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Командующий СВ ВСУ генерал Сырский прибыл в Часов Яр для руководства обороной Бахмута

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Командующий СВ ВСУ генерал Сырский прибыл в Часов Яр для руководства обороной Бахмута

Остатки украинских войск, обороняющих Бахмут, отступили еще западнее, продолжая удерживать укрепрайон в высотной застройке. Несмотря на большие потери, командование группировки "Восток" ВСУ получило приказ удерживать город до 9 мая, после чего будет объявлено, что Бахмут сыграл свою роль, дав время ВСУ подготовиться к контрнаступлению. Соответствующая информационная компания уже запущена.


Украинские ресурсы приводят последние данные по ситуации в Бахмуте на утро 1 мая. Согласно им, подразделения ВСУ, остающиеся в городе, снова отступили. Основным укрепрайоном продолжает оставаться высотная застройка, но российская артиллерия и авиация весьма активно разбирает оборону ВСУ. По прогнозам Генштаба, эта неделя будет самой тяжелой, российское командование якобы дало команду взять город до 9 мая.

Командующий СВ ВСУ и группировкой "Восток" генерал Сырский прибыл в Часов Яр, откуда руководит обороной Бахмута, контролируя отправку туда резервов по единственному пути, который еще не перерезали российские силы, но активно бьют по нему всеми имеющимися средствами. При этом он утверждает, что штурмовым отрядам ЧВК "Вагнер" якобы не удалось продвинуться, а на нескольких участках в ходе контратак ВСУ удалось даже отбить ранее потерянные позиции.

(...) враг провел многочисленные атаки, пытаясь прорвать оборону наших позиций на нескольких направлениях. Впрочем, благодаря стойкости и мужеству защитников крепости, действия врага потерпели неудачу

- заявил Сырский.

Продвижение штурмовиков "Оркестра" подтверждает и Евгений Пригожин. По его словам, подразделения ЧВК "Вагнер" продвинулись вперед до 230 метров на различных направлениях и заняли 58 тысяч квадратных метров. Под контролем противника остаётся площадь 2,9 квадратных километра.
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17 комментариев
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  1. Илия
    Илия Сегодня, 10:08
    +4
    Командующий СВ ВСУ генерал Сырский прибыл в Часов Яр для руководства обороной Бахмута
    Скорее малыми остатками "Бахмута". Как то поздновато он начал "руководить обороной".
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 10:45
      0
      А что еще Вы хотели от страны лжецов?! Им надо чтото сказать на фоне больших потерь. А контр наступ у них везде в каждом сообщении, фон такой шум.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 10:46
      0
      Бахмут.


      В северо-западной части города штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» продвигаются вдоль улицы Олега Кошевого, улиц Победы и Обороны. Также противник, не выдержав напора, оставил территорию, где дислоцировалась 54-я отдельная механизированная бригада имени «гетмана Ивана Мазепы». На юго-западе города подразделения «музыкантов» закрепились в районе медицинского колледжа и полностью зачистили от противника колледж на улице Чайковского.
      Также данные со стороны противника свидетельствуют, что наши подразделения начали атаку на шоссе Бахмут-Константиновка между селом Красным и Часовым Яром. Несмотря на то, что дорога находится под постоянным огнём «Оркестра», противник хоть и с серьёзным риском, но сохраняет возможность подвозить боеприпасы и подкрепление в город.В случае утраты этой трассы противник очень быстро израсходует боеприпасы и полностью утратит боеспособность при невозможности альтернативными маршрутами в необходимой степени обеспечивать свой гарнизон в западных районах Артёмовска, пишет Телеграм-канал Readovka.

      https://odnarodyna.org/article/donbasskiy-front-vagner-prolamyvaet-oboronu-vsu-v-artyomovske
    3. frruc
      frruc Сегодня, 11:36
      0
      генерал Сырский прибыл в Часов Яр, откуда руководит обороной Бахмута, контролируя отправку туда резервов

