Российскими Вооруженными силами нанесено поражение объектам и резервам ВСУ в Волчанске, Купянске и по всему северо-востоку Харьковской области. Кроме указанных населенных пунктов, удары наносились по целям в Белом Колодезе, Колодезном, Куриловке и Глушковке.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
В числе прочего, на Купянском направлении нашими войсками было уничтожено 11 вражеских пунктов наблюдения, а также склад материально-технического обеспечения.
Также ряд украинских и западных источников утверждает, что сегодняшние действия ракетных войск и авиации России, в том числе стратегической, будут особенно активными. Они заявляют, что 1 мая Вооруженные силы РФ применят по военным и инфраструктурным объектам в общей сложности более ста ракет. Также сообщают, что с аэродромов России поднялось в воздух большое количество стратегических бомбардировщиков ВКС РФ и движется в сторону украинской границы. В частности, речь идет о самолетах Ту-95, которые наблюдались в Саратовской области. Сообщается, что уже произведены ракетные пуски. Украинские и западные источники заявили, что силы ВМФ России произвели пуски ракет из акватории Каспия.
Разведка стран НАТО также информирует о сегодняшнем массированном ударе ВМФ и ВКС России по объектам ВСУ. В восточных и центральных регионах Украины уже объявлена воздушная тревога.
В это время в Артемовске бойцам ЧВК «Вагнер» удалось занять основные высоты в западной части города. Продолжается его освобождение квартал за кварталом.