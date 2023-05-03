Осада Брайзаха: как пала неприступная твердыня на Рейне

Осада

Август

Сентябрь

Октябрь-ноябрь

Капитуляция

В 1638 году французы, шведы и веймарцы продолжали наступление в Германии. 26 марта этого же года состоялась битва при Райнфельде, где глава протестантов Бернгард Саксен-Веймарский со своими войсками одержал победу над баварской армией Иоганна фон Верта. В результате Бернгард и его союзники продолжили наступление: 12 апреля они взяли Фрайбург и продолжали захватывать города на Рейне.Однако о полном господстве на этой реке нельзя было говорить. Дело в том, что отдельные австрийские, баварские и испанские войска всё же оставались. Кроме того, не был захвачен Брайзах – твердыня католиков на Рейне.Брайзах – это крепость, располагающаяся на правом берегу Рейна. Она связывает пути из Бадена в Лотарингию и Эльзас, а также Испанскую дорогу. Крепость была превосходно защищена: располагалась на высоком холме, окружена тройными стенами и глубокими рвами. Также от левого моста к ней шёл каменный мост, который был хорошо защищён.Но крепость надо было взять ведь, учитывая её стратегическое положение и возможности, этим пользовались имперцы. И уже в мае Брайзах осадили.До этого попытки взять Брайзах были и раньше: в 1633 году летом её осадили шведы под командованием графа фон Зальма, но уже к октябрю осада уже была снята испанскими войсками князя Гомеса Фигероа. Теперь осадить и взять крепость предстояло герцогу Веймарскому при помощи вспомогательных сил французов и шведов. Это было явно непросто: во-первых, крепость сама по себе хорошо защищена; а во-вторых, регулярно католики пытались помочь крепости извне. И протестанты надеялись, что они смогут взять крепость и что так не произойдёт, как было в 1633 году.Итак, в мае 1638 года войска герцога Веймарского осадили Брайзах.Их силы состояли из 6 000 пехоты, 5 800 всадников, 400 сапёров и 25 орудий под командованием Фридриха Каннофски. Войска губернатора крепости Ганса фон Райнаха насчитывали 3 000 пехоты и имели 150 орудий, но у них не хватало запасов продовольствия, поэтому без поддержки извне они долго бы не продержались.Учитывая это, на помощь гарнизону с продовольствием 19 мая прибыл отряд имперцев под командованием Иоганна фон Гётца. Несмотря на сопротивление протестантов, ему удалось прорваться к крепости и доставить полтысячи мешков зерна, но отряд полковника Таубаделя ликвидировал прорыв, и Гётцу с его кавалерией пришлось убраться восвояси.Поняв то, что имперцы могут в очередной раз сделать прорыв к крепости, Бернгард Саксен-Веймарский усилил блокаду крепости, но не полностью, так как с конца мая защитники крепости начали получать продовольствие и боеприпасы по Рейну из другой важной крепости – Базеля.Но осада продолжалась, и в июне веймарцы решили вновь усилить блокаду. В Нойенбурге был построен мост через Рейн и острова, саму реку заблокировали цепями. Попытка осаждённых разорвать цепи с помощью брандера не увенчалась успехом. Но 26 июня в Брайзах из Кенцингена прибыла колонна с продовольствием. И оно, как показали последующие события, было кстати.В начале июля в крепости случился пожар: голодные солдаты проникли на склад с продовольствием и случайно подожгли порох. В результате пожар уничтожил 40 домов и почти весь порох с мукой. Поэтому защитникам крепости очень повезло, что им тогда подвезли провизию. Но легче от этого не стало.9 июля под Бенфельдом Таубадель столкнулся с семью имперскими кавалерийскими полками, которых поддерживали кроаты и мушкетёры. Но они были разбиты, а Таубаделю достались трофеи в виде тысячи лошадей и 13 знамён. Однако уже 14 июля герцог Веймарский снял осады Кенцигена и Оффенбурга, и 28 июля вернулся в Фрайбург. Также 23 июля выше течения Рейна были построены укрепления.Август тоже был напряжённым.7 августа из Оффенбурга вышла испано-австрийская армия Фредерико Савелли и Иоганна фон Гётца численностью в 18,5 тысяч человек и двигалась к Брайзаху. Герцог Веймарский, узнав это, вышел навстречу, имея лишь 13 000 человек. Противники встретились у города Виттен, католики потерпели сокрушительное поражение: из всей армии только 3 000 человек вернулось в Оффенбург.