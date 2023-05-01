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В Гатчинском районе Ленинградской области неизвестные подорвали опору ЛЭП

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В Гатчинском районе Ленинградской области неизвестные подорвали опору ЛЭП

В Ленинградской области неизвестные подорвали одну опору ЛЭП, подрыв второй удалось предотвратить, установленное взрывное устройство нейтрализовано. Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем ТГ-канале.


Согласно сообщению, в районе Сусанинского поселения в Гатчинском районе Ленинградской области неизвестные подорвали одну опору ЛЭП, но электроснабжение населенных пунктов нарушено не было, переключение подстанций произошло автоматически. Еще одно взрывное устройство было обнаружено на соседней опоре линии электропередачи, оно не сработало по неизвестной причине. Прибывшие на место взрывотехники провели разминирование, нейтрализовав угрозу.

На второй обнаружен неизвестный предмет, предположительно, взрывное устройство

- заявил Дрозденко.

В настоящее время на месте происшествия работают представители правоохранительных органов и экстренных служб, проводится обследование других опор линии электропередачи на предмет установленных взрывных устройств.

Официального заявления по данному факту пока не было, предполагается, что подрыв осуществили украинские диверсанты или российские граждане из числа "сочувствующих Украине". К сожалению, таких индивидуумов в России довольно много.

Кстати, накануне украинские источники сообщали, что ГУР МО Украины получило от Зеленского добро на проведение диверсий и терактов на российской территории, для осуществления которых можно привлекать все имеющиеся силы и средства.
Использованы фотографии:
https://t.me/drozdenko_au_lo
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59 комментариев
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:44
    +9
    И так понятно, что кусаться будут... холеру надо уничтожать в самом разнощике болезни....
    Не искоренили в свое время....
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 10:51
      +5
      добро на проведение диверсий и терактов
      Мало того, что горим, уже и взрывать начали am Боюсь, что это надолго !
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 10:52
        +3
        ГУР МО Украины
        Вот и первая цель для откалибровки !
        1. УАЗ 452
          УАЗ 452 Сегодня, 10:55
          +6
          Так вроде и предыдущий год с лишним была в числе первых, но что-то ведь мешало... Думаете - вдруг вот сейчас звёзды сойдутся?
        2. K._2
          K._2 Сегодня, 11:55
          +1
          Надо уничтожать врага физически, это единственное, что отрезвляет, и пофигу, кто придете на смену, нового опять уничтожать, чтобы боялись
      2. Mouse
        Mouse Сегодня, 10:54
        +6
        Надо доделать недоделанное, выкорчевать с корнем! hi
      3. frruc
        frruc Сегодня, 10:59
        +4
        ........ или российские граждане из числа "сочувствующих Украине".

        Хочется назвать вещи своими именами. "Сочувствующие Украине" -это проплаченные индивидуумы, обиженные выходцы из украины, и засланные казачки из числа "беженцев".
        Следует ждать "аварий" на новом водоводе из Ростовской области, который сегодня торжественно запустили.
        1. Region-25.rus
          Region-25.rus Сегодня, 11:34
          +4
          "Сочувствующие Украине" -это проплаченные индивидуумы, обиженные выходцы из украины, и засланные казачки из числа "беженцев".
          Должен Вас огорчить. Лично знаю именно россиян, что сочувствуют и утверждают что ВС РФ ракетами намеренно лупит по мирняку в городах. Но эти в силу своего инфантилизма даже шнурки с трудом завязывают. А есть уверен и постарше и гораздо более упоротые.
        2. potap6509
          potap6509 Сегодня, 11:55
          +2
          В Брянской области подорвали рельсы, сошёл состав с топливом и пиломатериалами, всё сюсюкаем:https://avia.pro/news/poezd-soshel-s-rels-v-bryanskoy-oblasti-iz-za-predpolagaemogo-podryva-zheleznoy-dorogi
      4. ваш вср 66-67
        ваш вср 66-67 Сегодня, 11:00
        +5
        Цитата: Uncle Lee
        добро на проведение диверсий и терактов
        Мало того, что горим, уже и взрывать начали am Боюсь, что это надолго !

