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Сирены воздушной тревоги на Украине: Российские ракеты накрыли военные эшелоны в Павлограде Днепропетровской области

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Сирены воздушной тревоги на Украине: Российские ракеты накрыли военные эшелоны в Павлограде Днепропетровской области

Утро на Украине началось отнюдь не с кофе, российские войска нанесли массированный ракетный удар, сирены воздушной тревоги сработали в центральной и восточной Украине. Второй волной пошли дроны-камикадзе Герань.


Массированные удары под утро были нанесены по Днепропетровской и Харьковской областям. По имеющейся информации, наши отработали по Павлограду, накрыв сразу две железнодорожные узловые станции, на путях которых находились военные эшелоны с техникой и боеприпасами, перебрасываемыми на линию соприкосновения в преддверии контрнаступления. На одной из станций после прилетов возник огромный пожар. Сообщается о работе большого количества "Гераней". Примерно пять взрывов прозвучало в Краматорске.

Поступает информация, пока неподтвержденная, что в Павлограде наши накрыли перебрасываемые на передовую зенитные системы С-300, а также зенитные ракеты, что привело к детонации. Сообщается об уничтожении двух дивизионов С-300 и машин снабжения с резервным боекомплектом. Взрывы в районе одной из ж.д. станций длятся уже больше часа. Если это так, то украинской ПВО нанесен тяжелейший урон, учитывая, что у них с зенитными комплексами и так не все хорошо.

Между тем украинские ресурсы сообщают, что это только начало, в воздухе находятся российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС, произведен залп крылатыми ракетами воздушного базирования. Взрывы звучат в Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской областях и Ивано-Франковске. При этом подчеркивается, что целью удара являются исключительно военные объекты, по энергетическим ударов не наносилось.

Украинский Генштаб ожидает удара и со стороны моря, базу Черноморского флота покинули одиннадцать кораблей и две подводные лодки.
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33 комментария
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:39
    +24
    Вот это поздравили с праздником! СПАСИБО! Хоть на Украине и отменили 1 мая, но солидарность трудящихся - вот она!
    1. Мореход
      Мореход Сегодня, 06:45
      +14
      Наши вроде не грешат красивыми датами. Думается это ответка за удары по мирняку и просто боевая работа, по вскрытым целям. А так то, конечно всех с 1 мая, всех кто зарабатывает честным трудом!
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 07:05
        +4
        боевая работа, по вскрытым целям.

        ... ну хоть что-то. Порадовали.
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 06:59
      +7
      Сударыня hi
      Цитата: Егоза
      Вот это поздравили с праздником! СПАСИБО!

      "...этот ПРАЗДНИК порохом пропах...
      ... это ПРАЗДНИК со слезами на глазах..."
      И он обязательно будет НАШ, ДЕНЬ ПОБЕДЫ
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:43
    +9
    Май для утырков на вна начался весело
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:45
    +8
    В Киеве от бессилия пишут всякую ересь ,наверно от злобы! Достойное начало праздника в России! Ещё раз с Праздником!
  4. prapor55
    prapor55 Сегодня, 06:45
    +7
    Отличный подарок. Я так понимаю,что как ЖД узел Павлоград уже не существует. Движение наладить можно,но в полном объеме уже нет. soldier
    1. bayard
      bayard Сегодня, 08:30
      +2
      Цитата: prapor55
      Я так понимаю,что как ЖД узел Павлоград уже не существует.