Бернгард тяжело заболел и был вынужден отправиться на лечение в Кольмар. Он оставил Иоганна фон Эрлаха командовать осадной армией, а Райнхольда фон Розена – армией прикрытия. Австрийцы вновь сделали попытку прорваться к крепости семью кавалерийскими полками, но вновь неудачно. Протестанты дополнительно построили два понтонных моста и заблокировали Рейн цепями.В сентябре было много мелких стычек.Хорваты пытались прорваться к крепости, но неудачно.5 сентября к Розену присоединился Каннофски с большим отрядом. Он в узком проходе поймал вражеский отряд численностью в сто человек; в результате 20 человек были убиты, а остальные бежали, бросив провизию.А 6 сентября Розен разогнал более крупный отряд, имперцы потеряли 200 человек убитыми и 60 ранеными. Но 10 сентября 300 человек католиков вплавь через Рейн всё же добрались до крепости.22 сентября протестанты в Оффенбурге захватили стадо из 300 коров, но в этот же день 400 кроатов захватили в Нойенбурге 200 лошадей. Также им досталось командование веймарцев в этом городе.Если в предыдущих месяцах осады особо крупных попыток деблокирования Брайзаха не было, то в октябре имперцы начали брать быка за рога. Они решили провести атаку с двух сторон: из Эльзаса к крепости должен прорваться с боеприпасами герцог Карл IV Лотарингский, одновременно из Тироля туда же наступали войска Иоганна фон Гётца. Но не удалось.Бернгард Саксен-Веймарский, лёжа на больничной койке в Кольмаре, узнав про наступление имперцев, собрал свои войска и выступил навстречу герцогу Лотарингскому, нанеся последнему поражение 15 октября на равнинах Тана. Затем, взяв 19 октября Мюльхаузен, двинулся к Брайзаху, получив подкрепление в виде 4 000 французов маршала Гебриана.Но в этот же день армия Гётца, объединившись с армией генерала Ламбуа и имея общие силы в 10 000 пехоты и 4 000 кавалерии, совершила попытку прорыва к Брайзаху. Но тут на помощь пришли войска Бернгарда и Гебриана.В итоге имперцы с большими потерями были отброшены за Фрайбург, и, поругавшись друг с другом, разошлись: один в Шаффхаузен, другой – в Вальдкирх. Герцог Веймарский предложил Райнаху сдаться, но он гордо отказался, заявив, что если надо будет печь хлеб из дубовой коры, он не сдастся. Но осаждённым по-прежнему было очень тяжело: 28 октября они вынуждены были оставить флеши, а 30 октября – последние внешние укрепления Брайзаха.Тем временем Карл IV Лотарингский и Иоганн фон Гётц разработали новый план: герцог наступает на Кольмар, а Гётц – на Нойенбург. Но курьеры были перехвачены, и к протестантам прибыло подкрепление – 9 000 человек герцога Генриха II Лонгвиля. В результате имперцы были разбиты и отброшены в Вальдсхут. Герцог Лотарингский, узнав о поражении, остался на месте.5 ноября Генрих II де Лонгвиль разбил войска Фредерико Савелли и отогнал к реке Мозель. Райнах вновь получил предложение сдать крепость, но он вновь отказался.2 декабря Иоганн фон Гётц был обвинён в сговоре с герцогом Веймарским и арестован, обвинения с него сняли лишь два года спустя. На следующий день в крепости взорвалась пороховая башня, и в стене появилась большая брешь. Но по совету Эрлаха князь Бернгард не стал предпринимать штурм, опасаясь больших потерь.Из-за безысходности Ганс фон Райнах начал переговоры с генералом Иоганном фон Эрлахом, и 17 декабря крепость сдали.Герцог Веймарский, узнав о том, что его пленных солдат морили голодом, не хотел подписывать капитуляцию, но его офицеры уговорили это сделать. 19 декабря последние 400 совершенно изможденных защитников крепости с развевающимися знаменами во главе с Рейнахом, канцлером Фолмером и полковником Ашером покинули крепость и направились в Страсбург.В результате протестанты получили всю артиллерию имперцев и остальное военное имущество. Также они получили свыше миллиона талеров, которые позволили окупить все затраты на осаду. Протестанты потеряли 8 000 человек, католики – в два раза больше.Французам и их немецким союзникам досталась разорённая дотла крепость, бывшая некогда неприступной твердыней на Рейне. В Брайзахе из 4 000 жителей выжили только 150, еда стоила очень дорого: 3 фунта хлеба и одна мера вина равнялась бриллиантовому кольцу. Приходилось охранять кладбища, так как мёртвых съедали. Сторожей, которые охраняли кладбище, подкупали, а фермеров, которые пытались переправить провизию в крепость, вешали на глазах у осажденных. Очень сильно пострадали заключенные, из которых 30 умерли от голода, а 8 были съедены.