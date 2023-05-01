Российский военкор: Упреждающие удары являются основным методом ослабления ВСУ перед контрнаступлением

Наши удары по концентрирующемуся противнику - один из основных методов его ослабления перед наступлением ВСУ, которое всё равно будет

Наконец-то всерьез задействован Черноморский флот и Дальняя авиация России, в этом потенциале мы несравнимо сильнее Украины и многих стран НАТО. Напишу точнее: у нас флот и ДА есть, у украинцев этого нет вообще. Это вам не по коптерам потенциал мерить. Россия, вперед! Мы сильнее с каждым днем!