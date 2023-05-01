Командующий СВ ВСУ генерал Сырский прибыл в Часов Яр для руководства обороной Бахмута

Остатки украинских войск, обороняющих Бахмут, отступили еще западнее, продолжая удерживать укрепрайон в высотной застройке. Несмотря на большие потери, командование группировки "Восток" ВСУ получило приказ удерживать город до 9 мая, после чего будет объявлено, что Бахмут сыграл свою роль, дав время ВСУ подготовиться к контрнаступлению. Соответствующая информационная компания уже запущена.
Украинские ресурсы приводят последние данные по ситуации в Бахмуте на утро 1 мая. Согласно им, подразделения ВСУ, остающиеся в городе, снова отступили. Основным укрепрайоном продолжает оставаться высотная застройка, но российская артиллерия и авиация весьма активно разбирает оборону ВСУ. По прогнозам Генштаба, эта неделя будет самой тяжелой, российское командование якобы дало команду взять город до 9 мая.
Командующий СВ ВСУ и группировкой "Восток" генерал Сырский прибыл в Часов Яр, откуда руководит обороной Бахмута, контролируя отправку туда резервов по единственному пути, который еще не перерезали российские силы, но активно бьют по нему всеми имеющимися средствами. При этом он утверждает, что штурмовым отрядам ЧВК "Вагнер" якобы не удалось продвинуться, а на нескольких участках в ходе контратак ВСУ удалось даже отбить ранее потерянные позиции.
(...) враг провел многочисленные атаки, пытаясь прорвать оборону наших позиций на нескольких направлениях. Впрочем, благодаря стойкости и мужеству защитников крепости, действия врага потерпели неудачу
- заявил Сырский.
Продвижение штурмовиков "Оркестра" подтверждает и Евгений Пригожин. По его словам, подразделения ЧВК "Вагнер" продвинулись вперед до 230 метров на различных направлениях и заняли 58 тысяч квадратных метров. Под контролем противника остаётся площадь 2,9 квадратных километра.