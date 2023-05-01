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Украинские военные эксперты предполагают, что на складах Павлограда могли находиться и британские боеприпасы с обеднённым ураном

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Украинские военные эксперты предполагают, что на складах Павлограда могли находиться и британские боеприпасы с обеднённым ураном

Украинские эксперты обсуждают ночной удар по объектам в Павлограде, в том числе по складам и железнодорожным составам с оружием и боеприпасами. Детонация после прилётов российских «Гераней» продолжалась более получаса, уничтожая сотни тонн боеприпасов, львиная доля которых была поставлена Западом. Среди прочего в Днепропетровскую область свозились и боеприпасы из Великобритании. Именно этот факт сейчас активно и обсуждается украинскими медиа и военными экспертами.


В частности, высказано предположение о том, что на складе в Павлограде могли находиться те самые боеприпасы с обеднённым ураном (БОУ), о поставках которых на Украину несколько недель назад заявили в генеральном штабе Соединённого королевства. Там же, как уже сообщало «Военное обозрение», было заявлено, что БОУ на Украину поставят, но отслеживать их применения не будут. Аргументация носила следующий характер: «использование снарядов с обеднённым ураном никакой опасности для окружающей среды и здоровья мирных граждан не представляет – что было подтверждено в ряде научных исследований».

Однако украинские военные эксперты не на шутку переполошились. Странным образом переполошились. Ведь если никаких последствий от БОУ нет, то тем более не может быть никаких последствий от их утилизации на месте хранения. Неужели на Украине не верят своим британским партнёрам?..

Ситуация с поставками БОУ украинскому режиму лишний раз свидетельствует о том, что ни жизни русских, ни жизни украинцев официальный Лондон не волнуют никоим образом, как, естественно, и будущее Украины.
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22 комментария
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  1. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 08:00
    +7
    Опасности не представляют, говорят.... британские учёные...
    Звучит очень обнадеживающе))).
    А если серьезно, то банально ответственность с себя снять пытаются
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 08:15
      +1
      Если британских учёных слушать, верить им, много занимательного можно "узнать"...
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 08:21
      +7
      Подробности.
      Пошла калибровка. Пока Гераньки и ложные цели вскрывали позиционные районы и без того истощенного ПBO, работали ВКС. Уже есть первая цель - крупнейший пожар и фейерверк в Павлогрaдe, куда заслали 8 подарков в обёртке Х-101. Горит очень мощно и ярко. Сообщают, что горит в районе ж\д узла (сейчас держим пальцы крестиком) откуда постоянно перекидывают резервы и технику дальше на передок на разные направления. Поезда, пути, вся сопутствующая инфраструктура светится на 20 километров, смотрите фото.
      Также есть информация, что с дальних баз взлетели стратеги. Несут под крыльями добро. Походу, ночь будет томная, а утро насыщенное отличной информацией. Вообще, информация сейчас поступает такая, будто перед праздниками генералу Армагеддону снова дали порулить. Сегодня прямо массовый вылет различной техники, одних стратегов сначала было 4, вот прямо сейчас уже насчитали 10. Пока писали окончание, говорят уже о 17!!! А ведь мы ещё не слышали про морские старты. Видимо, первомай будет рабочим у наших парней.
      1. Подкидыш
        Подкидыш Сегодня, 08:55
        0
        Отличный подарок стране на 1 мая!!! Спасибо парни!
    3. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 08:40
      0
      Опасности не представляют, говорят.... британские учёные...

      Не представляют опасности для британских учёных так как они сами находятся в британии. А остальные это для них не люди а расходный материал.
  2. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 08:01
    +1
    В частности, высказано предположение о том, что на складе в Павлограде могли находиться те самые боеприпасы с обеднённым ураном (БОУ), о поставках которых на Украину несколько недель назад заявили в генеральном штабе Соединённого королевства.
    Привезут вместо этих другие.
    «использование снарядов с обеднённым ураном никакой опасности для окружающей среды и здоровья мирных граждан не представляет – что было подтверждено в ряде научных исследований».
    Вот на этом пусть и успокоятся!

