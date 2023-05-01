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В Великобритании продолжается военная подготовка военнослужащих ВСУ в преддверии обещанного контрнаступления

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В Великобритании продолжается военная подготовка военнослужащих ВСУ в преддверии обещанного контрнаступления

Политическое руководство Украины пока не приняло окончательного решения о начале контрнаступления, в Киеве продолжают оттягивать начало наступательной операции, надеясь, что за оставшееся время смогут еще нарастить имеющиеся силы, получив от Запада вооружения и технику, а также подготовленных по стандартам НАТО военнослужащих. Не секрет, что прошедшие обучение за рубежом украинские военные должны стать ядром наступающей группировки ВСУ.


В настоящее время наиболее активная подготовка украинских военных ведется на территории Великобритании, где собрались военные инструкторы из нескольких стран Европы, Северной Америки и даже Австралии и Новой Зеландии. Британцы обещают в ближайшее время отправить на Украину очередную партию подготовленных к боям против российской армии украинцев.

Как сообщает Генштаб ВСУ, военнослужащих обучают захвату и удержанию позиций, передвижения в бою, действиям во время маневра и перемещения с временной на основную огневую позицию. В последнее время большое внимание уделяется ведению боя в городской застройке, по-видимому, большие потери в Бахмуте заставили командование ВСУ пересмотреть программу подготовки.

Основную массу отправленных на обучение составляют новобранцы и в Великобритании обещают сделать из них "подготовленных солдат".

Эта подготовка позволяет овладеть боевыми навыками, повысить безопасность и силы действий Вооруженных Сил Украины

- говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Когда очередная партия подготовленных военных прибудет на Украину пока неизвестно, но по имеющимся данным, главком ВСУ Залужный намерен добиться переноса начала контрнаступления на июнь. По его словам, это даст ВСУ дополнительное время на подготовку, а хорошая погода приведет в нормальное состояние грунтовые дороги и поля.
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6 комментариев
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  1. Мореход
    Мореход Сегодня, 07:26
    +1
    С апреля на май, далее июнь. После упреждающих ударов, в мае и июне, можно будет переходить к "активной обороне", а далее война на истощение.
  2. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 07:40
    +4
    В Великобритании продолжается военная подготовка военнослужащих ВСУ в преддверии обещанного контрнаступления
    Чтобы у вас всех нагличан... пятак свиной на лбу вырос!

    Ну и, чтобы два раза не вставать - Всех с праздником!
    1. Попуас
      Попуас Сегодня, 07:43
      +4
      У них и так пятаки...только чертинные am ...С праздником drinks
    2. Victor_B
      Victor_B Сегодня, 08:10
      0
      Великий почин.
      Однако!
      Мир, труд, май!
  3. Cannon
    Cannon Сегодня, 08:17
    0
    Эта подготовка позволяет овладеть боевыми навыками, повысить безопасность и силы действий Вооруженных Сил Украины++++Особенно эта подготовка помогает при встрече с ТОСами , хрустящая корочка на фашистах получается под цвет карамели.
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 08:18
    0
    Залужный намерен добиться переноса начала контрнаступления на июнь. По его словам, это даст ВСУ дополнительное время на подготовку, а хорошая погода приведет в нормальное состояние грунтовые дороги и поля.

    А кто ему сказал, что будет хорошая погода в июне? Это уж как Боженька решит. Или это очередная отмазка на НЕ наступление из-за плохой погоды, на всякий случай?