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В Брянской области из-за подрыва полотна сошел с рельсов поезд с нефтепродуктами

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В Брянской области из-за подрыва полотна сошел с рельсов поезд с нефтепродуктами

Железнодорожный состав, перевозивший нефтепродукты и пиломатериалы, сошёл с рельсов в Брянской области в результате подрыва полотна. По предварительным данным, подрыв железнодорожного полотна произошел незадолго до схода состава с рельсов.


Инцидент произошел в Унечском районе на 136 километре железнодорожного перегона Брянск-Унеча. По словам губернатора региона, поезд сошел с рельсов вследствие срабатывания неустановленного взрывного устройства.

В настоящее время вдоль путей лежат около 7-8 сошедших с рельсов вагонов. Произошло возгорание. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

По данным ряда источников, для подрыва железнодорожных путей было использовано взрывное устройство мощностью около 200 граммов в тротиловом эквиваленте. В юго-западных районах Брянской области введен план "Перехват". Разыскиваются двое неизвестных мужчин, предположительно причастных к совершению диверсии. Также сообщается, что предполагаемые злоумышленники попали на камеры видеонаблюдения, однако видеозапись с ними не публикуется в интересах следствия. Свидетели сообщают, что недалеко от места подрыва был замечен мужчина с рюкзаком, передвигавшийся на велосипеде.

Как сообщают в РЖД, для устранения последствий аварии приостановлено движение на участке железнодорожных путей Унеча - Рассуха, возможна задержка ряда пассажирских поездов.


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37 комментариев
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  1. 1976AG
    1976AG Сегодня, 13:39
    +5
    Интересно насколько раньше произошел подрыв. По идее это нарушило систему СЦБ и в кабине машиниста на локомотивном светофоре должен был загореться красный сигнал со всеми вытекающими последствиями.
    1. Комментарий был удален.
      1. 1976AG
        1976AG Сегодня, 13:51
        +8
        Цитата: ASAD
        Это сколько диверсантов внедрили в нашу страну? Ходит рядом ,улыбается, с...ка!


        Это могли быть и не внедренные. На нашей территории есть и сочувствующие.
        1. termos
          termos Сегодня, 14:07
          +9
          Таких сочувствующих вообще надо под расстрел, и не вошькаться. Одно дело когда кто-то топит "за мир дружбу жвачку" - их право, каждый упарывается как умеет. А другое дело своих же мирных людей убивать. Это уже не наши граждане, это мразь.
          1. 1976AG
            1976AG Сегодня, 14:14
            -1
            Цитата: termos
            Таких сочувствующих вообще надо под расстрел, и не вошькаться. Одно дело когда кто-то топит "за мир дружбу жвачку" - их право, каждый упарывается как умеет. А другое дело своих же мирных людей убивать. Это уже не наши граждане, это мразь.


            Так если бы у них на лбу было написано кто они такие и на что готовы пойти в своем сочувствии.
            1. частное лицо
              частное лицо Сегодня, 14:33
              0
              Так если бы у них на лбу было написано кто они такие и на что готовы пойти в своем сочувствии.

              Так то оно всё верно вы подметили. Но вот когда виновник(и) будут пойманы смертная казнь для них не плохой из вариантов. Даже в америке в нескольких штатах смертная казнь применяется почему же у нас в одной из областей не отменить мораторий. И не пуля в башню а электрический стул чтобы прочувствовал всё до конца.
        2. Pete Mitchell
          Pete Mitchell Сегодня, 14:23
          +2
          Цитата: 1976AG
          Цитата: ASAD
          Это сколько диверсантов внедрили в нашу страну? Ходит рядом ,улыбается, с...ка!
          Это могли быть и не внедренные. На нашей территории есть и сочувствующие.
          Это давно уже реальность и придется с этим считаться: пленных не брать, ну может одного для поговорить…, чтоб это стало реальностью для свидомых
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 13:49
      +1
      Скорее не успел машинист затормозить .
      А не из той ли темы 200 Грам тротила что недавно сбили дрон с с4?!
    3. Lynx2000
      Lynx2000 Сегодня, 13:56
      -4
      Цитата: 1976AG
      Интересно насколько раньше произошел подрыв. По идее это нарушило систему СЦБ и в кабине машиниста на локомотивном светофоре должен был загореться красный сигнал со всеми вытекающими последствиями.

      Сведений о пострадавших не озвучено, возможно машинист и помощник серьезно не пострадали, значит сообщат подробности.
      Пока, если верить статье:
      По предварительным данным, подрыв железнодорожного полотна произошел незадолго до схода состава с рельсов.

