Папа Римский признался в причастности к тайной «миротворческой миссии» на Украине

Миссия находится в процессе, но она еще не является публичной

Ватикан прилагает усилия, чтобы положить конец российско-украинскому конфликту. Папа Римский Франциск вскоре после поездки в Венгрию признался в своей причастности к тайной миротворческой миссии на Украине.Об этом сообщает агентство Reuters.Упомянув о мирной миссии Ватикана, понтифик отказался сообщать ее подробности. По его словам, миротворческие усилия на данном этапе не носят публичный характер. По его словам, раскрывать подробности данной деятельности пока преждевременно.- сообщил Папа.Высокопоставленный священнослужитель пообещал раскрыть все подробности перед общественностью, как только это станет возможным.Папа Франциск заявил, что готов сделать все, что в его силах, для остановки и урегулирования конфликта на Украине. Он упомянул, что данная тема поднималась и на его встрече с главой венгерского правительства Виктором Орбаном. На ней также присутствовал митрополит Будапештский и Венгерский Иларион. Этот священнослужитель возглавляет Русскую православную церковь в Венгрии. Ранее он был руководителем отдела внешних связей РПЦ.В день православной Пасхи, которая в этом году пришлась на 16 апреля, Папа Франциск выступил с проповедью на римской площади Святого Петра. Тогда он упомянул, что думает о судьбе своих русских и украинских братьев и сестер. Он попросил Бога, чтобы тот помог достичь мира на Украине.