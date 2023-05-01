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Главком ВСУ Залужный отчитался об «отраженной» ночной ракетной атаке российских войск

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Главком ВСУ Залужный отчитался об «отраженной» ночной ракетной атаке российских войск

Российским войскам не удалось нанести поражение военным объектам ВСУ в результате проведенной ракетной атаки, большинство запущенных ракет было сбито украинской ПВО. С таким заявлением выступил командующий ВСУ Валерий Залужный.


Украинский Генштаб продолжает рассказывать об "отличной" работе противовоздушной обороны Украины, в очередной раз заявляя о почти всех сбитых российских ракетах. Если поднять все последние отчеты, то независимо от количества запущенных ракет, украинскую ПВО преодолевают не больше трех. При этом о поражении ими объектов ВСУ вообще ничего не говорится, их как бы и не существует.

Такая же ситуация повторилась и сегодня, по данным Генштаба ВСУ, российские силы запустили всего 18 крылатых ракет воздушного базирования, из которых 15 якобы были сбиты. Остальные три, судя по имеющейся информации, нанесли несколько ударов по Павлограду, Краматорску, Днепропетровску и потом улетели в Ивано-Франковск.

Около 02: 30 ночи российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации – девяти Ту-95 из района Оленегорск и двух Ту-160 из района Каспийского моря. Всего было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожено 15

- заявил Залужный.

Между тем, по данным, поступающим из украинских источников, только по Павлограду отработали несколько ракет, поразив узловую железнодорожную станцию с воинскими эшелонами, склад боеприпасов и Павлоградский химический завод, занимавшийся утилизацией топлива для ракет и участвующий в создании украинского ОТРК "Гром". Именно детонация на ПХЗ привела к выбитым окнам на большей части города.
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13 комментариев
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  1. Руслан_3
    Руслан_3 Сегодня, 08:39
    +1
    И это с их косыми пво то ? Сказочные люди
    1. Ростов Папа
      Ростов Папа Сегодня, 08:52
      +1
      Да чего уж, не стесняйтесь,не мешки ворочать Запущено 18 ракет из них сбито 150. Это так по украински...
  2. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 08:41
    +2
    "Беспрецедентный удар по вражеской ПВО — в Павлограде уничтожено множество установок С-300
    После ночного удара ВС РФ по железнодорожному узлу Павлограда очевидцы сообщают о массовой детонации зенитных ракет для комплекса С-300. По нашим данным, были уничтожены два дивизиона (до 16 установок) С-300П. Кроме того, под удар попали машины снабжения с резервным боекомплектом.
    Огромный огненный вулкан разверзся над городом, детонация ракет продолжался почти час."
    Вот это я понимаю, первомайское поздравление!
  3. Простой
    Простой Сегодня, 08:41
    +1
    Каждый налет на украинскую военную инфраструктуру, заставляет начать анонсированное наступление не по плану.
    Впереди всего четыре месяца для массового использования тяжелой колесной техники по полям.
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 08:48
      +1
      заставляет начать анонсированное наступление не по плану.

      Будем надеяться на это ,что наступление пойдёт не по плану а значит всуки будут допускать ошибки. Чем больше ошибок тем больше потерь в живой силе и технике.
  4. Виктор Ленинградец
    Виктор Ленинградец Сегодня, 08:42
    -5
    и двух Ту-160 из района Каспийского моря

    Существует риск перехвата истребителями ВСУ наших Ту-160 над Каспийским морем с использованием аэродрома подскока в одной из бывших Советских республик Средней Азии. Необходимо прикрытие.
    1. Сергей3
      Сергей3 Сегодня, 08:51
      +2
      Это вы серьёзно, или ещё просто с утра не проснулись?
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:45
    +1
    Оленегорск это Кольский п-ов между прочим.
  6. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:47
    -1
    Надо же отчитаться,ободрить щирых громодян.Ничего нового-пиши больше
  7. Fantazer911
    Fantazer911 Сегодня, 08:50
    +1
    Я смотрю, что с каждым новым выступлением Залужного, он в экран не влазит, то ли харя от голода распухла, то ли от беспокойства за Зе.&.К.
  8. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 08:51
    +2
    Не понимаю!!! Что же они до сих пор все сбивают и сбивают если по их же собственным многократным заявлениям все ракеты у нас должны были закончиться давным давно!!! Залужному лучше надо пригласить с Запада мастеров по обслуживанию кондиционеров. Опасная это крайне вещь украинские кондиционеры... Вон в Павлограде подорвались так причем все разом,что полыхает не только ж/д станция но и находящееся неподалеку предприятие на котором в советское время ракеты выпускались если не ошибаюсь морского базирования... И говорят свечение какое то странноватое от всего этого... Что за кондиционеры такие прям загадка природы!!!
  9. kaufman
    kaufman Сегодня, 08:57
    0
    Кому больше верить. - этому .... или Коношенко ? Который уже год как все уничтожил на Украине
  10. Подкидыш
    Подкидыш Сегодня, 08:58
    0
    Отличный салют на 1 мая! ВКС красавцы!