      В Павлограде две ж\д станции : Павлоград-1 (основная , там мощный сортировочный узел , много маневровых путей для формирования составов) , и Павлоград-2 - по сути платформа для электричек , служила для обеспечения логистики Павлоградского Механического Завода (подразделение Южмаша по твердотопливным МБР при СССР) , ей пользовались для разгрузки военных эшелонов перед отправкой на донецкое направление .
      Ночью по городу прошла мощнейшая взрывная волна , во многих районах города выбило стёкла и вывернуло рамы . Возникли сильные пожары и детонации боеприпасов , сильный пожар на Павлоградском Химическом Заводе (№55) - горят цистерны с химическими компонентами (возможно компоненты к лакокрасочным изделиям , ибо там выпускались лаки , краски , растворители , а возможно и жидкие компоненты к твёрдому ракетному топливу , взрывчатке или метательным порохам . Большая угроза того , что пожар может распространится дальше и тогда могут сдетонировать хранящиеся там с начала 00-х ступени МБР "Молодец" (от т.н. "ракетных поездов" - БЖРК) и ступени БРПЛ "Тайфун" (стояли на вооружении РПКСН пр. 941 "Акула") . Общий вес ТТ в них не менее 2000 тонн . Коэффициент "калорийности"\мощности по отношению к тротилу 2,2 - 2,5 (в зависимости от того какая ступень и содержания алюминиевой пудры) . Если это всё рванёт - городу конец . Кроме собственно мощности взрыва , ТТ этих ракет при сгорании образует чрезвычайно ядовитые продукты ... Под облаком такого ... после взрыва , даже трава , растения и насекомые не выживут - проверено практикой .
      А ж\д пути ... их починить\восстановить - работа на несколько дней с демонтажем полотна , выравнивания основания и укладкой нового . Для разгрузки военных грузов особых изысков не надо , если не будет эстакады , можно просто насыпь сделать рядом с полотном и разгружаться .
      А вот если правда , что вместе со всем остальным накрыли два дивизиона С-300 ... это очень сильный удар по ПВО украинских фашистов ... очень сильный . У них таких дивизионов оставалось штук восемь ... теперь на два меньше .
      В городе была паника , многие думали , что удар был по Химзаводу , а почти все знают ЧЕМ грозит городу такой удар по хранилищам ступеней ракет . Но вроде бы мэр города заявил , что угрозы химического отравления нет ... Но пожар на Химзаводе продолжается .
      Кстати , если эшелоны были и с обычными боеприпасами , то там вокруг сейчас вся местность "заминирована" . И это осложнит восстановительные работы ж\д узла .
  5. monetam
    monetam Сегодня, 06:47
    +10
    Да, давненько атаки такого масштаба не было. Очень похоже на предупредительный удар советской артиллерии по развернутым немецким войскам перед начало битвы на Курской дуге.
    Днём узнаем о том, сколько целей поражено, и какой ущерб понесло ВСУ.
    Если днём удары продолжатся - так будет вообще здорово !
    1. bayard
      bayard Сегодня, 08:37
      0
      Цитата: monetam
      Да, давненько атаки такого масштаба не было.

      Это правда . Из Энгельса вроде бы тремя волнами бомберы подымались . В первой волне от 14 до 17 Ту-95 (от украинской стороны со ссылкой на американские спутники) было , во второй вроде ка Ту-160 взлетали , затем ещё одна волна Ту-95 . ЧФ так же вышел в море , но количество ракет от них и были ли пуски , пока не сообщалось . По приграничным населённым пунктам Харьковской области (население шумеры загодя оттуда отселяли) по местам дислокации и боевого развёртывания ВСУ (для атаки на Белгород) были нанесены массированные удары (арта , РСЗО , авиация) ... В общем ночь выдалась громкой , яркой и похоже - результативной .
      Цитата: monetam
      Очень похоже на предупредительный удар советской артиллерии по развернутым немецким войскам перед начало битвы на Курской дуге.

      Действительно очень похоже .
      Стало быть нас ждёт наша "Курская Битва" .
  6. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 06:48
    +4
    Счас попозже более объемная информация должна пойти, почитаем. С праздником всех кто отмечает.
  7. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 06:52
    +4
    Утро началось прям с приятных новостей!
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:53
    +2
    Стандартный рапорт Киева ,всё сбили ,но пока не пишут чем !? good Как вчера в Павлограде, на видео что то знатно летало.Следов в небе полно,от места взрывов.
    1. bayard
      bayard Сегодня, 08:44
      0
      Цитата: tralflot1832
      вчера в Павлограде, на видео что то знатно летало.Следов в небе полно,от места взрывов.

