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Украинская военная разведка планирует серию ударов по аэродромам ВКС РФ в Крыму и Ростовской области

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Украинская военная разведка планирует серию ударов по аэродромам ВКС РФ в Крыму и Ростовской области

Украина активизируется в преддверии предстоящего контрнаступления, в ближайшее время на территории России будет проведена серия диверсионных и террористических актов с целью акцентировать внимание на внутренних проблемах России. Кроме того, планируется нанесение ударов по военным аэродромам в Крыму и Ростовской области.


Главное разведывательное управление Минобороны Украины разработало план операции по нанесению ударов по военным аэродромам в Крыму и Ростовской области. Удары будут нанесены во время активной фазы контрнаступления с целью нейтрализации боевой авиации ВКС России. Кроме самих аэродромов, целями также будут военные склады. По имеющейся информации, озвученной украинскими источниками, операция разрабатывалась совместно ГУР МО Украины и разведкой Великобритании. Для ударов планируется массированное использование беспилотников и ракет.

Кроме того, сообщается, что британская Mi-6 предложила разработать операцию с ударом по Белгородской области с захватом областного центра, что даст необходимый психологический эффект и отвлечет внимание от направления основного удара. Также, это позволит перенести боевые действия на российскую территорию и создаст панику. Сообщается, что в Харькове якобы уже создана специальная группа, которая и будет реализовывать планы британской разведки.

Стоит отметить, что озвученные планы Киева вполне реальные и могут быть реализованы, в том числе и нападение на Белгородскую область, хотя в Вашингтоне в грудь себя стучали заявляя, что не позволят Украине наносить удары по российской территории. Однако, в Киеве уже давно игнорируют предупреждения западных союзников, Зеленский уже примерил на себя шапку Наполеона и возомнил себя великим полководцем.

С другой стороны, все эти сообщения могут быть вбросами для дезинформации российского командования с целью распыления сил в преддверии наступательной операции. Будем надеяться, что наши в курсе всех задумок Киева, разведка работает.
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42 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:30
    +14
    После сегодняшних терактов под Питером и Брянском не удивлюсь ничему.Они даже не скрываются,предупреждают
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:39
      +11
      Кроме того, сообщается, что британская Mi-6 предложила разработать операцию с ударом по Белгородской области с захватом областного центра, что даст необходимый психологический эффект и отвлечет внимание от направления основного удара. Кроме того, это позволит перенести боевые действия на российскую территорию и создаст панику. Сообщается, что в Харькове якобы уже создана специальная группа, которая и будет реализовывать планы британской разведки.


      Главное разведывательное управление Минобороны Украины разработало план операции по нанесению ударов по военным аэродромам в Крыму и Ростовской области. Удары будут нанесены во время активной фазы контрнаступления с целью нейтрализации боевой авиации ВКС России.


      Вот к чему приводят заигрывания и боевые действия не в полную силу.К тому что боевые возможности и аппетиты соперника растут.
      1. cmax
        cmax Сегодня, 14:17
        +1
        Цитата: Orange-Bigg
        Вот к чему приводят заигрывания и боевые действия не в полную силу.К тому что боевые возможности и аппетиты соперника растут.

        При чем здесь заигрывание, как наши могут, так и отвечают и теми средствами которые есть сейчас, а не 2030 году.. Плюс - некоторых генералов "не так и и не тому" в академиях учили или они прогуливали занятия. Отсюда и результат. Вражеские аналитики все это видят. Почитайте в оригиналах зарубежную военные издания ( Google переводчик поможет). Пока, отзывы о нашей армии ниже плинтуса, как про вооружение, так и про тактику ведения боёв и уровень командования. Надеюсь наша армия ещё заставить говорить о себе в уважительном тоне!
        1. частное лицо
          частное лицо Сегодня, 14:39
          0
          Плюс - некоторых генералов "не так и и не тому" в академиях учили или они прогуливали занятия

          А ещё наш министр обороны даже не военный генерал и да самый главный росгвардеец тоже не военный. Каков поп таков и приход.
  2. егерь650
    егерь650 Сегодня, 12:32
    +1
    Нападение на Белгород, это однозначно угроза и дает полное революционное право на применение ТЯО!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:35
      +9
      А чем отличается Белгород,от других населенных пунктов России по которым уже совершены нападения?
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 12:47
        +4
        Цитата: dmi.pris1
        А чем отличается Белгород,от других населенных пунктов России по которым уже совершены нападения?


        От того же Херсона и Запорожья чем отличается?Ничем.
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 13:58
        +2
        Цитата: dmi.pris1
        А чем отличается Белгород,от других населенных пунктов России по которым уже совершены нападения?

        А почему, так ровно дышат Львов, Тарнополь, Луцк и даже Чернигов.
    2. 1976AG
      1976AG Сегодня, 12:47
      +4
      Цитата: егерь650
      Нападение на Белгород, это однозначно угроза и дает полное революционное право на применение ТЯО!