      Возможно подрыв произошел непосредственно перед подходом локомотива. ВУ скорее всего было с управляемым дистанционным подрывом, диверсант возможно не достаточно опытен, подорвал чуть ранее.
      У Минтранса РФ есть своя ЧВК - Федеральное государственное унитарное предприятие "Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации", причем деньги за охрану объектов транспортной инфраструктуры берут немалые.
      Ранее, до СВО, до 2014 года, постоянно, на автовокзалах, ж/д вокзалах и станциях, мор.портах и вокзалах, в аэропортах, складах-базах ГСМ постоянно проводились проверки противодиверсионных и антитеррористических мероприятий (документации, приказов руководства и планов действий сотрудников), ответственность возлагалась на руководителей, а надзорных и проверяющих структур и служб было начиная от: трансп.прокуратуры, ФСБ, МВД, региональн. исполн. власти, даже до Роспотребнадзора.
      Интересно, что скажет региональное УФСБ, УВО Минтранса?
      Выставлять "опорники" через 5-8 км, проводить перед каждым проходом состава инженерно-саперную разведку? Работать с населением, мотивируя на сотрудничество и сообщениях о незнакомых "грибниках, рыбаках, охотниках" с рюкзаками?
      1. 1976AG
        1976AG Сегодня, 14:12
        +1
        "У Минтранса РФ есть своя ЧВК - Федеральное государственное унитарное предприятие"

        Вы, мил человек, сами понимаете что пишите ? Частная структура или все таки государственная ?
        И называется эта структура Федеральное государственное предприятие "Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации".
        Ну и конечно на каждые 100 метров никто людей не поставит.
        1. Lynx2000
          Lynx2000 Сегодня, 14:22
          -2
          Цитата: 1976AG
          "У Минтранса РФ есть своя ЧВК - Федеральное государственное унитарное предприятие"

          Вы, мил человек, сами понимаете что пишите ? Частная структура или все таки государственная ?
          И называется эта структура Федеральное государственное предприятие "Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации".
          Ну и конечно на каждые 100 метров никто людей не поставит.

          Вы читать умеете? Я написал ЧВК - в контексте собственного охранного предприятия по профилю, больницы не охраняет.
          Указал же - федеральное государственное унитарное предприятие "Управление ведомственной охраны Минтранса РФ".
          ФГУПы - это предприятия учреждаемые для определенных видов деятельности и получения прибыли. Учредителем является РФ, в данном случае Минтранс РФ. Думаю вид деятельности данного предприятия Вам понятен?
          Касательно мероприятий по противодействию актам диверсии, не пишите бред про "часового через каждые 100 метров", я про такое даже не намекал. В таком случае, если Вы с уверенностью обсуждаете эту диверсию, просветите - что делать спец.службам и органам?
          1. 1976AG
            1976AG Сегодня, 14:53
            0
            "- федеральное государственное унитарное предприятие"
            Еще раз уточню, не унитарное.
            Советовать, что делать силовым структурам не буду, там тоже не дураки сидят, поверьте.
            И еще, так, на всякий случай.. в годы ВОВ тоже не все диверсии пресекались. Это вам для объективной оценки.
      2. eule
        eule Сегодня, 14:51
        0
        Цитата: Lynx2000
        Работать с населением, мотивируя на сотрудничество и сообщениях о незнакомых "грибниках, рыбаках, охотниках" с рюкзаками?

        Такое будет на пользу исключительно Украине. Когда любой поехавший за покупками или еще куда будет огребать проблемы - неужели не понятно, что кроме ненависти к РФ такие меры ничего не дадут?
        В сельской местности велосипед и рюкзак - обыденность. Пешком по жаре можно дойти до микроинсульта, а не до дома с покупками.
    4. сайгон
      сайгон Сегодня, 14:11
      0
      Налив да при плюсовой температуре 800 метров тормозной путь если срывать в экстренное это замечательно , так что кто его знает .
    5. Furious Bambr
      Furious Bambr Сегодня, 14:26
      +1
      А кто сказал, что подорвали, а не разобрали? И не поставили обводной кабель для нормальной работы АЛСН? Ступенька вертикальная сантиметров пять, да против шерсти - и готово. Другой вопрос - почему в приграничных областях не производится патрулирование ЖД путей
    6. prapor55
      prapor55 Сегодня, 14:34
      0
      Да под первой секцией рвануло,видео есть по нему и понятно. Дальше всё отработало штатно. Порожняк был судя по всему.
  2. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 13:46
    +4
    Сколько и каких диверсий должны провести украинские ДРГ, чтобы в Кремле вышли из спячки?
    1. azkolt
      azkolt Сегодня, 13:52
      +5
      Я еще после Крымского моста написал, что НИСКОЛЬКО пока он не будет проведен в Кремле! А теперь уже поздно, не в смысле поздно принимать меры, а в смысле их уже десятки, гибнут мирные люди, уничтожается инфраструктура,а здесь консультируются с Украиной по поводу аммиакопровода, ведь он (непечатное слово) ВЗАИМОВЫГОДЕН обеим странам!)))) У власти торгаши и рукосуи, а не патриоты. Для нас они надувают щеки, произносят пламенные речи и в тот же момент барышничают за нашими спинами!
    2. Товарищ И
      Товарищ И Сегодня, 13:56
      +1
      При чем тут спячка. Не из-за спячки не делают ничего. А из-за того, что не хотят или не могут.
      1. azkolt
        azkolt Сегодня, 14:36
        0
        Цитата: Товарищ И
        А из-за того, что не хотят или не могут.

