В Брянской области из-за подрыва полотна сошел с рельсов поезд с нефтепродуктами





Железнодорожный состав, перевозивший нефтепродукты и пиломатериалы, сошёл с рельсов в Брянской области в результате подрыва полотна. По предварительным данным, подрыв железнодорожного полотна произошел незадолго до схода состава с рельсов.Инцидент произошел в Унечском районе на 136 километре железнодорожного перегона Брянск-Унеча. По словам губернатора региона, поезд сошел с рельсов вследствие срабатывания неустановленного взрывного устройства.В настоящее время вдоль путей лежат около 7-8 сошедших с рельсов вагонов. Произошло возгорание. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.По данным ряда источников, для подрыва железнодорожных путей было использовано взрывное устройство мощностью около 200 граммов в тротиловом эквиваленте. В юго-западных районах Брянской области введен план "Перехват". Разыскиваются двое неизвестных мужчин, предположительно причастных к совершению диверсии. Также сообщается, что предполагаемые злоумышленники попали на камеры видеонаблюдения, однако видеозапись с ними не публикуется в интересах следствия. Свидетели сообщают, что недалеко от места подрыва был замечен мужчина с рюкзаком, передвигавшийся на велосипеде.Как сообщают в РЖД, для устранения последствий аварии приостановлено движение на участке железнодорожных путей Унеча - Рассуха, возможна задержка ряда пассажирских поездов.