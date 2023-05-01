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В министерстве информации Индии не оставили без внимания карикатуру от Минобороны Украины на взрывы в Севастополе с образом индуистской богини

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В министерстве информации Индии не оставили без внимания карикатуру от Минобороны Украины на взрывы в Севастополе с образом индуистской богини

Индийские власти не оставили без внимания публикацию в официальном аккаунте министерства обороны Украины по поводу нанесения ударов ВСУ по нефтехранилищу в Севастополе. В ведомстве Резникова использовали образ Ма Кали, в индуизме – богини смерти. Причём Ма Кали была изображена в стиле Мэрилин Монро, вместо поднятого ветром подола платья которой использован дым от горящего топливного хранилища в Севастополе.


На публикацию отреагировали в министерстве информации Индии. Советник министра Канчан Гупта, комментируя публикацию, заявил о том, что эта карикатура продемонстрировала истинное лицо украинских властей.

Гупта:

Хочу напомнить, что недавно замглавы МИД Украины Эмине Джапарова прилетала в Нью-Дели с запросом поддержки со стороны индийских властей. А теперь украинские власти публикуют фальшивку, за которой скрыто их настоящее лицо.

По словам Гупты, использование образа Ма Кали как карикатурного в плане атаки на Севастополь является не просто неуместным, а ещё и антииндуистским.



Канчан Гупта:

Это издевательство и нападение на индуистские взгляды по всему миру.

Украинские власти свою карикатуру удалили, однако, что называется, Интернет помнит всё. По некоторым данным, после этого из Киева пытались связаться с правительством Индии, чтобы «пояснить, что их не так поняли».
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12 комментариев
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  1. Mister X
    Mister X Сегодня, 07:02
    +3
    Пишите письма мелким почерком.
    Желательно сразу на санскрите
  2. МВГ
    МВГ Сегодня, 07:02
    +10
    Накликали. Кали Ма их скоро навестит. Каждого причастного. А она любит делать больно и слушать стенания.
  3. Мореход
    Мореход Сегодня, 07:03
    +2
    Дебилы... По Лаврову..., нет слов...одни эмоции. И да, слишком краткий комментарий
    1. bambr731
      bambr731 Сегодня, 07:21
      +4
      Реально клинические идиоты. С головой не дружат однозначно. Сейчас им всё с рук сходит по одной причине - штатам это выгодно. Как только янки на них забьют их, как бешеных собак, отлавливать и отстреливать по всему миру будут. Высшая нация блин
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:07
    +5
    Значит от Индии миротвоческие предложения будут с поправкой на " украинское издевательство они явно не против ,чтобы мы украинских нациков наказали.
  5. Комментарий был удален.
  6. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:23
    0
    А почему индусы решили, что это Кали а не современнЫЙ толерантнЫЙ Мерилин Монро?
    У настоящей Кали 3 пары рук.

    а у хохл0в какая то уродина
    1. Простой
      Простой Сегодня, 07:49
      +1
      Чтобы особо не палиться. Плюс если изобразят под американскую поп - икону, то всем понравится и возражений не будет.

      Но индийцам намека было достаточно.



      Кто- нибудь помнит, что бандеровцы ( прошлые и настоящие) делали что -то в нашем мире без военной подоплеки и не оскорбляя при этом других?
  7. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 07:42
    +2
    Да откуда эти недолюди знают индийскую культуру? Зеля понабирал себе в партию "каждой твари по паре". Им бы шаурмой торговать, а не государством управлять.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:55
      +1
      Ну шаурмой торговать тоже надо уметь вообще то.....
  8. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 07:55
    +1
    Индусам просто давно нужно понять, что дело на украине они имеют с сатанистами. Вот и все. В индуизме не выделяется отдельной злой сущности. Однако наиболее близким к понятию дьявол является демон Рахту. И если в индуизме все боги могут творить,как зло так и добро то украинские сатанисты зло возводят в абсолют.
  9. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 08:05
    +1
    зная религиозность индусов и при этом пытаясь наладить с ними отношения, это каким иди отом надо быть, чтобы официально публиковать такое
  10. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 08:15
    +1
    Храмы жгут, священников убивают, на Коране сало режут, богиню Ма Кали опошлили.
    Чем очевидней дурь украинских мракобесов, глумящихся над религией, поощряемой только сатанистами США и Евросоюза, тем меньше у украины поддержки со стороны остального мира.
    Кстати, гологрудая девица, которая бензопилой спилила поклонный крест в Киеве, повесилась в Париже. Надеюсь и остальных укропитеков настигнет та же участь.