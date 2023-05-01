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Американский общественный деятель назвал причину возможного прекращения помощи Киеву

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Американский общественный деятель назвал причину возможного прекращения помощи Киеву

Соединенные Штаты могут перестать поставлять Украине вооружение и боеприпасы. При определенных условиях Вашингтон пойдет на такой неожиданный шаг.


Об этом заявил участник общественного движения «Защитники свободы, справедливости равноправия штата Вирджиния» Фил Вайлейто, координирующий работу проекта «Кампания солидарности с Одессой».

Американский общественный деятель назвал причину возможного прекращения военной помощи Киеву. По его мнению, это произойдет, если в Вашингтоне осознают невозможность победы над РФ.

Что их остановит? Если говорить честно, это понимание того, что они не могут победить

- считает Вайлейто.

Он отметил также, что простые налогоплательщики из США уже задумываются о том, что поставки для Киева оплачиваются из их кармана, притом весьма щедро.

Впрочем, отмечает общественник, помощь американских властей Украине обусловлена стремлением сделать Россию слабее. И это не просто его версия, ведь такое утверждение основано на недавнем заявлении министра обороны США Ллойда Остина. Да и другие чиновники из руководства Североатлантического альянса и стран Европы ранее тоже озвучивали подобное мнение.

Вполне возможно, что они правы. Ведь Западу гораздо выгоднее не уничтожить Россию, а превратить ее в послушный и экономически отсталый сырьевой придаток. Поэтому он оказывает на нашу страну санкционное давление и периодически пытается расшатывать ситуацию изнутри.
Использованы фотографии:
Минобороны США
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17 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 12:11
    +4
    У пиндов вечная мечта - капиталл! Так что им выгодно прибрать к рукам то чем русские владеют "не справедливо"! Вот если они будут этим владеть , это будет демократично
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 12:26
      +2
      Цитата: Аргон
      это будет демократично

      Они всему миру несут свободу и демократию ! Пример: Югославия, Ливия, Ирак, Сирия....Список большой, весь не поместится !
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 12:33
        +2
        Цитата: Uncle Lee
        ....Они всему миру несут свободу и демократию ! ....

        При получении прибыли для себя.... один обозреватель предположил, что США бросили Афган потому, что появилось много дешёвых синтетических препаратов и Афган как наркотрафик стал невыгоден request что-то в этом есть, Владимир Владимирович? hi
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 13:19
          +1
          Привет Дмитрий soldier
          Для некоторых, понятие ВЫГОДА, стоит на первом месте, а какая то победа, это так, для глупых романтиков.
          1. Reptiloid
            Reptiloid Сегодня, 14:09
            0
            Приветствую Виктор hi Хорошего Вам праздничного дня!
            Цитата: rocket757
            .....Для некоторых, понятие ВЫГОДА, стоит на первом месте, .....

            И это очень интересно. То, что было выгодно 20лет, как только стало невыгодно ---- отбросили? Что бы Украина стала неинтересна? Как-то не верится, что это быстро произойдёт recourse Но ---- у дяди Сэма свои аргументы
  2. solar
    solar Сегодня, 12:20
    +2
    Американский общественный деятель назвал причину возможного прекращения помощи Киеву

    Эти заголовки мне напоминают 2014-15 год, когда периодически как по команде (почему как?) все сми рассказывали, что Запад вот-вот санкции отменит против России.
    И сейчас видим- интернет завален сообщениями это ли эксперта, то ли активиста.
    Известия
    В США предрекли остановку помощи ВСУ из-за осознания непобедимости РФ
    Эксперт Вайлейто: США прекратят помощь ВСУ, если поймут, что не могут победить Россию

    ТАСС
    Эксперт: США прекратят поставки оружия Украине, если поймут, что не могут победить Россию
    Координатор проекта "Кампания солидарности с Одессой" Фил Вайлейто выразил мнение, что Вашингтон вовлечен в помощь Киеву, так как хочет ослабить Москву

    Газета ру
    Активист Валейто: США прекратят поставки оружия Киеву, если осознают недостижимость победы

    1. Динго
      Динго Сегодня, 13:26
      0
      Эти заголовки мне напоминают 2014-15 год, когда периодически как по команде (почему как?) все сми рассказывали, что Запад вот-вот санкции отменит против России.

