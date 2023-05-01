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Американский «Институт изучения войны»: Российская армия готовит наступательную операцию на случай провала контрнаступления ВСУ

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Американский «Институт изучения войны»: Российская армия готовит наступательную операцию на случай провала контрнаступления ВСУ

Российская армия готовит собственное масштабное наступление на южном направлении. К такому выводу пришли аналитики американского "Института изучения войны" (ISW).


По мнению американских экспертов, провал украинского контрнаступления приведет к переходу российских войск от обороны к атакующим действиям и началу масштабной наступательной операции на южном направлении с захватом всей территории Херсонской и Запорожских областей. Изучив имеющиеся данные, ISW пришел к выводу об уже ведущейся подготовке российских войск к наступлению. Косвенным подтверждением этому может служить формирование резервов из российских чиновников, которые займут должности в администрациях на освобожденных территориях.

В то же время сообщения о готовящемся российском ударе американцы, по своей привычке, сопровождают словом "вероятно".

По сути, американцы повторили появившуюся накануне информацию о моделировании Генштабом ВСУ и Пентагоном негативных сценариев с провалом контрнаступления. Один из вариантов как раз рассказывал о возможном контрнаступлении российской армии с захватом территории Запорожской и Херсонской областей. Однако существует гораздо худший сценарий, о котором аналитики ISW почему-то не рассказали. В Киеве не исключают, что провал контрнаступления может привести к падению всей обороны ВСУ с юга до севера, а не на отдельных участках. В этом случае российская армия не только займет Запорожскую и Херсонскую области, но освободит весь Донбасс, Харьковскую область и выйдет под Полтаву. Это будет началом конца режима Зеленского.

Стоит отметить, что большинство информации американцы берут из открытых источников на российских и украинских ресурсах, поэтому безоговорочно верить ей не нужно. Кроме того, не исключается, что все "аналитические" выкладки ISW являются частью дезинформационной компании Запада.
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27 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:16
    0
    Капитаны очевидность,этот ампрзский ресурс.Весь ход этой войны сводится к одному-один из противников будет уничтожен полностью.Это а размышлениям там,наверху
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 10:27
      0
      Ход войны свидетельствует о будущей "боевой ничье".
      И соглашению о прекращении огня, а потом временному мирному договору.
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 10:35
        0
        Цитата: voyaka uh
        Ход войны свидетельствует о будущей "боевой ничье".

        Увы, но после "гаагских решений" её уже ни кто не воспринимает как желаемый исход войны...
        1. voyaka uh
          voyaka uh Сегодня, 10:43
          -6
          Обе воюющие стороны, естественно, желают военной победы, но ни для одной стороны - по результатам 14 месяцев военных действий - победа недостижима.
          В России через год закончатся деньги и техника/боеприпасы, в Украине закончатся резервы.
          1. Plantagenet
            Plantagenet Сегодня, 10:46
            +1
            Через год, вы имеете ввиду 2024? Не факт. Нефть и газ, как продавались, так и продаются. Голод на территории РФ не наступил. Товары пошли, через серый импорт.
          2. Репеллент
            Репеллент Сегодня, 10:56
            -1
            Цитата: voyaka uh
            В России через год закончатся деньги и техника/боеприпасы

            Не факт.

            Цитата: voyaka uh
            в Украине закончатся резервы

            Это да.

            Сухой остаток: денег и техники за год можно заработать - сделать - найти, а вот резервов нарожать за год - ну никак не получится request
          3. nik-mazur
            nik-mazur Сегодня, 11:52
            0
            Цитата: voyaka uh
            В России через год закончатся деньги и техника/боеприпасы
            По западным расчётам деньги у России уже давно должны закончиться, после отключения СВИФТа, массового ухода западных компаний, отказа Европы от нефти/газа и прочих 15 000 санкций. Но чёта пошло не по плану. Техника и боеприпасы тоже уже год как кончаются – первые сообщения, что ракет осталось на один раз, звучали ещё в прошлом марте. Однако, до сих пор не закончились.
            А вот население вна Украине уменьшилось реально и катастрофически.
      2. Аргон
        Аргон Сегодня, 11:04
        0
        Нет, пожалуйста НЕТ! Нельзя передавать эту мразоту нашим детям и внукам! Нужно здесь и сейчас завершить не завершённое нашими дедами!
      3. solar
        solar Сегодня, 11:21
        0
        Ход войны свидетельствует о будущей "боевой ничье".

