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1 мая 2023 года - окончание водной блокады Донбасса: вода по новому водоводу пошла потребителям

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1 мая 2023 года - окончание водной блокады Донбасса: вода по новому водоводу пошла потребителям

1 мая 2023 года – день завершения водной блокады Донбасса. Впервые за несколько лет на Донбасс начинает идти достаточное количество воды по специально в рамках этого масштабного проекта созданному водоводу, который направил воду Дона на обеспечение этим стратегическим ресурсом жителей Донбасса.


В реализации проекта принимали участие военнослужащие трубопроводных войск (входят в инженерные) Российской Федерации.

Вода из нескольких железобетонных направляющих, куда поступает по трубам из Дона, хлынула в канал «Северский Донец – Донбасс». Пока мощность корректируется, исходя в том числе и из количества потребителей. Со временем новейший водовод будет выведен на полную (проектную) мощность, что позволит обеспечить водой несколько миллионов жителей республик Донбасса.

Это ещё и огромный вклад в местную сельскохозяйственную отрасль, которая из-за устроенной украинской стороной водной блокады годами испытывала значительные трудности.

Комментируя начало работы нового водовода, жители Донецкой Народной Республики не сдерживают эмоций. Многие отмечают, что уже успели забыть о тех временах, когда вода из крана текла в любой нужный момент. Годами жители Донецка и других городов Донбасса запасались водой впрок, так как подавали её коммунальные службы на несколько часов в течение 2-3 дней, а то и недели - естественно, вынужденно. При этом напор был слабым, отчего вода не всегда доходила до жильцов квартир, расположенных на верхних этажах многоэтажек. Теперь ситуация меняется кардинальным образом.
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7 комментариев
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  1. seregatara1969
    seregatara1969 Сегодня, 08:41
    +4
    Хорошая новость! Имеющие воду,просто не замечают,как хорошо с водой!
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:42
    +2
    Замечательная новость.Но это проблема не Всего Донбасса,а Весь еще предстоит освобождать
  3. radeon5000
    radeon5000 Сегодня, 08:43
    +3
    Поздравляю с запуском всех жителей Донбасса и всех строителей этих сооружений, с 1 мая. И надеюсь в скором времени наши военные уничтожат эту фашистскую гидру.
  4. Попуас
    Попуас Сегодня, 08:53
    0
    Что еще за "трубопроводные войска"... belay может инженерные request
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:03
      0
      Да,есть трубопроводные войска.В Афгане прокладывали и охраняли топливопровод,участвовали в ликвидации в Чернобыле,давали воду в Крым.И много еще чего.Проблема с водой вна Донбассе связано с тем,что Славянск и Краматорск не освобождены.Вода по каналу поступала оттуда
  5. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 08:55
    0
    тоже когда-то таскал лычки трубопроводных войск
    правда незаслуженно wassat
    пойду отхлебну водички hi
  6. monetam
    monetam Сегодня, 08:56
    0
    Интересно тут то, что и про водную. и про энергетическую блокаду Донбасса никогда и нигде не рассказывали западные. корреспонденты, которые могли рассказывать оч ем угодно, но только не об этом. Западных политиков возили показывать фарс в Буче. западным обывателям в уши лили ложь про уничтожение русской ракетой людей на вокзале в Краматорске, но про такой вот аспект войны - там не знает никто, ни в каком виде.