      Но в первую очередь уничтожение высшего военного и политического руководства украины.
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 13:19
        0

        ....................................................
      2. Deon59
        Deon59 Сегодня, 13:22
        -1
        Кто уничтожает себе подобных.Ворон ворону глаз не выклюет
    3. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 13:18
      +2
      Нападение на Белгород, это однозначно угроза и дает полное революционное право на применение ТЯО!

      Одиночное применение зарядов в 0.5кт имеет смысл только при серьезных скоплении противника на площади например 1км в диаметре. Но на таких площадях скопления достойные ТЯО как правило не допускаются. При наступлении противника широким фронтом есть смысл только массированное применение ТЯО. Вывод. Перспективы использования ТЯО - только для критических ситуаций. Да и не вундервафля это.
      1. егерь650
        егерь650 Сегодня, 13:47
        -1
        Пару ядерных взрывов и войска всу разбегутся, а зеля выйдет с белым флагом, и актом о капитуляции.
    4. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:56
      0
      Цитата: егерь650
      Нападение на Белгород, это однозначно угроза и дает полное революционное право на применение ТЯО!

      С ТЯО, вы перегнули, но Белфаст или Абердин, можно захватить.
      1. Простой
        Простой Сегодня, 14:02
        -1
        Цитата: tihonmarine
        С ТЯО, вы перегнули,


        Что это вдруг?

        Создать радиоактивные зоны для воспрещения поставок оружия стран НАТО бандеровскому государству, которое теряет берега дозволеного.
    5. Metallurg_2
      Metallurg_2 Сегодня, 14:06
      0
      Стратегического. На месте Украины должна остаться радиоактивная дырка в глобусе.
      1. Простой
        Простой Сегодня, 14:15
        0
        Вообще без разницы ваши нянчинья с бандеровской властью.

        Это как в анекдоте:
        Мама акула учит дочку охотиться на людей. - Дочка ты высунь плавник и вокруг человека проплыви 3 круга и ешь. - Мам, а сразу нельзя есть?
        Мама: "Ну если тебе нравится кушать с какашками, то можно три круга и неплавать."
  3. solar
    solar Сегодня, 12:41
    +3
    Кажется, последствия принятого в феврале 2022 года решения проявляются все серьезнее.
    британская Mi-6 предложила разработать операцию с ударом по Белгородской области с захватом областного центра, что даст необходимый психологический эффект и отвлечет внимание от направления основного удара.

    Помнится, в прошлый раз это было сделано силами российских же граждан, ВСУ не участвовало напрямую. На областной центр -то силенок явно мало. А если они не областной центр, а районный захватят? Эффект тоже неслабый будет. Значит, нужно держать достаточное количество войск и техники на этом направлении.
    1. Прокоп_Свинин
      Прокоп_Свинин Сегодня, 12:46
      -1
      Если держать на этой случай войска, то их обязательно застанут врасплох. Пассивный проигрывает.
      1. 1976AG
        1976AG Сегодня, 12:57
        +1
        Цитата: Прокоп_Свинин
        Если держать на этой случай войска, то их обязательно застанут врасплох. Пассивный проигрывает.



        Очень странный вывод. Видимо вы частенько спали на посту.
        1. Прокоп_Свинин
          Прокоп_Свинин Сегодня, 13:21
          -1
          СВО дает богатый опыт для усвоения. Но, только тем, кто усваивает.
          1. bessonov932
            bessonov932 Сегодня, 13:28
            0
            Вы, полагаю, специалист в области гастроэнтерологии?
          2. 1976AG
            1976AG Сегодня, 13:33
            +2
            Цитата: Прокоп_Свинин
            СВО дает богатый опыт для усвоения. Но, только тем, кто усваивает.


            На начальном этапе у нас даже не было сплошной линии фронта. К настоящему времени создана эшелонированная оборона по всей линии соприкосновения. Усвоили или нет ?
            1. Прокоп_Свинин
              Прокоп_Свинин Сегодня, 13:54
              -1
              Сгодится на ближайшие 5 лет. А дальше - трудно сказать.
  4. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 12:50
    +3
    Доигрались наши депутаты в " гуманность к " братскому народу"?..
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:08
      +2
      А депутататы то здесь при чем?Они-просто "машина для оолосования".Доигрались совсем другие.
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 13:22
        0
        Вы не верите в независимость ветвей власти? bully
      2. bessonov932
        bessonov932 Сегодня, 13:30
        0
        Не согласен! С депутатов ответственность снимать нельзя. Их же насильно никто в "машину" не превращал.
  5. Sadok
    Sadok Сегодня, 12:51
    +3
    интересно, дядя Вова долго в дупель-пусто будет играть? кажется, он свистит, что на Ваське жил в Ленинграде. на Острове с гопотой четко разбирались и разбираются.
  6. егерь650
    егерь650 Сегодня, 12:52
    -1
    Нападение на Белгород, это однозначно угроза и дает полное революционное право на применение ТЯО!
  7. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 12:59
    +3
    В России тех кто является по сути хохлом поддерживающим шумерство и всякие нацистские идеи хватает с избытком … Они и могут провести теракты на внутренних объектах регионов России
  8. next322
    next322 Сегодня, 13:00
    +3
    Да прав Пригожин, ребята ,с рублевки неплохо помогают "уважаемым партнерам".....и в ответ как всегда -красные линии, последние предупреждения и мы еще не начинали
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:03
    0
    Придётся успокаивать ... Х-102 им в берлогу.
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 13:59
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Придётся успокаивать ... Х-102 им в берлогу.

