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Профсоюзы Франции: 1 мая проведём самую масштабную за 40 лет манифестацию

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Профсоюзы Франции: 1 мая проведём самую масштабную за 40 лет манифестацию

Французские профсоюзы заявили о том, что 1 мая на улицы городов Франции выйдет рекордное за последние несколько десятилетий число граждан. Главные причины готовящейся манифестации профсоюзов - падение уровня жизни в стране, рост расходов и, конечно же, пенсионная реформа, проведённая президентом Эммануэлем Макроном в обход парламента.


Ожидается, что в рамках национальной первомайской манифестации в одном только Париже на улицы выйдут не менее 800 тысяч человек.
В руководстве профсоюзов утверждается, что акция будет самой масштабной за последние 40 лет.

Тем временем, МВД Франции санкционировало применение местными префектурами дронов для «наблюдения за манифестациями». Однако вслед за этим было подано несколько исков, в которых говорилось, что применение коптеров в данном случае незаконно и нарушает право граждан на мирные демонстрации. Суды нескольких французских городов, включая, например, Руан, признали применение полицией дронов в этом случае неправомерным.

В префектурах заявляют, что при запрете на использование дронов могут возникнуть значительные проблемы с выявлением личностей зачинщиков беспорядков и нападающих на сотрудников полиции. А в том, что будут беспорядки и столкновения, власти Франции не сомневаются.

Напомним, что французские профсоюзы призывают власти пойти на отмену пенсионной реформы и на проведение общенационального голосования по этому вопросу. Также профсоюзы обращаются к работодателям с требованием повышения зарплат не менее чем на 12%.
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4 комментария
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  1. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 08:55
    +1
    Вот бы кому полмиллиона наших ППШ уж точно бы пригодились! laughing
    1. nepunamemuk
      nepunamemuk Сегодня, 08:59
      0
      там же вроде больше?
      почти триста тысяч ящиков...
  2. Illanatol
    Illanatol Сегодня, 08:58
    0
    Даешь Вальпугиеву Ночь, плавно переходящую в День Солидарности трудящихся!
  3. kaufman
    kaufman Сегодня, 08:59
    0
    Право походить побузить очень важно для французов , может даже пожечь машины и все такое