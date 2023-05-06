Царь – хороший, бояре – плохие. О злодеяниях бояр, окружавших Ивана Грозного

Иван Дмитриевич Бельский

«В январе 1562 г. власти арестовали главу Боярской думы князя Ивана Бельского, владельца Луховского удельного княжества. Бельские также были литовскими выходцами. При аресте у них были найдены королевские охранные грамоты с приглашением к отъезду в Литву, а также роспись пути до литовской границы. Глава думы повинился в том, что ссылался с Сигизмундом II и грамоту от него «опасную взял, что мне к нему ехати». Царь подверг Бельского опале и три месяца держал под стражей. Удельное княжество перешло в казну.

Измена была налицо. Но Бельский избежал наказания по причинам, о которых можно судить лишь предположительно. Удельный князь был близкой родней царя по мужской линии, а, кроме того, его мать была двоюродной сестрой государя. Иван Бельский получил боярский чин после падения Адашева, менее чем за год до опалы. Главный поручитель по опальным был князь Семен Микулинский, никогда не входивший в ближайшее окружение царя и записанный в списке думы по Дворцовой тетради девятнадцатым. Другие поручители – князь Иван Троекуров, Юрий Кашин и Михаил Репнин – были записаны в конце того же списка.

Кроме малозначительных бояр, за Бельского поручились свыше сотни княжат и детей боярских из состава Государева двора. В случае побега опального за рубеж поручители должны были выплатить 10 000 рублей и ответить своей головой, иначе говоря, жизнью. Под давлением думы и духовенства власти прекратили расследование. Бельскому вернули удел и пост главы Думы» [2].

«А в январе 1562 г. арестовали Ивана Бельского, собиравшегося бежать в Литву. Среди аристократии он был первым по рангу! Родственник государя возглавлял Боярскую думу. Ох, каким подарком он стал бы для Сигизмунда! Вокруг такого деятеля можно было создать «альтернативное правительство», агитировать его именем к новым изменам. Он переписывался с королем, уже получил «опасную грамоту», пропуск для перехода линии фронта. За такое отправляли на плаху. Но куда там! Дело даже до суда не дошло. С «печалованием» выступил митрополит, а пятеро бояр выразили готовность взять Бельского на поруки.



Конечно, государя не обрадовало столь дружное заступничество за изменника. Он назначил огромный залог, 10 тыс. руб. Однако инициаторы тут же собрали больше ста представителей знати, согласившихся войти в состав поручителей, – сбросились по сотне, и все. Тогда царь включил в поручную запись еще одно условие, раньше подобное не практиковалось. Указывалось, что поручители отвечают за Бельского не только деньгами, а собственными головами. Нет, даже такое не остановило бояр. Подписали запросто. Неужели казнят сто с лишним человек из самой верхушки?

В марте 1562 г. Бельский был освобожден, снова возглавил Думу» [3].

«Ответственность митрополита и властей была исключительно моральной. Подкреплением поручной записи со стороны поручителей была угроза отлучения от церкви и проклятие «в сем веке и в будущем», если прощенный за них поручительством человек провинится вновь. Ответственность поручителей из частных лиц могла быть двоякой. Поручитель отвечал либо «головой», т. е. лично и всем своим имуществом, как и человек, за которого он ручался, либо поручительство было только имущественным и ограниченным определенной суммой.

Полное поручительство можно было получить только в среде родственников, друзей и близких знакомых. Ограниченное поручительство, конечно, было легче получить, но и оно требовало от выручаемого человека тех или иных жертв. Во всяком случае, поручители, принимая на себя ответственность, становились заинтересованными в поведении и образе жизни вырученного ими лица и по существу как бы брали его под свой надзор.

Обыкновение брать записи о человеке, провинившемся перед князем и прощенном им, существовало давно. До нас дошло, начиная с третьей четверти XV в., много записей (они напечатаны в I томе «Собрания государственных грамот и договоров»). От времени царя Ивана мы имеем записи по десяти лицам, но в действительности их было очень много.