      Я надеюсь, вы - Путин. В любом другом варианте - остаётся только грустно посмеяться...
  10. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 13:18
    +3
    Ну конечно если каждый районный центр типа Артемовска или пригород типа Марьинки будут брать по полгода то Украина с помощью запада создаст такую армию которую уже точно никогда не победить.А ведь в первую чеченскую плохо обученные срочники взяли Грозный-республиканский центр, за несколько месяцев...
    1. егерь650
      егерь650 Сегодня, 13:49
      -1
      Вот Белгород и будут защищать плохо обученные срочники.
  11. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:24
    0
    Цитата: Бывший солда
    Нападение на Белгород, это однозначно угроза и дает полное революционное право на применение ТЯО!

    Одиночное применение зарядов в 0.5кт имеет смысл только при серьезных скоплении противника на площади например 1км в диаметре. Но на таких площадях скопления достойные ТЯО как правило не допускаются. При наступлении противника широким фронтом есть смысл только массированное применение ТЯО. Вывод. Перспективы использования ТЯО - только для критических ситуаций. Да и не вундервафля это.

    С одной стороны Вы правы; но идти надо не от фронта к Киеву, а от Львова к фронту.
  12. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 13:58
    0
    Мне вот интересно - а вот наши ВКС случайно не хотят сланировать свою собственную серию ударов по украинской военной разведке и лично пану Буданову? А заодно по подолякам-ермакам-шмыгалям-зеленским... Неужели у нас до сих пор думают, что есть какой-то другой вариант победы, кроме как вычистить до стерильности эту прОклятую токсичную территорию???
  13. Семибор_Магомедович
    Семибор_Магомедович Сегодня, 14:11
    0
    Украина активизируется в преддверии предстоящего контрнаступления, в ближайшее время на территории России будет проведена серия диверсионных и террористических актов. Главное разведывательное управление Минобороны Украины разработало план операции по нанесению ударов по военным аэродромам в Крыму и Ростовской области. Кроме самих аэродромов, целями также будут военные склады.

    То есть, автор хочет сказать, что атака военной инфраструктуры = теракт, а не диверсия?
    По имеющейся информации, озвученной украинскими источниками...

    Это источник лично сайта? Сомневаюсь. Тогда почему нет ссылки на первоисточник?
    Кроме того, сообщается...

    Кем? Тем самым источником без ссылки?
    хотя в Вашингтоне в грудь себя стучали заявляя, что не позволят Украине наносить удары по российской территории.

    Введение в заблуждение (фейк). США не заявляли, что не позволят Украине атаковать территорию России, они заявляли о том, что не позволят это делать западным оружием, про любое другое речи не было. GMLRSом по Белгороду нельзя, а Ольхой/Точкой/беспилотником/взрывпакетом – сколько угодно.

    Почему бы не оставлять подпись автора под каждой статьёй, желательно с возможностью ставить статье оценку? Без института репутации, в итоге, получаются вот такие статьи от анонимных писак.
  14. duschman80-81
    duschman80-81 Сегодня, 14:31
    0
    Когда страна сильная и уважает себя - никаких красных линий, жестов доброй воли и прочих игр с "уважаемыми партнерами". Наверное, поэтому никто не хотел шутить с СССР.
  15. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 14:32
    0
    Почему бы не ударить по штаб-квартире МИ-6. Собрать беспилотник- камикадзе в Англии в гараже и ударить. Так же можно ударить по учебным центрам подготовки украинских солдат. Раз участвуют в войне против России то пусть не жалуются. Все теракты в России имеют английский запах. soldier
  16. литий17
    литий17 Сегодня, 14:38
    0
    Вспомните Буденовск и захват Басаевым роддома. Подобное возможно? Или театр в Москве при спектакле Норд-Ост! Я думаю что эффект подобного будет в разы сильнее чем лезть на какой либо склад! Более этого, не видно реальных действий наших силовых структур. Эшелоны конечно это хорошо, но почему они ездят через узловые станции? Почему ГСМ поступает, в том числе и от нас? Почему идет транзит газа, аммиака и нефти через краину? Почему Зеленский нахально ездит в районы БД и местные прямо говорят, что при его приезде можно спокойно не ждать ударов! Послушайте Пригожина, Квачкова, Стрелкова... и попробуйте возразить! Поговорите с ребятами приехавшими оттуда...