Военное обозрение
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В результате ночных ударов нанесено поражение объектам противника в Киевской, Харьковской и Днепропетровской областях

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В результате ночных ударов нанесено поражение объектам противника в Киевской, Харьковской и Днепропетровской областях

Воздушная тревога этой ночью была объявлена по всей подконтрольной киевскому режиму территории. Как уже сообщалось, в результате атаки ударными дронами были поражены эшелоны с оружием и военной техникой ВСУ в Павлограде Днепропетровской области. Оружие и техника украинским командованием стягивалась к линии боевого соприкосновения, судя по всему, для использования в контрнаступательной операции на Донбассе.


Серия взрывов была зафиксирована и в других городах Украины. В частности, поражены цели в Киевской и Харьковской областях, а также в Днепропетровске (украинским режимом переименован в Днепр).

В результате ночной атаки уничтожены пункты размещения личного состава противника, включая так называемую «гвардию наступления». Поражение нанесено объектам хранения материально-технических средств ВСУ. По некоторым данным, в одном только Павлограде на воздух взлетели вагоны не менее чем с 300-ми тоннами боеприпасов, большая часть которых – боеприпасы натовского образца. В Киевской области дронами и ракетами уничтожены несколько зенитных ракетных комплексов, которые прикрывали военные объекты и объекты топливно-энергетического комплекса киевского режима.

На данный момент пошли отбои воздушной тревоги по территории Украины. Однако в офисе Зеленского заявляют, что «атаки со стороны России могут возобновиться в любой момент».
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13 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:26
    +6
    Подозреваю ,что дежурная по ПВО- Маляр- штукатур опять заявит ,что Россия изменила тактику, для начала.У меня тоже вопрос возник,что то слишком долго наши ВКС находились в воздухе ,в режиме ожидания ,кого то хотели заставить проявить себя ,а потом первая пошла и т.д и т.п.
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 08:02
      +2
      Неплохо май начался! Желаю победы нашим войскам! Всех форумчан - с Первомаем!
  2. Николай310
    Николай310 Сегодня, 07:32
    +1
    Шарий заявил,что в результате атаки свет нигде не пропал...так потому что наконец-то атаковать стали не бестолковые цели в виде трансформаторных будок,а реальные места сосредоточений и резервов.

    Надеюсь,что спустя полгода осознали,что оставлять гражданских без света-это не путь к Победе
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:43
      +5
      Замечу,что "без света"кроме жилья остаются и предприятия и многое другое,очень нужное для войны.Не тронули сеть 750 кВ,вот что непонятно.
      1. 1 z1
        1 z1 Сегодня, 08:38
        0
        Да странно и непонятно.Тем более , что чем ниже уровень 110/35/10 тем выше запас по восстановлению и соответственно значительно увеличивается количество целей для гарантированного обрушения схемы . А "серьезные категории" потребителей запитываются минимум от двух источников и имели свои подстанции вплоть до 110 кВ ( по крайней мере раньше было так)
  3. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 07:32
    +2
    Да, именно так и должно быть, масштабно и эффектно. И продолжайте!
    возвращайся домой здоровым

    В немецких СМИ пишут, что не хватает боеприпасов: Пригожин: Контрнаступление станет «трагедией» для России
  4. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 07:47
    +3
    Такие новости всегда воодушевляют наших бойцов на фронте. Люди радостно делятся друг с другом информацией в том числе и из радиоперехватов.
  5. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 07:50
    0
    Ни фига Зелю с праздником поздравили? wassat
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:59
    +2
    Приоритетной целью должно стать посольство Речи Посполитой.
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 08:03
      +2
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Приоритетной целью должно стать посольство Речи Посполитой.

      , а также Великобритании , Сшп , Германии , Чехии и правительственные кварталы в Киеве на Банковой .. Меньше крысиного народу , больше кислороду на Украине !!
  7. Tagan
    Tagan Сегодня, 08:03
    0
    Цитата: Николай310
    Шарий заявил,что в результате атаки свет нигде не пропал...так потому что наконец-то атаковать стали не бестолковые цели в виде трансформаторных будок,а реальные места сосредоточений и резервов.

    Надеюсь,что спустя полгода осознали,что оставлять гражданских без света-это не путь к Победе

    Расскажите, каким образом вы делите "свет" на гражданский и военный?
  8. Сергей Николаев_3
    Сергей Николаев_3 Сегодня, 08:22
    0
    Такая работа радует всех разумных людей, понимающих актуальность уничтожения неофашизма не только на Украине, но в каждой стране, допустившей бациллу фашизма!
  9. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 08:35
    0
    Сегодня зачётная ночка была в укрорейхе, будильник им не понадобился.