Из той же описи царского архива мы узнаем, что кн. Иван Бельский дал в 1562 г., сверх обычных поручных еще другие подтвердительные записи: запись, по которой он целовал крест своим поручителям, и запись, по которой были приведены ко кресту его дворовые люди.

Напечатанные более ста лет тому назад записи до сих пор остаются не использованными и не оцененными в должной мере историками. Между тем только в десяти напечатанных записях насчитывалось до 950 чел., из которых 117 чел. ручались дважды, 16 – трижды, 7 – четырежды, а рязанец Кушник Григорий Вердеревский ручался пять раз.

Поручительство частных лиц по существу было аналогично печалованию за виновного митрополита и властей. Поручители были как бы посредниками и соглашателями между царем и заподозренным или провинившимся перед ним человеком. Рискуя своей головой и имуществом, они связывали свои интересы с судьбой выручаемого. Таким образом, практика поручительства, доведенная царем до крайних пределов, вызывала последствия, едва ли предвиденные царем и едва ли для него желательные; она сплачивала среду, с которой Иван был в конфликте.

Возьмем поручную 1562 г. по кн. И. Д. Бельскому. Напомню, что Бельский был не заподозрен, а уличен в измене и намеревался бежать в Литву. Поэтому поручительство было делом весьма серьезным. В числе поручителей по Бельскому мы видим будущих опричников: (много лиц перечисляет – 20 лиц, в том числе позже казненных за предательства).

Каждый удар, который царь Иван наносил тому или иному представителю этой среды, задевал в большей или меньшей мере десятки лиц, связанных с опальными, и вызывал с их стороны реакцию. Когда в 1563–1564 гг. опалы поразили большое количество дворян, царь Иван должен был почувствовать себя опутанным густой сетью «печальников», ходатаев и лиц, готовых ручаться за опальных головой и всем своим имуществом» [4].

«Иоанн не знал, что в это время от 120 до 200 тысяч крымцев уже подходили к границе Руси. Но шли они не привычной дорогой, а тайными путями, в обход сторожевых застав. Их вели изменники под предводительством Кудеяра Тишенкова.

23 мая – через неделю после отъезда царя! – Девлет-Гирей неожиданно вышел к Оке и переправился там, где его не ждали, в неохраняемом месте, причем «благодаря тайным осведомителям» – высокопоставленным изменникам в русских рядах»,

«Иван Грозный впоследствии сетовал – «хотя бы двух татар привели, хотя бы мне только бич татарский принесли!» Нет, воеводы передового полка себя не утруждали. Не обнаружив крымцев перед собой, доложили, что сигналы казаков ложные. Значит, хан отменил набег, пошел не на Русь, а куда-то в другую сторону. 16 мая Иван Грозный, оставил в войске часть опричников под командованием Я. Ф. Волынского, а сам отправился в Александровскую Слободу – не заезжая в Москву (его враги потом изобразили это «бегством»).

А в это время орда уже переправлялась через Оку, но значительно западнее, в верховьях реки. И появилась она внезапно, с неожиданного направления. Отряд Волынского пытался задержать ее, но 2–3 тыс. опричников были просто сметены стотысячной лавиной. Крымцы стремительно вышли на Серпуховской тракт, оставив Русскую армию в тылу, и двинулись на Москву. А в столице войск не было! Известия об этом обрушились на царя, как снег на голову.

Он сделал единственное, что ему оставалось – срочно выслал в Москву все силы, имевшиеся под рукой, опричный конвой во главе с М. И. Вороным-Волынским. Поручил ему вооружать горожан, организовывать оборону. А сам государь точно так же, как поступали в подобных случаях Дмитрий Донской или Василий III, выехал в Ростов и Ярославль собирать местных дворян, поднимать народ, отзывать полки с запада – пусть оборона хотя бы остановит татар, а угроза подхода царских войск заставит их снять осаду» [29].

«Только опричный полк под командой Я. Ф. Волынского встал на пути у татар. Но число смельчаков не превышало 6 000 человек, и они были просто сметены 100-тысячной Ордой. Дождавшись, пока татары закончат переправу и уйдут к Москве, земские храбрецы, так и не сделав ни единого выстрела, снялись с позиций и поспешно бежали к столице.



