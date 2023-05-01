Военное обозрение
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Нанесено поражение объектам и резервам ВСУ в Волчанске, Купянске и по всему северо-востоку Харьковской области

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Нанесено поражение объектам и резервам ВСУ в Волчанске, Купянске и по всему северо-востоку Харьковской области

Российскими Вооруженными силами нанесено поражение объектам и резервам ВСУ в Волчанске, Купянске и по всему северо-востоку Харьковской области. Кроме указанных населенных пунктов, удары наносились по целям в Белом Колодезе, Колодезном, Куриловке и Глушковке.


Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

В числе прочего, на Купянском направлении нашими войсками было уничтожено 11 вражеских пунктов наблюдения, а также склад материально-технического обеспечения.

Также ряд украинских и западных источников утверждает, что сегодняшние действия ракетных войск и авиации России, в том числе стратегической, будут особенно активными. Они заявляют, что 1 мая Вооруженные силы РФ применят по военным и инфраструктурным объектам в общей сложности более ста ракет. Также сообщают, что с аэродромов России поднялось в воздух большое количество стратегических бомбардировщиков ВКС РФ и движется в сторону украинской границы. В частности, речь идет о самолетах Ту-95, которые наблюдались в Саратовской области. Сообщается, что уже произведены ракетные пуски. Украинские и западные источники заявили, что силы ВМФ России произвели пуски ракет из акватории Каспия.

Разведка стран НАТО также информирует о сегодняшнем массированном ударе ВМФ и ВКС России по объектам ВСУ. В восточных и центральных регионах Украины уже объявлена воздушная тревога.

В это время в Артемовске бойцам ЧВК «Вагнер» удалось занять основные высоты в западной части города. Продолжается его освобождение квартал за кварталом.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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30 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 09:14
    +11
    В рамках " Декоммунизации"
    1. р_у_с_с_к_и_й
      р_у_с_с_к_и_й Сегодня, 09:29
      +1
      Всё это здорово и безусловно необходимо. Но если убрать ура-патриотство и немного начать думать возникает сразу ряд вопросов. Почему такие масштабные удары мы наносим раз в несколько месяцев, если не в полгода? Почему они носят не постоянный характер? Нанесем удар, подождём пока они оправятся, все восстановят и так далее. Так войны не выигрываются. Больше похоже на перемалывание сил как с их стороны, так и с нашей. Одним словом - не война, а СВО! И понимай как хочешь. А вопросов неудобных очень много возникает, ведь прошло уже больше года и Европа и США уже спокойно поставляют туда тяжёлую технику, инструкторов, наёмников, а мы даже перестали ставить пресловутые "красные" линии.
      Ещё годик такой "СВО" и чувствую там и истребители будут современные, и бомбардировщики, и вот тогда уже точно станет не до смеха
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 09:33
        +3
        Почему они носят не постоянный характер?

        Возможно - таки потому, что запасы ракет не бесконечны? what
        1. spektr9
          spektr9 Сегодня, 10:28
          -2
          Возможно - таки потому, что запасы ракет не бесконечны?

          Тогда почему их так бездарно тратят, а не наносят максимальный урон в максимально сжатые сроки ?
          1. 1976AG
            1976AG Сегодня, 11:05
            +2
            Цитата: spektr9
            Возможно - таки потому, что запасы ракет не бесконечны?

            Тогда почему их так бездарно тратят, а не наносят максимальный урон в максимально сжатые сроки ?



            А вы уверены, что их тратят бездарно ? У вас есть достоверная информация или вы делаете выводы на основе информации на ВО ?
      2. frruc
        frruc Сегодня, 09:40
        +2
        Ещё годик такой "СВО" и ...... и вот тогда уже точно станет не до смеха.

        МО украины А. Резников и Зелик пригласили ведь страны запада к испытанием своего перспективного оружия на территории украины, сделав ее своеобразным полигоном. И мы тоже испытываем, ВВП ведь намекнул про испытание новых видов вооружений на новых физических принципах, подождем результатов, если о них объявят. А самолеты рано или поздно появятся. Только в случае их взлетов с аэр. блока НАТО- стран вост. Европы (использование аэр. украины в качестве подскока), это будет равносильным объявлением нам войны.
        1. Виктор Ленинградец
          Виктор Ленинградец Сегодня, 10:14
          -4
          Только в случае их взлетов с аэр. блока НАТО- стран вост. Европы (использование аэр. украины в качестве подскока), это будет равносильным объявлением нам войны

          Гораздо хуже! Это будет пересечением ещё одной красной линии!
          Какая разница откуда взлетят, главное - чтобы не вернулись из полёта.
          1. sir.jonn
            sir.jonn Сегодня, 11:20
            0
            Цитата: Виктор Ленинградец
            Какая разница откуда взлетят