      А где его ставка находится, в каком подвале ? Найти и грохнуть.
  2. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 10:14
    +4
    Главное во всей этой истории утилизация щеневмерликов. Чем больше музыканты закопают бандерлогов в Артемовске тем лучше. А то что сырский, зелебобский и прочие люси арестовичи при любом раскаладе в Артемовске будут голосить о великой перемоге это и так понятно. Пропаганда и контрпропаганда важные составляющие войны.
    1. spirit
      spirit Сегодня, 11:24
      0
      Шаровары расказывают то же самое.Только те перемалывают самую боеспособную пехоту противника"Вагнер"+ глумяться как у нас МО вставляет палки им в колеса.И Пригожин все это подтверждает.Но самообман дело такое.Это обоюдная мясорубка и радоваться тут нечему.
  3. PASus
    PASus Сегодня, 10:17
    +1
    Хлопнуть точечным ударом это сырское былобы очень показательным и резонансным делом
    Но это практически не выполнимо. Скорее всего это сырское даже не в Артемовске, имитируют в целях безопасности.
  4. MajorBlack39
    MajorBlack39 Сегодня, 10:24
    -4
    Лицо "интеллектуала", прости Господи!
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 11:10
      +3
      Вообще-то, он чистокровный русский из Владимирской области. Окончил Московское военное училище...
      1. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 11:24
        -1
        Цитата: voyaka uh
        Вообще-то, он чистокровный русский из Владимирской области

        Был.
        1. Старый Хрен
          Старый Хрен Сегодня, 11:59
          0
          А теперь он стал эфиопом что ли?
          Просто продался за бабло и лупит тех с кем вместе служил раньше. Таких примеров тьма.
          Более ста лет назад императорская армия России с лёгкой руки Троцкого разделилась на красных и белых. Прямо спираль какая то.
  5. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 10:30
    -1
    Ни о какой "обороне Бахмута" нет уже смысла говорить кроме,как в пропагандистском. Если Бахмут это крепость то уместна будет аналогия говорить о том, что "воины света" засели в двух последних башенках на окраине и забаррикодировались, а из соседнего села ими "руководит пан атаман" ...
  6. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 10:47
    0
    А чего ж в сам Бахмут не наведался? Там же "все гаразд":?) wassat
  7. Арман Бахтикян
    Арман Бахтикян Сегодня, 10:49
    +1
    Видимо Часы Бахмута уже остановились, бессмысленная бойна людей
  8. solar
    solar Сегодня, 11:16
    +1
    Продвижение штурмовиков "Оркестра" подтверждает и Евгений Пригожин. По его словам, подразделения ЧВК "Вагнер" продвинулись вперед до 230 метров

    Есть вот такое сообщение от "Vоенкор Котенок Z"
    Даю который день сводки от основателя «оркестра». Метры, названия, потери.

    Так вот, вчера за сутки потери ЧВК «Вагнер» на Артемовском направлении составили 94 бойца, сегодня — 99. Вчера продвижение в городских кварталах составило 100-150 м, сегодня — 230.

    Ясно, что врагу эти цифры в радость, в его звериную и упырячью радость, на то он и враг. Выродки всегда рады нашему горю. Но и у нас некоторым, что называется, «по барабану», сколько «музыкантов» будет убито при выполнении боевой задачи.

    Но все же те, кто с нами, кто, как минимум, сопереживает, вдумайтесь! Прочтите цифры еще раз и переварите сердцем, мозгом, душой.

    Почти сто в сутки! Раненые — не в счет (а их при штурмовых действиях, как правило, в 3-5 раз больше, чем «двухсотых»). «Оркестр» теряет роту в сутки, чтобы выбить врага из Артемовска-Бахмута, сковать действия противника, лишить его инициативы. Рота в сутки! Батальон в три дня! Ребята, без дураков, это полк — за неделю, дивизия — за полмесяца, армия — за месяц, фронт — за квартал!

    Вот почему боевые действия за Бахмут смахивают на мясорубку с учетом того, что потери противника здесь не меньше, а то и больше. Но укроп в Бахмуте пытается отсидеться в обороне, мы давим, а наступать всегда тяжелее......

    https://t.me/voenkorKotenok/47203
    То есть рота гибнет ежедневно за 100-200 метров продвижения.:(
  9. Рядовой СА
    Рядовой СА Сегодня, 11:24
    -1
    Цитата: voyaka uh
    Вообще-то, он чистокровный русский из Владимирской области. Окончил Московское военное училище...

    Ну я из Владимирской области . Из города Мурома .Где былинный богатырь
    Илья Муромец 33 года сидел на печи.
    Ну так мочить товарища Сырского , как Соловья- разбойника. Хоть высокоточным
    оружием , хоть ковровой бомбардировкой...На Родине ему место только во
    Владимирском централе найдётся , где и фельдмаршал Паулюс сиживал.
  10. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 11:45
    +1
    Ситуация в Артемовске сложная и у кого выходит из под контроля надо еще осмыслить.Почему такие потери у ЧВК?Все знают нет снарядов.И почему эти 2,9 не сравняют с землей?Это все уже не настараживает ,а требует вмешательства высших чинов.