Царь, узнав о случившемся и прекрасно понимая, что причиной такого положения дел является не только преступная халатность земских воевод Бельского и Мстиславского, но и прямая измена, был вынужден покинуть Москву и уж, конечно, не с двумя сотнями тысяч, а хорошо, если с двумястами опричниками. Для обороны города царь оставил весь резерв во главе с М. И. Вороным-Волынским.



Земские полки, бежавшие от Оки, вместо того, чтобы встретить врага в чистом поле, поспешно сели в осаду среди деревянных московских посадов. На другой день 24 мая, татары зажгли поместья. Пожар был ужасен. Армия погибла в огне, воевода И. Д. Бельский задохнулся в подвале дома, где пытался спрятаться, комендант Москвы Вороной-Волынский сгорел, самоотверженно пытаясь спасти Опричный двор. Татары ушли восвояси»,

«На этот раз русские понесли сокрушительное поражение, потеряв армию и сгоревшую Москву. То, что это поражение Русских войск было изменой, подтверждает Р. Ю. Виппер: «Крымский хан действовал по соглашению с Сигизмундом, об этом знали в Москве сторонники польской интервенции (участники заговора Челядина-Старицкого), которые все еще не перевелись, несмотря на казни предшествующего трехлетия; они «не доглядели» приближение татар, не сумели, или, лучше сказать, не захотели организовать оборону столицы».

«Во время ухода хана Девлет-Гирея от Москвы в 1571 г. к нему пытался перейти мурза Абысланов, находившийся на царской службе. Пойманный русской заставой, он признался в том, что послан к Девлет-Гирею воеводой И. Ф. Мстиславским с предложением во время нового похода сдать Москву.

Глава Земской думы был арестован и признался во всем и обещал впредь верно служить царю и его детям. За князя заступились опричные и земские воеводы, сражавшиеся под его руководством. Трое знатных воевод поручились за опального князя, обещая в случае его новой провинности выплатить залог. Царь освободил князя и направил его наместником в Новгород»,

Василий Михайлович Глинский

Михаил и Александр Воротынские

«В наших руках находятся официальные документы, из которых видно, что этот узник жил в довольно комфортабельной обстановке. Он жалуется, что ему не присылают рейнских и французских вин, полагающихся ему по праву. Требует себе различных припасов: свежей рыбы, изюма, лимонов и чернослива. Это нужное ему для него самого, его семьи и двенадцати слуг, содержащихся, как и он, на государственный счет.

Как мы видим, заточение Воротынского мало напоминало адские муки. Правительство Ивана с подобными людьми обходилось слишком гуманно. Трудно допустить, чтобы до ссылки их подвергали таким страшным мучениям» [17].

«Но правлением женщины и ребенка (Елена Глинская и маленький Иван – Прим. авт.) решили воспользоваться старые враги: крымский хан Сахиб Гирей со своим калгой Исламом, польско-литовский король Сигизмунд. Татары потребовали немыслимых выплат (половину великокняжеской казны), но переговоры с ними даже еще не начались, когда их орды напали на Рязанщину. Воеводы Пунков и Гатев наголову разгромили их на реке Проне, однако это было только началом целой полосы войн. Сигизмунд выставил претензии вернуть все земли, отобранные у него Василием III. И тоже, не дожидаясь ответа, стал собирать армию, заключил союз с Сахиб Гиреем.

Узнав об этом, Елена и бояре начали готовить полки на южных и западных границах. Но вскоре открылось, что Литва рассчитывала не только на свои силы и на татар, она позаботилась приобрести тайных союзников внутри России. Причем среди родственников великого князя!

Младший из трех братьев Бельских, Семен Федорович, и окольничий Иван Ляцкий, которым было поручено формировать части в Серпухове, поддерживали связи с Сигизмундом и вместе со своими дружинами и слугами бежали к нему…

Точнее, заговор был куда более широким. В нем участвовали воеводы большого полка Иван Бельский и Иван Воротынский, сыновья Воротынского Михаил, Владимир и Александр (двое из перечисленных лиц, Ляцкий и Воротынский, фигурировали среди оппозиционеров еще при Василии III).