            Очень большая разница. Любой аэродром страны участника блока НАТО, используемый для взлета авиации с целью нанесения урона ВС РФ или гражданским объектам без объявления войны альянсом, становится законной целью для наших ВС без рисков ответных действий стран альянса. Если последует дальнейшая эскалация со стороны противника без соответствующего решения остальных участников блока, тогда на законных основаниях можно уничтожать все угрожающие объекты на территории страны участника блока, опять же без угрозы ответа со стороны альянса.
        2. Грица
          Грица Сегодня, 11:06
          -3
          Цитата: frruc
          А самолеты рано или поздно появятся. Только в случае их взлетов с аэр. блока НАТО- стран вост. Европы (использование аэр. украины в качестве подскока), это будет равносильным объявлением нам войны.

          Наши при этом прочертят очередную красную линию, а европейцы, испугавшись для вида, громко поржут в ответ.
      3. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:41
        +7
        Почему такие масштабные удары мы наносим раз в несколько месяцев, если не в полгода?
        Возможно, Вам будет проще понять это на примере секса. Вы сколько раз за ночь "могете", без передышки? Во-от, даже такое удовольствие невозможно получать без передышки, а тут война и тяжелая опасная работа... fellow
        1. р_у_с_с_к_и_й
          р_у_с_с_к_и_й Сегодня, 10:10
          -4
          Такс, а теперь скажите мне, какие войны выигрывались таким способом?) Это по сути - война на истощение тогда. А теперь давайте сравним наш военный потенциал и объединенный потенциал Украины, Европы и США. Как думаете, кто дольше протянет?
          Я вижу здесь слабую политическую волю, и некомпетентность или хуже того - не заинтересованность в быстром завершении этого конфликта.
          Много надо ракет, чтобы сказать, ребят, поставляете им технику - мв полностью рвем с вами дипломатические отношения, перестаем поставлять газ и нефть. Причём делать это надо было перед зимой, а не сейчас когда тепло. На нас просто все плюют, потому что видят что за помощь Украине ничего не будет, поставляй что хочешь.
          Так понятно объяснил? Или надо тоже на примере секса?)
          1. Репеллент
            Репеллент Сегодня, 10:32
            +5
            Цитата: р_у_с_с_к_и_й
            А теперь давайте сравним наш военный потенциал и объединенный потенциал Украины, Европы и США. Как думаете, кто дольше протянет?

            Дружище, этот вопрос - уже маркер местной цыпсоты. И вы туда же? Зачем? belay

            Цитата: р_у_с_с_к_и_й
            Я вижу здесь слабую политическую волю, и некомпетентность или хуже того - не заинтересованность в быстром завершении этого конфликта

            А здесь вы напоминаете молодого бычка из известного анекдота. Кто, вообще, вам сказал, что цель данной заварушки - завоевание Украины? Вот нафига козе баян, казалось бы...

            Цитата: р_у_с_с_к_и_й
            поставляете им технику - мы полностью рвем с вами дипломатические отношения, перестаем поставлять газ и нефть

            А много надо мозгов, чтобы просчитать, что недопоставленные газ и нефть они компенсируют, а разрыв дипотношений... ну он как-то ниочем в данном конь-тексте. И в результате пострадавшим будете именно вы, поскольку вам уже сейчас пенсии не хватает. А будет не хватать еще больше.

            Вроде понятно, да? И без секса. Все, как вы любите yes
          2. Сабуров_Александр53
            Сабуров_Александр53 Сегодня, 10:32
            +4
            Виталий, похоже, моджахеды в Афганистане оказались сильнее не только в сексе. Наверное они не умели сравнивать свой экономический и военный потенциал с объединенным потенциалом США и союзников, а то бы сразу сдались. Безграмотные бородачи, что с них взять.... belay fellow
      4. Plantagenet
        Plantagenet Сегодня, 10:42
        +1
        Очевидно, для изготовления ракет требуется определенное время. Накопили запас - нанесли удар.
        1. Сабуров_Александр53
          Сабуров_Александр53 Сегодня, 10:52
          0
          Очевидно, для изготовления ракет требуется определенное время.
          Вот и я о том же! Должно же быть время на секс во время войны.... laughing
        2. Грица
          Грица Сегодня, 11:08
          0
          Цитата: Plantagenet
          Очевидно, для изготовления ракет требуется определенное время. Накопили запас - нанесли удар.

