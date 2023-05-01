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Воздушные силы ВСУ получили на вооружение американские 127-мм неуправляемые авиационные ракеты Zuni

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Воздушные силы ВСУ получили на вооружение американские 127-мм неуправляемые авиационные ракеты Zuni

Воздушные силы ВСУ получили на вооружение американские 127-мм неуправляемые ракеты Zuni "воздух - земля", предназначенные для поражения наземных объектов, а также бронетехники. Об этом заявил командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.


Американцы поставили Украине неназванное количество неуправляемых авиационных ракет Zuni. В январе в одном из пакетов военной помощи США отправили примерно 4 тысячи 127-мм НАР, но сколько в общем было поставлено ракет неизвестно. Новые боеприпасы применяются на штурмовиках Су-25.

По сути, 127-мм НАР Zuni является аналогом советской/российской неуправляемой 122-мм ракеты С-13 "Тулумбас". Боеприпасы почти идентичные, с некоторыми отличиями, например, по дальности поражения, у американской ракеты заявленная дальность 8 км, у нашей - от 3 до 6. Все НАР семейства С-13 используются с пусковыми блоками Б-13Л на пять изделий каждый, американские Zuni с контейнером LAU-10, имеющим четыре направляющие.

НАР Zuni была разработана в 50-х годах прошлого века, серийное производство началось в 1958 году. Наиболее активно применялась во время боевых действий во Вьетнаме, а также в других конфликтах с участием американцев.

Основные характеристики ракеты Zuni: диаметр - 127 мм, длина - 2790 мм, масса - 46,3 - 61,6 кг в зависимости от двигателя и боевой части, масса боевой части: 20,7 - 25,6 кг (осколочно-фугасная, фугасная, бронебойная, осветительная и дымовая), максимальная скорость - 725 м/c, дальность стрельбы - 8 км.
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7 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 11:28
    +3
    А вот меня больше всего "нравятся" надписи, которые они пишут на тех ракетах... ФАРИСЕИ. Потому, что это пишут люди расстрелявшие с воздуха детский пляж ЗуГРЭС в Донецке в 2014 году...
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:29
    0
    Интересно какого года выпуска эти Zuni ? Наверно не самых последних лет....
  3. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 11:33
    0
    Как пускать будут - с пикирования или кабрирования?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:36
      0
      Да чтоб они у шароварных жахнули не сойдя с пусковых...
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 12:00
      0
      Цитата: Pavel57
      Как пускать будут -

      по принципу : "На кого Бог пошлет"
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:41
    +1
    Эта фотка ракет Зуни засветилась с утра в NYT ,на заднем плане СУ 25.
  5. NotPetya
    NotPetya Сегодня, 11:59
    0
    По сути, 127-мм НАР Zuni является аналогом советской/российской неуправляемой 122-мм ракеты С-13 "Тулумбас".

    Ввод в заблуждение или не владение материалом?
    С 2011 года они производятся с лазерным наведением и представляют собой высокоточное оружие. Разработка велась с 2007 и аналогична обновленной системе Advanced Precision Kill Weapon System к Hydra 70.
    Ракета Zuni состоит из новой секции управления и наведения WGU-58/B, которая прикреплена к передней части неуправляемой ракеты Zuni и боеголовки. Ракета Zuni с лазерным наведением совместима с любым самолетом, который оснащён ПУ LAU-10.
    Ракета Zuni с лазерным наведением успешно поражают как стационарные, так и движущиеся цели.