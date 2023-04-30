Британская пресса: Россия может устроить тотальное отключение электричества в Британии проведением подводной операции в Северном море

Россия может устроить тотальное отключение электричества и связи для Британии, если нарушит работу ключевых кабелей в Северном море.

Любое повреждение силовых кабелей приведёт к разрушительным последствиям для стран, омываемых водами Северного моря, вызвав перебои в подаче электроэнергии, что парализует экономику.

Британская пресса решила определённым образом отойти от украинской тематики и выдать материал о том, какую опасность таят подводные силы России для Соединенного королевства. В статье британской Express вышла статья с апокалиптическими сценариями для энергостстемы Британии. В материале идут рассуждения о том, что «Путин может парализовать Великобританию проведением подводной операции в Северном море».Из статьи:Издание пишет о том, что по дну этого моря проходят более полутысячи различных кабелей, общая протяжённость которых составляет свыше 800 тысяч морских миль. Одна из ключевых частей этой инфраструктуры - кабели, питающие британскую национальную энергосеть.Говоря о такой уязвимости от России, издание ссылается на доктора Дуэйна Менезеса из аналитического центра Polar Research and Policy Initiative, который в свою очередь ссылается на шведско-датское расследование о якобы наличии у России некой секретной программы, нацеленный на разрушение подводных кабелей и ветроэлектростанций в Северном море.Менезес:О том, как Запад провел диверсию на российских газопроводах, ни Менезес, ни британская пресса рассказать рядовым британцам не желают.