          Жаль, что с севера и с Белоруссии Искандерами не бьют. Желательно по Киеву
      5. Kreta25
        Kreta25 Сегодня, 10:50
        +2
        Вам и вам подобным не надоело ныть одно и то же? Даже порядок слов не меняете. Вперёд, на фронт, в командование, покажите, как надо, личным примером. С вами за два часа всех победим.
      6. Аргон
        Аргон Сегодня, 11:07
        0
        Скорее всего для усталости НАТО и ЕС. Нам не интересно просто завалить Украину , нам нужно , чтоб запад забил на нее. Они истощают нас - мы их и будем посмотреть кто кого!
  3. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 09:18
    +16
    Ну с Праздником нерусскиенебратья! А с 9 мая будем теперь вас,как и немцев поздравлять только по особенному... С огоньком! Заслужили.
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:18
    +1
    Ситуация,напоминает 5июля 1943 го года под Курском..
    1. сайгон
      сайгон Сегодня, 10:06
      -6
      Чем ? Простите что общего с тем временем и той ситуацией ?У нас что в тыловых районах развернут Степной фронт и ТА в придачу ? Нашему командованию точно известно направление ударов и места сосредоточения ударных группировок противника ? В тыловых районах противника партизаны провели массовые диверсии на путях снабжения нациков ? Ну и в чем тогда схожесть?
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 10:42
        0
        Ну и в чем тогда схожесть?
        Схожесть наступит, после получения точных данных от Кузнецова (П. Зиберта) и МИ-6, где и когда готовится наступление. А пока держим известную дату 5 июля, история развивается по спирали. Надо бы Прохоровку предупредить, что скоро все повторится... feel
  5. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 09:23
    +17
    В Павлограде славно наши разнесли ПХЗ и склады с ракетной техникой! Разрушено свыше 100 строений! Сгорели запасы ракетного топлива и ГСМ впридачу! Проекту украинцев "Гром" поставлена жирная точка! С 1 мая, Днем ТРУДЯЩИХСЯ, ленивые чубатые!
  6. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:30
    +7
    Между тем праздник только начинался... Достойное начало!
  7. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 10:00
    +5
    Хорошее начало дня. В последнее время массированные удары редко наносились. Вполне возможно наши накапливают дальнобойные ракеты и БПЛА для достойной встречи наступления бандерлогов.
    1. Грица
      Грица Сегодня, 11:10
      0
      Цитата: убей фашиста
      Вполне возможно наши накапливают дальнобойные ракеты и БПЛА для достойной встречи наступления бандерлогов.

      Возможно, уже даде знают точную дату наступления и упредили.
  8. Илия
    Илия Сегодня, 10:06
    +2

    Российскими Вооруженными силами нанесено поражение объектам и резервам ВСУ в Волчанске, Купянске и по всему северо-востоку Харьковской области. Кроме указанных населенных пунктов, удары наносились по целям в Белом Колодезе, Колодезном, Куриловке и Глушковке.
    Отменно поздравили супостата с Первомаем! good Может быть на Банковскую кумача) подбросить?
  9. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 10:21
    +2
    04:40 — Черкассы, Полтавщина, Днепропетровск, Кировоград — ракеты
    04:42 — Чернигов
    04:43 — Киев, Харьков
    04:45 — еще одна ракета на Харьков , Винница, ловите подарки
    04:48 — Днепропетровск мощные взрывы
    04:49 — Днепр Харьков Киев Полтава Винница еще ракеты к вам :)
    04:50 — Днепропетровщина – много ракет к Вам
    04:51 — Днепропетровск — взрывы
    04:55 — Житомир и Сумы - взрывы
    05:01 — Днепропетровщина – взрывы Хмельницкий — ракета, Винницкий ракетЫ, Винница и Житомир — ловят подарки
    05:04 — Херсон под обстрелом
    05:05 — Харьков новые ракеты
    05:07 — Киев ракета
    05:10 — Киевщина взрывы
    05:12 — Ивано-Франковск, Львов — подъем, подарки в пути
    05:14 — очень много ракет на Киевщиеу, Житомир ракеты
    05:18 — Полтавщина ракеты
    05:21 — Полтава Киев — ракеты

    05:26 — поступает информация об отходе ТУ-95 с рубежей
    05:28 — ракеты пока барражируют воздух вна хуторе
    05:33 — Житомирщина ракета
    05:37 — Хмельницкий часть ракет

    05:58 — более 3х часов Украина слушала взрывы и сирену. Ну а че они

    06:34 — тревога над хутором окончена.
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 11:00
      +1
      Цитата: Сергей3
      04:40 — Черкассы, Полтавщина, Днепропетровск, Кировоград — ракеты(далее по тексту хронология ударов) - 06:34 — тревога над хутором окончена.

      Ну вот можете же правильно подать хорошую информацию, без этих вот ваших "по кремлю"!!! Даже суток не прошло от вчерашнего вашего комментария, а оно вона как расклад пошёл hi
  10. zloybond
    zloybond Сегодня, 10:29
    0
    Прекрасные новости. Прямо вдохновляющие. С первомаем поздравили от души.!!!