        Они и могут и даже хотят, но сама торгашеская система построенная у нас в стране это не дает. И деньги нужны и в карман положить и чтобы власть не снесли, продолжать воевать. А тут приходится и с украми договариваться. Газопроводы не взорваны НИ РАЗу, ни даже обстреляны за 14 месяцев войны. где рушатся дома, гибнут мирные люди. И возвращаясь к власти, там не может быть порядочных людей по определению, тем более патриотов. Один был, Глазьев ,типа советник, но и того система выплюнула! Вот и пожинаем сейчас плоды и как правильно здесь заметили, это еще цветочки! И я (непечатное слово) писал , повторюсь об этом еще после Крымскгого моста. И не потому что его взорвали, может случиться, а потому что опять расслабуха у власти, (там другие заботы, жену отправить покуршавелить, дочек подубаить), меры по границе как были не приняты , так все и осталось. И самое главное ни СБУ ни ГУР, не признаны террористическими организациями. И как я писал уже, моджет Путина президент Израиля и о них просил!))) Уже одна просьба и ее выполнение в отношении Зеленского ставит много вопросов! Он точно президент России? Может он исполнитель просьб израильских президентов? Зелю не трогать, я даже могу понять в смысле инфы Шарика, что он готов был со своим приходом лечь под нашу правящую элитку, но не принятие мер по отношению к спецслужбам Украины, это просто предательство!
        Извиняюсь за портянку и сумбур, просто уже давно накипел! И да, спасибо диверсантам, чо взрывают (пока?) товарные, а не пассажирские, а то страшно представить, что началось бы! Спасибо партии родной, за нашу счастливую безопасную жизнь! И да, для охранителе, я не раскачиваю лодку, больше чем ее раскачивает эта власть, никакое ципсо им в подметки не годится!!!!
        Прочитал еще предупреждение мне от ВО, хочу для вас ребята сказать, вместо того чтобы бездумно и провластно лизоблюдски администрировать посты, вы бы обратили лучше внимание на оперативность информации!
        1. Товарищ И
          Товарищ И Сегодня, 14:43
          0
          ...сама торгашеская система построенная у нас в стране...

          А эта система это что? Что-то отдельное с луны свалившееся?
    3. dimbasic
      dimbasic Сегодня, 14:33
      0
      наверное должны пострадать серьезно кто то из родных, чтобы все таки началось какое то движение
  3. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 13:52
    +2
    Ну и сколько еще подрывов ЛЭП, ж\д путей, нефтебаз, административных зданий, подстанций - должны совершить укросволочи, чтобы наша власть поняла, что Украина - это не братский народ, заблудившийся и страдающий под гнётом 2% негодяев-нацистов, а что это ВСЯ страна-террорист!!!
    Или пока Кремль не взорвали - всё в порядке? Дружим с Украиной дальше? Никаких ударов по жизненно важной украинской инфраструктуре?
  4. Удав КАА
    Удав КАА Сегодня, 13:53
    +4
    Не, кто бы что бы не говорил, а НУЖНО ОТМЕНЯТЬ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ за подобные деяния. "Пожизненное" -- это распорядок дня, трехразовое питание, 8 часовой сон, прогулки по расписанию...-- мечта бомжа! Тем более из свидомии...
    И второе: а где же наш СМЕРШ ??? Чего еще ждут "наверху сидящие"? Когда у них в кабинете "200 грамм в тротиловом эквиваленте" под мягким креслом "сработают"!? Может тогда проснутся???
    Слов нет от возмущения! am
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 14:40
      0
      Цитата: Удав КАА
      Не, кто бы что бы не говорил, а НУЖНО ОТМЕНЯТЬ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ за подобные деяния. "Пожизненное" -- это распорядок дня, трехразовое питание, 8 часовой сон, прогулки по расписанию...-- мечта бомжа! Тем более из свидомии...
      И второе: а где же наш СМЕРШ ??? Чего еще ждут "наверху сидящие"? Когда у них в кабинете "200 грамм в тротиловом эквиваленте" под мягким креслом "сработают"!? Может тогда проснутся???
      Слов нет от возмущения! am

