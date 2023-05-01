Российский военкор: Упреждающие удары являются основным методом ослабления ВСУ перед контрнаступлением

Российские войска наносят упреждающие удары по украинским войскам, стягивающимся к линии соприкосновения. Это является одним из методов ослабления противника в преддверии контрнаступления. Об этом написал военкор Александр Сладков в своем ТГ-канале.
Российский военкор подчеркнул, что начать наступление ВСУ без предварительной концентрации войск не может, а удары по скоплениям войск являются одним из методов ослабления противника. По его словам, наступление ВСУ все равно будет, полностью сорвать его мы не сможем, но нанести как можно большее поражение перед началом в наших силах.
Наши удары по концентрирующемуся противнику - один из основных методов его ослабления перед наступлением ВСУ, которое всё равно будет
- написал Сладков.
Военкор подчеркнул, что в последнее время наши всерьез задействовали Черноморский флот и Дальнюю авиацию, нанося удары по резервам ВСУ, военным складам и эшелонам, местам концентрации войск.
Наконец-то всерьез задействован Черноморский флот и Дальняя авиация России, в этом потенциале мы несравнимо сильнее Украины и многих стран НАТО. Напишу точнее: у нас флот и ДА есть, у украинцев этого нет вообще. Это вам не по коптерам потенциал мерить. Россия, вперед! Мы сильнее с каждым днем!
- добавил военкор.
Ранее Зеленский анонсировал контрнаступление ВСУ, в рамках которого пообещал установить полный контроль над полуостровом Крым.