    Самим-то ломикам урановым ничего и не будет.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 08:12
      +4
      Цитата: Victor_B
      Самим-то ломикам урановым ничего и не будет.
      . Как вариант, если они там были, разлетятся во все стороны и... кто то ведь такую "классную" штуку подберёт, а потом... молится на неё будут, детишки играть или дырки пробивать!? Варианты, один "лучше" другого fool
      1. Victor_B
        Victor_B Сегодня, 08:17
        +3
        Цитата: rocket757
        кто то ведь такую "классную" штуку подберёт, а потом... молится на неё будут, детишки играть или дырки пробивать!?
        Это в 100500 раз легче, чем распыленный в виде оксида!
  3. Пижон
    Пижон Сегодня, 08:04
    +5
    Ситуация с поставками БОУ украинскому режиму лишний раз свидетельствует о том, что ни жизни русских, ни жизни украинцев официальный Лондон не волнуют никоим образом, как, естественно, и будущее Украины.
    Неужели кто-то ещё остался, кому это непонятно? Секрет Полишинеля. Более того, чем больше людей погибнет и с нашей, и с украинской стороны, тем выгодней бриттам. Они только порадуются.
  4. 30 вис
    30 вис Сегодня, 08:05
    +4
    Не нравится ? Засуетелись , суетологи свидожидобандеровские ....? Значит есть причина для суеты ... Что радует .
  5. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 08:05
    +3
    Ну нет так нет. В любом случае то, что украинцы сделали собственными руками они узнают очень скоро и конечно же опять будут голосить-а нас за шо?!?!
    1. АА17
      АА17 Сегодня, 08:25
      +1
      ...конечно же опять будут голосить-а нас за шо?!?!

      Обсуждать нечего. Просто надо помнить: "делая зло, на добро не надейся" (ц)
  6. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 08:05
    +5
    Если это действительно были БОУ, то дважды, честь и хвала нашим разведчикам!
  7. vadivm59
    vadivm59 Сегодня, 08:09
    +9
    этот "урановый лом " опасен после боевого применения.вернее его остатки и пыль радиоактивная.а в этом случае нет опасности радиации,ну улетела железяка и фиг с ней.сердечник же не расплющился о броню.
    1. sagitovich
      sagitovich Сегодня, 08:12
      +5
      Хороший ломик из него получится. В хозяйстве самое то. laughing
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 08:19
        +2
        Ну да, особенно когда им дырки в бетоне, например, пробивать начнут...
        Перфоратором оно сподручнее, но всякое бывает!!! Потом, хранят их в специальных тубусах и определённые меры безопасности положено соблюдать, ибо, как бы чего не вышло!
  8. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 08:10
    +3
    на складах Павлограда могли находиться и британские боеприпасы с обеднённым ураном


    Надеюсь, что так. Не рой яму другому, сам в нее попадешь
  9. зурбаган63
    зурбаган63 Сегодня, 08:12
    0
    Надо ждать официальных комментариев и данных радиационного загрязнения воздуха, без этого, просто сотрясание воздуха.
  10. Комментарий был удален.
  11. Menshoff_D_V
    Menshoff_D_V Сегодня, 08:39
    0
    Бритам верить нельзя- были пиратами ими и остались.
  12. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 08:47
    0
    Интересно, теперь украинцы начнут называть детей в честь этих британских снарядов? Ну с девочками всё легко, это конечно "Урина". А с пацанами как быть? "Бедноуры", что ли?...
  13. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 08:50
    0
    При попадании в цель урановый сердечник крошится в пыль. А при пожаре , скорее всего, остается целым.
  14. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 08:54
    0
    Коллеги, с 1 мая! Этот праздник вечен.
    "Не на шутку переполошились"они беспокоятся,что нечем будет стрелять по нашим танкам.
    Остальное их не волнует