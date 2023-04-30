Бойцы ЧВК «Вагнер» показали захваченные подземные склады с оружием в соляных шахтах под Соледаром

Бойцы ЧВК "Вагнер" обнаружили около 300 тысяч ящиков с оружием и боеприпасами в шахтах под Соледаром, где еще в советское время были созданы склады с вооружениями. Попытка украинских военных подорвать их успехом не увенчалась. Большой репортаж из шахт подготовил военкор Александр Симонов.
В подземельях под Соледаром бойцы "Вагнера" обнаружили гигантский военный объект, являющийся складами, на которых еще с советских времен хранилось оружие и боеприпасы. Размеры объекта: пять километров в длину, 28 галерей, в которых складированы вооружения, собственная автономная ремонтная база. Все это находится на глубине 150 метров.
После того как штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" взяли Соледар и под их контроль перешли соляные шахты в районе Парасковиевка, бойцы компании обнаружили порядка 300 тысяч ящиков с оружием. И это не все, что хранилось в шахтах, часть более-менее современного оружия вывезли украинцы.
На складах, например, находится 292 тысячи ящиков с ППШ, в каждом ящике по 10 штук, представляете, какие объёмы, это помимо другого вооружения
- заявил один из бойцов.
Остальное оружие отступающие всушники заминировали и попытались подорвать, чтобы оно не попало в руки русских, но сделать это у них не получилось. То ли сапер был криворукий, то ли сильно торопились, но что-то было сделано неправильно и заряды не сработали. В ином случае взрыв был бы огромной силы, "вагнеровцы" нашли 4,5 тонны тротила и пластита. Кроме того, в различных частях склада были расставлены мины-ловушки. В настоящее время в шахтах безопасно, саперы "Оркестра" их разминировали.
В ЧВК "Вагнер" подчеркнули, что никаких артиллерийских снарядов в подземелье обнаружено не было, там находились только патроны для стрелкового оружия.