        А надо поступать просто! Поймали ( вычислили) такого подрывника, шашку ему в штаны и все дела! Никакого суда, никаких приговоров и на похороны не надо тратиться!
        Нескольких подрывников так проучить, и как бабка пошепчет!
        1. Piramidon
          Piramidon Сегодня, 11:45
          +2
          Цитата: ваш вср 66-67
          А надо поступать просто! Поймали ( вычислили) такого подрывника, шашку ему в штаны и все дела! Никакого суда, никаких приговоров и на похороны не надо тратиться!
          Нескольких подрывников так проучить, и как бабка пошепчет!

          Всегда удивляли подобные комменты, (типа на кол посадить, в задницу гранату вставить...). Ведь знает, что такого никто делать не будет, но ради плюсиков нужно выступить. Или просто высказать свои неумные фантазии
      5. bambr731
        bambr731 Сегодня, 11:03
        +7
        Нужно за каждую диверсию так отсыпать по Киеву, Львову и другим нацистским "питомникам", чтобы из убежищ не вылазили, а не пальчиком грозить. Сколько можно в деликатность играть? am
        1. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 11:32
          0
          Цитата: bambr731
          Сколько можно в деликатность играть?

          До тех пор игры в деликатность продолжатся пока не кончатся деликатесы у принимающих решения.
          Или пока не кончится терпение у не имеющих оных. hi
      6. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 11:13
        +4
        Упс... я только вчера отметился недоумением, где работа наших диверсантов в тылу врага. И намекнул, что завалить опору ЛЭП, порвать магистральный кабель связи обозначенный столбиком или кабельный колодец в городе, может любой подготовленный диверсант. Их нет у нас, или они все в кино, типа "Морские дьяволы", где адмирал (Батя) лично шарится по кустам? belay
        1. сергей_вакк
          сергей_вакк Сегодня, 11:50
          +1
          Никакие это не диверсанты,а местные за деньги.
    2. Николай310
      Николай310 Сегодня, 10:54
      +3
      Хватит вот этих глупостей про "своё время"...их была куча,смотавшихся в Канаду. Как там предлагаете искоренять?

      В 14м году надо было действовать решительно,в 22м воевать,а не о переговорах думать...а теперь,конечно...только на половцев все и сваливать...это же половцы выставки и конкурсы кашеваров проводили...а печенеги маленькую и компактную с какими-то "профессионалами" придумали
      1. Mouse
        Mouse Сегодня, 10:57
        0
        Я вооще-то про 45-ый.... а Канада не по пути... крюк делать надо... bully
    3. Аргон
      Аргон Сегодня, 10:56
      +2
      Эта их беззащитная реакция только развивает наш аппетит!
  2. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 10:45
    -2
    Как там с казахами границ? А обьезд постов уже на спутнике тракты видны.
  3. monetam
    monetam Сегодня, 10:46
    +5
    Необходимо как можно шире распространять информацию о задержаниях и жестком наказании подобных террористов, что бы другим неповадно было. Наверняка же исполнителем окажется кто- то из местных, кому "неизвестный дал задание по телефону и обещал 2000 рублей"
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 10:55
      +2
      Угу...для начала вообще неплохо бы КОГО-ТО задержать...а никак с убийцами Дугиной...вот она на камерах,а вот она уехала...и вообще оказывается она от Азова...но вы не думайте,мы всё знали и видели...
  4. faiver
    faiver Сегодня, 10:46
    +5
    дороги, города, поселки, кафешки, заправки утыканы видеокамерами - найти виновных и в назидание другим повесить публично, в противном случае нихрена не поможет...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:51
      +5
      Этих деятелей сначала поймать надо. А вообще желательно таких "как оказавших вооружённое сопротивление при задержании" утилизировать, чтобы потом за наш с вами счет не кормить в тюрьме лет 15-20....
      1. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 11:04
        0
        Представителей соответствующих "компетентных органов" сейчас будут теребить не по детски, чтобы немедленно нашли новоиспечённых партизан. Думаете, никому не придёт в голову идея назначить диверсантом какого-нибудь засветившегося на антивоенном митинге, на фамилии которых в списке просто ткнут пальцем ? Ну а чтобы не ломал дело, доказывая свою невиновность - шлёпнуть при задержании, и отчитаться. Есть тело - есть раскрытое дело, ордена и звания прилагаются.
        Если кто не в курсе - когда убийства, совершённые Чикатило расследовали, до него расстреляли двух посторонних граждан. Наши правоохранители на многое готовы, чтобы с себя "висяк" снять.
      2. AUL
        AUL Сегодня, 11:21
        0
        Цитата: Nexcom
        Этих деятелей сначала поймать надо. А вообще желательно таких "как оказавших вооружённое сопротивление при задержании" утилизировать, чтобы потом за наш с вами счет не кормить в тюрьме лет 15-20....

