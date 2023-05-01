1 мая 2023 года - окончание водной блокады Донбасса: вода по новому водоводу пошла потребителям

1 мая 2023 года – день завершения водной блокады Донбасса. Впервые за несколько лет на Донбасс начинает идти достаточное количество воды по специально в рамках этого масштабного проекта созданному водоводу, который направил воду Дона на обеспечение этим стратегическим ресурсом жителей Донбасса.В реализации проекта принимали участие военнослужащие трубопроводных войск (входят в инженерные) Российской Федерации.Вода из нескольких железобетонных направляющих, куда поступает по трубам из Дона, хлынула в канал «Северский Донец – Донбасс». Пока мощность корректируется, исходя в том числе и из количества потребителей. Со временем новейший водовод будет выведен на полную (проектную) мощность, что позволит обеспечить водой несколько миллионов жителей республик Донбасса.Это ещё и огромный вклад в местную сельскохозяйственную отрасль, которая из-за устроенной украинской стороной водной блокады годами испытывала значительные трудности.Комментируя начало работы нового водовода, жители Донецкой Народной Республики не сдерживают эмоций. Многие отмечают, что уже успели забыть о тех временах, когда вода из крана текла в любой нужный момент. Годами жители Донецка и других городов Донбасса запасались водой впрок, так как подавали её коммунальные службы на несколько часов в течение 2-3 дней, а то и недели - естественно, вынужденно. При этом напор был слабым, отчего вода не всегда доходила до жильцов квартир, расположенных на верхних этажах многоэтажек. Теперь ситуация меняется кардинальным образом.