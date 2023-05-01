Воздушная тревога этой ночью была объявлена по всей подконтрольной киевскому режиму территории. Как уже сообщалось, в результате атаки ударными дронами были поражены эшелоны с оружием и военной техникой ВСУ в Павлограде Днепропетровской области. Оружие и техника украинским командованием стягивалась к линии боевого соприкосновения, судя по всему, для использования в контрнаступательной операции на Донбассе.
Серия взрывов была зафиксирована и в других городах Украины. В частности, поражены цели в Киевской и Харьковской областях, а также в Днепропетровске (украинским режимом переименован в Днепр).
В результате ночной атаки уничтожены пункты размещения личного состава противника, включая так называемую «гвардию наступления». Поражение нанесено объектам хранения материально-технических средств ВСУ. По некоторым данным, в одном только Павлограде на воздух взлетели вагоны не менее чем с 300-ми тоннами боеприпасов, большая часть которых – боеприпасы натовского образца. В Киевской области дронами и ракетами уничтожены несколько зенитных ракетных комплексов, которые прикрывали военные объекты и объекты топливно-энергетического комплекса киевского режима.
На данный момент пошли отбои воздушной тревоги по территории Украины. Однако в офисе Зеленского заявляют, что «атаки со стороны России могут возобновиться в любой момент».