        Какие 15 - 20? Только публичное повешение, с широким освещением этого процесса в СМИ! По законам военного времени. Это будет доходчиво для особо одаренных. А в гуманизм играть - время не то!
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 11:41
          +1
          Именно такие - согласно закону. Никто их вешать не станет, нет такого закона. Нет никакого военного времени - официально идет СВО. Увы, но вот как-то так....
          1. Пижон
            Пижон Сегодня, 11:54
            +1
            Цитата: Nexcom
            Именно такие - согласно закону. Никто их вешать не станет, нет такого закона. Нет никакого военного времени - официально идет СВО. Увы, но вот как-то так....

            Может, такой закон следовало бы принять? Ну, вообще-то, ИМХО, многое что ещё надо бы сделать...
            Так что тут
            Увы, но вот как-то так....
            Вы правы...
    2. sabakina
      sabakina Сегодня, 11:35
      +2
      Цитата: faiver
      дороги, города, поселки, кафешки, заправки утыканы видеокамерами - найти виновных и в назидание другим повесить публично, в противном случае нихрена не поможет...

      Ага, в лесу на просеке все сосны увешаны ВЭБкамерами, а под каждой ёлкой установлен автоматический пулемёт! laughing
      1. Пижон
        Пижон Сегодня, 11:56
        -1
        Ага, в лесу на просеке все сосны увешаны ВЭБкамерами, а под каждой ёлкой установлен автоматический пулемёт! laughing
        Прямо как в Обитаемом острове wassat
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:52
    0
    В Гатчинском районе Ленинградской области неизвестные подорвали опору ЛЭП
    . Найдут, не найдут... может и не сразу, но таких, рано или поздно находят.
    Что с ними делать???
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:56
      +3
      С ними поступят согласно модифицированному закону - до 20 лет, если не ошибаюсь... если поймают....

