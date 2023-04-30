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Украинские волонтёры в гараже разрабатывают для ВСУ «народную» дальнобойную ракету наземного базирования

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Украинские волонтёры в гараже разрабатывают для ВСУ «народную» дальнобойную ракету наземного базирования

Украиская армия в ближайшей перспективе должна получить на вооружение новую дальнобойную ракету наземного базирования, но не от западных спонсоров, а собственного производства. За разработку нового боеприпаса взялись украинские народные умельцы. Об этом сообщает киевская пресса.


Поскольку украинские государственные конструкторские бюро и предприятия ОПК до сих пор не смогли создать отечественную дальнобойную ракету, за дело взялись энтузиасты из некоего конструкторского бюро PARS, поставившие перед собой задачу в гаражных условиях на средства волонтеров разработать малую крылатую ракету на основе пульсирующего воздушно-реактивного двигателя. Уже даже придумано название, новая "народная" ракета названа "Трембита".

По задумке конструкторов, новая ракета будет способна доставлять боевую часть массой 20 кг на дальность до 140 км. Ракету планируется оснащать боеголовкой термобарического или комбинированнго осколочно-фугасного действия. Применять ее будут не только для поражения наземных объектов, но и для "истощения российской ПВО".


В рамках создания ракеты разработчики планируют развернуть производство отдельных деталей и узлов ракеты на уровне гаражных мастерских.

Наша простая ракета несравненно дешевле, чем выстрелы зенитных ракетных комплексов врага (...) Россияне ни за что не смогут уничтожить ее ни своими ржавыми С-300, ни высокоточными "Калибрами"

- заявили разработчики.

Заявленные характеристики: снаряженный вес - 100 кг, вес боевой части - 20 кг, дальность поражения - более 140 км, скорость - более 400 км/ч, максимальная высота полета - 2000 метров, минимальная высота полета - 30 метров. Запуск планируется с помощью пневмокатапульты.

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10 комментариев
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  1. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 20:45
    0
    А попасть такая гаражная ракета куда-то сможет? Ну если не считать кварталы города.
    1. Старый_войн
      Старый_войн Сегодня, 20:47
      +3
      Им большей точности и не надо. Лупят куда попало.
    2. Практик23354df
      Практик23354df Сегодня, 20:48
      +1
      А им, кроме жилых кварталов, больше ничего и не надо.
  2. Комментарий был удален.
  3. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 20:46
    +5
    Палестинцы что-то слегка подобное давно в гаражах лепят. И сотнями пуляют. Так что...
    1. AlexKruglov1976
      AlexKruglov1976 Сегодня, 21:05
      +1
      Действительно, а чем Украина, УГИЛ - украинское государство Ивано-Франковска и Львова отличается от ХАМАСа?
  4. blackbeard
    blackbeard Сегодня, 20:47
    0
    сейчас бы калибрами вражеские ракеты сбивать, исходя из цитаты wassat
  5. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 20:48
    +5
    После статьи о дронах и беспилотниках из гаражных кооперативов с нашей стороны, забавляться будет только особо одаренный "ура-патриот"...
  6. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 20:58
    +4
    А если серьезно,вспомним сколько бед принесли газовые баллоны в Сирии переделанные в ракеты,мины,бомбы.Целая оружейная отрасль со своими КБ и производством.Этот ролик как раз для тех кто верит в белых и пушистых.
  7. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 20:59
    -1
    Клоуны, блин.
    Калибр не сбивает, а калибрует всех рядками.
    Скорее-всего под этот цирк перекрасят ракеты Англицкой постройки и будет перемога.
    Когда наконец мы пойдём в контрнаступление, устали ждать...
  8. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 21:09
    0
    Танки из мусорных контейнеров мы же видели, классное изобретение. А тут дальнобойная ракета, молодцы шароварные.