При наступлении литовцев последствия стали бы катастрофическими – изменники могли открыть фронт, передаться на сторону противника. Но заговор был раскрыт. Семен Бельский с Ляцким, почуяв опасность, удрали. Иван Бельский и Воротынские не успели, были арестованы.

Правда, некоторые историки выдвигали версии, будто их посадили без вины, только из за родства Ивана с перебежчиком Семеном, но это, конечно же, чепуха. Потому что третий брат, Дмитрий Бельский, ничуть не пострадал, остался в Боярской думе. Да и Владимир Воротынский в 1553 г. открыто признал, что он с отцом и братьями на самом деле участвовал в измене» [6].

«Не менее показателен состав поручителей при кн. Александре Воротынском (1563 г.). За него ручались головой и 15 тыс. руб. кн. Иван Дмитриевич Бельский (сам преступник), кн. Иван Федорович Мстиславский и такие крупнейшие будущие опричники, как Алексей Данилович Басманов, Иван Яковлевич Чеботов, бояре кн. Андрей Иванович Ногтев Суздальский, Дмитрий Иванович Немой Телепнев-Оболенский и казненные вскоре после этого поручительства кн. Юрий Иванович Кашин-Оболенский и Михаил Петрович Репнин» [7].

«Польский король, тамошние князья и паны часто провоцировали такого рода побеги, посылая к потенциальным беглецам через лазутчиков соблазнительные грамоты и речи. Они замышляли лихо и на русского государя, засылая к нам исполнителей лихих дел – «лиходеев», по терминологии крестоцеловальной грамоты. Следовательно, измена таких людей, как В. М. Глинский, таила опасность не только Русскому государству, но также лично Ивану Грозному и всей его семье» [8].

Дмитрий Иванович Курлятев-Оболенский

«по совокупности преступлений за все «изменные дела», содеянные в период правления Избранной Рады и несколько позже» [9].

«Ответ на вопрос, в чем состояла вина Курлятева, Иван Васильевич дал через много лет в послании Курбскому: «А Курлятев был почему меня лучше? Его дочерям всякое узорочье покупай, а моим дочерям проклято да за упокой»?

Дмитрий (Митька) Елсуфьев

«…а что касается Елсуфьева, то еще пуще, поскольку перед нами не рядовой служилый человек, а один из начальников трехтысячного корпуса стрельцов – личной охраны царя, дислоцированной в «Воробьевой слободе».

Богдан Хлызнев-Колычев

«В дни похода на сторону литовцев перешел знатный дворянин Б. Н. Хлызнев-Колычев. Перебежчик выдал важные сведения о планах русского командования, которые немедленно же были переданы полоцкими воеводами литовскому правительству» [13].

«Этот поход увенчался крупной победой – в руках русских оказался Смоленск и Полоцк, центр крупнейшего польско-литовского воеводства, являвшийся вместе с тем важным пунктом торговли с Ригой. Превосходство русской артиллерии дало Ивану перевес. Теперь настойчивей, чем прежде, заговорил он о возвращении ему Киева» [14].

«Причем, как почти полвека назад, после победного штурма Смоленска отпустил всех пленных поляков Василий III, так и теперь его сыном Иваном были щедро одарены шубами и отпущены восвояси все сдавшиеся польские офицеры и солдаты» [15].

«Литовская сторона, как видим, очень боялась продолжения войны. И вот на помощь Сигизмунду и панам пришел Бельский с собратьями по Боярской думе. Они старались изо всех сил, о чем сообщали радным панам неоднократно, будто ставя это себе в заслугу перед литовской стороной. Им удалось побудить царя Ивана дать Литве перемирие, а на подмогу привлечь к себе Владимира Старицкого, заручившись его поддержкой.

