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Британская пресса: Россия может устроить тотальное отключение электричества в Британии проведением подводной операции в Северном море

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Британская пресса: Россия может устроить тотальное отключение электричества в Британии проведением подводной операции в Северном море

Британская пресса решила определённым образом отойти от украинской тематики и выдать материал о том, какую опасность таят подводные силы России для Соединенного королевства. В статье британской Express вышла статья с апокалиптическими сценариями для энергостстемы Британии. В материале идут рассуждения о том, что «Путин может парализовать Великобританию проведением подводной операции в Северном море».


Из статьи:

Россия может устроить тотальное отключение электричества и связи для Британии, если нарушит работу ключевых кабелей в Северном море.

Издание пишет о том, что по дну этого моря проходят более полутысячи различных кабелей, общая протяжённость которых составляет свыше 800 тысяч морских миль. Одна из ключевых частей этой инфраструктуры - кабели, питающие британскую национальную энергосеть.

Говоря о такой уязвимости от России, издание ссылается на доктора Дуэйна Менезеса из аналитического центра Polar Research and Policy Initiative, который в свою очередь ссылается на шведско-датское расследование о якобы наличии у России некой секретной программы, нацеленный на разрушение подводных кабелей и ветроэлектростанций в Северном море.

Менезес:

Любое повреждение силовых кабелей приведёт к разрушительным последствиям для стран, омываемых водами Северного моря, вызвав перебои в подаче электроэнергии, что парализует экономику.

О том, как Запад провел диверсию на российских газопроводах, ни Менезес, ни британская пресса рассказать рядовым британцам не желают.
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4 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:56
    -1
    Бред сивой кобылы.Но он вкладывается в тренд демонизации России
  2. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 21:00
    +1
    Наивные мечтатели! Россия может выключить на всегда всю Британию от слова совсем.
  3. Саша с Уралмаша
    Саша с Уралмаша Сегодня, 21:00
    0
    Это пожелание или намек!Может и порезать их все кобеля!
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:06
    0
    Россия может устроить тотальное отключение электричества и связи для Британии, если нарушит работу ключевых кабелей в Северном море.

    Свободная британская пресса старается запугать своих читателей.

    Такие страны, как Россия, США, Китай, Великобритания, кстати, могут Землю превратить в ад. Нажатием кнопки. Но, несмотря на противостояние, на попытки кого то задвинуть, кого то выдвинуть - мы ещё живы.
    А зачем отключать свет и интернет в другой стране - это надо спрашивать британских учёных.