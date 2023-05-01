Американский журналист Клейтон Моррис назвал действия украинской армии на территориях республик Донбасса геноцидом и терроризмом.В эфире программы Redacted News Моррис прокомментировал удары боевиков киевского режима по населенным пунктам, продолжающиеся с 2014 года после объявления ДНР и ЛНР о выходе из состава Украины. Журналист подчеркнул, что действия украинской армии носят террористический характер и имеют все признаки геноцида.Моррис констатировал, что вооруженный конфликт начался с ударов украинской артиллерии по населенным пунктам Донбасса. Не понимать этого может только "необразованный человек", добавил он.Американский журналист также напомнил о недавних ударах украинской армии по Донецку и населенным пунктам на освобожденной части Запорожской области. Он отметил, что целью артиллерийских ударов ВСУ были мирные граждане, так как атаки производились по территориям, где отсутствуют какие-либо военные объекты. Все подобные атаки украинских боевиков полностью игнорируются западными СМИ.Ранее Моррис рассказал, что американский президент Джо Байден и власти США уделяют все больше внимания конфликту с Китаем, при этом постепенно утрачивая интерес к украинскому кризису. По словам журналиста, на это, в частности, указывает проведение учений армии США на Филиппинах.