      Ну или покажут - вот на камере они тащат взрывчатку, а вот пересекают границу с Прибалтикой.... И усё - нету их, сбежали.
    2. faiver
      faiver Сегодня, 11:09
      -1
      найдут, не найдут - ну да, на днях прочитал в новостях что ФСБ отчиталось о раскрытии убийства вице-губернатора Петербурга.... внимание, произошедшее в 1997 году.... без коментариев...
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 11:22
        +2
        Ну хорошо хоть раскрыли.....
        -----------------------
  6. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 11:03
    -1
    Необходимо возродить СМЕРШ. Такие предложения раздавались на данном ресурсе не раз... Гражданам России надо быть бдительными в том числе и находясь в сети. Кому то это не понравится? Конечно! Вот с недовольных надо и спросить серьезным образом-а почему и чем собственно вы недовольны в воюющей стране?!
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:09
      0
      Да не будет этого. Там на верху всех всё устраивает, похоже.... К сожалению.
    2. ВлР
      ВлР Сегодня, 11:13
      +4
      Кто будет возрождать? Кто будет руководить? И кто будет заниматься "работой в поле"? Сталин не на пустом месте СМЕРШ создавал. Была массовая и искренняя любовь к своей Родине, были преданные стране руководители, были самоотверженые компетентные исполнители, которые без раздумий шли под пули и на ножи диверсантов. А при нынешних властях 30 лет все, кому не лень оплевывали Россию, насмехались над Советским Союзом и презрительно называли его "Совком' - причём, не за гранты Совдепа, а за российские бюджетные деньги. И с придыханием
      "воспевали" Запад и "западные ценности". По ТВ показывали снятые на бюджетные средства антироссийские и антисоветские сериалы. Пошляки из Камеди и других програми ТНТ поливали грязью Россию, выставляя её граждан глупыми недоумками. Торжественно открывали памятники Сахарову и Солженицыну, строили Ельцин-центр.
      1. Игорь_Божко
        Игорь_Божко Сегодня, 11:18
        -2
        Ну а почему же у вас все время кто то на верху во всем виноват? А сами вы ничего вообще не видите? Ну хотя бы находясь в сети? Может быть всем нам с себя надо начать или это более хлопотно чем постоянно кивать на власть?!
      2. Игорь_Божко
        Игорь_Божко Сегодня, 11:23
        -2
        По поводу Сталина не желаете вспомнить,как прошли первые 2 года войны?! Вот если бы тогда был интернет то что??? Сколько бы народу полегло... И вы с подобной писаниной в первых рядах. Враг до волги дошел... Ну? Написали бы что нибудь подобное тому,что строчите сейчас и ...кайло в руках за счастье бы показалось. Извините у меня сейчас совещание. Если ответите напишу через пару часов.
        1. ВлР
          ВлР Сегодня, 11:27
          +1
          Может не надо сравнивать военные возможности современной Украины и Нацистской Германии? Они несопоставимы. Здесь напрашивается аналогия с Финской войной - тоже недооценка противника, неудачи, военная и экономическая помощь Финляндии от Европы и европейские добровольцы... Но потом быстрое исправление ошибок - и победа. А сейчас?
          1. УАЗ 452
            УАЗ 452 Сегодня, 11:36
            -3
            Но потом быстрое исправление ошибок - и победа. А сейчас?

            Почитайте официально подтверждённые цифры потерь Финляндии и РККА. Вы хотите сейчас таких побед? А может ещё и поправку сделаем на соотношение мощи СССР/Финляндия и РФ/Украина? Какой вариант соотношения сил менее благоприятен для нас?
            Так вперёд - в окопы и приближайте. Или как всегда - возраст, болезни, уже отдал все долги Родине, а "можемповторить" должны другие?
    3. frruc
      frruc Сегодня, 11:25
      +4
      Игорь_Божко ......Гражданам России надо быть бдительными в том числе и находясь в сети.

      Конечно, не только в сети, но и на улице, на природе. Например, при визуальном наблюдении полета БПЛА, знать куда звонить и форму устного сообщения.
    4. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 11:30
      -2
      Вот с недовольных надо и спросить серьезным образом-а почему и чем собственно вы недовольны в воюющей стране?!

      Вот за слова о "воюющей стране" с Вас и спросят по всей строгости закона, как уже со многих спросили. И спрашивать будет возрождённый СМЕРШ.
  7. ВлР
    ВлР Сегодня, 11:06
    +3
    Дорого обойдётся России необъяснимая "наивность" Путина, отказавшегося в 2014 г. поддержать массовое движение Русской весны и его странное желание во что бы то ни стало понравиться Меркель и Олланду.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:15
      +2
      Многие российские руководители стремились в дружбаны к Западу. Например Борька-поллитра дружбанился с другом-Биллом, проникновенные письма ему писал.... Результат такой "дружбы" аукается до сих пор....
      Даже Меркель обманула "друга Владимира" Минскими соглашениями - сама об этом эаявила год назад..
    2. frruc
      frruc Сегодня, 11:17
      0
      ВлР........желание во что бы то ни стало понравиться Меркель и Олланду.