      Похоже на неконтролируемый разлёт ракет после детонации . Вроде как накрыли аж два дивизиона С-300 порядка 16 ПУ и кучу машин обеспечения с доп. боекомплектом . Вероятно именно эти ракеты и разлетались в ходе детонаций и пожара .
      Кроме того кто-то писал , что Павлоград прикрывал полк С-300 (а это тоже 2 - 3 дивизиона) . Но ПУ С-300 на позиции не сгоняют в кучу , не выставляют все рядком , так что вряд ли это они детонировали ... если этот полк там действительно был\есть . А когда рвутся эшелоны с БК , всегда что-то разлетается и оставляет дымный след .
  9. Cannon
    Cannon Сегодня, 06:54
    +2
    Похоже "шашлыка" будет много и украинского и импортного.Будет чем "порадовать" собственный народ.Праздник похоже на самом деле МЕЖДУНАРОДНЫЙ получается.
  10. svp67
    svp67 Сегодня, 06:56
    +4
    Все больше и больше аналогий с Курской битвой...вот и "рельсовая война-2.0" пошла... Неужели будут еще вторые Прохоровка и Обоянь?
  11. Добрый
    Добрый Сегодня, 07:12
    0
    Не знаю что взорвалось в Павлограде, но точно знаю, что логистика у ВСУ налажена прилично. Конечно это заслуга их заокеанских хозяев, но и сами они далеко не дураки. Поэтому вполне допускаю, что в Павлограде под видом вооружения и боеприпасов, могла рвануть имитация, а настоящий груз переправляется другими путями и рассредоточено. Это моё личное мнение. Можете смело минусовать.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 07:27
      +7
      Они, конечно, хитрованы. Но взрывать имитацию с целью имитировать поражение..... Я о такой тактике только у подводников слышал request
    2. литий17
      литий17 Сегодня, 07:30
      +1
      В принципе не лишено оснований... На как здраво заметил один укрполитолог, русские также научились! Ну и взрывать имитацию ..., как я понимаю достоверная имитация возможна в стороне от цели! Тем более взрыв ракеты он имитировать последствия не будет! С праздничным салютом!
      1. Добрый
        Добрый Сегодня, 07:35
        -5
        Под видом вооружения и боеприпасов, в вагонах могла быть взрывчатка или селитра какая нибудь, главное чтобы взрыв был пообъемнее. Станцией могли пожертвовать, главное- чтобы мы поверили.
        1. 30 вис
          30 вис Сегодня, 07:58
          +1
          Цитата: Добрый
          Под видом вооружения и боеприпасов, в вагонах могла быть взрывчатка или селитра какая нибудь, главное чтобы взрыв был пообъемнее. Станцией могли пожертвовать, главное- чтобы мы поверили.

          Может быть всё . Главное . что бы они жертвовали ещё и ещё , и банковской в том числе .
        2. Репеллент
          Репеллент Сегодня, 08:20
          0
          Цитата: Добрый
          в вагонах могла быть взрывчатка или селитра какая нибудь, главное чтобы взрыв был пообъемнее

          За ним, визжа и воя, бежала паранойя

          Цитата: Добрый
          Станцией могли пожертвовать, главное- чтобы мы поверили

          Ну, и как? Вы поверили? wink laughing
          1. Добрый
            Добрый Сегодня, 08:43
            0
            Ну, и как? Вы поверили? wink laughing
            На днях в интернете появилась целая серия интересных фотографий из Америки. Сделаны фото были в штате Огайо, а запечатлен на них железнодорожный состав с советским/российским зенитно-ракетным комплексом "Тор-1М", а также некоторой другой техникой, в частности с ПУ 5П85С и командным пунктом 5Н63С, которые являются составной частью С-300ПС.
            Что же не так с этими машинами? А они ненастоящие! Дело в том, что в США есть несколько особых компаний, которые занимаются тем, что выпускают полноразмерные макеты российской и советской техники. Для чего это нужно?
            Думайте сами.
            1. Репеллент
              Репеллент Сегодня, 08:51
              -1
              Цитата: Добрый
              в США есть несколько особых компаний, которые занимаются тем, что выпускают полноразмерные макеты российской и советской техники

              Реквизиты компаний в студию. И, да - а зачем макеты (надувные, полагаю?) на эшелоне перевозить? В США? Вынужден повторить -

              За ним, крича и воя, бежала паранойя

              Ваша же идея о том, что шумеры сами взорвали петарды на станции, чтобы ВКС поверили, что попали - просто феерична... пешите езчо, короче yes
        3. bayard
          bayard Сегодня, 08:53
          0
          Цитата: Добрый
          допускаю, что в Павлограде под видом вооружения и боеприпасов, могла рвануть имитация

          Чего-чего ?
          Цитата: Добрый
          Станцией могли пожертвовать, главное- чтобы мы поверили.