      Присоединяюсь. Только поправка -отменить МОРАТОРИЙ на смертную казнь.
  5. Ingenegr
    Ingenegr Сегодня, 13:53
    +3
    "Незадолго до схода" - это непосредственно под локомотивом. А вообще - не стоит удивляться. Дырявые границы, кумовство и взяточничество, безнаказанность
    и безответственность, беспредельная толерантность и однобокое "братство" творят чудеса. И чем больше и чаще такие "чудеса" будут иметь место, тем более успешным и убедительным будет наступление ВСУ, которого все ждут, а оно никак не начнётся.
    Очень желаю ошибиться, но боюсь, что это только цветочки.
  6. Комментарий был удален.
  7. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 13:58
    +3
    Ну, пока можно констатировать, что зеленский слова на ветер не бросает. Дал команду на диверсии- получите и распишитесь. Можно сколько угодно вводить планы захваты- перехваты, пока не начнем воевать в полный рост, толку не будет. Ждем, пока пассажирские поезда дот откос пойдут? Или, всё-таки снимем белые перчатки и наденем ежовые рукавицы!
  8. Гео73
    Гео73 Сегодня, 14:02
    -1
    Подорвали, как думается, классически - на повороте/извилине и прямо под составом.

    Далее, рвать волосы и рыдать не стоит. Ругать и ругаться контрпродуктивно, как думается.

    Первое. Отменить все праздничные мероприятия в областных центрах и городах, тем более в столице. Второе. Предупредить население об уничтожении всякого перешедшего границу вне пропускного пункта и выполнять.
    Третье. Ввести высший уровень опасности в стране. Войска в казармы, адмучрежления и силовиков то же самое и заводы под неусыпный налзор
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:03
      0
      Пожалте, сначала на должность......
    2. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 14:05
      +2
      Цитата: Гео73
      Второе. Предупредить население об уничтожении всякого перешедшего границу вне пропускного пункта и выполнять

      Летит квадрокоптер, несет пару кило ВВ, себя не афиширует. Что будете предпринимать?
    3. Гео73
      Гео73 Сегодня, 14:05
      -3
      Далее, нанести удары по ранее разведанным целям
    4. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 14:26
      -1
      Ввести высший уровень опасности в стране. Войска в казармы, адмучрежления и силовиков то же самое

      Это чтобы проще было накрыть всех сразу? Новогодняя ночь, ПТУ в Макеевке ничему не научили?
  9. Патриот228
    Патриот228 Сегодня, 14:12
    +3
    Мне кажется много из тех кто "учит" Родину любить с экранов гораздо опасней диверсанты, ну сколько цена этому составу в рамках СВО? Рупь ведро в базарный день. А вот то, что своего "старлинка" нет и актрис в космос запускали за 2 млрд накануне СВО, вместо вооружений это трагедия для нас. Коррупционеры в разы опасней, капиталы прячет на западе, идеальный кандидат для западных разведок. Миром правит статистика, математика, цифры. 6 млрд у Захарченко это 300 000 современных бронежилетов, вот и думайте, а сколько таких Захарченко?
  10. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 14:23
    0
    Свидетели сообщают, что недалеко от места подрыва был замечен мужчина с рюкзаком, передвигавшийся на велосипеде.

    Для переноски СВУ в 200 грамм тротилового эквивалента рюкзак не нужен - кармана куртки достаточно.
  11. ВлР
    ВлР Сегодня, 14:25
    +4
    Боюсь, главный удар готовят на 9 мая. К сожалению,
    трудно объяснимые стратегические ошибки, допущенные российским руководством в 2014 г., а затем - преступные (по-другому уже не скажешь) ошибки планирования и проведения СВО, ведут нас в другую реальность, и мы на пороге введения, как минимум, бессрочного режима контртеррористической операции в ряде областей, но, возможно, и военного положения.
  12. Иван Иванов_36
    Иван Иванов_36 Сегодня, 14:30
    +1
    То, что эти акты направленны, в первую очередь, на подрыв престижа нынешней власти, чем на проведение СВО, это понятно. Но контр деятельность должна вестись.
  13. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 14:34
    0
    Так будет высшая мера за терроризм или нет?
    Они ничего не боятся.
  14. cmax
    cmax Сегодня, 14:36
    0
    Всего 200г тротила, а работ по восстановлению и убытки выше крыши. Так и живём. Тут считаем здесь не считаем. В Ленинградской области сегодня подорвали опору ЛЭП ещё 3 не получилось( не сработали взрывные, пока не сработали). Будут учиться. Да, этих при поимке сразу на столб.