      Знаете, когда спышу такие выражения, на ум сразу приходит поговорка - "д..... думкой богатеет"... И сразу вспоминаются слова профессора Преображенского "о читании газет на ночь"... Но "Швондеры" этого не понимают...
  3. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 12:20
    0
    И так понятно что победить у украинцев нет шансов никаких. Значит врёт . И помощь будет пока последний украинец не осознает что его враг не на востоке как они все думают. А за океаном , на западе
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:26
      +1
      Не осознают. У них на Западе только дружбаны которые помогают им "воювати с москалями-захватчиками" (с)
      1. Аргон
        Аргон Сегодня, 13:54
        0
        Говоришь им об этом , они с пеной у рта начинают доказывать , что в Америке вся сила и мощь, а Россия им принесла только бедность... Подробности споров не буду приводить тут. Слишком долго и нудно
    2. Пижон
      Пижон Сегодня, 12:31
      -2
      ...пока последний украинец не осознает что его враг не на востоке как они все думают. А за океаном , на западе
      "Надежды юношей питают, отраду старым подают... " (М. Ю. Ломоносов)
      Не осознают они. Так же, как и немцы ничего не осознали в 1941-1945 гг.
  4. PASus
    PASus Сегодня, 12:29
    +2
    Не стоит надеяться на то что американцы отступят, уж слишком долго и тщательно они готовили жертвенного хряка "украина" на убой чтобы все бросить.
    Надежда только на собственные силы!!!
    Кмк, для начала внутри гнид нужно передавить, либерашек мерзких, сидят сейчас попритихли, но добровольно-принудительных проектов в стране можно много начать.
    1. Динго
      Динго Сегодня, 13:37
      0
      для начала внутри гнид нужно передавить, либерашек мерзких, сидят сейчас попритихли

      Да, но для этого нужна политическая воля. А ожидать ее в стране без идеологии (запрещена Конституцией), но с "идеологией" барыг и торгашей (не запрещена Конституцией) по крайней мере наивно... СВО это ярко высветило.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:17
    +1
    Американский общественный деятель назвал причину возможного прекращения помощи Киеву

    Что их остановит? Если говорить честно, это понимание того, что они не могут победить
    . Понятие победа, по разному интерпретируется в разных кругах, разными группами лиц...
    Всё не так однозначно, везде и сразу.
    Вопрос простой... заработать кучу бабла, не взирая на какие то результаты, вообще, это может считается победой, кем то???
    Ещё много подобных вопросов можно задать... впрочем, зачем их задавать, надо добиваться только того, что мы считаем победой, а на остальное пф-е.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:06
      0
      Цитата: rocket757
      Понятие победа, по разному интерпретируется в разных кругах, разными группами лиц...

      Удивительно, сегодня в Эстонии красный день. Не грех и выпить (что сделал) за взятие Рейхстага.
    2. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 14:17
      0
      Знаете, Виктор, я часто вспоминаю их напоминания, что они победили нас в холодной войне. Но ведь не они победили. Это предатели с нашей стороны старались, подкопы делали..... Без той "проклятой касты", как называл Сталин ---- никогда бы СССР не разрушить
  6. carpenter
    carpenter Сегодня, 14:03
    0
    Поэтому он оказывает на нашу страну санкционное давление и периодически пытается расшатывать ситуацию изнутри.

    Так это уже всем известно, начиная с 1991 года. Страна разделилась на лагерь патриотов, но как всегда найдется 5-я колонна мразей.