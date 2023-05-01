В Гатчинском районе Ленинградской области неизвестные подорвали опору ЛЭП

На второй обнаружен неизвестный предмет, предположительно, взрывное устройство

В Ленинградской области неизвестные подорвали одну опору ЛЭП, подрыв второй удалось предотвратить, установленное взрывное устройство нейтрализовано. Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем ТГ-канале.Согласно сообщению, в районе Сусанинского поселения в Гатчинском районе Ленинградской области неизвестные подорвали одну опору ЛЭП, но электроснабжение населенных пунктов нарушено не было, переключение подстанций произошло автоматически. Еще одно взрывное устройство было обнаружено на соседней опоре линии электропередачи, оно не сработало по неизвестной причине. Прибывшие на место взрывотехники провели разминирование, нейтрализовав угрозу.- заявил Дрозденко.В настоящее время на месте происшествия работают представители правоохранительных органов и экстренных служб, проводится обследование других опор линии электропередачи на предмет установленных взрывных устройств.Официального заявления по данному факту пока не было, предполагается, что подрыв осуществили украинские диверсанты или российские граждане из числа "сочувствующих Украине". К сожалению, таких индивидуумов в России довольно много.Кстати, накануне украинские источники сообщали, что ГУР МО Украины получило от Зеленского добро на проведение диверсий и терактов на российской территории, для осуществления которых можно привлекать все имеющиеся силы и средства.