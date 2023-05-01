Воздушные силы ВСУ получили на вооружение американские 127-мм неуправляемые авиационные ракеты Zuni

Воздушные силы ВСУ получили на вооружение американские 127-мм неуправляемые ракеты Zuni "воздух - земля", предназначенные для поражения наземных объектов, а также бронетехники. Об этом заявил командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.
Американцы поставили Украине неназванное количество неуправляемых авиационных ракет Zuni. В январе в одном из пакетов военной помощи США отправили примерно 4 тысячи 127-мм НАР, но сколько в общем было поставлено ракет неизвестно. Новые боеприпасы применяются на штурмовиках Су-25.
По сути, 127-мм НАР Zuni является аналогом советской/российской неуправляемой 122-мм ракеты С-13 "Тулумбас". Боеприпасы почти идентичные, с некоторыми отличиями, например, по дальности поражения, у американской ракеты заявленная дальность 8 км, у нашей - от 3 до 6. Все НАР семейства С-13 используются с пусковыми блоками Б-13Л на пять изделий каждый, американские Zuni с контейнером LAU-10, имеющим четыре направляющие.
НАР Zuni была разработана в 50-х годах прошлого века, серийное производство началось в 1958 году. Наиболее активно применялась во время боевых действий во Вьетнаме, а также в других конфликтах с участием американцев.
Основные характеристики ракеты Zuni: диаметр - 127 мм, длина - 2790 мм, масса - 46,3 - 61,6 кг в зависимости от двигателя и боевой части, масса боевой части: 20,7 - 25,6 кг (осколочно-фугасная, фугасная, бронебойная, осветительная и дымовая), максимальная скорость - 725 м/c, дальность стрельбы - 8 км.