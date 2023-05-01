Военное обозрение
Войти Регистрация

Британская разведка: Подобную выстроенной Россией линию обороны не создавали в течение многих десятилетий

10
Британская разведка: Подобную выстроенной Россией линию обороны не создавали в течение многих десятилетий

Россия построила глубоко эшелонированную линию обороны не только на "оккупированных" территориях Украины, но и на собственной территории, прикрыв несколько приграничных областей. Взломать такую оборону для ВСУ будет достаточно сложной задачей. Об этом сообщает британская разведка.


Министерство обороны Великобритании обратило внимание на созданную российскими войсками систему оборонительных сооружений заявив, что подобную линию обороны в мире не создавали в течение многих десятилетий. Подчеркивается, что глубоко эшелонированная оборона предназначена для сдерживания наступления украинских войск.

Россия время даром не теряла и с лета прошлого года занялась строительством оборонительных сооружений, причем не только рядом с нынешней линией фронта, но и вглубь "оккупированных" территорий. Особое внимание русские уделили укреплению северной границы Крыма, в том числе создав многоуровневую оборонительную полосу в районе Медведевки. Не забыли русские укрепить и побережье полуострова, хотя вероятность атаки с моря крайне мала. С учетом естественной географии, атаковать Крым будет очень сложно. Правда для этого необходимо прорвать оборону на Запорожском или Херсонском направлениях и дойти до полуострова.

Еще одна линия обороны протянулась вдоль северной границы Украины по территории Белгородской и Курской областей, там все готово к возможному вторжению украинских подразделений.

Защита подчеркивает глубокую обеспокоенность российского руководства тем, что Украина может добиться крупного прорыва. Тем не менее некоторые работы, вероятно, были заказаны местными командирами и гражданскими лидерами (...)

- говорится в отчете разведки.

На линию обороны российских войск обращают внимание и западные военные эксперты, большая часть которых согласна с мнением, что ВСУ будет очень сложно ее взломать. При этом не исключается, что украинское контрнаступление закончится полным провалом.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
10 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:16
    +3
    Похвала от британцев выглядит фальшиво и опасно.Они предоставляют всю информацию по укреплениям на вна.И они практически в курсе всего,что возведено и где
  2. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 13:18
    +4
    Линии инженерных заграждений конечно есть … но не нужно успокаивать себя … серьёзное наступление противника они не сдержат … а держать эшелонами войска пока не получается … очень надеюсь что наши штабы это всё держат в фокусе
  3. Алексей G
    Алексей G Сегодня, 13:21
    +2
    украинское контрнаступление закончится полным провалом.

    Да будет так! Аминь!
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:23
    -1
    Россия построила глубоко эшелонированную линию обороны не только на "оккупированных" территориях Украины, но и на собственной территории, прикрыв несколько приграничных областей. Взломать такую
    . Ну и, чего они ещё предлагают, предполагают???
    И вообще, тут у нас прям рупор, точка сосредоточения мнений, сообщений и прочего бреда наглосаксов!
    А что, ничего более интересного, значимого в мире нет, не происходит???
    1. пешик
      пешик Сегодня, 13:39
      -3
      Виктор - с 1 июля стартует вело-Гранд Тур де Франс).

      Диверсанты пустили под откос состав с топливом в Брянской области https://topcor.ru/34692-diversanty-pustili-pod-otkos-sostav-s-toplivom-v-brjanskoj-oblasti.html
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 14:36
        0
        Ладно, с турами да франсами понятно... не интересно.
        С подрывом жд путей и последующим последствиями, как 9бы понятно, война идёт, а в головах у тех, которые вроде как ответственные .... не понятно что творится.
        Страна, в некоторой её части живёт ... сама по себе, в своих иллюзиях.
        Будут ли изменения в обозримом будущем, не понятно.
  5. solar
    solar Сегодня, 13:57
    -1
    Взломать такую оборону для ВСУ будет достаточно сложной задачей. Об этом сообщает британская разведка.

    Вот эти пирамидки? Неубедительно как-то
  6. С.Викторович
    С.Викторович Сегодня, 14:15
    -1
    В 1941г Красная Армия вырыла такие же канавы с надолбами на Перекопе для защиты Крыма. Несмотря на ее самоотверженное сопротивление, немцы прошли эти укрепления за два дня.
  7. SAPSAP
    SAPSAP Сегодня, 14:19
    0
    Инженерные заграждения (ИЗ) в обороне должны быть обязательно увязаны с системой огневого поражения противника! А также огнем мотопехоты , которая ведёт бой на этих заграждениях. Сомневаюсь, что эти ИЗ увязаны единым замыслом. Вспомните УРы на западной границе СССР...., и всё станет на свои места.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:31
    0
    Что можно обсуждать?
    То, что знаешь, то, в чем разберёшься... У нас здесь специалисты по бетонные надолбам собрались?
    Кто, где, покажись.... и всем все объясни.