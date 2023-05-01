В Великобритании продолжается военная подготовка военнослужащих ВСУ в преддверии обещанного контрнаступления

Эта подготовка позволяет овладеть боевыми навыками, повысить безопасность и силы действий Вооруженных Сил Украины

Политическое руководство Украины пока не приняло окончательного решения о начале контрнаступления, в Киеве продолжают оттягивать начало наступательной операции, надеясь, что за оставшееся время смогут еще нарастить имеющиеся силы, получив от Запада вооружения и технику, а также подготовленных по стандартам НАТО военнослужащих. Не секрет, что прошедшие обучение за рубежом украинские военные должны стать ядром наступающей группировки ВСУ.В настоящее время наиболее активная подготовка украинских военных ведется на территории Великобритании, где собрались военные инструкторы из нескольких стран Европы, Северной Америки и даже Австралии и Новой Зеландии. Британцы обещают в ближайшее время отправить на Украину очередную партию подготовленных к боям против российской армии украинцев.Как сообщает Генштаб ВСУ, военнослужащих обучают захвату и удержанию позиций, передвижения в бою, действиям во время маневра и перемещения с временной на основную огневую позицию. В последнее время большое внимание уделяется ведению боя в городской застройке, по-видимому, большие потери в Бахмуте заставили командование ВСУ пересмотреть программу подготовки.Основную массу отправленных на обучение составляют новобранцы и в Великобритании обещают сделать из них "подготовленных солдат".- говорится в сообщении Генштаба ВСУ.Когда очередная партия подготовленных военных прибудет на Украину пока неизвестно, но по имеющимся данным, главком ВСУ Залужный намерен добиться переноса начала контрнаступления на июнь. По его словам, это даст ВСУ дополнительное время на подготовку, а хорошая погода приведет в нормальное состояние грунтовые дороги и поля.