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На вооружение ВСУ поступят ударные беспилотники Punisher

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На вооружение ВСУ поступят ударные беспилотники Punisher

Боевики нацистской бригады "Азов"*(*террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации) ВСУ тренируются применять ударные беспилотники Punisher украинского производства. Кроме того, аэроразведчики "Азова"* готовятся к использованию разведывательных беспилотных авиационных комплексов "Фурия". Этот комплекс принят на вооружение ВСУ в 2020 году и является первым украинским беспилотником, разработанным частной компанией. Комплекс "Фурия" включает в себя три беспилотных летательных аппарата, оснащенные дневными и ночными модулями полезной нагрузки.


Ударный комплекс Punisher состоит из ударного дрона и наземной станции управления. Беспилотный комплекс предназначен для поражения сил и средств противника.

Многоразовый ударный беспилотник Punisher разработан и производится украинской компанией UA Dynamics для ведения специальных разведывательных действий и реализации тактики налетов на важные военные объекты с усиленной защитой в глубоком тылу противника.

Сообщается, что в ближайшее время украинские боевики получат первые 5 подобных комплексов.

Беспилотник способен сбрасывать 75 мм малогабаритные неуправляемые фугасные авиабомбы длиной 500 мм. Согласно заявленным производителем характеристикам, максимальная скорость передвижения БПЛА Punishеr составляет 198 км/ч, крейсерская скорость - 22 м/с. Беспилотник способен находиться в воздухе до 90 минут.

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9 комментариев
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  1. Попуас
    Попуас Сегодня, 12:42
    0
    150 км за 90 мин пролетит...Если многоразовый,то 75 км.,и вернуться обратно.. recourse какой к черту глубокий тыл request
    1. solar
      solar Сегодня, 12:54
      +4
      Как сказать. Покрывает практически всю глубину Херсонской области до берега Черного моря и выезда из Крыма на Перекопе. Если в случае начала украинского наступления на этом направлении будут висеть над дорогами- то логистику это заметно осложнит. Вопрос в их количестве.
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 12:56
      -6
      А ещё и бонбы из канализационных труб laughing
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:32
    0
    На вооружение ВСУ поступят ударные беспилотники Punisher
    . Понятно, что малоразмерные дронй несут угрозу конкретной категории объектов!!! Но у нас и таких хватает и не так что б сильно далеко, достать их могут.
    Необходимо создавать специальную систему защиты от москитного воздушного флота, это явная угроза и на долго!!!
  3. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 13:41
    -2
    Это ерунда, у нас их гораздо больше разрабатывается, чем у них поступает.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 13:51
      +1
      Разрабатывается и уже поступает абсолютно разные варианты.
  4. Хорон
    Хорон Сегодня, 13:46
    -1
    Многоразовый ударный беспилотник Punisher разработан и производится украинской компанией UA Dynamics

    Почему эта компания ещё работает? belay
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 13:51
      0
      Скорее всего в Польше трудятся идоры.
      1. Хорон
        Хорон Сегодня, 14:32
        0
        Цитата: ASAD
        Скорее всего в Польше трудятся идоры.

        Тогда вариант как с Дарьей Дугиной, только уже нами должны отрабатываться. Прополкой укропа надо заниматься в любой точке мира, иначе ни какие "красные линии" не будут восприниматься всерьёз. Видимо часть акций этой конторы принадлежит китайским "партнёрам" или нашим "патриотам". recourse