И. Д. Бельский, В. М. Глинский, И. Ф. Мстиславский, П. И. Шуйский и другие, кто доброхотствовал польскому королю и панам Рады, никогда не были «верными государевыми слугами». Они то и дело норовили изменить московскому царю: вспомним совсем недавнее дело о бегстве в Литву князей И. Д. Бельского и М. В. Глинского, не забудем и того, как князь И. Ф. Мстиславский водил с литовцами шашни, получая от них секретные послания. Нельзя изображать этих тертых в политике калачей наивными людьми, не ведающими, что творят. Эти бояре прекрасно понимали, что продолжают на новом этапе и в новых условиях внешнеполитический курс Алексея Адашева, расходящийся не только с планами царя, но и с государственными интересами России.

Ивана бояре намеренно торопили, чтобы нахрапом вырвать у него согласие на прекращение военных действий. И здесь они также выполняли пожелание панов Рады.

…под аккомпанемент слов о непролитии христианской крови, обычный для риторики того времени, дружно приняли условия, предложенные побежденной стороной.

С военной точки зрения остановка войска в пределах городской черты Полоцка и прекращение боевых действий – грубейшая ошибка, не только тактическая, но и стратегическая.

Судя по всему, у каждой стороны были свои резоны. Мотивы бояр, которых возглавил Владимир Старицкий (двоюродный брат Ивана Грозного, претендовавший на престол – Прим. авт.), не представляют большой загадки. Все они так или иначе стояли на позициях недавно упраздненной Грозным Избранной Рады и ее руководителей Адашева и Сильвестра – ярых противников Ливонской войны, а если сказать больше, то войны с Западом вообще.

В этом плане нет, по-видимому, принципиальной разницы между перемирием с Ливонским орденом в 1559 году, заключенным стараниями Алексея Адашева, и перемирием 1563 года, предоставленным Литве благодаря усилиям бояр и старицкого князя. Оба дипломатических акта являлись предательством русских государственных и национальных интересов. Потому их творцов должно и нужно считать изменниками и предателями Святорусского царства.

Что касается царя Ивана, то он оказался в очень сложном положении. Сторонники перемирия, находившиеся в русском лагере и старавшиеся угодить литовским панами и польскому королю, сумели сплотить бояр, заручиться поддержкой Владимира Старицкого и выступить единым, так сказать, фронтом. Что же оставалось делать Ивану? Нельзя воевать с теми воеводами, кто воевать не хочет» [16].

Иван Петрович Федоров

«В мае 1546 года, когда царь охотился близ Коломны, ему внезапно преградил путь вооруженный отряд. Это были новгородские пищальники, явившиеся к нему с жалобой на наместника. Не понимая ничего в этих делах, Иван приказал прогнать новгородцев. Произошла свалка, раздалось даже несколько выстрелов. Юный царь остался невредим, но очень перепугался. Возможно, что эта черта у него была наследственной. Но, кроме того, он был напуган в детстве, с того времени, вероятно, и развилась в нем нервная впечатлительность, благодаря которой он дрожал и терял присутствие духа при малейшей опасности. Иван спасся, но вообразил, что это заговор, и приказал провести расследование. Простой дьяк Василий Захаров, желая попасть в царские любимцы, обратил на себя внимание тем, что к делу примешал Воронцова с его родственниками, которые и без того были уже в подозрении и даже в немилости. Ученик сразу превзошел своих воспитателей. Грозный выступил на сцену. Началась непрекратившаяся потом работа палача на плахе. Ф. Воронцов и один из его двоюродных братьев сложили головы на плахе. Другие соучастники мнимого заговора подверглись ссылке» [25].

«нельзя исключать, что Воронцовых просто оклеветали их враги, свели счеты», «непосредственных участников бунта Иван Васильевич простил. Он сам подвергался опасности в перестрелке, но пищальников оставил без всякого наказания. Он всей душой стремился улучшить жизнь своих подданных».