        Думаю, до результатов наступления ВСУ- а то что оно будет, сомнений ни у кого нет- такие выводы преждевременны.
  2. HAM
    HAM Сегодня, 09:26
    0
    Так янки ещё и войну с китайцами сымитировали---посчитали,прослезились......
    1. Aken
      Aken Сегодня, 09:56
      0
      А наши сымитировали войну с НАТО - посчитали, заливисто рассмеялись и начали СВО.
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 09:27
    -1
    И я там бвл, медпиво пил, по усам текло, да в рот не попало.
    Аспиранты какието зарабатывают, мониторят соц сети.
    Свобода слова - свобода стула.
    Без запора
  4. Рядовой СА
    Рядовой СА Сегодня, 09:32
    0
    Остаётся вспомнить высказывание Наполеона Бонапарта . " Самое главное-
    вступить в бой , а потом бой себя покажет" .(Есть другие варианты перевода).
    Ну , пусть вступают...
  5. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 09:32
    +1
    Интересно, а «Институт изучения войны», знает где находится Россия и Украина?
  6. сайгон
    сайгон Сегодня, 09:47
    0
    Вот сижу и прямо в сомнения впадаю , отстал от жизни прямо в никуда .
    Вот кто мне старому объяснит с какого хрена ( модератор хрен это овощ ) контр наступление ? Где наши войска наступают ? Или теперь бои за улученее позиций наступление ? Словом обсуждаем идиотские прогнозы персонажей не владеющие даже терменологией военной .
    1. Охсетин
      Охсетин Сегодня, 09:59
      -2
      Тут же не военное, а пропагандистское издание. Всё, что до границ февраля 22-го у них будет контрнаступление, а что дальше - уже наступлением ВСУ. Правда, не очень понятно, что будет за границами 1991-го, но скорее США не дадут ВСУ продвинутся так далеко.
      1. nik-mazur
        nik-mazur Сегодня, 11:55
        +1
        Цитата: Охсетин
        скорее США не дадут ВСУ продвинутся так далеко
        Вы так говорите, как будто продвижение ВСУ зависит исключительно от хотелок США...
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:47
    +3
    Чувствую, что как аналитик я бы вполне был там к месту и на ура.
  8. solar
    solar Сегодня, 09:49
    +1
    Косвенным подтверждением этому может служить формирование резервов из российских чиновников...

    У меня в этом месте сердце ёкнуло- сенсация, неужто чиновники массово добровольцами на фронт?
    Но потом успокоилось, никакой сенсации
    ... которые займут должности в администрациях на освобожденных территориях.
  9. Aken
    Aken Сегодня, 09:55
    -4
    Вполне логично.
    А если провала не будет, то отступательную операцию.
  10. Комментарий был удален.
  11. Охсетин
    Охсетин Сегодня, 10:01
    -2
    Российская армия готовит наступательную операцию на случай провала контрнаступления ВСУ

    На случай успеха контрнаступа, я так понимаю, у МОРФ всё готово? Или это вопрос к АП, готов ли у них очередной договорнячок?
    1. Алексей Зоммер
      Алексей Зоммер Сегодня, 10:12
      0
      Ну что такое МОРФ понятно, а кто такой АП ?
      Александр Пушкин?
  12. Илия
    Илия Сегодня, 10:03
    +1
    Российская армия готовит собственное масштабное наступление на южном направлении. К такому выводу пришли аналитики американского "Института изучения войны" (ISW).
    Им наверное и деньги платят за такие "выводы". lol
  13. moneron
    moneron Сегодня, 10:29
    0
    позорные действия руководства российской армии в сво давно уже вызвали уныние в стране....какая -то безнадёга...и нужно быть благодарными американцам за то, что они, хоть как - то пытаются приободрить население россии.
  14. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:35
    0
    По крайней мере бабах в Павлограде они признали и как обычно фотки разрушенных гражданских объектов, долбануло не хило.
  15. svp67
    svp67 Сегодня, 10:36
    +1
    Американский «Институт изучения войны»: Российская армия готовит наступательную операцию на случай провала контрнаступления ВСУ
    Ну как всегда, все с "ног на голову..."
    Контрнаступление проводится в ответ на наступление, а не на оборот...
  16. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:58
    0
    Американский «Институт изучения войны»: Российская армия готовит наступательную операцию на случай провала контрнаступления ВСУ
    . Какие ещё варианты будут рассматривать?