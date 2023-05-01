Американский общественный деятель назвал причину возможного прекращения помощи Киеву

Что их остановит? Если говорить честно, это понимание того, что они не могут победить

Соединенные Штаты могут перестать поставлять Украине вооружение и боеприпасы. При определенных условиях Вашингтон пойдет на такой неожиданный шаг.Об этом заявил участник общественного движения «Защитники свободы, справедливости равноправия штата Вирджиния» Фил Вайлейто, координирующий работу проекта «Кампания солидарности с Одессой».Американский общественный деятель назвал причину возможного прекращения военной помощи Киеву. По его мнению, это произойдет, если в Вашингтоне осознают невозможность победы над РФ.- считает Вайлейто.Он отметил также, что простые налогоплательщики из США уже задумываются о том, что поставки для Киева оплачиваются из их кармана, притом весьма щедро.Впрочем, отмечает общественник, помощь американских властей Украине обусловлена стремлением сделать Россию слабее. И это не просто его версия, ведь такое утверждение основано на недавнем заявлении министра обороны США Ллойда Остина. Да и другие чиновники из руководства Североатлантического альянса и стран Европы ранее тоже озвучивали подобное мнение.Вполне возможно, что они правы. Ведь Западу гораздо выгоднее не уничтожить Россию, а превратить ее в послушный и экономически отсталый сырьевой придаток. Поэтому он оказывает на нашу страну санкционное давление и периодически пытается расшатывать ситуацию изнутри.