      Тогда было другое, это были партнеры. А тут вдруг эти самые партнеры взяли и так жестоко обвели вокруг пальца (тупо на..и) главного гаранта. С 2014тг. много воды утекло, все меняется.
      1. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 11:39
        +3
        С 2014тг. много воды утекло, все меняется.

        А что меняется? Гарант другой? МО другой? Во власти много появилось свежих лиц за эти 9 лет? Это кто же?
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:08
    +1
    Неизвестныые? Тут не далее, как вчера один известный всем деятель разрешил проводить диверсии на территории РФ. А мы СПИМ!!!
  9. isv000
    isv000 Сегодня, 11:10
    0
    Где удары по центрам решений?! Обещанных в начале войны?! am
    1. faiver
      faiver Сегодня, 11:36
      0
      в твиттере у одного заместителя одного совета.....
    2. Москаль 55
      Москаль 55 Сегодня, 11:38
      0
      Вашингтон, Лондон..., Рублевка, музей Ельцина, фонд Горбачева...
  10. Joker62
    Joker62 Сегодня, 11:28
    0
    В Гатчинском районе Ленинградской области неизвестные подорвали опору ЛЭП

    Зря это они так делают. Просто не учитывают то, что ФСБ и контрразведка будут еще злее на предмет диверсии, особенно лиц из "404".
    Напяют до максимум до пожизненно. Луше в конституции России отменили пункт о запрете смертной казни. Берите пример от беларуссов - там четко понимают, за сверх дозволенности - смертная казнь.
  11. Москаль 55
    Москаль 55 Сегодня, 11:34
    0
    Слишком долго мы расписывали ужасы 37 года. Теперь придется мириться и терпеть потери, если не созреем до "ограничений свобод" и до "стукачества". А как вы хотели?
  12. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 11:37
    0
    А Песков наверное не в курсе. Как всегда, по его словам - не располагает информацией.
  13. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 11:38
    0
    А ведь группа не найдена.Значит ждите новых диверсий.Уровень проведения "акции"не сколько нанести ущерб,сколько посеять панику.А вот тут полностью согласен с мнением о беженцах и ждунов.Мало иметь информацию,нужно уметь ее пользоваться,сколько просто наглых высказываний в адрес РФ со стороны типо беженцев?Много и какая реакция редко что то предпринимается кроме штрафа.С этого и надо начинать с сочуствующих как беженцев так и граждан РФ.
  14. мусоргский
    мусоргский Сегодня, 11:45
    0
    Они разбрелись по всей России, теракты будут продолжаться. А Закон наш от сурового очень далёк. Мы и здесь белые и пушистые.
  15. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 11:54
    0
    Долго ещё будем сюсюкаться с 404? Полу меры не работают! Надо больше и мощнее в разы! Чтобы до самой атлантики обоссались недоделаные приспешники сша!
  16. фа2998
    фа2998 Сегодня, 11:55
    0
    Упс! Начали Россию "демилиторизировать".Все точно по плану? Будем ждать взрывы заводов и пр.?
    Конфликт явно затянули,дали "оправится" противнику.Думаю теперь ход за Украиной.Посмотрим как наши справятся с контрнаступлением. soldier hi
  17. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 11:56
    +1
    Неужели же у нас так до сих пор и не поняли, что НЕТ "хороших" и "плохих" украинцев! Всё! Мозги этого народа полностью переформатированы! Это однозначно полностью нация тотальных врагов всего русского!
    Нельзя больше играть в дружелюбного "брата", переживающего за то, как там бедный украинский народ под пятой нацистов живёт... Да отлично живёт! Потому что ОН САМ И ЕСТЬ НАЦИСТ!
    И больше нет места для реверансов - они слишком дорого обходятся для России! Нет братьев - есть ВРАГ! С этой террористической территорией надо поступать так, как поступали американцы со своими врагами на Ближнем Востоке - Ирак, Афган, Ливия...
  18. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 11:57
    0
    Не думаю, что никто не видел в округе подозрительных людей....