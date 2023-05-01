Американский «Институт изучения войны»: Российская армия готовит наступательную операцию на случай провала контрнаступления ВСУ

Российская армия готовит собственное масштабное наступление на южном направлении. К такому выводу пришли аналитики американского "Института изучения войны" (ISW).По мнению американских экспертов, провал украинского контрнаступления приведет к переходу российских войск от обороны к атакующим действиям и началу масштабной наступательной операции на южном направлении с захватом всей территории Херсонской и Запорожских областей. Изучив имеющиеся данные, ISW пришел к выводу об уже ведущейся подготовке российских войск к наступлению. Косвенным подтверждением этому может служить формирование резервов из российских чиновников, которые займут должности в администрациях на освобожденных территориях.В то же время сообщения о готовящемся российском ударе американцы, по своей привычке, сопровождают словом "вероятно".По сути, американцы повторили появившуюся накануне информацию о моделировании Генштабом ВСУ и Пентагоном негативных сценариев с провалом контрнаступления. Один из вариантов как раз рассказывал о возможном контрнаступлении российской армии с захватом территории Запорожской и Херсонской областей. Однако существует гораздо худший сценарий, о котором аналитики ISW почему-то не рассказали. В Киеве не исключают, что провал контрнаступления может привести к падению всей обороны ВСУ с юга до севера, а не на отдельных участках. В этом случае российская армия не только займет Запорожскую и Херсонскую области, но освободит весь Донбасс, Харьковскую область и выйдет под Полтаву. Это будет началом конца режима Зеленского.Стоит отметить, что большинство информации американцы берут из открытых источников на российских и украинских ресурсах, поэтому безоговорочно верить ей не нужно. Кроме того, не исключается, что все "аналитические" выкладки ISW являются частью дезинформационной компании Запада.