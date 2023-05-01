Военное обозрение
Войти Регистрация

Российский военкор: Упреждающие удары являются основным методом ослабления ВСУ перед контрнаступлением

3
Российский военкор: Упреждающие удары являются основным методом ослабления ВСУ перед контрнаступлением

Российские войска наносят упреждающие удары по украинским войскам, стягивающимся к линии соприкосновения. Это является одним из методов ослабления противника в преддверии контрнаступления. Об этом написал военкор Александр Сладков в своем ТГ-канале.


Российский военкор подчеркнул, что начать наступление ВСУ без предварительной концентрации войск не может, а удары по скоплениям войск являются одним из методов ослабления противника. По его словам, наступление ВСУ все равно будет, полностью сорвать его мы не сможем, но нанести как можно большее поражение перед началом в наших силах.

Наши удары по концентрирующемуся противнику - один из основных методов его ослабления перед наступлением ВСУ, которое всё равно будет

- написал Сладков.

Военкор подчеркнул, что в последнее время наши всерьез задействовали Черноморский флот и Дальнюю авиацию, нанося удары по резервам ВСУ, военным складам и эшелонам, местам концентрации войск.

Наконец-то всерьез задействован Черноморский флот и Дальняя авиация России, в этом потенциале мы несравнимо сильнее Украины и многих стран НАТО. Напишу точнее: у нас флот и ДА есть, у украинцев этого нет вообще. Это вам не по коптерам потенциал мерить. Россия, вперед! Мы сильнее с каждым днем!

- добавил военкор.

Ранее Зеленский анонсировал контрнаступление ВСУ, в рамках которого пообещал установить полный контроль над полуостровом Крым.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
3 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Magellan
    Magellan Сегодня, 13:57
    +3
    Отлично
    Заодно это поспособствует вскрытию плацдармов, куда их стягивается больше всего, понять намерения наасчет главного и отвлекающих направлений
  2. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 14:29
    0
    Правильная тактика. Уничтожать дистанционно.
  3. Konnick
    Konnick Сегодня, 14:40
    0
    Российский военкор подчеркнул, что начать наступление ВСУ без предварительной концентрации войск не может, а удары по скоплениям войск являются одним из методов ослабления противника. По его словам, наступление ВСУ все равно будет, полностью сорвать его мы не сможем, но нанести как можно большее поражение перед началом в наших силах.

    Можно полностью сорвать...Плохо он историю знает. Несколько наступлений нашего Западного фронта против группы Центр было сорвано зимой 43-44-го года. Артиллерийским огнем наши войска рассеивались и несли большие потери еще в процессе сосредоточения перед наступлением из-за того, что мы не могли подавить немецкие батареи из-за отсутствия превосходства в воздухе, что и было причиной в проигрыше нами контрбатарейной борьбы.