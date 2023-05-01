Украина активизируется в преддверии предстоящего контрнаступления, в ближайшее время на территории России будет проведена серия диверсионных и террористических актов с целью акцентировать внимание на внутренних проблемах России. Кроме того, планируется нанесение ударов по военным аэродромам в Крыму и Ростовской области.
Главное разведывательное управление Минобороны Украины разработало план операции по нанесению ударов по военным аэродромам в Крыму и Ростовской области. Удары будут нанесены во время активной фазы контрнаступления с целью нейтрализации боевой авиации ВКС России. Кроме самих аэродромов, целями также будут военные склады. По имеющейся информации, озвученной украинскими источниками, операция разрабатывалась совместно ГУР МО Украины и разведкой Великобритании. Для ударов планируется массированное использование беспилотников и ракет.
Кроме того, сообщается, что британская Mi-6 предложила разработать операцию с ударом по Белгородской области с захватом областного центра, что даст необходимый психологический эффект и отвлечет внимание от направления основного удара. Также, это позволит перенести боевые действия на российскую территорию и создаст панику. Сообщается, что в Харькове якобы уже создана специальная группа, которая и будет реализовывать планы британской разведки.
Стоит отметить, что озвученные планы Киева вполне реальные и могут быть реализованы, в том числе и нападение на Белгородскую область, хотя в Вашингтоне в грудь себя стучали заявляя, что не позволят Украине наносить удары по российской территории. Однако, в Киеве уже давно игнорируют предупреждения западных союзников, Зеленский уже примерил на себя шапку Наполеона и возомнил себя великим полководцем.
С другой стороны, все эти сообщения могут быть вбросами для дезинформации российского командования с целью распыления сил в преддверии наступательной операции. Будем надеяться, что наши в курсе всех задумок Киева, разведка работает.