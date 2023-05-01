На вооружение ВСУ поступят ударные беспилотники Punisher

Боевики нацистской бригады "Азов"*(*террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации) ВСУ тренируются применять ударные беспилотники Punisher украинского производства. Кроме того, аэроразведчики "Азова"* готовятся к использованию разведывательных беспилотных авиационных комплексов "Фурия". Этот комплекс принят на вооружение ВСУ в 2020 году и является первым украинским беспилотником, разработанным частной компанией. Комплекс "Фурия" включает в себя три беспилотных летательных аппарата, оснащенные дневными и ночными модулями полезной нагрузки.
Ударный комплекс Punisher состоит из ударного дрона и наземной станции управления. Беспилотный комплекс предназначен для поражения сил и средств противника.
Многоразовый ударный беспилотник Punisher разработан и производится украинской компанией UA Dynamics для ведения специальных разведывательных действий и реализации тактики налетов на важные военные объекты с усиленной защитой в глубоком тылу противника.
Сообщается, что в ближайшее время украинские боевики получат первые 5 подобных комплексов.
Беспилотник способен сбрасывать 75 мм малогабаритные неуправляемые фугасные авиабомбы длиной 500 мм. Согласно заявленным производителем характеристикам, максимальная скорость передвижения БПЛА Punishеr составляет 198 км/ч, крейсерская скорость - 22 м/с. Беспилотник способен находиться в воздухе до 90 минут.