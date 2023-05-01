Сирены воздушной тревоги на Украине: Российские ракеты накрыли военные эшелоны в Павлограде Днепропетровской области

Утро на Украине началось отнюдь не с кофе, российские войска нанесли массированный ракетный удар, сирены воздушной тревоги сработали в центральной и восточной Украине. Второй волной пошли дроны-камикадзе Герань.
Массированные удары под утро были нанесены по Днепропетровской и Харьковской областям. По имеющейся информации, наши отработали по Павлограду, накрыв сразу две железнодорожные узловые станции, на путях которых находились военные эшелоны с техникой и боеприпасами, перебрасываемыми на линию соприкосновения в преддверии контрнаступления. На одной из станций после прилетов возник огромный пожар. Сообщается о работе большого количества "Гераней". Примерно пять взрывов прозвучало в Краматорске.
Поступает информация, пока неподтвержденная, что в Павлограде наши накрыли перебрасываемые на передовую зенитные системы С-300, а также зенитные ракеты, что привело к детонации. Сообщается об уничтожении двух дивизионов С-300 и машин снабжения с резервным боекомплектом. Взрывы в районе одной из ж.д. станций длятся уже больше часа. Если это так, то украинской ПВО нанесен тяжелейший урон, учитывая, что у них с зенитными комплексами и так не все хорошо.
Между тем украинские ресурсы сообщают, что это только начало, в воздухе находятся российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС, произведен залп крылатыми ракетами воздушного базирования. Взрывы звучат в Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской областях и Ивано-Франковске. При этом подчеркивается, что целью удара являются исключительно военные объекты, по энергетическим ударов не наносилось.
Украинский Генштаб ожидает удара и со стороны моря, базу Черноморского флота покинули одиннадцать кораблей и две подводные лодки.