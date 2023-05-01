В прессе США: американский ОПК не успевает восполнять боеприпасы, поставляемые на Украину

Американский ОПК не успевает восполнять боеприпасы, отправляемые на Украину. Предприятиям США не удается их достаточно быстро производить.Об этом говорится в статье, опубликованной в американской газете Wall Street Journal.Оборонная промышленность Соединенных Штатов испытывает нехватку сырья, современного оборудования, электронных комплектующих, высокопрофессиональных кадров. В прессе США отмечается, что для наращивания объемов производства предприятия ОПК не обладают достаточными мощностями. Но и расширять их они не торопятся, так как не получают от Пентагона гарантий того, что эти мощности будут загружены заказами в долгосрочной перспективе. Да и финансирование этой части ОПК правительством Америки нельзя назвать регулярным и бесперебойным.Впрочем, американские производители боеприпасов не сидят сложа руки. Они ввели на предприятиях дополнительные смены, оптимизировали поставки сырья и комплектующих, модернизируют оборудование. Эти шаги направлены на увеличение объемов выпуска боеприпасов для ПТРК Javelin, артиллерийских снарядов, ракет и многого другого, что в большом количестве поставляется на Украину, опустошая американские военные склады.Конечно, заявления американских СМИ о нехватке боеприпасов для Вооруженных сил страны могут иметь под собой реальные основания, а могут и являться дезинформацией, предназначенной для внутреннего или зарубежного «потребителя». Впрочем, из-за украинского конфликта дефицит боеприпасов стали сейчас испытывать очень многие страны.