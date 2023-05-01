Артиллерия и авиация ВС РФ наносят огневое поражение пытающемуся нарастить концентрацию сил и средств противнику под Херсоном

Попытки украинских войск нарастить концентрацию сил и средств на южном направлении не остаются без внимания с российской стороны. Помимо непосредственной работы российской разведки на оставшихся под киевской оккупацией территориях Херсонской и Запорожской областей содействуют нашим войскам и те граждане, которые не принимают майданный режим.
На данный момент российская артиллерия и авиация отрабатывают по местам скопления противника на правом берегу Днепра. Поражаются цели в районе Херсона и под Бериславом.
Украинские ДРГ, используя различные плавсредства, включая байдарки, пытаются высадиться и закрепиться на днепровских островах.
Высадиться зачастую удаётся, правда, происходит это в том числе под непосредственным визуальным контролем со стороны российских военных.
Когда на островах высаживаются несколько диверсионных групп ВСУ, по ним и следует огневая отработка, обнуляющая результаты операции. Но командование ВСУ с маниакальной настойчивостью гонит через Днепр всё новые и новые группы, которые снова и снова попадают под огонь российских артиллеристов.
Добавляет проблем войскам киевского режима в плане попыток нарастить концентрацию на южном направлении использование российской авиации планирующих авиабомб. Сброс осуществляется с самолёта, находящегося за несколько десятков километров от цели. В итоге авиабомба, оснащённая элементами для планирования и корректировки полёта, появляется для противника будто ниоткуда, становясь смертоносным сюрпризом.