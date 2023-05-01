В министерстве информации Индии не оставили без внимания карикатуру от Минобороны Украины на взрывы в Севастополе с образом индуистской богини

Хочу напомнить, что недавно замглавы МИД Украины Эмине Джапарова прилетала в Нью-Дели с запросом поддержки со стороны индийских властей. А теперь украинские власти публикуют фальшивку, за которой скрыто их настоящее лицо.

Это издевательство и нападение на индуистские взгляды по всему миру.

Индийские власти не оставили без внимания публикацию в официальном аккаунте министерства обороны Украины по поводу нанесения ударов ВСУ по нефтехранилищу в Севастополе. В ведомстве Резникова использовали образ Ма Кали, в индуизме – богини смерти. Причём Ма Кали была изображена в стиле Мэрилин Монро, вместо поднятого ветром подола платья которой использован дым от горящего топливного хранилища в Севастополе.На публикацию отреагировали в министерстве информации Индии. Советник министра Канчан Гупта, комментируя публикацию, заявил о том, что эта карикатура продемонстрировала истинное лицо украинских властей.Гупта:По словам Гупты, использование образа Ма Кали как карикатурного в плане атаки на Севастополь является не просто неуместным, а ещё и антииндуистским.Канчан Гупта:Украинские власти свою карикатуру удалили, однако, что называется, Интернет помнит всё. По некоторым данным, после этого из Киева пытались связаться с правительством Индии, чтобы «пояснить, что их не так поняли».