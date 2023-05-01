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В прессе США: американский ОПК не успевает восполнять боеприпасы, поставляемые на Украину

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В прессе США: американский ОПК не успевает восполнять боеприпасы, поставляемые на Украину

Американский ОПК не успевает восполнять боеприпасы, отправляемые на Украину. Предприятиям США не удается их достаточно быстро производить.


Об этом говорится в статье, опубликованной в американской газете Wall Street Journal.

Оборонная промышленность Соединенных Штатов испытывает нехватку сырья, современного оборудования, электронных комплектующих, высокопрофессиональных кадров. В прессе США отмечается, что для наращивания объемов производства предприятия ОПК не обладают достаточными мощностями. Но и расширять их они не торопятся, так как не получают от Пентагона гарантий того, что эти мощности будут загружены заказами в долгосрочной перспективе. Да и финансирование этой части ОПК правительством Америки нельзя назвать регулярным и бесперебойным.

Впрочем, американские производители боеприпасов не сидят сложа руки. Они ввели на предприятиях дополнительные смены, оптимизировали поставки сырья и комплектующих, модернизируют оборудование. Эти шаги направлены на увеличение объемов выпуска боеприпасов для ПТРК Javelin, артиллерийских снарядов, ракет и многого другого, что в большом количестве поставляется на Украину, опустошая американские военные склады.

Конечно, заявления американских СМИ о нехватке боеприпасов для Вооруженных сил страны могут иметь под собой реальные основания, а могут и являться дезинформацией, предназначенной для внутреннего или зарубежного «потребителя». Впрочем, из-за украинского конфликта дефицит боеприпасов стали сейчас испытывать очень многие страны.
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4 комментария
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 11:01
    0
    Под нехваткой боеприпасов США вуалируюи контрабанду оружия по миру. Они получают огромные деньги. Правда не само государство,а именно конгрессмены и генералы. Мы все смотрели голливудские фильмы)))
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:02
    +1
    Ничего, чехов запрягут - те в 4 смены стараться будут для светочей демократии. Опять же Юж. Корея обещала поставить боеприпасы
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:02
    +1
    В прессе США: американский ОПК не успевает восполнять боеприпасы, поставляемые на Украину
    . Они много где стараются прикупить или вымучить, что б салорейху снабдить всем необходимым.
    Они кроили этот мир под себя долгое время и зависимых, от них, не мало.
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:05
    +1
    Деза... запаслись на многие века.... и все как, обычно- денюжку срубить... ясно одно... расслаблятся нельзя! soldier