППШ по сравнению с Томсоном .Надеюсь вы поняли куда я клоню?! drinks
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 21:04
      0
      Банки в США грабить собрались с ППШ???

      зы Он не плох, он круче Томми-гана. Пригоадом можно легко вырубить противника, как дубиной, держась руками за кожух ствола. У Томми-гана приклад отлетит от такого издевательства.
  15. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 20:54
    -1
    Ну значит ЧВК хватит патронов надолго. Проблема со снарядами. ЧВК вагнера может патроны обменивать на снаряды
  16. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 21:04
    0
    Можно и ппш использовать, оптически е прицелы поставить, а можно сделать под них пулеметы, под патроны от ппш
  17. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 21:10
    0
    Скорострельность ППШ была высокой - 1000 выстрелов в минуту, - и рожковый магазин на 35 патронов он опустошал мгновенно. В барабанный помещался 71 патрон, но магазины от разных стволов не подходили друг к другу. В комплекте с ППШ шло три магазина - с ними и приходилось работать.