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Артиллерия и авиация ВС РФ наносят огневое поражение пытающемуся нарастить концентрацию сил и средств противнику под Херсоном

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Артиллерия и авиация ВС РФ наносят огневое поражение пытающемуся нарастить концентрацию сил и средств противнику под Херсоном

Попытки украинских войск нарастить концентрацию сил и средств на южном направлении не остаются без внимания с российской стороны. Помимо непосредственной работы российской разведки на оставшихся под киевской оккупацией территориях Херсонской и Запорожской областей содействуют нашим войскам и те граждане, которые не принимают майданный режим.


На данный момент российская артиллерия и авиация отрабатывают по местам скопления противника на правом берегу Днепра. Поражаются цели в районе Херсона и под Бериславом.

Украинские ДРГ, используя различные плавсредства, включая байдарки, пытаются высадиться и закрепиться на днепровских островах.

Высадиться зачастую удаётся, правда, происходит это в том числе под непосредственным визуальным контролем со стороны российских военных.
Когда на островах высаживаются несколько диверсионных групп ВСУ, по ним и следует огневая отработка, обнуляющая результаты операции. Но командование ВСУ с маниакальной настойчивостью гонит через Днепр всё новые и новые группы, которые снова и снова попадают под огонь российских артиллеристов.

Добавляет проблем войскам киевского режима в плане попыток нарастить концентрацию на южном направлении использование российской авиации планирующих авиабомб. Сброс осуществляется с самолёта, находящегося за несколько десятков километров от цели. В итоге авиабомба, оснащённая элементами для планирования и корректировки полёта, появляется для противника будто ниоткуда, становясь смертоносным сюрпризом.
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6 комментариев
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  1. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 12:41
    0
    Очень подозрительное направление. Уринцы опровергают свою активность, а российское командование не устает повторять, что все под контролем.
  2. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 12:42
    +7
    Короче говоря со вчерашнего вечера удары ВС и ВКС России наносятся по всей линии соприкосновения и вглубь ВСУк и наемников по их тыловым коммуникациям. Радует продолжительность и массированность ударов. Работайте братья!
  3. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 12:56
    0
    Новость конечно положительная … НО огневое поражение должно быть постоянным делая невозможным любое наступление …
    И тут я бы сосредоточил внимание на наших границах Брянской и Белгородской областей … слишком высок соблазн прорыва и захват гражданских … ВСУшные ДРГ регулярно прощупывают границу и она не очень-то и на замке
  4. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 13:07
    +2
    Молодцы! Девиз - где увидели бандерлогов там и замочили!
  5. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 13:30
    -1
    Отлично, наверное и снарядов уже хватает.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 13:39
      -1
      Ципсошники минусуют, значит точно хватает. laughing