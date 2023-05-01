Британское издание: На Западе обеспокоены неготовностью ВСУ к масштабному контрнаступлению

Украинская армия, несмотря на звучащие из Киева бодрые заявления, не готова к масштабному контрнаступлению, озвученные Зеленским задачи по прорыву обороны ВС России и "освобождению" Крыма вряд ли достижимы. А причина всего этого - состояние ВСУ. Об этом пишет The Guardian.
Западные страны, вложившиеся в режим Зеленского и ожидающие от него соответствующей отдачи, очень сильно обеспокоены состоянием украинской армии. По общему мнению, на сегодняшний день ВСУ не готовы провести масштабную военную операцию по причине отсутствия надлежащей подготовки, проблем с боеприпасами и вооружениями.
По мнению британского издания, для исправления этой ситуации необходимо предоставить Киеву как можно больше времени на подготовку, а также продолжить поставлять военную технику и боеприпасы, насыщая ВСУ танками, артиллерией и средствами ПВО. Однако времени на раскачку больше нет, западные спонсоры требуют от Зеленского отдачи, находясь в обороне, войну не выиграть, а Западу кровь из носу необходима победа на Россией. В Киеве все еще пытаются оттянуть начало наступательной операции как можно дальше, но нетерпеливые спонсоры подталкивают Зеленского к принятию "правильно" решения.
Таким образом, сложилась ситуация, при которой Киеву так или иначе необходимо начинать военную операцию, независимо от желания. При положительном исходе Украина получит дальнейшее финансирование, неудача приведет к сворачиванию многих программ по поддержке Украины. Оставаясь в обороне, Киев также лишиться основной массы спонсоров.
Как сообщалось ранее, Генштаб ВСУ накануне представил в офисе президента несколько негативных сценариев контрнаступления. В настоящее время киевский режим разрабатывает меры для исключения такого развития ситуации.