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Американский журналист указал на террористический характер действий ВСУ в Донбассе

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Американский журналист указал на террористический характер действий ВСУ в Донбассе

Американский журналист Клейтон Моррис назвал действия украинской армии на территориях республик Донбасса геноцидом и терроризмом.


В эфире программы Redacted News Моррис прокомментировал удары боевиков киевского режима по населенным пунктам, продолжающиеся с 2014 года после объявления ДНР и ЛНР о выходе из состава Украины. Журналист подчеркнул, что действия украинской армии носят террористический характер и имеют все признаки геноцида.

Моррис констатировал, что вооруженный конфликт начался с ударов украинской артиллерии по населенным пунктам Донбасса. Не понимать этого может только "необразованный человек", добавил он.

Американский журналист также напомнил о недавних ударах украинской армии по Донецку и населенным пунктам на освобожденной части Запорожской области. Он отметил, что целью артиллерийских ударов ВСУ были мирные граждане, так как атаки производились по территориям, где отсутствуют какие-либо военные объекты. Все подобные атаки украинских боевиков полностью игнорируются западными СМИ.

Ранее Моррис рассказал, что американский президент Джо Байден и власти США уделяют все больше внимания конфликту с Китаем, при этом постепенно утрачивая интерес к украинскому кризису. По словам журналиста, на это, в частности, указывает проведение учений армии США на Филиппинах.
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12 комментариев
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  1. Илия
    Илия Сегодня, 10:17
    +10
    Американский журналист Клейтон Моррис назвал действия украинской армии на территориях республик Донбасса геноцидом и терроризмом.
    По всей вероятности Моррис составит компанию Т. Карлсону.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 10:38
      +4
      Да правда там не нужна, они же свободные "демократические" граждане, и свободны они от всего, в том числе и от правды, совести и чести.
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 10:56
        +2
        полностью игнорируются западными СМИ.
        Зато раздувают любые фейковые инсинуации...Делают из России монстра, а ВСУ у них белые и пушистые!
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 11:21
          +2
          Ранее Моррис рассказал, что американский президент Джо Байден и власти США уделяют все больше внимания конфликту с Китаем, при этом постепенно утрачивая интерес к украинскому кризису. По словам журналиста, на это, в частности, указывает проведение учений армии США на Филиппинах.

          Зато свою антироссийскую военную миссию на Украине против России в виде неусыпного контроля над русофоским нацистским Киевым и над русобоским "коллективным ЕС" в Брюсселе Вашингтон поручил закулисному Лондону.
          И Лондон с этим - в своих-же национальных колониальных интересах Великобритании и в интересах США и Израиля - тоже по-фашистски масштабно в Европе со всем этим пока что вполне справляется.
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 11:45
        +1
        Цитата: Mitos
        Да правда там не нужна, они же свободные "демократические" граждане

        "Первым признаком глупости является полное отсутствие стыда" - Зигмунд Фрейд.
        Гитлер лидер фашизма пошел дальше: подвел под нее политическую и экономическую составляющую. "Я освобождаю вас от совести"- Гитлер.1925 год.
        А что мы слышим сегодня из уст западных глобалистских теоретиков? "Вирусы, бананы или люди - все это на самом деле просто биохимические алгоритмы. Мы учимся расшифровывать эти алгоритмы. Когда у нас появятся алгоритмы, которые будут понимать меня лучше, чем я сам себя, они смогут предсказывать мои желания, манипулировать моими эмоциями и даже принимать решения от моего имени" - Юваль Харари, советник Клауса Шваба, современного теоретика глобалистов.
        Демократия, фашизм, глобализм - сейчас всё в одном флаконе. И всё это с миром произошло ровно за 100 лет. Империализм образовал, новую человеконинавистнейшую теорию Мальтуса.
        Мальтус прямо объявляет чистой бессмыслицей признававшееся до сих пор право каждого родившегося человека на средства существования. Эта теория в настоящее время сделалась излюбленной теорией всех ... буржуа, да это и вполне понятно: ведь она очень для них удобна и кроме того при существующих отношениях она во многом соответствует действительности. Об этом можно прочитать у Карла Маркса.
        "Именно мальтузианскими идеями немецкие фашисты сначала обосновывали так называемую теорию «жизненного пространства», необходимость захвата чужих территорий, а в дальнейшем — теорию и практику массового уничтожения людей. Новейшие последователи Мальтуса объявили перенаселение наибольшей угрозой человечеству."
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 10:59
      +1
      А ведь многие забывают ,как начиналось все! Помним ведь вывоз населения из лднр?!
  2. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 10:21
    +1
    И много смотрит сею программу в сша, а в мире?
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:48
    +3
    Н-даа, похоже число безработных журналистов в США скоро увеличится на ещё одного человека
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:56
    +1
    Сказал, написал, это не та тема, повестка, которую в полосатии могут заметить, раздуть... увы, нам самим с этим всем придётся разбираться.
    Впрочем, может оно и лучше, есть шанс заровнять и привести к единому знаменателю, который нужен нам.
  5. PPD
    PPD Сегодня, 11:31
    +1
    Что в Штатах творится!? laughing
    Даже иногда говорят правду!
    Бывает же такое. tongue
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:33
      +1
      Говорить то они иногда говорят, только очень недолго....
  6. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 11:53
    0
    Меня мало волнует,что говорят и пишут в США.Меня интересует другой вопрос почему США до сих пор не признана врагом РФ со всеми последствиями.Может пора.А то начнем скоро комментировать желтую прессу США.