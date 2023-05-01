Папа Римский признался в причастности к тайной «миротворческой миссии» на Украине

Ватикан прилагает усилия, чтобы положить конец российско-украинскому конфликту. Папа Римский Франциск вскоре после поездки в Венгрию признался в своей причастности к тайной миротворческой миссии на Украине.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Упомянув о мирной миссии Ватикана, понтифик отказался сообщать ее подробности. По его словам, миротворческие усилия на данном этапе не носят публичный характер. По его словам, раскрывать подробности данной деятельности пока преждевременно.
Миссия находится в процессе, но она еще не является публичной
- сообщил Папа.
Высокопоставленный священнослужитель пообещал раскрыть все подробности перед общественностью, как только это станет возможным.
Папа Франциск заявил, что готов сделать все, что в его силах, для остановки и урегулирования конфликта на Украине. Он упомянул, что данная тема поднималась и на его встрече с главой венгерского правительства Виктором Орбаном. На ней также присутствовал митрополит Будапештский и Венгерский Иларион. Этот священнослужитель возглавляет Русскую православную церковь в Венгрии. Ранее он был руководителем отдела внешних связей РПЦ.
В день православной Пасхи, которая в этом году пришлась на 16 апреля, Папа Франциск выступил с проповедью на римской площади Святого Петра. Тогда он упомянул, что думает о судьбе своих русских и украинских братьев и сестер. Он попросил Бога, чтобы тот помог достичь мира на Украине.