«15 сентября 1562 года, будучи наместником Ливонии, получил от литовского гетмана Г. А. Ходкевича предложение о перемирии. И вот этот боярин своей властью, без санкции царя, отдал приказ о временном прекращении в Ливонии боевых действий»

«царь начал готовить мощный удар по литовцам и решил сам возглавить армию. Однако и противник успел оправиться. Король сумел набрать со своих налогоплательщиков достаточные суммы, получил новые займы, нанимал солдат. Причем выяснилось, что он и в этой кампании возлагает большие надежды на внутреннюю оппозицию в России. Сигизмунд и Ходкевич, сменивший на посту гетмана Радзивилла, заслали некоего Ивана Козлова, бывшего слугу Воротынских, с письмами к Бельскому, Мстиславскому, Воротынскому и Федорову-Челяднину».

«От успеха переговоров с Федоровым, собственно, зависел исход всей литовской интриги. Согласится ли воевода использовать весь свой громадный авторитет в думе для организации заговора, поможет ли привлечь к заговору других руководителей земщины или, напротив, отвернется от затеянной авантюры и выдаст лазутчика царю» [26]?

«По мнению литовцев, М. И. Воротынский, просидевший три года на Белоозере, как нельзя более подходил к роли руководителя мятежа против Грозного. В тайном послании король Сигизмунд предлагал Воротынскому перейти в подданство с крепостями и населением Новосильско-Одоевского княжества. Он обещал передать Воротынскому все земли, которые удастся отвоевать у России, благодаря службе самого удельного князя, т. е. в результате вооруженного мятежа против царя. Сверх того, король обязался отдать Воротынскому в собственность несколько литовских замков и предоставить привилегии, которыми пользовались герцог Пруссии, и другие крупные королевские вассалы… Король обещал Воротынскому, что незамедлительно пришлет ему военную помощь – своих «людей военных. Помимо Федорова и Воротынского, Литва рассчитывала привлечь к заговору бояр кн. И. Д. Бельского и кн. И. Ф. Мстиславского. Литовское правительство предложило Бельскому отъехать в Литву со всеми, кого он признает годными для королевской службы. Король обещал вернуть ему старинные владения Бельских в Литве и «сделать государем на своей земле». Аналогичное обещание получил и И. Ф. Мстиславский».

«С ХV века стало развиваться широкое эмиграционное движение, увлекавшее все классы и общества. Совершалось оно из Московского государства в Польшу и обратно»,

«ругательные письма королю ни в коем случае не отражали настроений земской знати. Они свидетельствовали лишь о том, что опальному Федорову и главным руководителям земщины удалось отвести от себя подозрение в государственной измене» [27].

«Царь 24 октября продолжил путь к своим полкам. Но к нему вдруг стали поступать настораживающие сведения.

Оказалось, что король гораздо раньше русских, еще в сентябре, собрал большое войско в Борисове. Но ведет себя странно – маневрирует вблизи границ, ничего не предпринимая. Чего-то ждет… А от пленных и агентуры узнали, чего именно ждет. Переворота в России! Эти планы подтверждены документально, сохранилась переписка между Сигизмундом и Радзивиллом, где упоминалось – литовцы действительно рассчитывали на выступление оппозиционных бояр.

Царь данных документов, конечно, не читал, но он понял: нити заговора в любом случае должны вести к Владимиру Старицкому. Двоюродный брат находился с ним в ставке, Грозный нажал на него, тот перепугался и заложил Федорова со товарищи. Продолжать поход после выявления заговора было бы безумием. 12 ноября у Ршанского яма состоялся военный совет, Иван Васильевич отменил операцию и вместе с Владимиром Андреевичем выехал в Москву.

И надо же, какое «совпадение»! Когда король узнал об отъезде царя, он тоже покинул войска, распустил армию и предоставил отрядам своих воевод действовать самостоятельно. Значительных успехов они не добились. Разорили и пожгли села на Смоленщине, подступили к новой крепости Ула, но их побили и прогнали прочь. Литовцы сумели захватить лишь другую крепость, Копие. Несмотря на то, что неприятель долгое время находился поблизости, она оказалась не готовой к нападению. При атаке воевода Петр Серебряный сбежал, второй воевода Василий Палецкий погиб, гарнизон перебили или пленили».

