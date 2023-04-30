Украинские волонтёры в гараже разрабатывают для ВСУ «народную» дальнобойную ракету наземного базирования

Наша простая ракета несравненно дешевле, чем выстрелы зенитных ракетных комплексов врага (...) Россияне ни за что не смогут уничтожить ее ни своими ржавыми С-300, ни высокоточными "Калибрами"

Украиская армия в ближайшей перспективе должна получить на вооружение новую дальнобойную ракету наземного базирования, но не от западных спонсоров, а собственного производства. За разработку нового боеприпаса взялись украинские народные умельцы. Об этом сообщает киевская пресса.Поскольку украинские государственные конструкторские бюро и предприятия ОПК до сих пор не смогли создать отечественную дальнобойную ракету, за дело взялись энтузиасты из некоего конструкторского бюро PARS, поставившие перед собой задачу в гаражных условиях на средства волонтеров разработать малую крылатую ракету на основе пульсирующего воздушно-реактивного двигателя. Уже даже придумано название, новая "народная" ракета названа "Трембита".По задумке конструкторов, новая ракета будет способна доставлять боевую часть массой 20 кг на дальность до 140 км. Ракету планируется оснащать боеголовкой термобарического или комбинированнго осколочно-фугасного действия. Применять ее будут не только для поражения наземных объектов, но и для "истощения российской ПВО".В рамках создания ракеты разработчики планируют развернуть производство отдельных деталей и узлов ракеты на уровне гаражных мастерских.- заявили разработчики.Заявленные характеристики: снаряженный вес - 100 кг, вес боевой части - 20 кг, дальность поражения - более 140 км, скорость - более 400 км/ч, максимальная высота полета - 2000 метров, минимальная высота полета - 30 метров. Запуск планируется с помощью пневмокатапульты.