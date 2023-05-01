Американский Институт: Администрации стоит обратить внимание на то, что заявленную цель победить Россию на поле боя поддерживают лишь 8 процентов американцев

В Соединённых Штатах проведено масштабное социологическое исследование, посвящённое вооружённому конфликту на Украине. Проводилось это исследование Институтом Брукингса и университетом Мэриленда. Институт Брукингса - исследовательский центр, которому более ста лет и который имеет непосредственное отношение к деятельности Госдепартамента США и в самих Штатах считается одним из ведущих «мозговых центров западного мира».Аналитики этого института заявляют о существенном снижении общественной поддержки Украины в США, ссылаясь на результаты опросов.Так, число американцев, считающих, что Украина способна одержать победу над Россией, упало с 43% в конце прошлого года до 26% на апрель 2023-го. Тех, кто считает, что Россия в этом конфликте однозначно проиграет – менее 11%. В декабре 2022 года таковых было 37%.До трети выросло число американцев, считающих, что администрация Байдена оказывает чрезмерную поддержку Киеву. При этом интересно распределение голосов: так считают 50% симпатизирующих Республиканской партии и около 13% тех американцев, которые голосуют за демократов. Объёмы помощи считают слишком малыми лишь 12% опрошенных американских граждан.В Институте Брукингса призвали администрацию США «задуматься» над ответами американцев на вопрос о том, как они относятся к заявленной цели победы над Россией на поле боя. Положительно оценивают заявления о победе над РФ (как цели оказания поддержки Украине) всего 8% респондентов. При этом более половины американцев, поучаствовавших в исследовании, заявили о том, что поддержка Украины должна ограничиться годом-двумя, но никак не оказываться бесконечно.Аналитики говорят о том, что большинство американцев не готово к тому, чтобы власти страны уделяли внимание далёкой Украине куда больше, чем растущему числу внутренних американских проблем. При этом добавляется, что многие американцы не воспринимают Россию как врага Америки, что, видимо, является главным фиаско пропагандистов от Белого дома, Конгресса и спецслужб США.