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Британское издание: На Западе обеспокоены неготовностью ВСУ к масштабному контрнаступлению

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Британское издание: На Западе обеспокоены неготовностью ВСУ к масштабному контрнаступлению

Украинская армия, несмотря на звучащие из Киева бодрые заявления, не готова к масштабному контрнаступлению, озвученные Зеленским задачи по прорыву обороны ВС России и "освобождению" Крыма вряд ли достижимы. А причина всего этого - состояние ВСУ. Об этом пишет The Guardian.


Западные страны, вложившиеся в режим Зеленского и ожидающие от него соответствующей отдачи, очень сильно обеспокоены состоянием украинской армии. По общему мнению, на сегодняшний день ВСУ не готовы провести масштабную военную операцию по причине отсутствия надлежащей подготовки, проблем с боеприпасами и вооружениями.

По мнению британского издания, для исправления этой ситуации необходимо предоставить Киеву как можно больше времени на подготовку, а также продолжить поставлять военную технику и боеприпасы, насыщая ВСУ танками, артиллерией и средствами ПВО. Однако времени на раскачку больше нет, западные спонсоры требуют от Зеленского отдачи, находясь в обороне, войну не выиграть, а Западу кровь из носу необходима победа на Россией. В Киеве все еще пытаются оттянуть начало наступательной операции как можно дальше, но нетерпеливые спонсоры подталкивают Зеленского к принятию "правильно" решения.

Таким образом, сложилась ситуация, при которой Киеву так или иначе необходимо начинать военную операцию, независимо от желания. При положительном исходе Украина получит дальнейшее финансирование, неудача приведет к сворачиванию многих программ по поддержке Украины. Оставаясь в обороне, Киев также лишиться основной массы спонсоров.

Как сообщалось ранее, Генштаб ВСУ накануне представил в офисе президента несколько негативных сценариев контрнаступления. В настоящее время киевский режим разрабатывает меры для исключения такого развития ситуации.
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8 комментариев
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  1. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 07:55
    +3
    Таким образом, сложилась ситуация, при которой Киеву так или иначе необходимо начинать военную операцию, независимо от желания.
    Алё, гараж!
    Задницу в охапку и вперед!
    За всё уплОчено!
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 08:05
      +2
      Как сказал классик: "Верхи не могут, низы не хотят"!

      Всех с Первомаем!
  2. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 08:03
    +1
    Так и вспоминается эпизод из фильма 300, когда стоящие позади Персидского войска вельможи гонят солдат кнутами и кричат «Вперёд!». Однако тот кто в авангарде кричит «Назад!»
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:29
    +1
    Украинская армия, несмотря на звучащие из Киева бодрые заявления, не готова к масштабному контрнаступлению, озвученные Зеленским задачи по прорыву обороны ВС России и "освобождению" Крыма вряд ли достижимы. А причина всего этого - состояние ВСУ. Об этом пишет The Guardian.
    . По оценке наших экспертов, структура "гвардии контр наступа" больше похожа на лёгкую, мобильную пехоту, для прорыва сильно укрепленных линий обороны не приспособленная.
    Там много своих нюансов, но их видят, оценивают все и со всех сторон...
    В общем, такое ощущение, что специалисты в непонятках, кто и как может/будет где то, как то, осуществлять "контр наступ"...
    В общем, ждать и посмотреть, что и как будет... а по другому никак, пока. Это нам, експертам с дивана... у военных свои цели, задачи. Им всяких експертов слушать некогда.
    1. solar
      solar Сегодня, 08:59
      0
      структура "гвардии контр наступа" больше похожа на лёгкую, мобильную пехоту, для прорыва сильно укрепленных линий обороны не приспособленная

      Конечно, не приспособлена, это известно. Её набирали совершенно для других целей и задач- это войска второго эшелона, предназначенные для обеспечения тылов ВСУ- охраны коммуникаций и зачистки тылов после прорыва фронта.
      Как заявил генерал-лейтенант Игорь Романенко, штурмовые бригады будут заниматься исключительно деоккупацией территорий во время контрнаступательных операций Сил обороны Украины. Подразделения ВСУ будут пробивать фронт и быстро продвигаться вперед, не задерживаясь в освобожденных населенных пунктах, а зачищать эти города и села бригады «Гвардии наступления»[9].
  4. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 08:30
    0
    Сейчас уже подсыхает и попрут, 800 танков и 1500 тыс. БМП и БТР не считая, прочей хрени просто так не простоят, а в полях выбиты единицы.
  5. solar
    solar Сегодня, 08:53
    0
    У анонимных авторов ВО есть привычка, ссылаясь на какие-то публикации, смешивать в одну кашу цитирования источника с собственными заявлениями.
    А читатель должен гадать- это англичане написали или сам автор? Тем более что ссылок практически не бывает. К примеру
    Однако времени на раскачку больше нет, западные спонсоры требуют от Зеленского отдачи, находясь в обороне, войну не выиграть, а Западу кровь из носу необходима победа на Россией.

    Это автор от себя добавил или англичане написали?
  6. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 09:01
    0
    "оттянуть начало" если через 8 дней не начнут. Мой "малыш" придет в отпуск .
    Оба мальчика будут со мной! Если начнут . Они свиньи ,не дадут побыть с детьми