          Это узловая станция - один из основных логистических центров снабжения их группировки на донецком направлении . Там у большей части домов города не только стёкла - рамы оконные и балконные повыворачивало . За такую имитацию , да в военное время ...
          Цитата: Добрый
          Под видом вооружения и боеприпасов, в вагонах могла быть взрывчатка или селитра какая нибудь

          В Павлограде , причём совсем недалеко от ж\д станции стоит ПХЗ (павлоградский химический завод) . Там этой взрывчатки ... как грязи ... даже больше . И там сейчас сильный пожар - горят ёмкости с химическими компонентами . Какими не знаю , но там и лакокрасочные изделия выпускали .
  12. Комментарий был удален.
  13. андрей мартов
    андрей мартов Сегодня, 07:21
    +2
    Праздничный день первыми начали отмечать труженики ратного труда. Да здравствует наши ратиборцы!Ура!
  14. kaufman
    kaufman Сегодня, 07:24
    -2
    Наверное уже суммарно не первая и не пятая ракетная атака, уже несколько сот ракет разных типов. Эффект особо не виден.
    Минусы кидайте конечно , но продвижения нет. Зимнее наступление не состоялось . В Крым прилетает.
    Послушать Стрелкова и Пригожина - вообще все плохо.
  15. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 07:38
    0
    Да, именно так и должно быть, масштабно и эффектно. И продолжайте!
    возвращайся домой здоровым

    В немецких СМИ пишут, что не хватает боеприпасов: Пригожин: Контрнаступление станет «трагедией» для России
  16. Старый_геолог
    Старый_геолог Сегодня, 07:39
    +1
    Молодцы! Встретили праздник весны и труда ударным (в прямом смысле) трудом!
  17. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 07:40
    +2
    Ночью на "русской весне" писали о том, что в небо поднялись от 14 до 16 Ту-95МС, что бы подарки бандерлогам развезти. Похоже на то, что "вручение" прошло успешно.
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 07:59
      +1
      Цитата: Ныробский
      от 14 до 16 Ту-95МС, что бы подарки бандерлогам развезти.

      Наши медведи самые заботливые в мире ... drinks hi
  18. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 07:58
    +2
    хорошечно вдарили - 2 дивизиона с-300 размотать. Всех с праздником!
  19. Владимир Мсквчёв
    Владимир Мсквчёв Сегодня, 08:56
    0
    наконец то свершилось то, о чём говорят простые люди уже второй год !

    ... почему Россия, второй год ведения СВО, не уничтожает военный арсенал Украины ( НАТО ), когда тот ещё в глубоком тылу Украины ?

    Сколько ракет выпустил Суровикин по энергоструктуре Украины ? ... - сотни !
    А теперь представьте, сколько можно было уничтожить эшелонов с вооружением и живой силой противника этими ракетами ? .... - сотни. ( ведь эти эшелоны, десятками в день, идут по накатанной колее с которой свернуть не возможно ) ... уничтожай - ни хачу.
    А теперь представьте, сколько бы мы сохранили жизней тех, кто сегодня в окопах отдаёт свою жизнь за Россию ? ... если бы Суровикин эти сотни ракет расходовал не "на воздух", а на уничтожение составов с вооружением НАТО ( там не только вооружения, там и боеприпас, там и топливо ).
    Я всегда говорил - что рано или поздно мы к этому придём !
    Если хочешь победить - то врага надо уничтожать не только на фронте, врага надо уничтожать когда тот ещё в своём глубоком тылу, и даже когда тот находиться в сАртире.
    Идеальная война, это когда на фронт вообще перестанет поступать оружие и боезапас, и противнику просто будет нечем воевать.