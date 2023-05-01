Украинские военные эксперты предполагают, что на складах Павлограда могли находиться и британские боеприпасы с обеднённым ураном

Украинские эксперты обсуждают ночной удар по объектам в Павлограде, в том числе по складам и железнодорожным составам с оружием и боеприпасами. Детонация после прилётов российских «Гераней» продолжалась более получаса, уничтожая сотни тонн боеприпасов, львиная доля которых была поставлена Западом. Среди прочего в Днепропетровскую область свозились и боеприпасы из Великобритании. Именно этот факт сейчас активно и обсуждается украинскими медиа и военными экспертами.
В частности, высказано предположение о том, что на складе в Павлограде могли находиться те самые боеприпасы с обеднённым ураном (БОУ), о поставках которых на Украину несколько недель назад заявили в генеральном штабе Соединённого королевства. Там же, как уже сообщало «Военное обозрение», было заявлено, что БОУ на Украину поставят, но отслеживать их применения не будут. Аргументация носила следующий характер: «использование снарядов с обеднённым ураном никакой опасности для окружающей среды и здоровья мирных граждан не представляет – что было подтверждено в ряде научных исследований».
Однако украинские военные эксперты не на шутку переполошились. Странным образом переполошились. Ведь если никаких последствий от БОУ нет, то тем более не может быть никаких последствий от их утилизации на месте хранения. Неужели на Украине не верят своим британским партнёрам?..
Ситуация с поставками БОУ украинскому режиму лишний раз свидетельствует о том, что ни жизни русских, ни жизни украинцев официальный Лондон не волнуют никоим образом, как, естественно, и будущее Украины.