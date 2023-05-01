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Папа Римский признался в причастности к тайной «миротворческой миссии» на Украине

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Папа Римский признался в причастности к тайной «миротворческой миссии» на Украине

Ватикан прилагает усилия, чтобы положить конец российско-украинскому конфликту. Папа Римский Франциск вскоре после поездки в Венгрию признался в своей причастности к тайной миротворческой миссии на Украине.


Об этом сообщает агентство Reuters.

Упомянув о мирной миссии Ватикана, понтифик отказался сообщать ее подробности. По его словам, миротворческие усилия на данном этапе не носят публичный характер. По его словам, раскрывать подробности данной деятельности пока преждевременно.

Миссия находится в процессе, но она еще не является публичной

- сообщил Папа.

Высокопоставленный священнослужитель пообещал раскрыть все подробности перед общественностью, как только это станет возможным.

Папа Франциск заявил, что готов сделать все, что в его силах, для остановки и урегулирования конфликта на Украине. Он упомянул, что данная тема поднималась и на его встрече с главой венгерского правительства Виктором Орбаном. На ней также присутствовал митрополит Будапештский и Венгерский Иларион. Этот священнослужитель возглавляет Русскую православную церковь в Венгрии. Ранее он был руководителем отдела внешних связей РПЦ.

В день православной Пасхи, которая в этом году пришлась на 16 апреля, Папа Франциск выступил с проповедью на римской площади Святого Петра. Тогда он упомянул, что думает о судьбе своих русских и украинских братьев и сестер. Он попросил Бога, чтобы тот помог достичь мира на Украине.
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12 комментариев
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  1. K._2
    K._2 Сегодня, 13:59
    +5
    Кто бы сомневался, что во всей этой дьявольщине замешан Ватикан. Маски сброшены всеми окончательно.

    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 14:37
      0
      Да всё он растрепал о своей секретной миссии- возвращение ,якобы угнаных нами детей с Украины в Россию.Но как он это делает- вот тут секретЭтого подонка ещё слушать!!!
    2. GAF
      GAF Сегодня, 14:48
      0
      Цитата: K._2
      Маски сброшены всеми окончательно


      «Крёстный отец» людей определённого сорта оказывается, как правило, «невинной овечкой» по части привлечения к ответственности, а римский папа во всём «кристально чист», присвоив себе титул наместника бога на Земле
  2. Magellan
    Magellan Сегодня, 14:01
    +1
    Конечно, тут паский интерес - церковный конфликт УГКЦ+ПЦУ против УПЦМП это тоже противостояние
  3. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 14:13
    +1
    Папа Римский Франциск вскоре после поездки в Венгрию признался в своей причастности к тайной миротворческой миссии на Украине.
    Упомянув о мирной миссии Ватикана, понтифик отказался сообщать ее подробности. По его словам, миротворческие усилия на данном этапе не носят публичный характер. По его словам, раскрывать подробности данной деятельности пока преждевременно.

    Почему то сразу думается о мирных, т.е. миссионерских миссиях иезуитов от имени Папы и Ватикана, со времен Средневековья, после которых войны начинались, готовились заговоры и свергались правители...
    "Делай добро. Дари его людям. Оно не пропадет"
    Если от чистого сердца - добрые намерения не скрывают. Если боится сглаза - церковь считает это суеверием.
  4. HAM
    HAM Сегодня, 14:22
    0
    Где появляются миссионеры Ватикана--там интриги,заговоры,обман....слишком богата Русская Православная церковь в Куеве,чтобы Ватикан остался в стороне..
  5. Viktior Vinland
    Viktior Vinland Сегодня, 14:22
    0
    То есть он признался, что Ватикан является стороной конфликта.
    Действительно, там есть такие униаты, греко-католики, бандеровская мразь придерживается этой секты.
    Это католическая секта с обрядом напоминающим православную.
    Эта секта была создана Ватиканом и польской шляхтой чтобы лучше контролировать забитых рабов на нынешней западной Украине, которая раньше была населена православными, на этой своей территории, через эту секту они их и манипулируют. Так что Ватикан наряду с ЦРУ и являют собой основные двигатели мероприятий, направленных на самоуничтожение советского народа. Для того, чтобы решить проблемы надо устранить политическое руководство как РФ так и Украины и восстановить СССР.

    А то, что различные секты работают как шпионские организации это и без признаний этого клоуна известно.
  6. геологоразведка
    геологоразведка Сегодня, 14:23
    +1
    Что то поздно проснулся Ватикан, когда Донбасс расстреливали не особо и слышно их было. А тут "мирные переговоры", под конец 2й Мировой, они тоже способствовали "мирным переговорам" итоги которых сейчас разгребают....
  7. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 14:25
    0
    Ну если раскрывать подробности не стоит то незачем тогда папе и языком трепать. А вообще у нас есть свой миротворец вылитый папа римский. Вот у того и миротворческая миссия продвигается успешно и слова с делом не расходятся. Пригожин его фамилия.
  8. solar
    solar Сегодня, 14:31
    0
    Вообще-то на Украине (и даже в насквозь католической Польше отношение к нему сдержанное) папу обвиняют в том, что он ведет политику с пророссийским уклоном. Например, он известен как противник поставок на Украину оружия, что на Украине воспринимают как пророссийскую политику.
    Позиция его по поводу боевых действий известна- их остановить и начать мирные переговоры.
    Что у него за секретная мирная миссия, сказать сложно.
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:33
    +1
    Папа заинтересован, чтобы украинцы отринули от себя православие и погрузились в католическую ересь.
  10. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 14:46
    0
    Папе римскому лучше не вмешиваться. С его то нейтралитетом...