Британская разведка: Подобную выстроенной Россией линию обороны не создавали в течение многих десятилетий

Защита подчеркивает глубокую обеспокоенность российского руководства тем, что Украина может добиться крупного прорыва. Тем не менее некоторые работы, вероятно, были заказаны местными командирами и гражданскими лидерами (...)

Россия построила глубоко эшелонированную линию обороны не только на "оккупированных" территориях Украины, но и на собственной территории, прикрыв несколько приграничных областей. Взломать такую оборону для ВСУ будет достаточно сложной задачей. Об этом сообщает британская разведка.Министерство обороны Великобритании обратило внимание на созданную российскими войсками систему оборонительных сооружений заявив, что подобную линию обороны в мире не создавали в течение многих десятилетий. Подчеркивается, что глубоко эшелонированная оборона предназначена для сдерживания наступления украинских войск.Россия время даром не теряла и с лета прошлого года занялась строительством оборонительных сооружений, причем не только рядом с нынешней линией фронта, но и вглубь "оккупированных" территорий. Особое внимание русские уделили укреплению северной границы Крыма, в том числе создав многоуровневую оборонительную полосу в районе Медведевки. Не забыли русские укрепить и побережье полуострова, хотя вероятность атаки с моря крайне мала. С учетом естественной географии, атаковать Крым будет очень сложно. Правда для этого необходимо прорвать оборону на Запорожском или Херсонском направлениях и дойти до полуострова.Еще одна линия обороны протянулась вдоль северной границы Украины по территории Белгородской и Курской областей, там все готово к возможному вторжению украинских подразделений.- говорится в отчете разведки.На линию обороны российских войск обращают внимание и западные военные эксперты, большая часть которых согласна с мнением, что ВСУ будет очень сложно ее взломать. При этом не исключается, что украинское контрнаступление закончится полным провалом.