Предательства Андрея Курбского

«был поистине великим человеком:

во-первых, великим по своему происхождению, ибо был в свойстве с московским князем Иоанном;

во-вторых, великим по должности, так как был высшим военачальником в Московии;

в-третьих, великим по доблести, потому что одержал такое множество побед;

в-четвёртых, великим по своей счастливой судьбе: ведь его, изгнанника и беглеца, с такими почестями принял король Август. Он обладал и великим умом, ибо за короткое время, будучи уже в преклонных годах, выучил в королевстве латинский язык, с которым дотоле был незнаком» [21].

«Курбский виновен в гибели сотен тысяч русских воинов и жителей» [22],

Список литературы:

[1] Кузнецова Е. Самый богатый депутат Госдумы заработал за год более 2 млрд. рублей. Статья 16.04.2021 года https://www.rbc.ru/politics/16/04/2021/6079ac349a79475ed111d663

[2] Скрынников Р. Г. Василий III. Иван Грозный. 2008. С. 266–267.

[3] Шамбаров В. Е. Иван Грозный против «пятой колонны». Иуды русского царства. 2017. С. 106.

[4] Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. 1963. С. 123–125.

[5] Фроянов И. Я. Грозная опричнина. 2009. С. 303.

[6] Шамбаров В. Е. Царь грозной Руси. 2009. С. 107–108.

[7] Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. 1963. С. 125.

[8] Фроянов И. Я. Грозная опричнина. 2009. С. 293–294.

[9] Фроянов И. Я. Грозная опричнина. 2009. С. 309.

[10] Шамбаров В. Е. Царь грозной Руси. 2009. С. 337–338.

[11] Фроянов И. Я. Грозная опричнина. 2009. С. 297.

[12] Кушева Е. Н. Народы Северного Кавказа и их связи с Россией. 1963 г. С. 210.

[13] Скрынников Р. Г. Великий государь Иоанн Васильевич Грозный. 1998. С. 207.

[14] Валишевский К. Иван Грозный. Исторический очерк. 1993. С. 179.

[15] Пронина Н. М. Иван Грозный без лжи. Мученик власти. 2013. С. 194.

[16] Фроянов И. Я. Грозная опричнина. 2009. С. 324–328.

[17] Валишевский К. Иван Грозный. Исторический очерк. 1993. С. 182, 211.

[18] Скрынников Р. Г. Великий государь Иоанн Васильевич Грозный. 1998. С. 181.

[19] Мазуров В. А. Правда и ложь об Иоанне Грозном. 2018. С. 54, 276.

[20] Скрынников Р. Г. Великий государь Иоанн Васильевич Грозный. (Тирания). 1998. С. 241.

[21] Калугин В. В. «Московские книжники в Великом княжестве Литовском во второй половине XVI века». Сайт «Русское воскресение», 2020

[22] Мазуров В. А. Правда и ложь об Иоанне Грозном. 2018. С. 54.

[23] Шогенова А. А. Андрей Курбский – предатель, оболгавший Ивана Грозного.

https://topwar.ru/213008-andrej-kurbskij-predatel-obolgavshij-ivana-groznogo.html

https://dzen.ru/media/id/5eb715a70bd3a10518a53ee3/andrei-kurbskii--predatel-oklevetavshii-ivana-groznogo-64138aa848fe220cba61c301

[24] Скрынников Р. Г. Василий III. Иван Грозный. 2008. С. 366.

[25] Валишевский К. Иван Грозный. Исторический очерк. 1993. С. 117.

[26] Скрынников Р. Г. Великий государь Иоанн Васильевич Грозный. 1998. С. 334.

[27] Скрынников Р. Г. Великий государь Иоанн Васильевич Грозный. 1998. С. 336.

[28] Скрынников Р. Г. Великий государь Иоанн Васильевич Грозный. 1998. С. 338.

[29] Шамбаров В.Е. «Царь грозной Руси». Электронное издание книги.

[30] Манягин В. Г. Грозный. Апология русского царя. 2021. С. 161.