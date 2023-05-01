Главком ВСУ Залужный отчитался об «отраженной» ночной ракетной атаке российских войск

Около 02: 30 ночи российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации – девяти Ту-95 из района Оленегорск и двух Ту-160 из района Каспийского моря. Всего было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожено 15

Российским войскам не удалось нанести поражение военным объектам ВСУ в результате проведенной ракетной атаки, большинство запущенных ракет было сбито украинской ПВО. С таким заявлением выступил командующий ВСУ Валерий Залужный.Украинский Генштаб продолжает рассказывать об "отличной" работе противовоздушной обороны Украины, в очередной раз заявляя о почти всех сбитых российских ракетах. Если поднять все последние отчеты, то независимо от количества запущенных ракет, украинскую ПВО преодолевают не больше трех. При этом о поражении ими объектов ВСУ вообще ничего не говорится, их как бы и не существует.Такая же ситуация повторилась и сегодня, по данным Генштаба ВСУ, российские силы запустили всего 18 крылатых ракет воздушного базирования, из которых 15 якобы были сбиты. Остальные три, судя по имеющейся информации, нанесли несколько ударов по Павлограду, Краматорску, Днепропетровску и потом улетели в Ивано-Франковск.- заявил Залужный.Между тем, по данным, поступающим из украинских источников, только по Павлограду отработали несколько ракет, поразив узловую железнодорожную станцию с воинскими эшелонами, склад боеприпасов и Павлоградский химический завод, занимавшийся утилизацией топлива для ракет и участвующий в создании украинского ОТРК "Гром". Именно детонация на ПХЗ привела к выбитым окнам на большей части города.